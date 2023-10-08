Rewrite this title: الركائز الثلاث لمراجعات البحث المحلي

ستساعدك المقالة التالية: الركائز الثلاث لمراجعات البحث المحلي

إذا كان البحث المحلي عبارة عن مبنى، فقد كان يبدو هكذا…

(الصورة من التلغراف)

هناك أشياء جديدة يتم إضافتها وطرحها وإعادة ترتيبها وإعادة تسميتها وتركها غير مكتملة وسرقتها طوال الوقت في الصناعة. لقد شهدنا ظهور الصفقات، وعمليات تسجيل الوصول، والنتائج المحلية السائدة في برنامج SERP، ومعارك المراجعة بين الشركات العملاقة، وطرق أخرى لا تعد ولا تحصى لربط الشركات المحلية بالعملاء.

ولهذا السبب، طورت صناعة البحث المحلية ظاهرة “مطاردو العواصف”. وهذا يعني أولئك الذين سيغيرون استراتيجيتهم كثيرًا. اسرع إلى كل تحديث جديد، وحاول أن تكون أول من يجد “السر” الذي سينتهي سريعًا حتى تأتي العاصفة الكبيرة التالية.

مثال

أجرت أماكن Google في الأسبوع الماضي بعض التغييرات التجميلية التي “اختفت” الاستشهادات من صفحة الأماكن والتي توقفت عن حساب وإبراز مراجعات الطرف الثالث. وهذا ما تبدو عليه نتائج البحث الآن:

وهنا بالنسبة لقسم مراجعة صفحة الأماكن، لا تظهر سوى مراجعات Google وتم نقل مواقع الجهات الخارجية إلى الروابط أدناه.

وقد سبق أن نوقشت الاقتباسات، ولكنني أردت أن أضيف بعض التفاصيل. سيترجم مطارد العواصف هذا التحديث على أنه اندفاعة جنونية لمراجعات أماكن Google. سوف ينسون مواقع الطرف الثالث (Yelp، وCitysearch، وما إلى ذلك) ويتأكدون من أنه عند مقارنة قوائمهم مع قوائم منافسي أماكن Google الأخرى، سيحصلون على أكبر عدد من التقييمات. وبدلا من ذلك، سيكون من الحكمة التركيز على 3 ركائز لمراجعات البحث المحلي. لا تتغير الركائز أبدًا، لأنها تدعم استراتيجية المراجعة الكاملة لصناعة البحث المحلية.

الأول: التنوع

سبب

جوجل لقد وضع وزنًا تصنيفيًا على عدد المواقع المختلفة التي تحتوي على مراجعات الأعمال. والآن هل هذا السبب كاف للتنويع؟ إذا لم يكن كذلك، ماذا عن قضايا لا حصر لها التي واجهتها Google مع المراجعات في غير محلها؟ والأهم من ذلك، أن أماكن Google ليست الطريقة الوحيدة التي يمكن للأشخاص من خلالها العثور على معلومات حول النشاط التجاري.

تطبيق الهاتف المحمول Yelp في Apple يحتوي المتجر حاليًا على 105969 مراجعة بينما تحتوي أماكن Google على 2373 مراجعة. أيضًا، قامت بعض الصناعات بمراجعة مواقع محددة (مثل Urbanspoon) التي توفر نظام تجميع رائع لصناعة المواد الغذائية. يمكن ترك موقع مثل تقييمات CitySearch.com بطريقة بسيطة Facebook تسجيل الدخول، ويتم تغذية مراجعاتهم لكل من Bing وGoogle (الآن كرابط) ولديه أيضًا عدد هائل من الأشخاص الذين يبحثون على شبكتهم كموقع مستقل.

الأفكار:

قم بتضمين روابط المراجعة على موقع الويب الخاص بك (أحب عمومًا أن يكون لدي 4 بوابات مختلفة) تغطي جميع قواعدك.

اسأل Facebook الأصدقاء ليتركوا لك تعليقاتهم على CitySearch

إذا كنت تعمل في مجال أو مكان مشهور في Yelp، فقم بطباعة بعض تعليقاتك وإبرازها في مكان عملك.

إذا كانت لديك قائمة بريد إلكتروني، فابحث عن جميع مستخدمي Gmail وأرسل بريدًا إلكترونيًا يطلب منك إجراء تعليقات على أماكن Google. إذا كان لديهم عنوان ياهو، أرسل لهم رابطًا إلى ياهو المحلي. وإذا كان لديهم عنوان Hotmail، أرسل لهم دعوة إلى gmail 😉

المفتاح هو التأكد من أنك لا تفعل شيئًا واحدًا فقط للحصول على التعليقات. قم بتضمين الكثير من الأساليب، ولكن تأكد من أن لديك قائمة بالمواقع التي تريد الترويج للمراجعات عليها وحاول توجيه الأشخاص هناك. معظم المستخدمين لديهم موقع يفضلونه في أفضل 4-5 مواقع مراجعة.

الثاني: الاتساق

سبب

مثل معظم أشكال المحتوى الذي ينشئه المستخدم؛ من الصعب للغاية استخدام المراجعات في عملك اليومي. معظم الشركات التي أراها تكون متحمسة حقًا لفترة من الوقت وستحصل على عدد كبير من المراجعات، ثم تمر أشهر دون أن تطلبها. فيما يلي بعض الأسباب للحصول على تدفق مستمر من المراجعات …

يبدو طبيعيا. إن الحصول على مراجعات بكميات كبيرة يبدو سريعًا غير مرغوب فيه للغاية.

ينظر الناس إلى تواريخ المراجعات. إذا رأوا مراجعات حديثة، فإن مستوى الثقة سيرتفع بشكل كبير في تحديد جودة الأعمال.

أنت تتلقى باستمرار تعليقات حول منتجك أو خدمتك.

أفكار

قم بإنشاء كتيب مراجعة يوضع في مكان بارز في عملك ويمكن توزيعه في أكياس أو مع إيصالات.

قم بتضمين روابط لمراجعة البوابات في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك كجزء من توقيعك.

قم بتضمين معلومات المراجعة على الفواتير أو الإيصالات.

قم بإعداد تقويم بحملة مراجعة مختلفة كل شهر (مع إشعارات التنبيه حتى لا تنساها)

المفتاح هو ببساطة اتخاذ القرار بأن المراجعات مهمة لشركتك، وعدم الاستسلام أو الاستسلام. لن يتمكن أي شخص في مساحتك من التنافس على المدى الطويل ضد استراتيجية متسقة.

الثالث: المصداقية

سبب

خلافًا للاعتقاد الشائع، تتمحور الموثوقية حول المراجعات السيئة والمتواضعة. في حين أن معظم أصحاب الأعمال سيفعلون أي شيء للحصول على عمل من فئة 5 نجوم، إلا أن العمل العادي لا يمكنه تجنب النقد. لا شيء يُرسل علامة إلى المستخدمين أكثر من عدد كبير من التقييمات من فئة 5 نجوم دون ذكر 4 أو 3 أو 2. لذلك، لا تخف من السماح لأي شخص والجميع بترك التعليق. قد يرتكب أحد الموظفين خطأ ما، أو قد تواجه تذمرًا عجوزًا وضيعًا. العمل المثالي ليس هو الذي يحتوي على مراجعات مثالية، بل هو الذي يتعامل مع مراجعاتهم وتعليقاتهم بشكل مثالي. طالما أنك تقوم بترويج الأشخاص الذين يتركون تعليقاتهم، فيجب أن ينتهي بك الأمر إلى الحصول على صورة دقيقة للغاية لنشاطك التجاري. ردود الفعل يمكن أن تساعدك على التقدم في المجالات التي تحتاج إليها.

تعتبر تعليقات المالكين/المديرين على المراجعات مهمة جدًا أيضًا. إنه صوت يمكن أن تصوره الشركة ردًا على التعليقات السلبية والإيجابية على حدٍ سواء. من خلال الرد، أنت تظهر أنك حقيقي.

لا تشتري التقييمات. ولكن إذا لم أتمكن من إيقافك، فتأكد من أن المراجعات عبارة عن مزيج من التعليقات. جيد في الغالب، متوسط ​​أحيانًا، وسيئ أحيانًا.

أفكار

تسليط الضوء على أ مراجعة شهر على الملصقات في عملك. سيرى الأشخاص الذين يأتون أنك تراقب بنشاط + تروج للمراجعات وسيثقون بما يرونه + يقرؤونه.

على الملصقات في عملك. سيرى الأشخاص الذين يأتون أنك تراقب بنشاط + تروج للمراجعات وسيثقون بما يرونه + يقرؤونه. قم بالإعداد لخدمة مدفوعة مثل Steprep.com والتي ستُعلمك في أي وقت يتم فيه نشر المراجعة حتى تتمكن من التصرف وفقًا لذلك.

إذا كنت ترغب في اغتنام الفرصة، فقم بتسليط الضوء على كل من المراجعات الإيجابية والمراجعات غير الإيجابية على صفحة الشهادات، واشرح ما قمت به لمعالجة المشكلة.

لديك تاريخ من الاستعراضات. عندما أقرأ تقييمات الفنادق حيث يوجد 100 أو 1000 تقييم، أعلم أنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها تلفيقها جميعًا. عندما أرى نشاطًا تجاريًا يحتوي على 2-3 تقييمات…أتساءل.

بناء الركائز

قد يكون من الأسهل كثيرًا أن يكون لديك استراتيجية تركز على مطارد العواصف. يقوم الأشخاص بذلك طوال الوقت من خلال الروابط والاستشهادات، ولكن لا يراها عملاؤك ولا يقرؤونها كما هي الحال مع المراجعة. إذا قمت بشيء واحد صحيح على المستوى المحلي، فاجعله مراجعاتك. قم بالبناء على منصة قوية ومتنوعة تسمح لك بالتعامل مع التغييرات بسهولة لأن استراتيجيتك ستعتمد على ركائز.