Rewrite this title: الزمن يتغير: لماذا لم يعد البحث المدفوع سهلاً كما كان من قبل

ستساعدك المقالة التالية: الزمن يتغير: لماذا لم يعد البحث المدفوع سهلاً كما كان من قبل

تعد الإعلانات على شبكة البحث المدفوعة واحدة من أسرع الصناعات نموًا وتغيرًا سريعًا اليوم. تتطلب هذه التغييرات المستمرة المزيد من الجهد واستراتيجيات مختلفة لتحسين عائد استثمار الدفع لكل نقرة. لقد ولت أيام إنشاء حملة مربحة بمجرد تشغيل الكلمات الرئيسية من خلال أداة الكلمات الرئيسية من Google، وكتابة نص الإعلان، وإجراء بعض التغييرات.

هناك العديد من التغييرات الرئيسية في البحث المدفوع والتي أضافت مستوى إضافيًا من التعقيد إلى الحياة اليومية لمسوقي البحث المدفوع. دعونا نناقش ما هي وكيف يجب عليك تعديل نهجك.

1. تعديلات عروض الأسعار والمضاعفات والحملات المحسّنة:

لقد أدى هدف Google المتمثل في التواجد في كل مكان عبر جميع الأجهزة لجميع المستخدمين إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لمسوقي البحث المدفوع الذين يعلنون من خلال Google AdWords. أدت تعديلات عروض الأسعار عبر كل من الأجهزة والمواقع (بالإضافة إلى جدولة الإعلانات) وعرض إعلانات مختلفة لأجهزة مختلفة في أوقات مختلفة، إلى مستوى جديد تمامًا من التعقيد لم يتخيل العديد من مسوقي البحث المدفوع أنه ممكن.

2. تحويلات النقرة الأخيرة مقابل الإسناد:

لقد انتهت للأسف أيام تحسين حملات البحث المدفوعة على النقرة الأخيرة. لماذا هذا مؤسف؟ لأن تحسين النقرة الأخيرة وحدها أسهل بكثير. نحتاج الآن إلى إلقاء نظرة على مسارات تحويل بحث Google، والتحويلات المدعومة، ونماذج الإحالة المتنوعة للمساعدة في اتخاذ القرار الأفضل لحملاتنا. هذا التغيير منطقي، ولكنه يجعل التحسين أكثر صعوبة.

3. تحديثات/تغييرات في نقاط الجودة:

خوارزمية نقاط الجودة وإعداد التقارير من Google يبدو أنه يتغير كثيرًا. وما يجعل الأمور أسوأ هو أن نقاط الجودة لا تزال في بعض الأحيان سيئة بالنسبة للحملات الناجحة التي تحتوي على كلمات رئيسية ذات صلة، ونسخة إعلانية ذات صلة، والصفحات المقصودة ذات الصلة. ليس من السهل الحفاظ على نقاط جودة عالية، وهذا يؤثر بشكل مباشر على تكلفة كل نقرة، مما قد يؤدي إلى خفض عائد الاستثمار.

4. المزايدة الآلية والقواعد والمسابقات:

لقد نجحت عروض الأسعار والقواعد الآلية في مساعدة مسوقي الدفع لكل نقرة (PPC) على توفير الوقت وزيادة الكفاءة. لكن؛ ستكون هناك حاجة دائمًا إلى عنصر بشري لمراجعة التغييرات والموافقة عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي عرض الأسعار التلقائي إلى ارتفاع تكلفة النقرة وانخفاض عائد الاستثمار إذا كان العديد من المعلنين يستخدمون قواعد عروض الأسعار المستندة إلى الموضع وبعض قواعد عروض الأسعار المستندة إلى الأداء.

5. تحديثات المنتج والإصدارات التجريبية:

ربما يكون أحد العناصر الأكثر إثارة في البحث المدفوع هو التحديثات المستمرة للمنتج والإصدارات التجريبية الجديدة التي يمكن للمعلنين تجربتها. على الرغم من أن هذه الأمور مثيرة، إلا أنها تستغرق وقتًا لتجربتها وإتقانها إذا أردنا التأكد من أن عملائنا متقدمون على منافسيهم. سواء أكان الأمر يتعلق بأنواع جديدة من التقارير، مثل التقرير المدفوع والعضوي الجديد، أو إصدار تجريبي جديد مثل ملحقات المراجعة و إعلانات إعادة الاستهداف الديناميكية; الأمور تتغير باستمرار. ابق على اطلاع على هذه المنتجات والإصدارات الجديدة إذا كنت تريد البقاء في صدارة منافسيك.

في الختام، أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لمسوقي الدفع لكل نقرة (PPC) أن يأخذوا الوقت الكافي لتجربة أفكار واستراتيجيات جديدة، والبحث عن التغييرات في الصناعة، وتحمل المخاطر المحسوبة للتغلب على منافسيك. من المهم أيضًا تحديد توقعات العميل حول كيف يمكن أن يكون للمشهد المتغير تأثير إيجابي وسلبي على النتائج. واختتم كلامه بمقولة “الجنون هو أن تفعل نفس الشيء مراراً وتكراراً ولكنك تتوقع نتائج مختلفة”. وينطبق الشيء نفسه على الدفع لكل نقرة (PPC)، لذا اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك، وجرب أشياء جديدة، وقم بتسريع نتائجك!