Rewrite this title: الروبوتات مقابل البشر: السؤال الأساسي لمحركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: الروبوتات مقابل البشر: السؤال الأساسي لمحركات البحث

لم تكن العناوين الرئيسية للقصص الإخبارية المتعلقة بـ Google مؤخرًا لطيفة. ويحتوي بعضها على لغة مثل: “لماذا نحتاج إلى Google أفضل”؛ “هل تسير Google في طريق Yahoo” (يا لها من ضربة قوية!) ؛ “معظم مستخدمي Google يشعرون بالقلق إزاء البريد العشوائي”؛ وما إلى ذلك. ليس هناك شك في هذه المرحلة في أن المشكلة الرئيسية التي تواجه Google هي مدى ملاءمة نتائج البحث الخاصة بها، حيث يتم الاستيلاء على المزيد والمزيد من نتائج محرك البحث (SERP) من خلال الروابط “التلاعب بها” – وهي الصفحات التي تدفع أموالاً للمحسنين لوضعهم في موضع أعلى، ولكنها ليست كذلك. ليست ذات صلة أو مفيدة لموضوع البحث الفعلي. ومع ذلك، فإن الروابط المتلاعب بها أمر لا مفر منه مع أي نظام آلي. ويقودنا هذا إلى السؤال الجوهري الذي يطرحه محركات البحث في هذا العقد الجديد: هل حان الوقت لمنح محركات البحث عقلاً بشرياً بدلاً من عقل آلي؟

وفق مقال سي إن إنبدأ كل هذا بفضل مقال كتبه بول كيدروسكي الذي اشتكى من عدم قدرته على العثور على أي صفحات شرعية ومعلوماتية ومفيدة لغسالات الأطباق – وذلك ببساطة بسبب وجود العديد من مواقع المبيعات التي شقت طريقها إلى القمة. كانت روابط “البريد العشوائي الزائفة” عبارة عن مواقع بيع تنافسية تحاول أن تصبح شائعة بين الكلمات الرئيسية الأقل صلة، ومن المؤكد أنها فعلت ذلك من خلال مزارع المحتوى. بعد شكاوى كيدروسكي، رددت عشرات المقالات الأخرى مخاوفه، حتى أن البعض توقع انهيار جوجل في نهاية المطاف بسبب البريد العشوائي.

وبطبيعة الحال، هذا السؤال ليس جديدا أيضا. كان هذا هو السؤال الكبير عندما كانت ياهو وجوجل يتنافسان وجهاً لوجه، ولكن في تلك المرة، فازت جوجل بالمعركة بفضل روبوتاتها الذكية؛ تلاشى دليل ياهو. في الوقت الحالي، لا تعمل الدلائل التي أنشأها الإنسان (بما في ذلك دليل Google DMOZ) بشكل جيد أيضًا. ومع ذلك، قد يكون الأمر مجرد مسألة شكلية. لقد تلقى Blekko، وهو محرك بحث يديره تقييم بشري ويتبع أسلوب “يشبه الويكي” في برنامج SERP الخاص به، الكثير من الثناء على النقيض من الشكاوى المتعلقة بنتائج Google.