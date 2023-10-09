Rewrite this title: الزفاف الملكي عبر الإنترنت: 5 طرق لمشاهدة فيديو الزفاف الملكي

ستساعدك المقالة التالية: الزفاف الملكي عبر الإنترنت: 5 طرق لمشاهدة فيديو الزفاف الملكي

الأمير ويليام، ابن الأمير تشارلز (وريث عرش إنجلترا والكومنولث) والأميرة ديانا (رحمها الله)، سيتزوج من صديقته منذ فترة طويلة كيت ميدلتون، ابنة لشخصين كبيرين أقل شهرة من تشارلز ودي. (بالنسبة لأولئك المهتمين حقًا، تنحدر كيت من عائلة من عشاق الطيران؛ فوالدتها مضيفة طيران ووالدها مرسل طيران). إذا كنت أحد الأشخاص التسعة الذين لم يكونوا على علم بالفعل بأن “الزفاف الملكي” سيقام – حتى الآن – فقد حان الوقت للمضي قدمًا! لحسن الحظ، لا تزال هناك طرق يمكنك من خلالها مشاهدة فيديو حفل الزفاف نفسه، وعرض البث المباشر للأحداث المتبقية، والتحقق من مقاطع الفيديو المميزة، والحصول على التحديثات بمجموعة متنوعة من التنسيقات الأخرى. فيما يلي خمس طرق يمكنك من خلالها مشاهدة حفل الزفاف الملكي بجميع أشكاله المتعددة.

1) عبر بث الفيديو

على الرغم من أن حفل الزفاف نفسه أقيم في وقت سابق من هذا الصباح (11 صباحًا بتوقيت جرينتش، 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، إلا أنه لا تزال هناك أحداث يمكن مشاهدتها من خلال البث المباشر – بما في ذلك حفل الاستقبال، وبالطبع التعليقات وأبرز الأحداث من الأحداث التي وقعت في وقت سابق من اليوم. فيما يلي عدد قليل من الأماكن التي يمكنك من خلالها التحقق مما يحدث

ال رسمي YouTube قناة من العائلة المالكة (ويعرف أيضًا باسم “القناة الملكية”).

هولو لايف، والتي لديها العديد من عمليات البث المباشر، بما في ذلك من Fox وABC.

ال موقع سي ان انأو هاتفه الذكي/جهازه اللوحي تطبيقات.

قناة Jay and Silent Bob Ustream (نعم، حقًا).

هل تريد المزيد؟ تحقق من مشاركة SEJ الليلة الماضية، والتي تحتوي على قائمة كاملة بمصادر البث. ولا تقلق: من المحتمل أن تقوم العديد من هذه الموارد ببث نسخة مختصرة من الحفل نفسه بمجرد السماح بقليل من وقت التحرير/التعليق.

2) عبر Twitter

هل أنت تويت-a-holic؟ بدون شك، Twitter سيتم غمرنا بالمشاركات حول #rw2011 – الهاشتاج الرسمي للحدث. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يشهد #RoyalWedding الكثير من الزيارات، وسيساعد #RoyalSuccess و#RoyalMess اللذين ابتكرتهما ABC الأشخاص في الحصول على رؤية أضيق لما يحدث. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد قليل من القنوات المخصصة لتغريدات الأحداث، بما في ذلك:

علاوة على ذلك، من المؤكد أن يقوم المذيعون ومصادر الأخبار الفردية بنشر أفكارهم الخاصة:

ولا تنسى أن تولي اهتماما ل @كيت ميدلتون (نحن على يقين من أنها الأميرة كيت الشرعية، ولكن لا يبدو أن أحدًا لديه التحقق الرسمي). الأمير وليام، للأسف، رسميا Twitter حساب.

من المتوقع أن يتم ربط التغريدات الإعلامية، بالإضافة إلى روابط التعليقات والمقاطع الأخرى والمزيد، بشكل جنوني.

3) عبر نعرفكم

أحب خدمة المدونات الصغيرة؟ تفحص ال الصفحة الرسمية للزفاف الملكي أو أضف إليها بنفسك. حتى الآن، تبدو هذه الصفحة مخصصة في المقام الأول للصور المضحكة وبعض اللقطات من مكان الحادث، ولكن من المتوقع أن يتم تحميل المزيد مع تقدم اليوم – مع حشد كبير من الوسائط بمجرد عودة أولئك الذين وصلوا إلى الحدث. المنزل مع الكاميرات الرقمية الخاصة بهم.

4) عبر فليكر

مدمن الصورة؟ لدى Flickr مصدران رئيسيان لك: المصدر الرسمي حساب الملكية البريطانية، والتي سيتم تحميل الصور المعتمدة للحدث، و الزفاف الملكي الشعبي مجموعة مصممة لإظهار وجهة نظر الأرض في حفل الزفاف. يمكنك أيضًا الاطلاع على معرض الحياة الزفاف الملكيوالتي ستتضمن كلاً من صور الزفاف وصور الردود والأحداث ذات الصلة وما إلى ذلك.

5) عبر الموقع الرسمي

أحد أفضل الموارد لأولئك الذين يريدون القليل من كل شيء هو الموقع الرسمي لحفل الزفاف الملكي. لن يعرض الموقع فقط دفق الفيديو الرسمي للحدث (إنه نفس الفيديو الذي ستجده على YouTube””القناة الملكية”)، لكنك ستشاهد أيضًا محتوى تم سحبه من رسمي Facebook صفحةوحساب فليكر و Twitter صفحة. تتوفر أيضًا موارد إضافية (أوصاف إجراءات الحدث، والأسئلة الشائعة، ومعلومات أساسية عن العروس والعريس، واقتراحات حول طرق أتمنى للزوجين حياة سعيدة معًا، والقصص الإخبارية ذات الصلة، والمزيد) موجودة أيضًا ويتم وضعها في الاعتبار على الموقع الرسمي.

هل تعرف مكانًا آخر للعثور على محتوى رائع حول حفل الزفاف الملكي؟ هل تعرف موقعًا يعرض بالفعل مقطع فيديو للحفل نفسه؟ أخبرنا بذلك باستخدام قسم التعليقات أدناه.