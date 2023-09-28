Rewrite this title: الروابط عالية الجودة مقابل الروابط منخفضة الجودة: ما الفرق؟

ستساعدك المقالة التالية: الروابط عالية الجودة مقابل الروابط منخفضة الجودة: ما الفرق؟

نحن نقضي الكثير من الوقت كمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) في البحث عن الروابط.

غالبًا ما يُنظر إليها على أنها أقوى طريقة لتصنيف الموقع.

ولكن لا يتم إنشاء كل رابط على قدم المساواة.

بمرور الوقت، قامت محركات البحث بتكييف خوارزمياتها لتأخذ في الاعتبار الروابط بطرق مختلفة، مما أدى إلى تضييق نطاق استخدامها لتحديد مدى ملاءمة صفحة الويب كإجابة لاستعلام بحث.

في هذا المنشور، سوف تتعلم ما الذي يجعل الرابط عالي الجودة، وأين يمكنك العثور على فرص لبنائه، وكيفية تقييم ما إذا كان الرابط يستحق الميزانية والجهد للحصول عليه.

كيف تستخدم محركات البحث الروابط؟

تستخدم محركات البحث روابط تشير إلى صفحة ويب لاكتشاف وجودها وكذلك تحديد المعلومات المتعلقة بها.

يذكر جوجل في وثائق المساعدة,

“يفسر محرك البحث Google الرابط من الصفحة “أ” إلى الصفحة “ب” باعتباره تصويتًا من الصفحة “أ” للصفحة “ب”. والأصوات التي تدلي بها الصفحات التي تعتبر في حد ذاتها “مهمة” لها وزن أكبر وتساعد في جعل الصفحات الأخرى “مهمة”.

يذكر بنج في تعليمات مشرفي المواقع وكيفية القيام بذلك مرشد،

“يفضل Bing رؤية الروابط التي تم إنشاؤها بشكل عضوي. وهذا يعني في الأساس أن الروابط تم إنشاؤها بواسطة أشخاص يرتبطون بالمحتوى الخاص بك لأنهم يجدون قيمة في المحتوى الخاص بك. وهذه إشارة مهمة لمحرك البحث لأنه يُنظر إليها على أنها تصويت بالثقة في المحتوى.

ما هي القيمة حول الارتباط؟

نحن نعلم أن Google يستخدم الروابط مثل الأصوات.

سيكون للرابط من موقع ويب يحظى بتقدير كبير نفوذ أكبر من موقع ويب أقل احترامًا.

سلطة

غالبًا ما تتم مناقشة هذا على أنه “سلطة”.

ستحاول العديد من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) تعيين مقياس مرجعي لموقع ويب أو صفحة ويب في محاولة لتحديد قيمة الرابط منها.

يمكن أن تكون صفحة الويب الموثوقة المرتبطة بصفحتك على الويب إشارة قوية على أنها في حد ذاتها مصدر موثوق.

في جوهره، موقع الويب الموثوق هو الموقع الذي تعتبره محركات البحث مصدرًا موثوقًا للمعلومات حول موضوع ما – سلطة فيه.

ستنظر Google جزئيًا في الروابط الخلفية لهذا الموقع لتحديد خبرتها ومصداقيتها في موضوع ما.

على سبيل المثال، يعتبر موقع الويب خبيرًا في التصميم الداخلي. ويرتبط بموقع أقل شهرة حول التصميم الداخلي.

الموقع الإلكتروني الذي أنشأه خبير في التصميم الداخلي واثق بدرجة كافية من محتوى الموقع الأقل شهرة لدرجة أنه يرغب في إرسال زواره إلى هناك.

وهذه طريقة جيدة ومحايدة لمحركات البحث لتحديد سمعة الموقع وسلطته في موضوع ما.

ملاءمة

لكن السلطة ليست كل شيء.

فكر في الأمر على هذا النحو… أنت ذاهب لقضاء عطلة في مدينة لم تزرها من قبل.

من الذي تفضل أن تطلب منه توصيات المطاعم: صديقك الذي يعيش في المدينة، أو مرشد سياحي لمدينة تبعد 5 ساعات عنها؟

من المحتمل أن يكون صديقك الذي يعيش في المدينة مصدرًا ذا صلة للمعلومات عن المطاعم الموجودة في المنطقة أكثر من المرشد السياحي الذي لا يخدم تلك المنطقة.

قد ترى أن المرشد السياحي أكثر دراية بالمطاعم الجيدة، ولكن ليس إذا لم يكن هذا مجال خبرته.

وبطريقة مماثلة، ستفهم محركات البحث قيمة موقع الويب في مجال عملك الذي يرتبط بصفحة الويب الخاصة بك.

سيتم اعتبار موقع الويب الذي يراجع المطاعم مصدرًا أكثر صلة للمعلومات حول المطاعم من مجموعة المجتمع المحلي التي كانت في نزهة إلى أحد المطاعم.

قد يحتوي كلا الموقعين على صفحة تتحدث عن “أفضل مطعم سوشي في نيويورك”، لكن موقع مراجعة المطاعم سيكون أكثر صلة بمساعدة محركات البحث في تحديد ما يجب تقديمه كإجابة عن “مطعم سوشي في نيويورك”.

السلطة والملاءمة

أفضل مصدر للارتباط هو موقع الويب الذي يعتبر موثوقًا وذو صلة بموقعك على الويب.

ما الذي يجعل الرابط منخفض الجودة؟

إذا كنا نفكر في رابط الجودة باعتباره رابطًا ذا صلة وموثوقًا في نفس الوقت، فمن المنطقي أن يكون الرابط الأقل جودة هو الرابط الذي لا صلة له بالموضوع وغير موثوق به.

عادةً ما يكون من السهل الحصول على هذه الأنواع من الروابط ويمكن إنشاؤها أو طلبها ذاتيًا.

على سبيل المثال، من غير المرجح أن يحتوي موقع الويب الذي يسمح لأي شخص بإرسال رابط على محتوى منظم بدرجة عالية مما يجعله موثوقًا.

حقيقة أن أي شخص يمكنه إضافة رابط إلى الموقع يعني أنه من غير المحتمل أن يكون ذا صلة خاصة بصناعة أو مجال معين.

ستكون الروابط إلى موقعك من موقع مثل هذا منخفضة الجودة وغير مجدية بشكل عام.

في أحسن الأحوال، قد يكون لهذه الروابط تأثير إيجابي بسيط على تصنيفات البحث الخاصة بك، ولكن في أسوأ الأحوال يمكن أن يُنظر إليها على أنها جزء من مخطط ربط تلاعبي.

لدى Google إرشادات صارمة بشأن ما يعتبر رابط التلاعب.

قد ترغب في التعرف على Bing و ياندكستعريفات أيضا.

كلمة حول الروابط المدفوعة

نعلم جميعًا الآن أن الدفع مقابل الروابط الخاصة بتصنيفات المساعدات يتعارض مع إرشادات معظم محركات البحث الكبرى.

في أفضل السيناريوهات، لن يتم التعرف على الرابط على أنه تم دفع ثمنه ولن ترى أي عقوبة عليه.

ومع ذلك، إذا اكتشف Google أنك حصلت على روابط من مواقع الويب التي تبيع الروابط، فقد يتم فرض عقوبة على صفحة الويب التي يرتبط بها.

هناك أسباب مشروعة لوضع الروابط على مواقع الويب مقابل رسوم.

من الممارسات الشائعة استخدام إعلانات البانر والتسويق التابع على الإنترنت، على سبيل المثال.

في هذه الحالات، توصي Google مشرفي المواقع بالإعلان عن الروابط التي سيتم رعايتها باستخدام السمة rel=”برعاية”.

يشير هذا إلى Googlebots أن الرابط هو الرابط الذي تم دفع ثمنه ولا يجب استخدامه لحساب نظام ترتيب الصفحات.

هذه الأنواع من الروابط لها قيمتها الخاصة للتسويق ولا ينبغي استبعادها لمجرد أنها لن تساعد بالضرورة في تصنيفات البحث.

كلمة حول روابط NoFollow

قبل أن تقدم Google استخدام السمة rel=”برعاية”، كانت هي ومحركات البحث الأخرى تستخدم السمة rel=”nofollow”.

يؤدي وضع سمة rel=”nofollow” في HTML لرابط إلى إظهار روبوتات البحث أنه لا ينبغي لها الانتقال إلى وجهة هذا الرابط.

يستخدم الناشرون هذا لمنع محركات البحث من زيارة الصفحة وإسناد أي فائدة للارتباط.

لذا، إذا كانت هناك صفحة عالية الجودة ترتبط بصفحتك على الويب باستخدام رابط يحتوي على سمة rel=”nofollow”، فلن ترى أي فائدة في التصنيف لهذا الرابط.

أعلنت Google مؤخرًا أن هذه السمة عبارة عن تلميح وبالتالي قد تتجاهلها.

على العموم، هذا يجعل الرابط “nofollow” عديم الفائدة لأغراض إنشاء روابط تحسين محركات البحث، حيث لن تمر حقوق الملكية عبر الرابط.

ومع ذلك، إذا كان الأشخاص يتابعون الرابط ويكتشفون صفحة الويب الخاصة بك، فأنا أزعم أنها ليست عديمة الفائدة على الإطلاق!

كيف تبدو الروابط عالية الجودة؟

الروابط منخفضة الجودة عادةً ما تكون إما:

ليس له صلة بمساعدة محركات البحث في تحديد سلطة موقعك على موضوع ما.

أو ضارة في الواقع.

أنا لا أتحدث عن عقوبات الارتباط هنا، أو حتى أنواع ممارسات بناء الروابط التي ستضعك في موقف محرج. لمزيد من المعلومات حول ذلك، راجع مقالة Chuck Price حول الإجراءات اليدوية.

الروابط منخفضة الجودة التي نتحدث عنها هنا هي الروابط التي قد تبحث عنها ولكنها لا تفيد موقعك.

الروابط عالية الجودة هي الكأس المقدسة لبناء الروابط.

إنها الروابط التي تعرضها في قناة Slack الخاصة بـ “Team Wins” وما شابه Twitter.

من الصعب كسبها.

أريد أيضًا أن أعرض لك بعض الروابط “متوسطة الجودة”.

هذه هي أنواع الروابط التي من الجيد الحصول عليها ولكن ربما لن تحرك الإبرة بالقدر الذي تريده.

إنها تشكل جزءًا من ملف تعريف الارتباط الخلفي الصحي ولكنها لا تستحق إنفاق ميزانية تسويق المحتوى بالكامل.

الجودة المنخفضة: سلطة منخفضة/ملاءمة منخفضة

أنواع الروابط التي من المحتمل أن تحصل عليها والتي تكون منخفضة الجودة ومنخفضة الصلة هي تلك التي لا تتطلب أي جهد حقيقي للحصول عليها.

على سبيل المثال، يمكنك ببساطة الحصول على الروابط وطلبها أو، في بعض الحالات، إضافة الرابط بنفسك.

فتح الدلائل

من الواضح جدًا أن مواقع الدليل هذه ذات جودة منخفضة عند زيارتك لها. عادةً ما يقدمون خدمة واحدة فقط – أعلن عن موقع الويب الخاص بك هنا!

لا تحتاج إلى الدفع مقابل الارتباط وقد استفاد الجميع وكلبهم من هذا.

ستكون هناك روابط من مواقع الويب في جميع أنواع الصناعات مع القليل جدًا من القافية أو السبب وراء وجود هذا الدليل.

ومع ذلك، لاحظ أن هناك أدلة أعمال محلية حسنة السمعة يمكنها المساعدة في التحقق من العنوان الفعلي لشركتك وتفاصيل الاتصال بها — على سبيل المثال Yelp.

تعد هذه القوائم مفيدة للاستشهادات المحلية ولكن من غير المرجح أن تساعد حقًا في تعزيز تصنيفات موقعك.

يكون الفرق بين الدلائل المحلية ذات السمعة الطيبة والأدلة المفتوحة العامة واضحًا تمامًا عند زيارتك لها.

روابط التعليق

يمكن أن تكون مدونات إعلانات المنتديات وثيقة الصلة بصناعة معينة.

ومع ذلك، ونظرًا للسهولة التي يمكن بها لأي شخص إضافة محتوى إلى صفحة المنتدى أو تعليقات المدونة، عادةً ما يتم استبعاد أي روابط في هذا المحتوى الذي أنشأه المستخدم من قبل محركات البحث.

في تاريخ تحسين محركات البحث (SEO) الحديث، كانت تعليقات المدونات والمنتديات أهدافًا سهلة للضغط على رابط إلى موقع ما.

أصبحت محركات البحث حكيمة في هذا الأمر وبدأت في التقليل من قيمة تلك الروابط.

إلى جانب السمة rel=”برعاية”، أصدرت Google rel=”ugc”.

هذه طريقة يستخدمها مشرفو المواقع للإشارة إلى أن الروابط الموجودة في منتدياتهم هي من إنشاء المستخدم.

جودة منخفضة: جهد منخفض وعدم المتابعة

منشورات مواقع التواصل الاجتماعي

ستستخدم معظم مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة علامات “عدم المتابعة” عليها.

ومع ذلك، قالت جوجل مؤخرًا أنه سيتم أخذ علامات “nofollow”. كتلميحات بدلاً من احترامها بشكل ملموس.

على الرغم من ذلك، فإن مواقع التواصل الاجتماعي ليست المكان المناسب للبحث عن الروابط الخلفية للمساعدة في تصنيفاتك.

على الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي نفسها غالبًا ما تكون موثوقة، إلا أنها مليئة بالمحتوى غير المنظم.

يمكن للشركات إنشاء صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها مع روابط تعود إلى مواقعها الإلكترونية. يمكنهم التحدث عن مواقعهم في منشوراتهم.

هذه الروابط ليست محايدة. ونتيجة لذلك، يتم تجاهلها إلى حد كبير من قبل محركات البحث.

جودة متوسطة: سلطة منخفضة ولكن ذات صلة عالية

مدونات الصناعة الصغيرة

معظم الصناعات لديها انتشار للمدونات. المواقع التي تديرها الشركات أو الأفراد الذين يرغبون في مشاركة معارفهم وبناء ملفاتهم الشخصية.

هناك بعض المدونات المتخصصة ذات الصلة للغاية والتي قد لا تكون معروفة بما يكفي للحصول على روابط خلفية خاصة بها لتعزيز مقياس السلطة.

ومع ذلك، فهي مليئة بالمحتوى اللائق وذات صلة كبيرة بموقع الويب الذي تحاول تطويره.

غالبًا ما يكون كتاب مدونات الصناعة الصغيرة أقل إرهاقًا بطلبات مشاركة المحتوى وإضافة الروابط من تلك المعروفة.

لكنهم حريصون على الكتابة وبناء المجتمع.

لا تزال المدونة الصغيرة التي تعرض موقعك بمثابة تعزيز جيد لأهميتك في مجال عملك.

يمكن أن يساعد هذا بشكل كبير في إظهار مدى صلتك بموضوعات البحث المرتبطة بهذه الصناعة.

العلامات التجارية الصناعية الصغيرة

سيكون هناك بعض العلامات التجارية الأساسية في صناعتك والتي ليست بالضرورة منافسة ولكنها مرتبطة بشكل عرضي.

فكر في الشركات المصنعة للورق في متجر مستلزمات مكتبك، على سبيل المثال.

رابط من الشركة المصنعة للورق يظهر متجرك كموزع يمكن أن يساعد في إظهار سلطتك في الصناعة.

الجودة المتوسطة: سلطة متوسطة وارتباط متوسط ​​منخفض

مواقع الأخبار المحلية

قد يقوم موقع الأخبار المحلي الخاص بك بالإبلاغ عن أي شيء يتعلق بمجتمعك، أو قد يكون أكثر تمييزًا.

بغض النظر، فإن القيام بشيء يعتبر ذا أهمية إخبارية محليًا يمكن أن يجعلك مميزًا بشكل أسهل بكثير من موقع إخباري وطني.

تعد هذه روابط جيدة بشكل خاص إذا كنت تحاول تعزيز جهود تحسين محركات البحث المحلية لديك.

يمكن أن يساعد الارتباط من موقع ويب معروف كمصدر للمعلومات المحلية الموثوقة محركات البحث في معرفة مدى صلتك بتلك المنطقة الفعلية.

الجودة العالية: سلطة عالية ولكن ذات صلة متوسطة/منخفضة

بعض المواقع موثوقة للغاية ويصعب الحصول على رابط منها. هذه تميل إلى أن تكون مفيدة لجهود تحسين محركات البحث الخاصة بك.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه الأنواع من الروابط ذات أهمية كبيرة.

على الرغم من أنك ستلاحظ فائدة في ظهور بحثك، إلا أن ذلك قد لا يساعد في تعزيز صلتك بموضوعات معينة.

مواقع الأخبار الوطنية

هناك بعض الصحف الوطنية والدولية ذات المواقع ذات السلطة العالية للغاية. رابط من هذه المواقع يستحق كل هذا الجهد.

ومع ذلك، يتم غمر الصحفيين بمئات البيانات الصحفية وأفكار المقالات كل يوم.

قد يكون من الصعب للغاية الحصول على ميزة مميزة، خاصة مع وجود رابط.

أفضل طريقة للحصول على تغطية في إحدى الصحف الوطنية هي القيام بشيء يستحق النشر.

إن لفت انتباه صحفيي الموقع إلى هذا الأمر قد يساعدك في تغطيته، ونأمل أن يكون ذلك من خلال رابط يعود إلى موقعك.

جودة عالية: سلطة متوسطة ولكن ذات صلة عالية

مدونات الصناعة الكبيرة

هذا الموقع الذي يذهب إليه جميع العاملين في الصناعة للحصول على أخبارهم؛ ربما لم يسمع أصدقاؤك وعائلتك عنها، لكن زملائك سمعوا عنها بالتأكيد.

من المحتمل أن يكون موقعًا ذو سلطة متوسطة وفقًا لمقاييس السلطة ولكنه رائد في مجال عملك.

كما أنها وثيقة الصلة بموقع الويب الذي تروج له.

سيقطع الرابط من موقع مثل هذا شوطًا طويلًا في إظهار خبرة موقعك.

الجودة العالية: سلطة عالية وملاءمة عالية

العلامات التجارية الصناعية الكبرى

هذه أسماء مألوفة. الشركات التي يعرفها الجميع في مجال عملك (وربما عائلاتهم).

من المحتمل أن تكون هذه الروابط ذات سلطة متوسطة إلى عالية وفقًا للأدوات ولكنها بالتأكيد رائدة في مجال عملك.

إذا تم ربطك كمورد أو موزع، أو حتى تم ذكرك للتو في مراجعة إيجابية، فمن المحتمل أن ترى فائدة التصنيف.

خاتمة

يعد ملف تعريف الارتباط الواسع والمتنوع مفيدًا لتحسين محركات البحث.

إذا كنت تتطلع بنشاط إلى زيادة الروابط إلى موقعك بطريقة عضوية، فمن الضروري أن تعرف كيفية إنشاء روابط عالية الجودة.

لا تضيع وقتك في البحث عن روابط سهلة على مواقع غير ذات صلة ومنخفضة الجودة.

بدلاً من ذلك، ركز طاقتك وميزانيتك على إنشاء محتوى يستحق النشر حقًا ولفت انتباه الناشرين الموثوقين والمعنيين.

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