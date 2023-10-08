Rewrite this title: الرئيس التنفيذي لشركة ياهو كارول بارتز يحصل على عطلة نهاية أسبوع أطول من المتوقع في عيد العمال

ستساعدك المقالة التالية: الرئيس التنفيذي لشركة ياهو كارول بارتز يحصل على عطلة نهاية أسبوع أطول من المتوقع في عيد العمال

تم فصل كارول بارتز، التي لا يزال أمامها أكثر من عام واحد في عقدها مع ياهو، عبر مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء. تم تعيينها في يناير من عام 2009 لتنمية إيرادات ياهو، وإدارة أصول ياهو القيمة في آسيا، ومكافحة استحواذ جوجل على حصة ياهو في السوق. منذ قبوله منصب الرئيس التنفيذي لشركة ياهو، واجه بارتز تحديات وجدالًا مستمرًا.

خلال فترة كارول بارتز كرئيس تنفيذي، واصلت ياهو خسارة حصتها في السوق لصالح جوجل و Facebook. بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن شركة ياهو من تحقيق عائدات إعلانية مقبولة لأصحاب المصلحة. وعلى الرغم من أن الافتقار إلى عائدات الإعلانات واستمرار خسارة حصة السوق لصالح المنافسين أمر غير مقبول، فإن السبب الرئيسي لفصلها هو على الأرجح الطريقة التي أدار بها بارتز حصة ياهو في مجموعة علي بابا.

وفي عام 2005، اشترت شركة ياهو حصة قدرها 43% في مجموعة علي بابا ومقرها الصين مقابل مليار دولار. وفي وقت سابق من هذا العام، تراجعت أسهم شركة ياهو بسبب الأخبار التي تفيد بأن مجموعة علي بابا باعت شركة الدفع الصينية المربحة للغاية Alipay دون علم ياهو. وزادت كارول بارتز وفريق إدارتها من تفاقم وضع Alipay من خلال إهمال إبلاغ مساهمي Yahoo بالأخبار إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع على علمهم بالموقف. نظرًا لمزيج من ضعف التواصل ونقص المعرفة المتعلقة بالأصول الأكثر قيمة لشركة Yahoo (الحصة في مجموعة علي بابا)، وصف مجتمع الاستثمار كارول بارتز وفريق إدارة Yahoo بأكمله بأنهم جاهلون.

أدى رحيل كارول بارتز إلى تجدد التكهنات بأن ياهو أصبحت مرة أخرى هدفًا محتملاً للاستحواذ. ومع ذلك، فإن الجمع بين القيمة السوقية البالغة 16 مليار دولار، وثماني سنوات متبقية على اتفاقية شراكة البحث، والعديد من المشكلات الأخرى من المرجح أن يثني Microsoft عن القيام بمحاولة استحواذ عدائية أخرى.

تم تعيين المدير المالي لشركة Yahoo تيم مورس رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا بينما تبحث شركة Yahoo عن بديل دائم. يعتمد مستقبل ياهو الآن على قدرة الرئيس التنفيذي الجديد على زيادة الإيرادات، وإدارة وضع مجموعة علي بابا، ووقف خسائر حصة السوق التي تحدث.

[Sources Include: Business Insider & Bloomberg, Picture Credit: Andrew Mager]