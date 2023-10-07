Rewrite this title: السوق الذكي في الأوقات العاصفة: محتوى السوق

ستساعدك المقالة التالية: السوق الذكي في الأوقات العاصفة: محتوى السوق

بينما يلاحق إجابات لينكدإن في الآونة الأخيرة، جئت عبر هذه المناقشة حول ما إذا كان المحتوى كاستراتيجية تسويقية يمكنه تجاوز الأوقات المالية العاصفة أم لا.

إن الحل لتنمية الأعمال التجارية أثناء العواصف المالية لم يكن أبدًا هو التوقف عن التسويق. من المبتذل أن نقول إن الدراسات تظهر أن الشركات يجب أن تستمر في تسويق نفسها على الرغم من الانكماش الاقتصادي للبقاء في صدارة المنافسة. إذا كان هذا صحيحاً، فما هي الاستراتيجيات التي تتسم بالكفاءة من حيث التكلفة والإنتاجية وأيها “سهلة القطع”؟

لا تنفق فقط على التسويق. خطط بحكمة.

في عام 2009، كتب كريستيان شيا، مدير استراتيجية تسويق العملاء في Lyquix، مقالة مدروسة جيدًا لأساتذة التسويق – >أعتقد أنه فهم الأمر بشكل صحيح تمامًا: “ليس الأمر أن الشركات بحاجة إلى التسويق خلال فترة الركود؛ بل إن الأمر لا يقتصر على ذلك”. بل تحتاج الشركات إلى تسويقها بشكل مناسب خلال فترة الركود. نعم، السوق، ولكن السوق ذكي.

إذًا، كيف يبدو “التسويق الذكي”؟ هل يشمل التسويق بالمحتوى؟ أ دراسة هوبسبوت 2012 لقد قمت بمراجعة هذا العام في وقت سابق مما يجعل حجة مقنعة للغاية للاستثمار في التسويق الداخلي (الذي يعد المحتوى عنصرًا رئيسيًا فيه) بدلاً من التقنيات الخارجية التقليدية. وتظهر الدراسة التي أجريت في يناير من هذا العام ما يلي:

استثمر في التسويق الذي يصل إلى الأشخاص أينما كانوا

في حين أن تقليل التسويق الخارجي أو التخلي عنه تمامًا ليس القرار الصحيح لكل شركة، إلا أن الشركات تتجه أكثر فأكثر إلى الاستراتيجيات الرقمية. لماذا؟ لأنه، أكثر فأكثر، هذا هو المكان الذي يتواجد فيه الناس. يعد توفير التكاليف بمثابة مكافأة كبيرة.

مجموعة بحث أفاد موقع eMarketer في يناير أن “الإنفاق الإعلاني عبر الإنترنت في الولايات المتحدة سيتجاوز إجمالي الإنفاق على المجلات والصحف المطبوعة لأول مرة”. كتب هنري بلودجيت، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير مجلة , الشهر الماضي مقالاً يتنبأ بـ دوامة الهبوط للشبكة وتلفزيون الكابلمثلما حدث للصحف.

لا يزال المستهلكون ومحترفو الأعمال يريدون المحتوى (الأخبار والمعلومات والحلول والترفيه)، لكنهم يبحثون عنه بنشاط عبر الإنترنت. إنهم يريدون تسليم المحتوى بطرق أحدث وأسرع وأكثر ملاءمة.

يشير كل هذا معًا إلى اتجاه واحد: القيمة طويلة المدى التي يمكن أن يخلقها المحتوى الرقمي للأعمال. أنا لا أتحدث عن أي محتوى قديم بالطبع، ولكن المحتوى الذي تم إنشاؤه للجمهور الذي تريد الوصول إليه، والمُحسَّن للبحث، والمنشور اجتماعيًا للتوعية والروابط. هذا هو تسويق المحتوى. لنأخذ صفحة من كتاب Lee Odden الجديد، Optimize، فإن المحتوى ليس الملك فحسب، بل هو المملكة.

يعد تسويق المحتوى استراتيجية أساسية في أي اقتصاد. بين المسوقين، أصبح الأمر بمثابة عاصفة في حد ذاته.