Rewrite this title: الركائز الأربع لنجاح SEO للمؤسسات

ستساعدك المقالة التالية: الركائز الأربع لنجاح SEO للمؤسسات

تدرك شركات المؤسسات أنه لتحقيق النجاح في تحسين محركات البحث (SEO)، لا ينبغي لها التركيز بشكل كبير فقط على الأمور التقنية أو تحديد فرص النمو لبناء محتوى حولها.

تدرك الشركات أنها تحتاج إلى أشخاص يمكنهم التواصل مع المديرين التنفيذيين بشكل فعال وكذلك مع مزيج من الفرق (التقنية، والإبداعية، وبعضهم يعرفون تحسين محركات البحث والبعض الآخر ليس لديهم أدنى فكرة)، كل ذلك في نفس الغرفة في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، تبحث الشركات عن قدرات تحليلية أكثر عمقًا مع توقعات بفهم SQL ومجموعات البيانات الكبيرة والمشكلات التي تنشأ من المواقع المبنية ديناميكيًا مثل:

محتوى مكرر.

محتوى رقيق.

المنتجات أو المحتوى يأتي ويذهب.

المحتوى الذي ينشئه المستخدم على نطاق واسع.

إلخ.

طوال سنوات عملي في المؤسسات على مستوى المؤسسة، هناك أربعة جوانب مهمة لتحسين محركات البحث يجب تحقيق التوازن فيها من أجل نجاح تحسين محركات البحث.

هذه هي الركائز الأربع لتحسين محركات البحث داخل مؤسسة المؤسسة.

1. التخفيف من آثار تحسين محركات البحث: إدارة الأخطاء وتحسين محركات البحث الفنية

أستخدم كلمة “التخفيف” لأنني وجدت أن نسبة جيدة من وقت مدير تحسين محركات البحث (SEO) في المؤسسات الأكبر يتم إنفاقها في تحديد المشكلات بعد إطلاق المشروع.

على سبيل المثال، الاضطرار إلى العودة إلى الفرق الهندسية وطلب الإبلاغ عن الأخطاء لإجراء التصحيحات اللازمة.

لو تم تحديد المشكلات قبل الإطلاق، لكان بإمكان الشركة توفير الوقت والجهد والمال.

يعمل مسؤول تحسين محركات البحث (SEO) المسؤول عن التخفيف مع الفرق الهندسية بالإضافة إلى مديري المشاريع والمنتجات أثناء تلقين المشروع ويظل مشاركًا.

يعد التعليم أيضًا أمرًا أساسيًا حيث يفهم المشاركون الفروق الدقيقة في تحسين محركات البحث بما يكفي إما لطرح الأسئلة قبل اتخاذ القرارات أو اتخاذ القرارات بأنفسهم، مما يوفر للشركة الوقت والجهد على المدى الطويل.

2. تحليل/تقارير تحسين محركات البحث: حساب الافتراضات وإعداد التقارير عن النجاحات

تحتاج كل شركة إلى فهم مدى دور تحسين محركات البحث (SEO) في مؤشرات الأداء الرئيسية مثل حركة المرور والإيرادات.

عندما يتعلق الأمر بإعداد التقارير، هناك تعقيدات تتعلق بتحسين محركات البحث (SEO) لا توجد في القنوات الأخرى.

لا توفر Google كلمات رئيسية مرجعية إلى موقع ما من البحث العضوي كما تفعل في البحث المدفوع، مما يجعل إعداد التقارير أمرًا صعبًا حيث يحتاج علماء البيانات وخبراء التحليلات إلى دمج البيانات من Google Search Console وأدوات إعداد التقارير التحليلية الأخرى لإكمال القصة.

إن فهم أن حركة المرور العضوية من Google تمثل نسبة مئوية من إجمالي حركة البحث وتؤدي إلى إيرادات بالدولار، وسحب النقرات من Google Search Console من كلمات رئيسية محددة، ثم حساب النسبة المئوية لجميع النقرات للحصول على الإيرادات المقدرة لهذه الكلمة الرئيسية سيسمح للشركات بالحصول على أفضل نظرة ثاقبة:

كيفية أداء تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم.

ما هي الجهود التي تعمل.

حيث قد تكون هناك فرص.

يعد مُحسّن محركات البحث (SEO) الذي يمكنه إجراء هذه الحسابات وتقديم تقرير عن الأداء إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين جزءًا مهمًا من الجزء الأكبر من تحسين محركات البحث (SEO).

3. إدارة مشاريع تحسين محركات البحث: تحديد النمو وإدارة المشاريع لتحسين محركات البحث

في حين أن إجراء التصحيحات والإبلاغ عن نجاحات العمل على تحسين محركات البحث أمر مهم، فإن النمو أيضًا أمر مهم.

يعد تحديد الاتجاهات التصاعدية في عمليات البحث والفجوات التي قد تكون موجودة في الجهود الحالية أو السابقة لتحسين محركات البحث أمرًا ضروريًا لنجاح فريق تحسين محركات البحث الجيد للمؤسسة.

يتم تكليف مدير المشروع بالمبادرات المحددة على نطاق أوسع والتي تؤثر على جزء كبير من الموقع، بما في ذلك:

إصلاح التصميم والمحتوى على مجموعة من الصفحات.

قيادة المبادرات لخطة الربط الداخلي التي تؤثر على العديد من جوانب الموقع.

سيركز مدير المشروع في تحسين محركات البحث (SEO) كل وقته وطاقته في إقناع الفرق بالالتزام بمواعيد التسليم والحفاظ على تنظيم كل شيء عبر فرق متعددة.

في النهاية، أدى ذلك إلى نمو الإيرادات من تحسين محركات البحث.

4. بناء العلاقات: دعم تحسين محركات البحث لأصحاب المصلحة والفرق الأخرى

الجزء الأخير من لغز تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات هو القدرة على بناء العلاقات والمشاركة فيها عبر المؤسسة.

أوصي عادةً بأن يبدأ فريق تحسين محركات البحث (SEO) بالعناصر الثلاثة الأولى المذكورة أعلاه، ثم يتابع الأمر مع أعضاء فريق بناء العلاقات بمجرد أن يتم تعيينهم ويعمل الفريق بشكل جيد.

بينما يتم بناء الجوانب الأخرى من قبل الفريق، يمكن أن يأتي جزء بناء العلاقات من مدير أو مدير فريق تحسين محركات البحث، أو غرس ذلك في كل عضو في الفريق أثناء تعاملهم مع الآخرين في المنظمة.

في بعض الحالات، قد يكون أحد أعضاء فريق تحسين محركات البحث (SEO) أكثر ميلًا للعمل مع فرق أخرى أكثر من الآخرين.

إذا كان الأمر كذلك، فيمكن تكليف هذا الشخص بالمشاركة والتعليم حتى تكون هناك حاجة إلى شخص متفرغ في هذا الدور.

الهدف هو بناء علاقات في مجالات الهندسة والإبداع والقانون والعلاقات العامة وغيرها.

يمس تحسين محركات البحث (SEO) كل جانب من جوانب المنظمة وسيتطلب، في مرحلة ما، الدعم من واحد أو أكثر من هذه الفرق.

سيؤدي وجود علاقة جيدة وقوية مع أعضاء هذه الفرق إلى الحصول على قبول لمبادرات تحسين محركات البحث (SEO) بشكل أسرع وبكفاءة أكبر، مما يؤدي في النهاية إلى النمو الشامل لتحسين محركات البحث (SEO) والشركة ككل.

في عام 2018، التقيت بـ REI وفهمت كيفية تنظيمهم لتحسين محركات البحث الخاصة بهم. كان لدى فريق REI فرص لشغل عدة مناصب في فرق مختلفة داخل المنظمة.

الجزء المثير للاهتمام حول هذه المناصب هو أنه بدلاً من وضع تحسين محركات البحث (SEO) في التسويق من خلال فرق البحث المدفوعة ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، كانت هذه المناصب كمديري برامج.

يتم تحديد الأدوار من خلال نقاط القوة الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل مُحسنات محركات البحث (SEO) للمؤسسة. وتشمل هذه:

التواصل بشكل فعال عبر القنوات والفرق.

تبشير تحسين محركات البحث (SEO) من خلال التعليم والتوثيق.

العمل مع فرق لتحديد أولويات مبادرات تحسين محركات البحث.

تقديم التقارير عن تحسين محركات البحث (SEO) إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين وتحديد الفرص.

إدارة البائعين (الأدوات، الوكالات، الاستشاريين، الخ).

البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات تحسين محركات البحث (SEO).

بمعنى ما، كانت هذه الأدوار تغطي الركائز الأربع في دور واحد كمساهم فردي.

عندما يصبح الشخص الذي يؤدي هذا الدور ناجحًا، سيتم بعد ذلك بناء الفرق لدعم كل نقاط القوة.

في النهاية، سيؤدي هذا إلى تطوير فريق قوي وحضور لتحسين محركات البحث مما من شأنه أن يقود نجاح الأعمال.

يبدو أن بعض الشركات لديها أدوار وفرق تحسين محركات البحث (SEO) التي تبتعد عن التسويق وتنقسم إلى أدوار الخبراء في الموضوع (SME)، أو أدوار المساهمين الفرديين (IC) التي تجلس في مجالات الهندسة والمحتوى/الإبداع وإعداد التقارير والتسويق، ثم تجتمع معًا للتواصل من وقت لآخر.

وأخيرًا، القدرة على الإبلاغ عن الإيرادات، وتحديد أولويات المشاريع، وإيصال ذلك عبر السلسلة.

يعد كل هذا تحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بكيفية هيكلة الشركات وتصورها لتحسين محركات البحث وهو أمر مفيد للشركة والصناعة ككل.