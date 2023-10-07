Rewrite this title: السيناتور آل فرانكن يدعي أن السوق الحرة غير قادرة على التنظيم Facebook وجوجل

ستساعدك المقالة التالية: السيناتور آل فرانكن يدعي أن السوق الحرة غير قادرة على التنظيم Facebook وجوجل

اتهم السيناتور الديمقراطي الأمريكي آل فرانكن، وهو رئيس اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ المعنية بالخصوصية والتكنولوجيا والقانون، مؤخرًا شركة جوجل وشركة جوجل. Facebook بسبب التجاهل الصارخ لخصوصية المستخدمين. صرح فرانكن أنه يعتقد أن خصوصية الأمريكيين هي قضية مكافحة الاحتكار ويشعر أن بعض شركات التكنولوجيا أصبحت محصنة ضد ضغوط السوق العادية. وبما أن المستهلكين يعتمدون في المقام الأول على السوق الحرة للتحكم في تصرفات الشركات الكبيرة، فقد افترض أن هيمنة السوق يمكن أن تؤدي إلى تجاهل نسبي لخصوصية المستهلكين.

وفي خطاب ألقاه أمام نقابة المحامين الأمريكية الأسبوع الماضي، لاحظ فرانكن أنه يعتقد أن جوجل و Facebook أصبحت شركات إعلانية كبيرة:

“جوجل و Facebook هي في الأساس شركات إعلانية مبتكرة ومربحة للغاية. جوجل، على سبيل المثال، حققت إيرادات بقيمة 37.9 مليار دولار في العام الماضي، منها 36.5 مليار دولار في الإعلانات. تعتمد ربحية هذه الشركات إلى حد كبير على قدرتها على توجيه الإعلانات إليك، والذي بدوره يعتمد إلى حد كبير على ما يعرفونه عنك.

منذ جوجل و Facebook تقديم خدمات مجانية للمستهلكين في المقام الأول، جادل فرانكن بأن شركة التكنولوجيا يتم تحفيزها لحماية المعلن بدلاً من المستهلك الذي يستخدم خدمتهم:

“إن تجميع البيانات عنك ليس مجرد هواية غريبة لهذه الشركات. إنه نموذج أعمالهم بأكمله. وأنت لست عميلهم. أنت منتجهم.”

وفي حين أن العديد من نقاط فرانكن قد تكون جديرة بمزيد من المناقشة، فإنه يدين بدعمه لهوليوود وله تاريخ سابق في معارضة شركات التكنولوجيا. في الآونة الأخيرة، دعم فرانكن قانون وقف القرصنة عبر الإنترنت ويدعم حاليًا نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون (حماية الملكية الفكرية).

هل تعتقد أن السوق الحرة أصبحت غير فعالة في تنظيم شركات مثل Facebook وجوجل وأن الوقت قد حان لتدخل الحكومة أو أن المستهلكين لديهم حرية الاختيار فيما يتعلق بالشركة التي يختارونها وأنه لا ينبغي للحكومة أن تتدخل في السوق الحرة؟

[Sources Include: ZDNet, Speech Transcript, & Huffington Post]