Rewrite this title: الذكاء التنافسي في تحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي

ستساعدك المقالة التالية: الذكاء التنافسي في تحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي

يعد فهم المنافسة الخاصة بك قاعدة ذهبية في أي نوع من الأعمال، بدءًا من التسويق عبر الإنترنت إلى السياسة إلى إدارة متجر بقالة محلي.

جوانا لورقام d بتجميع ملخص جيد جدًا لتتبع المعلومات التنافسية والإشارات في SEOmoz هذا الصباح: الذكاء التنافسي: الغرض والعملية، مع التركيز على تطور ونمو العلامة التجارية أو الأعمال التجارية. في ظل الانتعاش الاقتصادي الحالي ومشهد التسويق عبر الإنترنت حيث تفضل منافذ البيع الجديدة Facebook (لنواجه الأمر، Facebook هو الإنترنت لكثير من الأمريكيين العاديين)، وشخصيات قصص الابطال الخارقين و Twitter جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والتخصصات الناشئة الجديدة والموجهة نحو البحث مثل تدوين الضيوف والتواصل مع المدونين واستراتيجيات العلاقات العامة المتكاملة، تطور العلامة التجارية في مجال المعلومات التنافسية هو مجال مرن وديناميكي.

كمسوقين، فإن فكرة التوقف مؤقتًا تعادل فقدان الزخم الذي يخيفنا جميعًا. تتحرك هذه الصناعة بسرعة كبيرة جدًا، والتوقف للتفكير في مكان مقارنة علامتك التجارية بمنافسيك يبدو وكأنه وقت سيء.

يبني لورد على هذا مع التركيز على تتبع هذا الزخم والاتجاه، مع نمو المنتج وقياس الأداء

ربما يكون هذا هو العنصر الأكثر استهلاكًا للوقت في الذكاء التنافسي عندما يتم تنفيذه بشكل جيد. يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن صيانة الاستخبارات التنافسية. يجب أن يشترك هذا الشخص في مدونة منافسك حتى تسمع عن إطلاق المنتجات فور حدوثها، وجميع إعلانات الشركة في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا الحصول على الكثير من المعرفة من خلال قراءة التعليقات على تلك المنشورات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك إعداد تنبيهات Google للعلامة التجارية لمنافسك بالإضافة إلى الكلمتين “الإطلاقات” و”الإعلان”. نعلم جميعًا أن تنبيهات Google محدودة وغير موثوقة إلى حد ما، ولكن يجب أن يكون لديك ملخص يومي لإعلامك بأي تحركات كبيرة يقوم بها منافسك. أنت لا تعرف أبدًا ما الذي يمكن أن يكون مغيرًا حقيقيًا للزخم.

أنا أعمل مع الكثير من العلامات التجارية الراسخة في قطاعاتها، أو التي ساعدت في تأسيسها، وبصراحة تامة، بينما أضع دائمًا عينًا واحدة على ما هو قادم وأظل دائمًا، من الأعمال الذكية دائمًا أن أبقي عينًا واحدة على الخلف انظر إلى المرآة، لترى من يتقدم عليك، وماذا يفعلون، وكيف يمكنك سحب البساط من تحتهم أو سحقهم.

أقترح إعطاء مشاركة SEOmoz قراءة جيدة، وأرغب أيضًا في إعادة طبع بعض تكتيكات الذكاء التنافسي التي قمت بتجميعها مسبقًا هنا في مجلة محرك البحث والتي ستكون مفيدة أيضًا.

يعد فهم ما يفعله منافسوك عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا وأولوية مطلقة عند إطلاق موقع ويب جديد يدخل مساحة تنافسية وأيضًا عندما ترغب مواقع الويب القائمة في مراقبة منافسيها. من خلال معرفة ما يفعله منافسوك في مجال تحسين محركات البحث (SEO) ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، لن يكون لديك معرفة أفضل باستراتيجيتهم التسويقية عبر الإنترنت فحسب، بل يمكنك أيضًا محاكاة ما يناسبهم، وتوليد أفكار داخلية للبقاء استباقيًا.

علاوة على ذلك، من خلال فهم ما يفعله منافسوك فيما يتعلق بتحسين محركات البحث في الموقع، وبناء الروابط، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير خصائص الطرف الثالث وأساليب التسويق عبر البحث الأخرى؛ يمكنك أيضًا تحديد التهديدات الجديدة المحتملة التي تشكل التصنيف العالمي وكذلك اكتشاف التكتيكات التي تعمل منها (أو لا تعمل لصالحها)، والتي يمكنك تحسينها والازدهار في إستراتيجيتك التسويقية الشاملة.

تحديد المنافسة

الخطوة الأولى في تحديد منافسيك عبر الإنترنت هي التحقق من نتائج البحث لكلماتك الرئيسية الأكثر شيوعًا. لا تنظر فقط إلى الكلمات الرئيسية التي تجذب أكبر عدد من الزيارات، ولكن أيضًا إلى المصطلحات الرئيسية الطويلة وكذلك المصطلحات الرئيسية التي تحول معظم المبيعات أو العملاء المحتملين أو المكالمات الهاتفية.

من خلال مقارنة المواقع التي تتنافس معها في هذه المجموعات المختلفة من المصطلحات الرئيسية، ستتمكن بشكل أو بآخر من تحديد أنماط المنافسة المختلفة التي يمكنك التعلم منها ومراقبتها. فيما يلي بعض أنواع المواقع التي قد لا تظهر لمصطلحاتك الأساسية في السربس، والتي تحتاج إلى مراقبتها.

المواقع التابعة لها هي منافسيك. ليس فقط المواقع التي تعرض إعلانات الشركات التابعة لمنافسيك، ولكن أيضًا إعلانات الشركات التابعة الخاصة بك، لأنها إذا كانت تحتل مرتبة أعلى من موقع شركتك، فإنها تأخذ المال من جيبك (أو جيب قسم البحث) عن طريق زيادة حركة المرور والمبيعات التي يجب أن تقود. علاوة على ذلك، لا يتعين على الشركات التابعة التعامل مع اللوائح الداخلية والبيروقراطية، لذا يمكنها أن تفلت بشكل أو بآخر من المزيد من التكتيكات مثل نشر كميات كبيرة من المحتوى، والروابط المدفوعة، والاستفادة الكاملة من منافذ الوسائط الاجتماعية التي تعتمدها إدارتك أو قسم العلاقات العامة. لا يسمح لك بالتعامل معها. الشركات التابعة هي النينجا والمرتزقة والجيوش المظلمة في مجال عملك، تعلم منهم .

. في بعض الأحيان، لا يقوم المنافسون غير المتصلين بالإنترنت بأفضل أداء لتحسين محركات البحث، ربما يقومون فقط بإطلاق موقع فلاش أو صفحة كتيب ولا يتم تصنيفهم على الإطلاق، ولكن قد يكون لديهم وكالة إعلانية بها فريق إبداعي ضخم يعمل على بناء تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعقدون مسابقات أو اليانصيب، بناء Facebook المتابعين، لديهم ميزانية ضخمة للدفع لكل نقرة (PPC)، وينفقون الكثير من المال على إعلانات الموقع والرعاية. من خلال مراقبة ما يفعلونه في الإعلان عبر الإنترنت، يمكنك تحديد المصطلحات الأساسية ونسخ ما يناسبهم في حملة الدفع لكل نقرة (PPC) الخاصة بهم وأيضًا اكتشاف المواقع أو الشبكات التي يقدمون فيها الإعلانات الرسومية، والاتصال بتلك الشبكات نفسها بشأن إبرام صفقة من شأنها أن تساعد مع SEO الخاص بك أو الربط. إذا كان منافسيك يعرضون إعلانات هناك، فإن هذه المواقع تصل إلى السوق المستهدف.

الاستخبارات التنافسية في الموقع

الآن بعد أن حددت المواقع التي تحتاج إلى مراقبتها كجزء من إستراتيجيتك التنافسية، ابدأ الآن في النظر في العوامل الموجودة في الموقع والتي تساعدها على التصنيف في محركات البحث. قد تجد ليس فقط ما يفعلونه بشكل صحيح، ولكن . عند إجراء تقرير استخباراتي تنافسي، أقترح تضمين موقعك الخاص في التقرير وحتى أن يكون لديك عين ثالثة، مثل مستشار تحسين محركات البحث (SEO) أو أحد الموظفين الداخليين، لإجراء البحث على موقعك الخاص.

هيكل عنوان URL للموقع : من خلال تتبع بنية URL وبنية تسمية الملفات الخاصة بالمنافسين، يمكنك تحديد أفضل طريق للحصول على ميزة تنافسية على الشركات الأخرى.

: من خلال تتبع بنية URL وبنية تسمية الملفات الخاصة بالمنافسين، يمكنك تحديد أفضل طريق للحصول على ميزة تنافسية على الشركات الأخرى. تطوير الموقع وهيكل الترميز : ما هي اللغة التي يتم تشفير الموقع بها. هل هناك أي تعارض في لغة البرمجة أو عناوين IP منفصلة؟ تعتبر هذه المعلومات أمرًا حيويًا للذكاء التنافسي لتحسين محركات البحث.

: ما هي اللغة التي يتم تشفير الموقع بها. هل هناك أي تعارض في لغة البرمجة أو عناوين IP منفصلة؟ تعتبر هذه المعلومات أمرًا حيويًا للذكاء التنافسي لتحسين محركات البحث. استخدام التحليلات : هل يقوم المنافس بتتبع سلوك المستخدم والإحالات عبر Google Analytics وHitbot وOmniture؟ يساعد النظر في أنظمة التحليلات الخاصة بهم في إعطاء فكرة عن مقدار المعلومات التي يلتقطونها من زوارهم ومدى تقدم التتبع الداخلي لديهم – وهو ما قد يحدد مدى تقدم فريق تحسين محركات البحث لديهم.

: هل يقوم المنافس بتتبع سلوك المستخدم والإحالات عبر Google Analytics وHitbot وOmniture؟ يساعد النظر في أنظمة التحليلات الخاصة بهم في إعطاء فكرة عن مقدار المعلومات التي يلتقطونها من زوارهم ومدى تقدم التتبع الداخلي لديهم – وهو ما قد يحدد مدى تقدم فريق تحسين محركات البحث لديهم. ملفات الدليل وهياكل URL لصفحات القوائم : سيتم استخدام هذا لتحديد التقنيات التي يستخدمها هؤلاء المنافسون لصفحاتهم الفردية ومحتواهم وهياكل التعريف وعناوين URL الخاصة بهم، وكيف ينعكس ذلك في تصنيفات Google وYahoo وMSN.

: سيتم استخدام هذا لتحديد التقنيات التي يستخدمها هؤلاء المنافسون لصفحاتهم الفردية ومحتواهم وهياكل التعريف وعناوين URL الخاصة بهم، وكيف ينعكس ذلك في تصنيفات Google وYahoo وMSN. عنوان الصفحة ومراجعة عنوان META : تعد عناوين الصفحات أحد عناصر HTML الأكثر تأثيرًا والمستخدمة في حملة التحسين. نظرًا لأن تحسين هذا المتغير مرتبط بالتصنيفات والروابط الفعلية في صفحات نتائج محرك البحث (أو “SERPs”)، فقد تم إجراء تحليل لتحديد المواقع التي تستخدم بنية العنوان المفضلة والمواقع التي تستخدم فقط تكرار اسم الشركة الخاصة بها.

: تعد عناوين الصفحات أحد عناصر HTML الأكثر تأثيرًا والمستخدمة في حملة التحسين. نظرًا لأن تحسين هذا المتغير مرتبط بالتصنيفات والروابط الفعلية في صفحات نتائج محرك البحث (أو “SERPs”)، فقد تم إجراء تحليل لتحديد المواقع التي تستخدم بنية العنوان المفضلة والمواقع التي تستخدم فقط تكرار اسم الشركة الخاصة بها. مراجعة العلامات الوصفية (الوصف / الكلمات الرئيسية) : علامات META لها صلة محدودة بالتصنيفات، ولكنها تلعب دورًا في أن نتائج البحث غالبًا ما تحتوي على علامة وصف META. مع العلم بذلك، يفضل الوصف الأمثل الذي يحفز الباحث على اتخاذ إجراء. علاوة على ذلك، فإن دمج الكلمات الرئيسية المستهدفة يتيح لها أن تكون جريئة أو يتم التأكيد عليها بطريقة أخرى في القوائم – مما يساعد على تحويل المزيد من النقرات في نتائج البحث (SERPs) إلى الموقع الأمثل.

: علامات META لها صلة محدودة بالتصنيفات، ولكنها تلعب دورًا في أن نتائج البحث غالبًا ما تحتوي على علامة وصف META. مع العلم بذلك، يفضل الوصف الأمثل الذي يحفز الباحث على اتخاذ إجراء. علاوة على ذلك، فإن دمج الكلمات الرئيسية المستهدفة يتيح لها أن تكون جريئة أو يتم التأكيد عليها بطريقة أخرى في القوائم – مما يساعد على تحويل المزيد من النقرات في نتائج البحث (SERPs) إلى الموقع الأمثل. مراجعة النظام الملاحي : عنكبوت محركات البحث، أو البحث عن محتوى جديد بناءً على الروابط التي يجدونها للموارد الموجودة على الصفحة. تعد أنظمة الملاحة هي الطريقة الأكثر اتساقًا لبناء شعبية الارتباط الداخلي، لذلك يقوم البحث بتقييم القوة الإجمالية لهذه الأنظمة المستخدمة. على سبيل المثال، يعد نظام التنقل المعتمد على الفلاش أمرًا سيئًا بالنسبة إلى تحسين محركات البحث، في حين أن الروابط المتسقة التي تعتمد على الكلمات الرئيسية مع الكلمات الرئيسية المدمجة هي الأمثل.

: عنكبوت محركات البحث، أو البحث عن محتوى جديد بناءً على الروابط التي يجدونها للموارد الموجودة على الصفحة. تعد أنظمة الملاحة هي الطريقة الأكثر اتساقًا لبناء شعبية الارتباط الداخلي، لذلك يقوم البحث بتقييم القوة الإجمالية لهذه الأنظمة المستخدمة. على سبيل المثال، يعد نظام التنقل المعتمد على الفلاش أمرًا سيئًا بالنسبة إلى تحسين محركات البحث، في حين أن الروابط المتسقة التي تعتمد على الكلمات الرئيسية مع الكلمات الرئيسية المدمجة هي الأمثل. كسر الروابط : إذا كان الموقع يحتوي على روابط معطلة أو ملفات معطلة أو يسرد صفحات غير موجودة، فسوف يقوم Google بخفض تصنيف ذلك الموقع لأن المحرك يعتقد أن الموقع قيد الإنشاء. قم بإجراء فحص الارتباط باستخدام Xenu Link Sleuth لمعرفة ما إذا كان منافسيك يتجاهلون مشكلات الارتباط والتنقل الداخلي هذه.

: إذا كان الموقع يحتوي على روابط معطلة أو ملفات معطلة أو يسرد صفحات غير موجودة، فسوف يقوم Google بخفض تصنيف ذلك الموقع لأن المحرك يعتقد أن الموقع قيد الإنشاء. قم بإجراء فحص الارتباط باستخدام Xenu Link Sleuth لمعرفة ما إذا كان منافسيك يتجاهلون مشكلات الارتباط والتنقل الداخلي هذه. صلاحية كود HTML : باستخدام أدوات التحقق من صحة W3C، تمت مراجعة مواقع الويب الخاصة بمنافسيك. يتيح ذلك للمحركات الترويج للمواقع التي تقدم تجربة مستخدم متسقة ويمكن التنبؤ بها. قم بتشغيل كل موقع من خلال أداة التحقق من الصحة، وقم بالإبلاغ عن عدد الأخطاء التي تمت ملاحظتها.

: باستخدام أدوات التحقق من صحة W3C، تمت مراجعة مواقع الويب الخاصة بمنافسيك. يتيح ذلك للمحركات الترويج للمواقع التي تقدم تجربة مستخدم متسقة ويمكن التنبؤ بها. قم بتشغيل كل موقع من خلال أداة التحقق من الصحة، وقم بالإبلاغ عن عدد الأخطاء التي تمت ملاحظتها. تكامل التصميم وتحسين محركات البحث: على غرار بنية التنقل الداخلية، يفضل استخدام بعض عناصر HTML على غيرها لأغراض تحسين محركات البحث. تم تقديم بحثنا وتحليلنا لتصميمات المواقع المنافسة في هذه الوثيقة.

عناصر تحسين محركات البحث (SEO) التنافسية خارج الموقع

لا تساعد التكتيكات داخل الموقع في تصنيف موقع الويب فحسب، بل في بعض الأحيان، والأهم من ذلك، يمكن للتكتيكات خارج الموقع أن تفيد الميزة التنافسية لتعزيز الموقع من أسفل الصفحة الأولى على Google، إلى أعلى ثلاثة مواقع لقيادة حركة المرور.

من خلال مراقبة تكتيكات تحسين محركات البحث خارج الموقع، وتكتيكات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك الحصول على فكرة شاملة عن استراتيجيات بناء الروابط التي يستخدمها منافسوك، ومشاركتهم في المدونات، والمواقع التي قد يمتلكونها والتي تستغل حقوق وسائل التواصل الاجتماعي وتوجهها إلى موقعهم الرئيسي. ما إذا كان الارتباط المدفوع يعمل لصالحهم، وكيف يفعلون على Delicious وDigg وفي الشبكات الاجتماعية المستهدفة رأسيًا. كل هذه العوامل لها تأثير مباشر على تصنيفات محرك البحث ولن تتعلم فقط ما يفعله منافسوك، بل ستتعلم أيضًا. ومن خلال تحديد هذه الثغرات أو الأخطاء أو حتى… وتطبيقها على استراتيجية التسويق الخاصة بك، يمكنك تحقيق المزيد من التفوق في مجال عملك.

القوائم المحلية : حدد قوائم تحسين محركات البحث المحلية التي أنشأها منافسوك على Yahoo Local وCitypages وBOTW Local وMSN Live ومحركات البحث المحلية الأخرى أو الملفات الشخصية المحلية. تختلف هذه عن النتائج المعروضة في بحث الويب العضوي أحيانًا ويمكن أن تكون مؤشرًا لتقنيات تحسين محركات البحث المحلية المستخدمة أو التي تتجاهلها المنافسة.

: حدد قوائم تحسين محركات البحث المحلية التي أنشأها منافسوك على Yahoo Local وCitypages وBOTW Local وMSN Live ومحركات البحث المحلية الأخرى أو الملفات الشخصية المحلية. تختلف هذه عن النتائج المعروضة في بحث الويب العضوي أحيانًا ويمكن أن تكون مؤشرًا لتقنيات تحسين محركات البحث المحلية المستخدمة أو التي تتجاهلها المنافسة. عدد الروابط الواردة : باستخدام ياهو! Site Explorer، قم بإعداد تقرير عن عدد الروابط الواردة إلى كل موقع من مواقع الويب التي تم تحليلها. وكقاعدة عامة، كلما زاد عدد الروابط والملاءمة – كلما كان ذلك أفضل. تستخدم محركات البحث مثل Google الروابط الواردة للمساعدة في تشكيل المستوى العام لسلطة موقع الويب.

: باستخدام ياهو! Site Explorer، قم بإعداد تقرير عن عدد الروابط الواردة إلى كل موقع من مواقع الويب التي تم تحليلها. وكقاعدة عامة، كلما زاد عدد الروابط والملاءمة – كلما كان ذلك أفضل. تستخدم محركات البحث مثل Google الروابط الواردة للمساعدة في تشكيل المستوى العام لسلطة موقع الويب. Linkbait أو التسويق الفيروسي : كيف يقوم هؤلاء المنافسون ببناء الروابط؟ هل يقومون بتشغيل برامج اصطياد الروابط ويرسلون مقالات إلى Digg & StumbleUpon بشكل نشط؟ هل يستخدمون أي تقنيات للتسويق الفيروسي مثل مقاطع الفيديو أو الأدوات أو الشارات التي ترتبط بهم وتساعد في تصنيفاتهم؟ ابحث في حملاتهم لمعرفة ما يستخدمونه، وراقب الشبكات الاجتماعية لتحديد حملات الارتباط الاجتماعي المستقبلية.

: كيف يقوم هؤلاء المنافسون ببناء الروابط؟ هل يقومون بتشغيل برامج اصطياد الروابط ويرسلون مقالات إلى Digg & StumbleUpon بشكل نشط؟ هل يستخدمون أي تقنيات للتسويق الفيروسي مثل مقاطع الفيديو أو الأدوات أو الشارات التي ترتبط بهم وتساعد في تصنيفاتهم؟ ابحث في حملاتهم لمعرفة ما يستخدمونه، وراقب الشبكات الاجتماعية لتحديد حملات الارتباط الاجتماعي المستقبلية. وسائل التواصل الاجتماعي : هل يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بنشاط لتسويق أعمالهم؟ هل لدى شركتهم صفحة على ويكيبيديا؟ كيف يتم تصنيفهم حسب اسم علامتهم التجارية الخاصة، وهل يتم عرض الملفات الشخصية الاجتماعية في هذه النتائج؟ ؟ هل يقومون بتوزيع الفيديو عبر الإنترنت؟ سيساعدك هذا البحث في تحديد خطة وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك تحديد المزايا التنافسية التي يمكنك استخدامها لصالحك.

: هل يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بنشاط لتسويق أعمالهم؟ هل لدى شركتهم صفحة على ويكيبيديا؟ كيف يتم تصنيفهم حسب اسم علامتهم التجارية الخاصة، وهل يتم عرض الملفات الشخصية الاجتماعية في هذه النتائج؟ ؟ هل يقومون بتوزيع الفيديو عبر الإنترنت؟ سيساعدك هذا البحث في تحديد خطة وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك تحديد المزايا التنافسية التي يمكنك استخدامها لصالحك. التدوين : هل تقوم هذه الشركات بالتدوين ومن يقوم بالتدوين؟ هل المدونات موجودة في نطاق فرعي أو موقع ويب آخر بالكامل أو موجودة في ملف دليل داخلي. كم مرة ينشرون؟ كم عدد المشتركين سيكون لديهم؟ ستساعدك هذه المعلومات في بناء إستراتيجية التدوين الخاصة بك وربما اكتشاف بعض الأفكار.

: هل تقوم هذه الشركات بالتدوين ومن يقوم بالتدوين؟ هل المدونات موجودة في نطاق فرعي أو موقع ويب آخر بالكامل أو موجودة في ملف دليل داخلي. كم مرة ينشرون؟ كم عدد المشتركين سيكون لديهم؟ ستساعدك هذه المعلومات في بناء إستراتيجية التدوين الخاصة بك وربما اكتشاف بعض الأفكار. بحث الارتباط المدفوع : من الصعب القول على وجه اليقين أنه قد تم شراء رابط وارد. ومع ذلك، هناك علامات تشير إلى استخدام أنظمة مشتركة مثل الدلائل المدفوعة وشبكات الارتباط على الموقع. قد يمنحك البحث عن الروابط الواردة والمدفوعة لمنافسيك من الأشرطة الجانبية أو الإعلانات على مواقع الصحف أو الروابط المدفوعة السيئة في روابط التذييل بعض الأفكار حول نقاط الارتساء التي يستهدفونها وما الذي يناسبهم.

: من الصعب القول على وجه اليقين أنه قد تم شراء رابط وارد. ومع ذلك، هناك علامات تشير إلى استخدام أنظمة مشتركة مثل الدلائل المدفوعة وشبكات الارتباط على الموقع. قد يمنحك البحث عن الروابط الواردة والمدفوعة لمنافسيك من الأشرطة الجانبية أو الإعلانات على مواقع الصحف أو الروابط المدفوعة السيئة في روابط التذييل بعض الأفكار حول نقاط الارتساء التي يستهدفونها وما الذي يناسبهم. زيارات الموقع وحركة المرور : باستخدام مزيج من البيانات من Alexa وCompete وأدوات أخرى لتقدير حركة المرور على الويب، يمكنك تقدير حركة مرور المنافسين من حيث الزوار والوقت الذي يقضيه في الموقع وأفضل الإحالات والمعلومات الأخرى التي تعتمد على أدوات الطرف الثالث.

: باستخدام مزيج من البيانات من Alexa وCompete وأدوات أخرى لتقدير حركة المرور على الويب، يمكنك تقدير حركة مرور المنافسين من حيث الزوار والوقت الذي يقضيه في الموقع وأفضل الإحالات والمعلومات الأخرى التي تعتمد على أدوات الطرف الثالث. تصنيف الصفحة والمقاييس الأخرى : قم بتجميع قائمة بالمقاييس التنافسية بما في ذلك Google PageRank وSEOmoz PageStrength والإشارات المرجعية اللذيذة وتصويت StumbleUpon وفهرسة صفحات Google وفهرسة Google التنافسية.

: قم بتجميع قائمة بالمقاييس التنافسية بما في ذلك Google PageRank وSEOmoz PageStrength والإشارات المرجعية اللذيذة وتصويت StumbleUpon وفهرسة صفحات Google وفهرسة Google التنافسية. تصنيفات تنافسية : أخيرًا وليس آخرًا، قم بإجراء فحص التصنيف باستخدام برنامج صديق لمحركات البحث لكل مصطلح من المصطلحات التي حددتها للمصطلحات الرئيسية المستهدفة لتحسين محركات البحث (SEO) من خلال بحثك التنافسي. تحقق من تصنيفات هذه المواقع والمصطلحات في Google وYahoo وAsk.com وBing وربما بعض المحركات التي تستخدم خصيصًا في مجال عملك.

قد يبدو هذا بمثابة الكثير من المعلومات التي يجب مراقبتها، وربما ترغب في إضافة المزيد من المقاييس الخاصة بالصناعة إلى بحثك اعتمادًا على مدى خبرة تحسين محركات البحث (SEO) في السوق. ولكن على المدى الطويل، من خلال توثيق هذه المعلومات الآن، وإعادة النظر فيها مرة كل ثلاثة أشهر، سيكون لديك فكرة دقيقة عن التكتيكات التي يستخدمها منافسوك في البحث، وما لا يستخدمونه، وحتى ما يلتقطونه.

أوصي أيضًا بمراقبة قوائمهم على Monster.com ومحركات البحث عن الوظائف الأخرى لتحديد المناصب الداخلية التي يوظفون فيها أو يشغلونها، مثل مدير تحسين محركات البحث (SEO) أو مساعد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبهذه الطريقة، يمكنك جمع بعض الأفكار حول ما يخططون له. في المستقبل، مما قد يساعدك في الحصول على الضوء الأخضر الداخلي من مديرك التنفيذي أو كبير مسؤولي التسويق للشروع في حملة ذكية على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ المنافسة.

إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة فيما يتعلق بالأدوات اللازمة لإجراء جزء كبير من هذا البحث، فيرجى الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني أو Twitter (في مربع ملفي الشخصي أعلى هذا المنشور) أو قم بمراجعة منشور أدوات تحسين محركات البحث الخاص بنا للحصول على بعض الأفكار.

هل هناك أي تكتيكات استخباراتية تنافسية أخرى توصي بها؟