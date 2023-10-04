Rewrite this title: الدليل الكامل لتسريع المحتوى الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: الدليل الكامل لتسريع المحتوى الخاص بك

عندما يتعلق الأمر بتحسين موقع الويب، فإن السرعة تُحدث فرقًا كبيرًا. لا يهم مقياس الأداء الذي تنظر إليه – التفاعل على الصفحة، المشاركات الاجتماعية، الإيرادات، تصنيفات البحث – سمها ما شئت. إذا كان موقعك بطيئًا، فسوف تجد صعوبة بالغة في تحقيقه.

وفقا لآخر تقرير من جوجل دبل كليك، يتم تحميل متوسط ​​موقع الهاتف المحمول في حوالي 19 ثانية عبر اتصال 3G. ومع ذلك، وفقًا للتقرير نفسه، إذا لم يتم تحميل صفحة المحتوى الخاصة بك في غضون ثلاث ثوانٍ، فسيعود ما يقرب من 53٪ من زوار موقعك المحتملين.

يمكن أن يكون الفرق بين وقت التحميل البالغ خمس ثوانٍ ومتوسط ​​19 ثانية كبيرًا. قامت DoubleClick بمقارنة أداء المواقع المتوسطة بالمواقع فائقة السرعة، ووجدت أن المواقع الرائدة تكسب ما يصل إلى ضعف إيرادات الإعلانات، وتتمتع بمتوسط ​​جلسات أطول بنسبة 70%، ومعدلات ارتداد أقل بنسبة 35%.

لماذا الإثارة السرعة

عندما يتم تحميل المحتوى الخاص بك ببطء، يفقد الزوار صبرهم وسينتقلون إلى موقع آخر. يُترجم هذا إلى معدلات ارتداد عالية وفرص ضائعة للتفاعل مع الزوار – حتى قبل أن يطلعوا على المحتوى الخاص بك أو حتى ينظروا إلى المنتجات التي ربما اشتروها منك بطريقة أخرى.

التحميل الأسرع هو تجربة مستخدم أفضل. بكل بساطة. نظرًا لأن اتصالات الإنترنت لدينا أصبحت أسرع، خاصة على الهاتف المحمول، فإننا نتوقع السرعة في كل ما نقوم به. أصبحت أجهزتنا أسرع وأكثر ذكاءً، ونتوقع أن تكون المواقع التي نزورها متاحة على الفور. وبالتالي، تعد أوقات التحميل السريعة للموقع أمرًا أساسيًا بشكل متزايد لتوفير تجربة جيدة للمستخدم، والتي تعد بدورها شرطًا أساسيًا لاستمرار تفاعل الزائر.

كان هذا صحيحًا حتى عندما استخدم الناس أجهزة الكمبيوتر بدلاً من ذلك smartphones للوصول إلى شبكة الإنترنت. وجدت البيانات التي جمعتها شركة Forrester نيابة عن Akamai في عام 2009 أن ثلث تاركي عربة التسوق فعلوا ذلك بسبب عدم الرضا عن أداء موقع الويب، في حين أشار 23% من المتسوقين غير الراضين إلى أوقات التحميل البطيئة على وجه التحديد. قال أكثر من نصف المتسوقين عبر الإنترنت أن التحميل السريع للصفحات أمر مهم لولاء موقعهم.

بيانات Chartbeat يشير إلى أن أكثر من نصفنا يقضي 15 ثانية أو أقل في النظر إلى صفحة الويب المتوسطة. إذا كان ربع ذلك الوقت يتضمن شاشة فارغة، فمن الذي لن يرتد؟

نتيجة لزيادة التركيز على عنق الزجاجة في تجربة المستخدم المتمثل في تأخيرات تحميل الصفحة، فقد قام كل من Google و Facebook، وهما أهم مرجعين لأعضاء الجمهور على الويب، ينبهان مالكي المواقع إلى ضرورة الاهتمام بأوقات تحميل الموقع منذ عدة سنوات حتى الآن. منذ فترة طويلة تعود إلى عام 2010، أعلنت Google أنه تم استخدام سرعة الموقع كإشارة تصنيف، وقد أثبتت التجارب ذلك ترتبط أوقات التحميل البطيئة بتصنيفات البحث المنخفضة. (Facebookيمثل نظام المقالات الفورية الخاص بـ وحل AMP من Google مجرد جزء من مبادرات عمالقة الويب لمساعدة مالكي المواقع على تسريع الأمور – المزيد حول هذه المبادرات أدناه.)

أن تكون متوسطًا ليس جيدًا بما فيه الكفاية. إذا كان موقعك يعمل بسرعات متوسطة، فهذا يكلفك في الواقع فرصًا تجارية وإيرادات محتملة. وفي عصر الهاتف المحمول، تعد السرعة أمرًا بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى.

لحسن الحظ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتسريع موقعك وعناصر محتواه المختلفة. دعنا نتعمق في بعض أنواع الحلول المختلفة، بما في ذلك تحسينات البنية التحتية التي يمكنك إجراؤها بنفسك وأدوات وخدمات الجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها للتخلص من تلك الثواني الثمينة.

تحسينات موقع DIY

من الناحية الهيكلية، هناك جوانب عديدة لموقعك يمكنك التركيز عليها لتحسين أوقات التحميل. قد يحتاج البعض إلى مساعدة من أحد المطورين للإعداد، ولكن لا شيء هنا أعلى من راتب المسوق المعاصر النموذجي لاستخدامه على أساس مستمر.

1. استخدم نوع ملف الصورة الصحيح وبروتوكول التحميل

غالبًا ما تكون العناصر المرئية هي أثقل الملفات الموجودة على موقعك، ويمكن أن يؤدي تحسينها إلى إحداث فرق كبير في أوقات تحميل موقعك. نشر مؤخرًا إيليا جريجوريك، أحد كبار مهندسي أداء الويب في Google دليل متعمق لتحسين الصور لضمان كفاءة أكبر للمحتوى على موقع Google Developers. وفيما يلي بعض الوجبات الرئيسية:

عندما تستطيع، اختر ملفات صور ذات تنسيق متجه، حيث إنها تتسع بشكل أفضل وتمنحك دقة أفضل على الأجهزة المختلفة، بينما تتطلب نطاقًا تردديًا ومساحة تخزين أقل.

قم بتصغير وضغط أصول SVG الخاصة بك باستخدام تقنيات مثل GZIP.

اختر تنسيق الصورة النقطية بناءً على متطلباتك المحددة. في بعض الحالات، ستكون ملفات JPG أصغر حجمًا، بينما في حالات أخرى، ستكون ملفات PNG أصغر. تتعامل أنواع الملفات هذه أيضًا مع الضغط بشكل مختلف، لذا ضع احتياجات وضوح الصورة في الاعتبار.

قم بتجربة إعدادات الجودة للصور النقطية. في كثير من الأحيان، لن توفر الجودة العالية أفضل تجربة – بل فقط أوقات تحميل بطيئة وتجربة مستخدم سيئة.

قم بإزالة البيانات الوصفية غير الضرورية للصور مثل إحداثيات الموقع الجغرافي ومعلومات الكاميرا وملفات تعريف تصحيح الألوان (ما لم تكن بحاجة إلى هذه البيانات التعريفية على وجه التحديد).

قم بتغيير حجم صورك قبل تحميلها على الخادم الخاص بك، للتأكد من أن حجم “عرض” الصور يتوافق مع الحجم “الطبيعي” للصورة. إن إجبار مضيفك على تغيير حجم الصور الكبيرة باستمرار لتلبية متطلبات العرض الأصغر يزيد من عبء أدائك.

قم بأتمتة أكبر عدد ممكن من عمليات تحسين الصور الخاصة بك.

يعد التحميل البطيء للصور طريقة أخرى لتسريع صفحاتك. كإعداد افتراضي، تتدفق متصفحات الويب في جميع الصور مرة واحدة قبل اعتبار الصفحة قد تم تحميلها، وهو بروتوكول يمكن أن يزيد بشكل كبير من بطء المحتوى. عند إعداد التحميل البطيء، ستسحب متصفحات جمهورك فقط العناصر المرئية التي يجب أن تكون معروضة في أي لحظة. بالطبع، يجب تنفيذ هذا بعناية، لأنك تخاطر باستبدال التحميل البطيء للصفحات بتحميل الصور البطيء (أي حل يحتوي على كلمة “كسول” في اسمه من المرجح أن يكون له فائدة)، ولكن هناك فوائد واضحة للذهاب إلى هذا الطريق.

نقطة الموقع لديها برنامج تعليمي رائع للتحميل البطيء وهذا يستحق الرجوع إليه. يشرح هذا المورد أيضًا الأسباب الرئيسية التي تجعلك تفكر في التحميل البطيء من منظور بروتوكول التكنولوجيا:

أحد الأسباب المهمة هو أنه يجب أن يقلل وقت تحميل الصفحة بشكل كبير. في كثير من الأحيان، تتطلب البرامج النصية تحميل DOM بالكامل قبل أن تتمكن من التشغيل. إذا كانت هذه البرامج النصية مطلوبة لتوفير بعض المعلومات للمستخدم أو لتوفير وظيفة مهمة، فإن الانتظار لمدة 8 إلى 10 ثوانٍ سيؤدي إلى إحباط المستخدمين. لن ينتظر معظم المستخدمين كل هذا الوقت وسيتخلون عن موقعك من أجل مواقع أسرع.

2. قم بتصغير CSS وJavascript

ما لم تكن لديك عادة التنقيب تحت غطاء موقعك، فربما لم تفكر في أهمية “تصغير” CSS (أوراق الأنماط المخصصة) لموقعك وأجزاء من كود Javascript.

“التصغير” هو عملية إزالة كافة الأحرف غير الضرورية من التعليمات البرمجية الخاصة بك دون المساس بكيفية عمل التعليمات البرمجية الخاصة بك. رؤيته أمر ضروري لتسريع موقعك. إذا كنت تستخدم رؤى PageSpeed ​​من جوجل أداة التحليل (المزيد حول هذا أدناه)، ستقدم لك توصيات حول كيفية تحسين موقعك لأوقات تحميل أسرع، بما في ذلك CSS وJavascript لموقعك.

هناك عدد من الأدوات المتاحة لمساعدتك على تصغير التعليمات البرمجية لموقعك (يقدم سكوت هانسيلمان المتخصص في Microsoft Web Platform مجموعة شاملة من الأدوات التي يمكن أن تساعد في هذا).

إذا كنت من مستخدمي WordPress، فمن المحتمل أن تجد هذه المكونات الإضافية مفيدة بشكل خاص:

3. استخدم شبكة توصيل المحتوى

كما تعلم بالفعل، فإن CDN (شبكة توصيل المحتوى) هي مجموعة لا مركزية من مراكز البيانات التي تستخدم أنظمة التخزين المؤقت الذكية لتوزيع المحتوى حول العالم للوصول بشكل أسرع.

لفهم سبب استخدام شبكات CDN على نطاق واسع، ستحتاج أولاً إلى التعرف على المشكلة التي صممت لحلها. يُعرف باسم الكمون، وهو التأخير المزعج الذي يحدث من لحظة طلب تحميل صفحة ويب إلى اللحظة التي يظهر فيها محتواها فعليًا على الشاشة.

يمكن أن يرتفع أو ينخفض ​​الفاصل الزمني للتأخير اعتمادًا على عدد من العوامل، الكثير منها خاص بصفحة الويب الموجودة. ومع ذلك، في جميع الحالات، تتأثر مدة الكمون أيضًا بالمسافة الفعلية بين عضو جمهورك وخادم استضافة موقع الويب الخاص بك. تتمثل مهمة CDN في تقصير تلك المسافة المادية، والهدف هو تحسين سرعة عرض الموقع وأدائه.

أصبحت شبكات CDN لا غنى عنها تقريبًا للمواقع الغنية بالمحتوى اليوم، خاصة مع الزيادة الهائلة في المحتوى المرئي على الويب الحديث. تستخدم أفضلها قواعد تخزين مؤقت معقدة لالتقاط نسخ من موقعك وتوزيعها على عقد متعددة على الشبكة.

أبعد من تحسين سرعات تحميل الصفحة، تقدم شبكات CDN فوائد إضافية:

معالجة أفضل في المواقف ذات حركة المرور العالية، سواء كانت شرعية أو في حالة هجوم رفض الخدمة الموزعة (DDoS)

حظر مرسلي البريد العشوائي والروبوتات والوكلاء السيئين الآخرين

تقليل استهلاك عرض النطاق الترددي

موازنة الأحمال المرورية بين الخوادم المختلفة

على سبيل المثال، وجدت شركة Incapsula أن مواقع الويب التي تستخدم شبكة CDN الخاصة بها يتم تحميلها بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 50% وتستخدم نطاقًا تردديًا أقل بنسبة تصل إلى 70%. يعد هذا النوع من تعزيز الأداء مفيدًا للغاية لكل من مالكي الموقع الذين يواجهون فواتير نطاق ترددي كبيرة وزوار الموقع الذين يتوقعون أوقات تحميل أسرع للموقع.

4. كن بخيلًا في عمليات إعادة التوجيه

من الأشياء التي يجب مراعاتها إذا كنت تقوم بترحيل موقعك هو محاولة تجنب عمليات إعادة التوجيه 301 حيثما أمكن ذلك. إعادة التوجيه 301 هي إعادة توجيه دائمة من عنوان URL إلى آخر.

على سبيل المثال، ربما تم إطلاق قسم المدونة الخاص بموقعك في ، ولكنك قد ترغب في نقله في النهاية إلى لأسباب تتعلق بتحسين محركات البحث. في هذه الحالة، ستحتاج إلى تكوين عمليات إعادة التوجيه 301 لجميع الصفحات الموجودة أصلاً على النطاق الفرعي إلى بنية عنوان URL للمجلد الفرعي، وذلك لضمان عدم فقدان كل حركة المرور وعصير الارتباط الذي قمت بإنشائه إلى الأصل مدونة.

الجانب السلبي هو أن الكثير من عمليات إعادة التوجيه 301 يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إبطاء سرعات تحميل موقعك، حيث سيكون لدى الخوادم التي توجه حركة المرور إلى موقعك خطوة إضافية يجب اتخاذها للتأكد من تسليم حركة المرور الخاصة بك إلى عناوين الصفحات المحدثة. لذلك، في حين أن 301 يمكن أن تكون شرًا لا بد منه، فمن الأفضل استخدامها فقط عند الحاجة إليها حقًا.

مراقبة أداء موقعك

لا يمكنك تحسين شيء ما حتى تعرف أنه يحتاج إلى التحسين، لذا فإن استخدام أدوات المراقبة الفعالة يعد أمرًا بالغ الأهمية لأي جهد لتحسين سرعة المحتوى. لحسن الحظ، هناك عدد من الأدوات الرائعة المتاحة، المجانية والمدفوعة.

1. تتبع الفرص عبر Google Page Speed ​​Insights

ذكرت ال رؤى سرعة صفحة جوجل الأداة في وقت سابق. هذه خدمة رائعة يمكنك استخدامها لقياس كفاءة موقعك من مجموعة متنوعة من وجهات النظر وعبر كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

كل ما عليك فعله للبدء هو نسخ ولصق عنوان URL لموقعك وتشغيل الأداة. سيقوم بتحليل موقعك ويعطيك نظرة عامة على أداء الموقع بالإضافة إلى تقرير مفصل حول مجموعة متنوعة من العوامل المهمة، مع الإشارة إلى ما يمكنك القيام به لتسريع موقعك.

تقدم Google أيضًا روابط لعدد من “وحدات سرعة الصفحة“، والذي يمكنك تشغيله على خادم Apache أو Nginx الخاص بك من أجل “إعادة كتابة الموارد وتحسينها تلقائيًا”. إذا لم تكن معتادًا على العمل على تكوين الخادم الخاص بك، فقد ترغب في الحصول على خبرة احترافية لتنفيذ هذه الأدوات بفعالية.

2. تكرار الفترات الزمنية الجغرافية المحددة عبر Pingdom

خيار آخر هو اختبار سرعة موقع Pingdom Tools. وتتمثل فائدة هذه الخدمة في أنها تمكنك من اختبار أداء موقعك من مواقع محددة مسبقًا في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والسويد للحصول على فكرة أفضل عن أداء موقعك الإقليمي.

أدوات Pingdom هي خدمة مجانية. يمكنك إجراء اختبار أساسي مجانًا. ومع ذلك، فإن نتائج الاختبار مفصلة أيضًا إلى حد ما، لذا قد تكون الخدمة المجانية أكثر من كافية بالنسبة لك.

يمكنك أيضًا اختيار حل الاختبار الآلي من Pingdom مقابل 5 دولارات شهريًا تقريبًا. تتمثل فائدة هذا الاشتراك في إمكانية تقييم أداء موقعك بشكل مستمر ومتابعة التحديات الناشئة عندما تبدأ في التأثير على موقعك.

3. اختر موفري الاستضافة بعناية

للتأكد من تحميل المحتوى الخاص بك في أسرع وقت ممكن، من المهم أيضًا اختيار مضيف موقعك بعناية. ضع في اعتبارك أن متطلبات حركة المرور وعرض النطاق الترددي على موقعك يمكن أن تتغير بشكل كبير بمرور الوقت، لذا فكر في ما إذا كان مقدمو خدمة الاستضافة الذين تفكر فيهم سيتكيفون مع الاحتياجات المتغيرة لموقعك بشروط مقبولة.

تقدم العديد من شركات استضافة المواقع أدوات المراقبة الخاصة بها، ولكن غالبًا ما يتم استخدامها بغرض إظهار نسب الجهوزية العالية للخدمة بدلاً من تتبع أداء سرعة موقعك فعليًا.

يأتي المضيفون في العديد من النكهات. فيما يلي بعض المعلمات التي تؤثر على السرعة والتي يجب التأكيد عليها عند إجراء العناية الواجبة على شركة معينة:

هل يُعرض عليك خطة استضافة مشتركة أم مخصصة؟ فالخيار الأول أرخص بشكل كبير ــ وأبطأ.

ما نوع ضمانات وقت التشغيل التي يقدمونها؟ تهدف إلى 99.9٪ أو أعلى.

هل يستخدمون محركات أقراص SSD أو HDD؟ هذا الأخير أكثر موثوقية وسرعة.

ماذا تقول شروط الخدمة حقًا؟ تحتوي هذه العقود على معلومات مهمة حول المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على توفر موقعك، بما في ذلك القيود المفروضة على موارد الخادم.

خيارات الطرف الثالث لمحتوى أسرع

كلاهما Facebook وقامت Google بإصدار خدمات تمكن الناشرين من تحسين المحتوى الخاص بهم للحصول على أعلى سرعات تحميل على الخدمات الخاصة بهم. Apple وMedium أيضًا خيارات للناشرين، والتي تخدم أغراضًا مماثلة.

في حين أن كل هذه الحلول فعالة للغاية لتسريع عملية تسليم المحتوى، إلا أنها تتضمن أيضًا تنازلات كبيرة فيما يتعلق بتعدد الاستخدامات عند مقارنتها بالمحتوى المستضاف القياسي. نحن نتحدث هنا عن تحكم أقل في الواجهة، وخيارات أقل لإنشاء تجربة العلامة التجارية، وإمكانيات أقل للوسائط الغنية، وخيارات متفرقة للتتبع وتحقيق الدخل.

1. إيجار الأرض Facebook مقالات فورية

المقالات الفورية هي في الأساس وسيلة Facebook تستضيف المحتوى الخاص بك نيابةً عنك، بتنسيق مصمم للعرض بشكل أسرع في Facebook تطبيق جوال.

يمكن التعرف على المقالات الفورية في خلاصتك من خلال أيقونة صاعقة في الزاوية العلوية اليمنى من “بطاقة” المنشور. عند النقر فوق، يتم تحميل المقالات بسرعة ملحوظة.

يمكن أن يكون الفرق بين المحتوى المقدم من خلال المقالات الفورية والرابط التقليدي كبيرًا. وبحسب البيانات التي نشرتها Facebook بناءً على اختبارات الاعتماد المبكر للمقالات الفورية، Facebook تقل احتمالية تخلي المستخدمين عن هذه المقالات بنسبة 70% مقارنةً بالمقالات المستضافة على الإنترنت، وذلك ببساطة لأن التجربة سريعة جدًا. ويميل المستخدمون أيضًا إلى النقر على روابط المقالات الفورية بنسبة 20% أكثر من روابط مواقع الويب التقليدية.

من المؤكد أن هذه الإحصائيات مثيرة للإعجاب، ولكن قبل أن تتعمق وتتوقف عن استضافة المحتوى الخاص بك، قم بتسليم كل شيء إليه Facebook بدلاً من ذلك، ضع في اعتبارك ما يلي:

تقتصر منصة المقالات الفورية على Facebookالنظام البيئي. يمكن للأشخاص رؤية المقالات الفورية فقط عند الاستخدام Facebookتطبيق الهاتف المحمول. إذا كانت نسبة كبيرة من جمهورك غير مخلصة على الإطلاق Facebook، فإن المقالات الفورية ستكون ذات قيمة محدودة بالنسبة لك.

إذا اتخذت خطوات لتحسين سرعات تحميل موقعك بشكل فعال باستخدام طرق DIY الموضحة أعلاه، فقد يتم تقليل الاختلافات الحادة بين أداء المقالات الفورية وأداء موقعك الأصلي بشكل ملحوظ.

هذا ليس الحل السحري. يتطلب تكييف المحتوى الخاص بك للمقالات الفورية قدرًا لا بأس به من التكوين والمعرفة، وله حدود.

Facebook من المعروف أنها تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على خوارزمياتها وواجهاتها في كثير من الأحيان، مما أدى إلى خيبة أمل العديد من المسوقين والناشرين للمحتوى. قد يكون من الأفضل لك أن تبني منزلك على أرض مملوكة لك.

2. قم بتجريده من الطريق إلى Google AMP

يعد مشروع Accelerated Mobile Pages بمثابة إجابة Google للمقالات الفورية. مثل المقالات الفورية، فإن AMP عبارة عن خدمة تعمل على إعادة تنسيق المحتوى الخاص بك لعرضه بشكل أسرع على الأجهزة المحمولة. في حين أن المقالات الفورية متاحة فقط من خلال Facebookالنظام البيئي الخاص بـ AMP، تتوفر مقالات AMP – في الوقت الحالي، على أية حال – حصريًا من خلال نتائج بحث Google.

تتشابه الفلسفات الكامنة وراء AMP والمقالات الفورية. الفكرة الأساسية هي أخذ المحتوى الموجود على موقعك وتغيير كيفية عرض المحتوى على الأجهزة المحمولة ليكون أخف على النطاق الترددي. أصبح تحسين الأداء على AMP أسرع بشكل ملحوظ، وهذا ينتج تجربة مستخدم فائقة مقارنةً بالمحتوى الذي لم يتم تحسينه لتحميل الصفحات بشكل أسرع.

كما هو الحال مع المقالات الفورية، قد يتطلب تنفيذ AMP منك تخصيص موارد لتهيئة نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك لتقديم محتوى مُعاد تنسيقه إلى خوادم Google. باستخدام AMP، ستستمر من الناحية الفنية في استضافة أصول المحتوى الخاصة بك، ولكن سيتم تخزينها مؤقتًا بواسطة Google حتى تتمكن من التحميل المسبق بسرعة قبل أن ينقر عليها الباحثون.

بينما تستمر AMP في التطور، قد تكون ميزاتها مقيدة جدًا للعديد من المواقع. يدعم AMP صفحات المقالات والوصفات فقط في وقت النشر (صفحات المنتج، أي شخص؟)، وحلول المكونات الإضافية للإعلان والتحليلات وتحسين التحويل وما شابه ذلك ضعيفة للغاية. “لا يمكن إضافة ميزات مثل نماذج الاتصال وعناصر التجارة الإلكترونية وعمليات تضمين HTML المخصصة إلى الصفحات الممكّنة لـ AMP،” يشير منشور مدونة حديث بواسطة منصة إنشاء مواقع الويب للجوال أولاً دودا. “كما أن القدرات التحليلية… لا تلبي المتطلبات التي تتطلبها مواقع الويب التي تركز على النمو.”

3. احصل على نظام iOS جاهز مع Apple أخبار

Apple رأيت فرصة لاتخاذ نهج بسيط ومتوافق مع الأجهزة المحمولة للمحتوى فائق السرعة من خلاله Apple منتج اخباري. تعمل هذه المنصة على الاستفادة من حصة الشركة الكبيرة في السوق من أجهزة iPhone وiPad لتوفر للناشرين فرصة الوصول إلى عملائها بمحتوى منسق بشكل جميل، ومُحسّن ليناسب احتياجاتهم. Apple الأجهزة.

Apple اكتسبت سمعة ممتازة لتأكيدها على تجربة المستخدم في جميع منتجاتها Apple الأخبار ليست استثناء. القيد الأساسي ل Apple الأخبار كمنصة لتوصيل المحتوى هي أنها تقتصر على Apple الأجهزة.

نظرًا لأن غالبية مستخدمي الأجهزة الذكية يستخدمون Android بدلاً من iOS، فإنهم يستثمرون كثيرًا في Apple قد لا تكون الأخبار جديرة بالاهتمام. إن التركيز على تحسين المحتوى الخاص بك من مصدره، أي موقعك، يعني جعل المحتوى الخاص بك متاحًا على نطاق أوسع لكل شخص يستخدم الويب نفسه كنظام أساسي لك.

4. اختر نظام Host-CMS المختلط مع الوسيط للناشرين

على عكس المقالات الفورية، فإن AMP و Apple أخبار، حل النشر المتوسط لا تسعى إلى إعادة تنسيق المحتوى الخاص بك لعرضه على شبكتها المنعزلة. بدلاً من ذلك، تعد Medium عبارة عن منصة نشر ذات تصميم نظيف توفر أيضًا عمليات تكامل مع المقالات الفورية وAMP.

الميزة الرئيسية المرتبطة بـ Medium for Publishers هي القدرة على الاستعانة بمصادر خارجية فعالة لإدارة البنية التحتية لاستضافة موقعك، وتحسين الأجهزة المحمولة، وتحسين البحث في الموقع، وتصميم الواجهة وحلول مشاركة المجتمع إلى Medium، حتى تتمكن من قضاء وقتك في التركيز على إنشاء محتوى رائع.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تحميل المحتوى على Medium بسرعة، ويتكيف مع عوامل شكل الجهاز المختلفة ويوفر تجربة مستخدم رائعة لكل من الكتاب والقراء. يمكنك استخدام اسم المجال الخاص بك، ويمكنك تخصيص بعض جوانب العلامة التجارية.

والسؤال هو ما إذا كنت على استعداد لقبول الخيارات المحدودة نسبيًا التي توفرها شركة Medium للناشرين لإدارة مواقعهم الخاصة وصيانتها. نظرًا لاعتماد العديد من الناشرين بشكل كبير على الإعلانات وتخصيصات الموقع لجذب الجماهير والاحتفاظ بها وتحويلها، فقد يكون Medium مقيدًا للغاية. يمكنك تقديم طلب للانضمام إلى مجموعة الاختبار التجريبي لبرنامج تحقيق الدخل، ولكن لا يمكنك بيع الإعلانات أو المنتجات عبر النظام الأساسي بنفسك.

التركيز على السرعة

وكما ترون، هناك عدد من الخيارات لمعالجة التحدي الأساسي. تؤدي سرعة تحميل الموقع البطيئة إلى تآكل حركة المرور لأنها تكلفك فرصًا لتحويل المزيد من الزوار وكسب المزيد من الإيرادات.

إن تأثيرات أوقات التحميل البطيئة ملموسة، ولا يستطيع سوى عدد قليل من مالكي المواقع تجاهلها الحاجة إلى التحسين. توفر المواقع الأسرع تجارب مستخدم محسنة، وتمكن المواقع من الحصول على تصنيف أعلى في نتائج بحث Google، ومن المرجح أن تؤدي إلى تحويلات ومبيعات. لقد حان الوقت للبدء في مراجعة أداء سرعة المحتوى الخاص بك ومعالجة أوجه القصور في موقعك بشكل منهجي.