Rewrite this title: الدليل النهائي لتحسين محركات البحث الصديقة للبطريق

ستساعدك المقالة التالية: الدليل النهائي لتحسين محركات البحث الصديقة للبطريق

في 24 أبريل 2012، أطلقت جوجل ما كان يُطلق عليه في الأصل ببساطة “خوارزمية البريد العشوائي على الويب”. لقد كان تأثيره كبيرًا بما يكفي في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) حتى انتهى الأمر بشركة Google في النهاية إلى تقديمه الاسم الرسمي: البطريق. من المحتمل أنه تم اختياره بسبب تشابه اسمه مع تحديث آخر كان له تأثير كبير على تحسين محركات البحث: Panda.

إذن ما هو تحديث Google Penguin؟

كان الغرض من تحديث Penguin هو خفض ترتيب المواقع التي تنتهك إرشادات مشرفي المواقع من Google. فقدت المواقع التي استخدمت تقنيات التلاعب لتحسين تصنيفاتها، وبعض المواقع البريئة التي ربما بدت متلاعبة للخوارزمية، مراكزها العالية في نتائج البحث.

تتضمن تقنيات التلاعب هذه، والتي يشار إليها باسم “القبعة السوداء”، حشو الكلمات الرئيسية، وإخفاء الهوية، والمشاركة في مخططات الارتباط، والاستخدام المتعمد لمحتوى مكرر لصالح محرك البحث، والاستخدام المفرط للكلمات الرئيسية المطابقة تمامًا في الروابط والمحتوى. كما تعرضت تقنيات مماثلة للنيران.

سواء تعرضت لهجوم من Penguin أو كنت تريد فقط خطة لتعزيز التصنيف دون القلق بشأن التحديثات المستقبلية، فإليك دليلك:

تحسين محركات البحث في الموقع:

الأشياء التي يجب التوقف عن العمل بها:

وضع قائمة بالكلمات الرئيسية في عنوان الصفحة بدلاً من جعلها وصفية أو استخدام اسم علامتك التجارية

تشويش الكلمات الرئيسية في الوصف التعريفي بدلاً من جعلها عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. لا يتم استخدام الوصف التعريفي للتصنيفات. الفائدة الوحيدة هي أنه يظهر أسفل الرابط الخاص بك في نتائج البحث. لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا، لكنه كذلك بالنسبة للبعض.

استخدام الكلمات الرئيسية التعريفية. لقد كانت هذه عديمة الفائدة لبعض الوقت. إنهم لا يخدمون أي غرض على الإطلاق. لا يزال من الممارسات الجيدة تضمين كلمة رئيسية تعريفية هنا أو هناك لأدوات معينة قد لا تزال تستخدمها، لكن محركات البحث لا تفعل ذلك.

تضمين كلماتك الرئيسية الأساسية في علامات H1 والكلمات الرئيسية الثانوية في علامات H2 وH3 وما إلى ذلك. أدخل الكلمات الرئيسية في هذه العلامات إذا كان ذلك منطقيًا، ولكن لا تضيع الوقت في محاولة إدخالها في كل صفحة أو بشكل خاص في كل عنوان فرعي. يجب ألا تقوم مطلقًا بإدخال كلمة رئيسية مباشرة في هذه العلامات دون كلمات إضافية للسياق وإمكانية المشاركة.

الكلمات الرئيسية في العلامات البديلة للصور. استخدم علامة بديل وصفية أو لا شيء على الإطلاق.

اصطلاحات تسمية عناوين URL الغنية بالكلمات الرئيسية. إذا كان عنوان URL الخاص بك عبارة عن مجموعة من الأحرف والأرقام غير المرغوب فيها، فهذا لم يعد مهمًا بعد الآن.

إخفاء الهوية. فقط لا تفعل ذلك. إذا تم تحسين الصفحة لمحركات البحث اليوم، فيجب أن تبدو بالفعل جميلة جدًا بالنسبة للإنسان.

حشو الكلمات الرئيسية أو استخدام “كثافة” محددة للكلمات الرئيسية. مثل الوصف التعريفي، كان هذا عديم الفائدة لسنوات عديدة. ما عليك سوى الكتابة عن الكلمة الرئيسية ويجب أن تكون على المسار الصحيح.

محتوى منخفض الجودة أو رديء أو مكرر على موقعك.

تكرار الروابط الملاحية في كل من الرأس والتذييل

الإفراط في الارتباط الداخلي باستخدام الكلمات الرئيسية كنص الربط

تحديث مدونتك بمحتوى ذو قيمة صفر

بناء موقع على شبكة الإنترنت لمحركات البحث. ليس للمستخدمين

الأشياء التي يجب التركيز عليها:

قبل شهرين، شرح راند فيشكين بشكل جيد للغاية كيفية القيام بذلك احصل على تحسين محركات البحث في الموقع بشكل صحيح في عام 2012 وما بعده.

لن أقضي الكثير من الوقت في هذا الأمر نظرًا لأن راند قد غطت جميع النقاط. ولكنني سأطرح بعض النقاط المهمة هنا:

تصميم موقع ويب صديق لمحركات البحث (SEO) – استخدم جميع العلامات الجديدة المتوفرة لجعل قوائمك في نتيجة البحث بارزة مثل rel=author وschema.org وما إلى ذلك.

استخدم عناوين وصفية تأخذ في الاعتبار العلامة التجارية وإمكانية المشاركة. عندما يرى المستخدم عنوانك، يجب أن يكون متحمسًا ويريد النقر عليه لأنه يبدو مثيرًا للاهتمام، وليس لأنه لاحظ أنه يحتوي على نفس الكلمة الرئيسية التي كتبها.

استخدم عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في الوصف التعريفي الخاص بك مع عدم التركيز على الكلمات الرئيسية. كما هو الحال مع العنوان، يجب أن يكون الوصف التعريفي مثيرًا ويجبر القارئ على النقر عليه ومعرفة المزيد.

كتابة المحتوى للمستخدمين. ليس لمحركات البحث. يجب أن يكون هذا أمرًا لا يحتاج إلى تفكير في هذه المرحلة. يجب أن تكون الصفحات التي تقوم بإنشائها مصممة لحل المشكلة المحددة التي كان المستخدمون يبحثون عنها.

استخدم الشارات الاجتماعية حتى يتمكن المستخدمون من مشاركة موقع الويب الخاص بك اجتماعيًا وبسهولة.

ضع في اعتبارك واجهة المستخدم وتجربة المستخدم وإمكانية الوصول كجوانب أساسية عند إنشاء موقع الويب الخاص بك وصفحاتك.

استخدم العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء واجعل من السهل على الزائرين التواصل معك. ركز على تعزيز معدل التحويل الخاص بك.

وقت تحميل أقل للصفحة (إليك رسم بياني تم نشره مؤخرًا حول كيف يؤثر وقت التحميل على تصنيفات جوجل)

قم بتحديث مدونتك بمحتوى يجب أن يبدو جديدًا ومفيدًا وفريدًا. يجب أن يحب الزوار المشاركة مع الآخرين

استخدم العناصر المشروعة على موقع الويب – العنوان الحقيقي ورقم الهاتف والشارات المميزة التي تجعل زوار موقعك يفهمون وجود عملك وشرعيته

ضع دراسات حالة حقيقية وتجارب العملاء وشهادات الفيديو التي تساعد في تحويل المزيد من الزوار إلى عملاء وتساعد في النهاية على تقليل معدل الارتداد

تحسين محركات البحث خارج الموقع: (بناء الروابط)

حقق إنشاء الروابط أكبر نجاح بسهولة خلال تحديث Penguin. نظرًا لأن الروابط لا تزال أحد أهم عوامل التصنيف لصفحتك وموقعك ككل، فيجب علينا أن نولي اهتمامًا وثيقًا لأنواع الروابط التي تعمل بالفعل، وتلك التي يمكن أن تضرنا.

الأشياء التي يجب التوقف عن العمل بها:

الدلائل المجانية

مواقع الإشارات الاجتماعية منخفضة الجودة

أدلة المقالات المجانية

تبادلات الارتباط

الروابط المدفوعة/الدعائية

روابط من محتوى سبون

الروابط غير الطبيعية (روابط من مواقع الويب غير ذات الصلة)

المشاركة في مخططات الارتباط

روابط من المحتوى المكرر. (إذا كانت أدوات الكشط مرتبطة بك، فلا مشكلة. إذا بذلت قصارى جهدك للتصنيف باستخدامها: مشكلة كبيرة.)

روابط من المواقع المحظورة / المعاقب عليها

الاستخدام المفرط للكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التامة كنص أساسي

أي أو كل ممارسة لبناء الروابط المتلاعبة

ألقِ نظرة على مشاركتي السابقة حيث ناقشت الروابط التي يجب تجنبها في عصر ما بعد البطريق

الأشياء التي يجب التركيز عليها:

المكانة – الحصول على روابط من المواقع ذات الصلة. ليس من الضروري أن تأتي الروابط من مكان محدد للغاية (في الواقع، غالبًا ما يكون ذلك علامة على موقع منخفض الجودة)، ولكن يجب أن يكون الاتصال منطقيًا.

– الحصول على روابط من المواقع ذات الصلة. ليس من الضروري أن تأتي الروابط من مكان محدد للغاية (في الواقع، غالبًا ما يكون ذلك علامة على موقع منخفض الجودة)، ولكن يجب أن يكون الاتصال منطقيًا. متقدم – لا ينبغي أن تعتمد تقنيات بناء الروابط الخاصة بك على شيء يمكن لأي شخص القيام به بسهولة.

– لا ينبغي أن تعتمد تقنيات بناء الروابط الخاصة بك على شيء يمكن لأي شخص القيام به بسهولة. شرعي – يجب أن تكون جهود بناء الروابط الخاصة بك مبررة كتسويق وحده حتى في غياب محركات البحث.

– يجب أن تكون جهود بناء الروابط الخاصة بك مبررة كتسويق وحده حتى في غياب محركات البحث. تنويع الكلمات الرئيسية كنص ربط – إن وجود الكثير من الروابط التي تحتوي على نفس النص هو ببساطة أمر غير طبيعي، حتى في جهودك التسويقية. ركز على النص الذي يحصل على نسبة نقر، وليس الذي يستخدم كلمة رئيسية معينة.

– إن وجود الكثير من الروابط التي تحتوي على نفس النص هو ببساطة أمر غير طبيعي، حتى في جهودك التسويقية. ركز على النص الذي يحصل على نسبة نقر، وليس الذي يستخدم كلمة رئيسية معينة. منظور العلامة التجارية – يجب أن تتناسب جهودك الترويجية مع علامتك التجارية.

– يجب أن تتناسب جهودك الترويجية مع علامتك التجارية. تسويق المحتوى – من الواضح أن هذا أصبح ضخمًا هذا العام. يجب عليك التركيز على إنتاج محتوى تتم مشاركته وربطه بشكل طبيعي. بمعنى آخر الرابط كسب بالإضافة إلى بناء الروابط.

– من الواضح أن هذا أصبح ضخمًا هذا العام. يجب عليك التركيز على إنتاج محتوى تتم مشاركته وربطه بشكل طبيعي. بمعنى آخر الرابط بالإضافة إلى بناء الروابط. الحصول على الاستشهادات – يجب أن توضح لمحركات البحث ما هو اسم علامتك التجارية حتى تتمكن محركات البحث من التعرف عليه عند ذكره بدون رابط. تستخدم Google البيانات الإحصائية والاستشهادات المشتركة لتصنيف المواقع باستخدام عوامل خارج الموقع تتجاوز الروابط، لذا ركز على إثارة المشاركات وإثارة المناقشات حول استمرار علامتك التجارية.

قم أيضًا بإلقاء نظرة على مشاركاتي السابقة حيث ناقشت استراتيجيات اكتساب الروابط بعد عصر الباندا/البطريق، واستراتيجيات بناء الروابط غير الشائعة والمتقدمة.

خاتمة:

يتغير تحسين محركات البحث (SEO) مع تقدم محركات البحث. لن يكون Penguin هو التحديث الأخير الذي سيغير نتائج البحث، ويجب علينا كمسوقين أن نركز على طول العمر والعلامة التجارية بقدر ما ينبغي لنا أن نركز على التصنيفات.

هل يمكنك التفكير في المزيد من الممارسات للحماية من Penguin والتحديثات المستقبلية ذات الصلة؟ وبالطبع، إذا أعجبك هذا، فنحن نقدر ذلك إذا قمت بتمريره.