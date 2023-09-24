Rewrite this title: الدليل النهائي لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز تحسين محركات البحث للعميل & نمو

ستساعدك المقالة التالية: الدليل النهائي لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز تحسين محركات البحث للعميل & نمو

دفع نمو الأعمال التجارية من خلال تقديم منصة لمعلومات العلامة التجارية والسمعة عبر الإنترنت إعادة تصور اتصالات العملاء من خلال الاستماع العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، خاصة إذا كنت تدير وكالة أو كنت بائعًا.

في المشهد التكنولوجي دائم التطور اليوم، من السهل أن تشعر الوكالات بالإرهاق بسبب المجموعة الواسعة من الخيارات والشركاء.

إذا كنت تعمل مع عملاء متعددي المواقع ويرغبون في منصات وخدمات ومنتجات تسويقية حديثة، يصبح الاختيار أكثر تعقيدًا.

توفر هذه المقالة ست نقاط رئيسية يجب مراعاتها عند البحث عن منصة إدارة السمعة والشريك الذي يخدمك أنت وعملائك على أفضل وجه.

1. ضع قيمة عالية على رؤى المستهلك النهائي لكسب المزيد من العملاء والعملاء

باعتبارك وكالة تسويق، فإن مفتاح نجاح عملائك يكمن في مدى صدى تواجدهم عبر الإنترنت لدى العملاء المحتملين.

كيف يجدهم المشترون؟

ما الخطوات التي يتخذها العملاء المحتملون قبل دخولهم إلى مسارات التسويق الداخلي لعميلك؟

هل يساعد تصميم موقع الويب الخاص بعميلك أو يعيق تجربة عملائه؟

بالإضافة إلى توفير استراتيجية تسويق ناجحة وإعداد التقارير عن بيانات الحملة، فإن التعرف على تجربة كل مستهلك يمكن أن يساعد في وضع استراتيجية عملاء أكثر دقة ورؤية ثاقبة ويضمن في النهاية قدر أكبر من رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

ذكاء العلامة التجارية يمنحك القدرة على تقديم رؤى عميقة حول:

تصورات المستخدم والمشاعر.

قابلية الاكتشاف.

الرؤية.

تصنيفات كبار المسئولين الاقتصاديين.

بيانات المنافسين على أساس الموقع.

فرص تجارية كبرى أخرى.

توصية احترافية: تقديم ذكاء العلامة التجارية كخدمة وكالتك الجديدة

يضيف ذكاء العلامة التجارية (BI) لعروض وكالتك للمساعدة في زيادة قيمة خدماتك.

ستساعد إضافة ذكاء الأعمال إلى خدمات وكالتك عملائك على ما يلي:

استخراج ذكاء الأعمال الرئيسية.

فهم منافستهم.

تعظيم تأثيرها الاستراتيجي.

القضاء على البقع العمياء.

إدارة أعمالهم بثقة.

الصورة بواسطة Chatmeter، أغسطس 2023

يعد تجميع البيانات وتحليلها يدويًا أمرًا مستحيلًا تقريبًا، خاصة إذا كنت تعمل مع عملاء متعددي المواقع وتبحث عن الاتجاهات والرؤى التي يمكن أن توفر قيمة حقيقية.

تكنولوجيا استطيع المساعدة.

بحث عن منصة يستفيد من الذكاء الاصطناعي ويمكن أن يمنح عملائك القدرة على:

تجميع البيانات من مصادر متعددة في لوحة معلومات مشتركة لدعم التحليلات وإعداد التقارير الشاملة.

يمكنك الوصول إلى معلومات العلامة التجارية الحقيقية من مصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة.

سوف تستخدم المنصات الأكثر قيمة حلول الاستماع العميق والتي تضمن لك الاستفادة من جميع المحادثات عبر الإنترنت حول العلامة التجارية لعميلك.

يمكن أن يتيح لك الاستفادة من هذا الحوار عبر الإنترنت تقديم رؤى قابلة للتنفيذ توفر ميزة تنافسية لعميلك.

تأكد من أن النظام الأساسي الذي تختاره يتضمن فريق نجاح العملاء حتى تحصل على أقصى قيمة من استثمارك.

2. استخدم تحليل المشاعر لإرشاد الاستراتيجيات المستقبلية

لقد انتهيت للتو من سلسلة من الحملات التي ساعدت عميلك في الوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف.

ما هي خطوتك التالية لمساعدة عملائك على رؤية النجاح الذي يهدفون إليه؟

كيف يمكنك الاستمرار في مساعدتهم على تجاوز الحدود وبناء حب العلامة التجارية والولاء لها؟

توصية احترافية: توقع الفرص المستقبلية من خلال الكشف عن نقاط الضعف لدى المستهلك

لدى المستهلكين الكثير ليقولوه ولا يخجلون من ترك آرائهم عبر الإنترنت.

استمع إلى هذه “الأحاديث المهمة” واستخدمها مع أ منصة تعمل على تعزيز معالجة اللغة الطبيعية (NPL) والتعلم الآلي (ML) للإبلاغ عن مشكلات تجربة العملاء، والكشف عن الاتجاهات القائمة على الموقع في الوقت الفعلي.

الصورة بواسطة Chatmeter، أغسطس 2023

سيساعد هذا عملائك على تحديد المشكلات بسرعة قبل أن تخرج عن السيطرة، بالإضافة إلى الكشف عن فرص الترويج للمنتجات، وتقديم المنتجات الجديدة، وحملات سمعة العلامة التجارية، والمزيد.

من خلال فهم كيفية أداء علامتهم التجارية في مواجهة المنافسة المحلية، يمكن للعملاء الحصول على ميزة استراتيجية يمكنك مساعدتهم على الاستفادة منها.

3. زيادة الولاء للعلامة التجارية من خلال الاستجابات في الوقت المناسب

عندما يتعلق الأمر بالتعليقات عبر الإنترنت، العملاء يريدون أن يتم الاعتراف بهم.

سواء كانت التعليقات إيجابية أو تسلط الضوء على مشكلة يجب معالجتها، يجب أن تكون العلامات التجارية – ووكالاتها – في وضع يمكنها من الاستجابة بسرعة.

في صناعة إدارة السمعة عبر الإنترنت، تسود تجربة العملاء.

تحتاج العلامات التجارية إلى التأكد من تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم منذ نقطة الاتصال الأولى وحتى تقديم المنتج أو الخدمة.

الاستماع العميق لملاحظات العملاء يوفر معلومات قيمة حول كيفية أداء العلامة التجارية لعميلك.

ومع ذلك، قد يكون إشراك العملاء والاستجابة لهم على نطاق واسع أمرًا مرهقًا عند القيام بذلك يدويًا، ويمكن أن تفشل المشكلات.

التوصية: الاستفادة من المنصات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

ال أقوى المنصات اجعل الاستجابة للمراجعة سهلة من خلال القوالب والاستجابات المقترحة والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

الاعتبارات الرئيسية:

ما هي خيارات الاستجابة للمراجعة التي تقدمها المنصة وكيف تضمن المحتوى الأصلي الذي يمثل ويحافظ على صوت العلامة التجارية وهويتها؟

كيف تتعامل المنصة مع المراجعات بمجموعة متنوعة من اللغات وتساعدك على الاستجابة للمؤسسات العالمية؟

كيف يتم دمج الذكاء الاصطناعي في المنصة وما هي التدابير التي يتم تنفيذها لضمان دمج الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول؟

إن فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي تجعله استثمارًا مفيدًا للوكالات التي تخدم المؤسسات متعددة المواقع:

يعمل الذكاء الاصطناعي على تسهيل الإبلاغ عن المشكلات الناشئة وتوفير سير عمل تلقائي لمعالجتها بسرعة.

يساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين سمعة العلامة التجارية من خلال المزيد تفاعلات العملاء الشخصية.

يمكن لمنصات ذكاء العلامات التجارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن يكون لها تأثير إيجابي على تجربة العملاء عبر الإنترنت.

إن القدرة على التعامل مع العملاء وفهم تعليقاتهم حقًا هو الفرق بين العلامة التجارية التي تبقى على قيد الحياة والعلامة التجارية التي تزدهر.

4. أكمل البيانات غير المنظمة بالبيانات المنظمة من الدراسات الاستقصائية

تعليقات العملاء بجميع أشكالها هي من ذهب.

يمكن استخراج البيانات غير المنظمة لتوفير رؤى في الوقت الفعلي والتي قد تمر دون أن يلاحظها أحد.

باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن كشف معلومات العملاء المحلية المفرطة والرؤى التي لا تستطيع تنسيقات البيانات المنظمة تقديمها.

الاستطلاعات هي شكل من أشكال البيانات المنظمة التي تكمل حلقة تعليقات العملاء.

تعد الاستبيانات المعدة جيدًا والمحددة في الوقت المناسب مثالية لتقديم التعليقات التي تقدم رؤى محددة حول الأمور الأكثر أهمية للعملاء فيما يتعلق بمنتجات عميلك وخدماته وعلامته التجارية.

أفضل أدوات المسح سوف:

قم بتوفير عدد كبير من أنواع الأسئلة للاختيار من بينها مع وظيفة السحب والإفلات السهلة

توفير القدرة على استخدام منطق الاستطلاع لبناء مسارات أسئلة متفرعة متطورة ووضع قواعد “إذا/ثم” للتحكم في تدفق الأسئلة

امنح الفرصة لتحميل الشعارات للتعرف الفوري على العلامة التجارية أو صورة خاصة بالموقع

التكامل مع أدوات ذكاء الأعمال مثل Tableau وDomo وSpotfire وQlik.

تقديم تحليلات لمشاعر العملاء النهائيين

تأكد من أن تطبيق الذكاء الاصطناعي لديك مسؤول ويوفر طبقة من إدارة المخاطر

ساعد عميلك على التفوق على منافسيه عندما يتعلق الأمر بتقييمات مشاعر العملاء وميزات الذكاء الاصطناعي وحلول البيانات المنظمة

يستكشف حلول مسح Chatmeter لمعرفة كيف يمكنك الحصول على تعليقات العملاء لعملائك بأسرع وأسهل طريقة ممكنة.

5. قم ببناء الثقة باستخدام القوائم والصفحات المحلية الدقيقة

تعزيز ظهور عميلك في البحث المحلي. ففي نهاية المطاف، لا يمكنهم إنشاء عملاء مخلصين إذا كان عملاؤهم لا يعرفون بوجودهم.

يعد بدء رحلة العميل بشكل صحيح أمرًا أساسيًا. إن الحصول على قوائم وصفحات محلية دقيقة هو الخطوة الأولى.

توصية احترافية: استخدم أداة للحفاظ على قوائم الأعمال المحلية على نطاق واسع

يجب أن تحافظ منصة إدارة السمعة عبر الإنترنت على جميع بيانات قائمة العلامة التجارية محدثة ودقيقة.

من المرجح أن ينظر العملاء النهائيون إلى الشركة على أنها ذات مصداقية عندما يجدون معلومات موثوقة وحديثة صفحات محلية مدروسة.

الاعتبارات الرئيسية

ما مدى سهولة إنشائه القوائم والصفحات المحلية؟

كيف يمكن للنظام حل مشكلات تحسين محركات البحث، ورؤية الكلمات الرئيسية بدون علامة تجارية، والعبارات القابلة للتكوين التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وإمكانيات البحث الصوتي، والنتائج الملائمة للجوال، والصور ومقاطع الفيديو المميزة؟

ما هو عدد الأدلة عبر الإنترنت التي يمكن لعملائك دمجها؟

يمكنك جذب العملاء المحتملين والتفاعل معهم عبر أكثر من 140 دليلاً عبر الإنترنت.

استخدم أداة قوائم مثل تلك الموجودة في مقياس الدردشة لتوفير المصدر الوحيد للحقيقة لجميع قوائم عملائك، سواء كان لديهم 10 أو 10000.

قم بتوزيع معلومات دقيقة عبر الدلائل ومنصات المراجعة لتحسين رؤية البحث المحلي وتأمين “المركز الأول” بعيد المنال.

6. قم ببناء مجتمع عملاء مزدهر على القنوات الاجتماعية لعملائك

وعلى أعلى مستوى، يجب أن تفتح عيون عملائك عليهم التأثير الاجتماعي على SEO المحليوذكاء العلامة التجارية واستراتيجية السمعة.

يمكن أن تكون مراقبة المحتوى ومراجعته ونشره ونشره عبر مجموعة من المنصات الاجتماعية أسهل وأكثر كفاءة من خلال لوحة معلومات متكاملة.

التوصية: استخدم الحل المتكامل

يجب أن تحافظ منصة إدارة السمعة عبر الإنترنت على جميع بيانات قائمة العلامة التجارية محدثة ودقيقة.

من المرجح أن ينظر العملاء النهائيون إلى الشركة على أنها ذات مصداقية عندما يجدون معلومات موثوقة وحديثة.

الاعتبارات الرئيسية

ان الحل الاجتماعي المتكامل ينبغي أن يكون عنصرا أساسيا في أي استراتيجية لإدارة السمعة.

تأكد من أن الحل الخاص بك يلبي المعايير التالية:

تبسيط الحملات والعمليات، ودمج تقاويم النشر

يوفر أنظمة تصعيد المشكلات والموافقة عليها

يتتبع المقاييس عبر موقع واحد ومنطقة ومؤسسة واحدة

يمكّن العملاء من الوصول إلى مقاييس مقارنات المتجر والمحتوى عالي التصنيف وعلامات التصنيف الشائعة ونمو المتابعين

سيمكنك أفضل منصة وشريك من التأكد بشكل كامل من أن عملائك يقومون بتحسين تواجدهم عبر الإنترنت.

المكافأة: احترس من هذين التحولين في السوق

باعتبارك وكالة تساعد العملاء متعددي المواقع، فمن المحتمل أنك تعلم أن هذين التحولين في السوق يجعلان من الصعب على عملائك متعددي المواقع تقديم تجربة عملاء استثنائية: