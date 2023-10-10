Rewrite this title: الزحف والويب في الوقت الحقيقي

ستساعدك المقالة التالية: الزحف والويب في الوقت الحقيقي

الأمر كله يتعلق بمقاييس السعادة

منذ فترة كتبت هنا عن كيفية قيام محركات البحث بالاكتشاف، وعملية العثور على صفحاتك. أعتقد أننا يجب أن نواصل ذلك بإلقاء نظرة على كيفية الزحف إليها وفهرستها أيضًا. مع بعض التغيير، سنناقش عالم الوقت الحقيقي فائق السرعة.

خلال الفترة الماضية، شهدنا اهتمامًا واضحًا بالبحث الاجتماعي وما يسمى بالبحث في الوقت الفعلي. في الواقع، حتى الجهود المبذولة لفهرسة الويب بمعدلات متزايدة باستمرار كانت بمثابة الدعامة الأساسية لسنوات عديدة حتى الآن (هل تذكر عندما يتم تحديث Google مرة واحدة في الشهر؟ لم يسمع به من قبل هذه الأيام). ولتحقيق هذه الغاية (البنية التحتية) يمكننا أن ننظر إلى أحدث الجهود؛ مادة الكافيين.

هناك حاجة ملحة للسرعة التي تظهر بوضوح في العديد من المجالات بما في ذلك؛

مادة الكافيين بوبسوببوب اجتماعي (للاكتشاف) RSS من أي صفحة سرعة تحميل الصفحة (؟)

انت وجدت الفكرة. الشيء الوحيد الذي يجب على المرء مراعاته عندما يتعلق الأمر بالمعالجة هو تمكين الأنظمة ذات الكفاءة المثلى. تكمن المشكلة الحقيقية في تحديد ما هو مهم وما هو غير مهم للأشخاص في “الوقت الفعلي”.

محركات البحث تحتاج إلى النظر إليها؛

تكلفة الزحف إعادة معدلات جديدة متطلبات حداثة مساحة الاستعلام قيمة التغييرات نوع المحتوى

إنها بالتأكيد مناقشة مثيرة للاهتمام، وهي جزء من مستقبلنا الجماعي، سواء أدركنا ذلك أم لا، (كمسوقي البحث والأشخاص). إحدى المشاكل التي نراها غالبًا في مساحة البحث هي أننا نتفاعل أكثر من كوننا نشطين. إننا نرى كل هذا التطور من حولنا، ولكن نادرًا ما يذهب إلى ما تحت السطح.

ابدأ محركاتك

الآن، بما أننا قمنا بالإحماء، فلنلقي نظرة سريعة على مشاركة جريج ليندن؛ إعادة الزحف والحفاظ على نتائج البحث محدثة – وعلى وجه الخصوص؛

“”

لذلك، يحتاج العاملون في محركات البحث إلى النظر ليس فقط في ” و ” التي يتم الزحف إليها/فهرستها، ولكن أيضًا أين وكيف يتم إرجاعها، وإعادة الزحف إليها وما إلى ذلك… (خاصة في المواقف العامة الثقيلة). لكن في الوقت نفسه، يعد الزحف إلى جميع صفحات الويب أمرًا غير فعال ومكلف.

في حالة الوقت الحقيقي، أو حتى المؤشر العادي، تردد التحديث سيكون اعتبارا كبيرا. تميل مواقع الويب النشطة إلى الحصول على معدلات زحف أعلى. وهذا يعني أنه يجب أن يكون لدينا استراتيجية محتوى قوية إذا أردنا تحقيق أقصى استفادة من محركات البحث الجديدة الأسرع.

تضع شبكة الويب في الوقت الفعلي أهمية كبيرة على قابلية الاكتشاف والفهرسة. وهذا يعني، كما تمت مناقشته من قبل، أن اعتماد المزيد من تكنولوجيا الدفع في جهودك قد يكون فكرة جيدة على الأرجح. بعض الجوانب التي تنظر إليها محركات البحث (مثل Google) هي:

أحداث الزناد – قد تكون هذه عناصر مثل الأخبار الساخنة، وتحليل الاستعلامات التي تحدد الحدث الفعلي لفهرسة/عرض النتائج.

– قد تكون هذه عناصر مثل الأخبار الساخنة، وتحليل الاستعلامات التي تحدد الحدث الفعلي لفهرسة/عرض النتائج. إشارات الجودة – إنشاء مفهوم من نوع الثقة/التصنيف التوافقي للروابط في الشبكات الاجتماعية (المجالات الموثوقة وما إلى ذلك على غرار OneRiot)

– إنشاء مفهوم من نوع الثقة/التصنيف التوافقي للروابط في الشبكات الاجتماعية (المجالات الموثوقة وما إلى ذلك على غرار OneRiot) تحديث التردد – من الواضح أن الاتساق سيلعب دوراً في عدد مرات زيارة الصفحة (ونأمل أن تتم فهرستها).

ومن الواضح بالتأكيد أن محركات البحث سيتعين عليها ليس فقط العثور على إشارات أفضل لاتخاذ القرارات التي تؤدي إلى نتائج قيمة، بل إيجاد طرق لإنشاء التضمين/الواجهات التي تجتذب المستخدمين بشكل أفضل.

مستقبل البحث في الوقت الحقيقي

ويبدو أن كل هذا يشير إلى حقيقة أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. ولكن دعونا نواصل الطريق ونرى إلى أين يقودنا.

الاعتبار التالي الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار هو مدى فعالية المعلومات المقدمة. سيكون العنصر الواضح هنا هو نقاط البيانات الأكثر مرونة. ماذا قال أحد موظفي Google يشيرون إليه بـ “”. هذه هي مقاييس المستخدم مثل تحليل الاستعلام وبيانات النقرات والأشكال الأخرى من تعليقات المستخدم الضمنية.

ولكن يبقى السؤال، ما مدى أهمية نتائج RTS؟ وفي دراسة حديثة أجرتها One Up Web، اكتشفوا؛

73% لم يسمعوا أبدًا عن النتائج في الوقت الفعلي قبل المشاركة في هذه الدراسة

اهتم ربع المستهلكين فقط بالنتائج في الوقت الفعلي مقارنة بـ 47% من الباحثين عن المعلومات

وكان غالبية المشاركين الذين شملهم الاستطلاع غير مبالين بالنتائج في الوقت الحقيقي

ومع ذلك، فإننا نعلم أيضًا أن اختيارات المستهلكين تتأثر بالرسم البياني الاجتماعي الخاص بهم. ولكن من المثير للاهتمام أن المستهلكين كانوا الأقل اهتمامًا بالعنصر الاجتماعي للنتائج في الوقت الفعلي.

كان المستهلكون يميلون إلى تجاهل النتائج في الوقت الفعلي لأنهم وجدوها “مشتتة” أو “مزعجة” في حين كان الباحثون عن المعلومات أكثر عرضة للتفاعل مع التحديثات المستمرة خلال فترة البحث.

الشيء الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن هو العثور على نوع من مقياس الشعبية للعالم الاجتماعي. أو نقلها إلى مستوى أكثر تفصيلاً مع التخصيص. من المنطقي أن المستخدمين ذوي التفكير المماثل سينتجون نتائج أكثر قابلية للاستخدام. عند هذه النقطة يتم تقسيم مجالات البحث في الوقت الحقيقي والبحث الاجتماعي. يجب أن أصدق أن نوعًا ما من الهجين، بما في ذلك جانب التخصيص، سيكون مستقبل RTS.

إلى حد ما على الأقل (الجمع بين إشارات تعليقات المستخدمين والرسم البياني الاجتماعي).

انتزاع وعقد

إذا كان الأمر يتعلق بالبحث في الوقت الفعلي أو الأخبار أو مجرد بحث أسرع في الفهرس العادي، فإن السرعة هي مفهوم جدير بالملاحظة بالنسبة إلى SEOs.

إذا سبق لك أن لعبت لعبة “الإمساك والإمساك” باستخدام QDF (الاستعلام يستحق نضارة) فإنك ستكون على دراية بمفاهيم السرعة. إذا لم تقم بذلك، دعونا نراجعها. يأتي هذا التشبيه من المفاهيم العسكرية لـ أخذ قطعة أرض والاحتفاظ بها. ومن أجل تحقيق أغراضنا، فإننا نتطلع إلى الحصول على موطئ قدم مع مزايا زمنية، ثم الحفاظ على الأرض التي اكتسبناها.



إذا سبق لك أن لاحظت وجود صفحة جديدة نسبيًا تحتل مرتبة مبكرة، ولكنها تنخفض بمرور الوقت (فترة زمنية قصيرة)، فقد رأيت ذلك أثناء العمل.

غالبًا ما يكون الحصول على أقصى استفادة من RTS هو نفسه تقريبًا، على الرغم من أنه ليس مستقرًا. سوف ترغب في الحصول على كل ما تبذلونه من البط على التوالي بدءًا من مُحسنات محركات البحث (SEO) إلى خبراء العلاقات العامة وأقسام الوسائط الاجتماعية. نظرًا للطبيعة المتغيرة والزمنية لـ RTS، فإن هذا أمر بالغ الأهمية. هذا بالإضافة إلى ما نعرفه عن إشارات الثقة جزء طبيعي من أي مكون استهداف RTS.

إنه نوع انتهازي من العالم

ولذلك، نحن، كمسؤولين عن تحسين محركات البحث، نحتاج إلى البدء في النظر ليس فقط في كيفية عمل تقنيات الدفع، ولكن أيضًا في التطور (المحتمل) لعالم البحث في الوقت الفعلي. إنه جزء لا يتجزأ من أي استراتيجية بحث عالمية. نحن بحاجة إلى التناغم مع العلاقات العامة واللمحات الاجتماعية. ولكن هل يجب علينا أن نفعل ذلك الآن؟؟

لا ليس تماما. في التجسد الحالي هذا هو أقل ما يقلقني فيما يتعلق باستراتيجيات البحث العالمية. نحن أفضل حالًا عند النظر إلى قطاعات مثل الأخبار والفيديو والتسوق. أعتقد أنه شيء يجب أن نراقبه لأنه من المحتمل أن يصبح شريحة ذات قيمة في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، فإن فهم كيفية تحقيق أقصى استفادة من تقنيات الدفع والمشاركة والرؤية في العصر الحديث الذي يتطلب السرعة، لن يساعدنا إلا على المدى الطويل.

في ملاحظة جانبية، عندما حاولت بالفعل الحصول على بعض نتائج RTS على Google كما كتبت هذا الليلة الماضية، يبدو أنه تم تقليصها إلى الوراء. استغرق الأمر بعض Twitter المصطلحات الرائجة لإنتاج واحدة بالفعل. يبدو أن هذا يتحدث عن مدى قيمتها في مشهد SERP الحالي.

على أي حال، أتمنى أن تكون قد استمتعت بهذه المغامرة الصغيرة، وإذا كانت لديك أسئلة حول الزحف أو أفكار حول البحث في الوقت الفعلي – فيرجى عدم التردد في التعليقات.

موارد

كما هو الحال دائمًا، لدي بعض براءات الاختراع المثيرة للاهتمام لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق في الأساليب المختلفة المستخدمة في الزحف/الفهرسة؛

براءات الاختراع جوجلي

براءات اختراع مايكروسوفت

براءات اختراع ياهو