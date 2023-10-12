Rewrite this title: الرئيس التنفيذي لشركة ياهو بارتز يحصد 2 مليون دولار من مبيعات الأسهم

ستساعدك المقالة التالية: الرئيس التنفيذي لشركة ياهو بارتز يحصد 2 مليون دولار من مبيعات الأسهم

كارول بارتز، رئيسة شركة ياهو، التي بدأت إدارة شركة ياهو في بداية هذا العام وأنشأت الشركة من أجل شراكة ضخمة مع مايكروسوفت بينج، باعت وفريقها من المديرين التنفيذيين أسهمًا بملايين الدولارات. لا تجعل جميع المستثمرين سعداء.

كما أوردت وصي، قامت كارول بارتز بالفعل ببيع ما قيمته 2 مليون دولار من أسهم Yahoo بعد أن قضت 9 أشهر فقط في الشركة. لقد تم منحها خيارات في خمسة ملايين سهم في Yahoo عندما بدأت كحافز لقيادة الشركة.

وفقًا للملفات التنظيمية، أجرى بارتز عمليتي بيع كبيرتين للأسهم في الأشهر التسعة الماضية – أكثر من 830 ألف دولار (500 ألف جنيه إسترليني) في مارس و1.14 مليون دولار أخرى في يونيو.

حصلت المديرة السابقة لشركة البرمجيات AutoDesk، البالغة من العمر 61 عامًا، والتي تتلقى أيضًا راتبًا قدره مليون دولار وتحق للحصول على مكافأة سنوية تصل إلى 4 ملايين دولار، على خيارات في 5 ملايين سهم من أسهم Yahoo عندما تولت المنصب الأعلى في بداية السنة.

ولا تتناسب هذه الأخبار مع الصورة التي حاولت تصويرها منذ توليها رئاسة الشركة في وقت سابق من هذا العام، حيث تم تعيينها كبديل عملي وفعال للمؤسس المشارك لشركة ياهو، جيري يانغ.

يشعر المستثمرون بالانزعاج ويشككون في ولائها للشركة، التي تضم إريك جاكسون من شركة آيرون فاير كابيتال، أحد المساهمين الصريحين في الشركة. في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها جاكسون، ذكر أن “المليونين اللذين تم صرفهما بالفعل لبارتز هو مبلغ كبير جدًا، وقريب جدًا”.

دافع متحدث باسم ياهو عن إجراء بارتز ببيان مفاده أن مبيعات الأسهم هذه ضرورية للأغراض الضريبية: “.” وتبع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في الشركة خطى بارتز، حيث باع المستشار العام مايك كالاهان ما قيمته 1.35 مليون دولار من الأسهم هذا العام.

ويشعر حاملو الأسهم بالقلق إزاء المشاكل الحالية التي تواجهها ياهو، وربما فقدوا الثقة في إمكانية التغلب على هذه المشاكل، على الرغم من موافقتها على تسليم السيطرة على محرك بحث ياهو إلى مايكروسوفت.