Rewrite this title: الصفحات المقصودة التي يتم تحويلها

ستساعدك المقالة التالية: الصفحات المقصودة التي يتم تحويلها

لذلك، قمت بتحسين محركات البحث، والتغريد، والنشر على فيسبوك، وكتبت المقالات، وقمت بالدفع لكل نقرة (PPC)، واستخدمت إعلانات البانر، وأرسلت بيانات صحفية، وكتبت حملات عبر البريد الإلكتروني، وتواصلت على LinkedIn، وعلقت على المدونات، وقمت بإعداد مشاريع مشتركة. لقد فعلت كل ما هو ممكن لجذب الزيارات إلى صفحاتك، ولكنك لا تزال لا تملك مبيعات (أو عملاء محتملين أو مكالمات هاتفية أو أي شيء تريده من تلك الزيارات). أو أنك قد حصلت بالفعل على حركة مرور، لكنهم لا يتخذون أي إجراء.

هناك العديد من الأسباب المحتملة، ولكن السبب الذي يجب أن تنظر إليه أولاً هو صفحتك المقصودة.

من خلال تجربتي، يركز بعض الأشخاص بشدة على زيادة حركة المرور، وينسون التأكد من أن صفحتهم المقصودة جاهزة لاستقبال حركة المرور تلك.

فيما يلي مجموعة من النصائح والحيل التي يمكنك إنشاؤها الصفحات المقصودة التي تقوم بالتحويل:

اختبار الانقسام : في حملتي الإعلانيتين الأخيرتين، انظر إلى التحسينات في التحويلات (في هذه الحالة كان التحويل يحصل على الاشتراك) – كل هذا فقط من الاختبار المقسم والتحسين التدريجي للصفحة المقصودة – كل شيء آخر في الحملة الإعلانية كان هو نفس. لقد استخدمت Google Website Optimizer (أداة مجانية) واستخدمت أشياء مثل العنوان، والألوان، والخطوط، والرسومات، وموضع النموذج، وزر الاشتراك. الصفحة المقصودة الأولى: معدل تحويل 45.61% الصفحة المقصودة الثانية: معدل تحويل 46.78% الصفحة المقصودة الثالثة: معدل تحويل 51.47% الصفحة المقصودة الرابعة: معدل تحويل 60.97%

: في حملتي الإعلانيتين الأخيرتين، انظر إلى التحسينات في التحويلات (في هذه الحالة كان التحويل يحصل على الاشتراك) – كل هذا فقط من الاختبار المقسم والتحسين التدريجي للصفحة المقصودة – كل شيء آخر في الحملة الإعلانية كان هو نفس. لقد استخدمت Google Website Optimizer (أداة مجانية) واستخدمت أشياء مثل العنوان، والألوان، والخطوط، والرسومات، وموضع النموذج، وزر الاشتراك. أبقيها بسيطة: لديك حوالي 3 ثوانٍ أو أقل لجذب انتباه الأشخاص. حافظ على الصفحة خالية من الفوضى، وتأكد من أن عنوان الفائدة يستحوذ عليها على الفور. لا تبالغ في مشاركة معرفتك – شارك بما يكفي لإجبارهم على اتخاذ الإجراء الذي تريده. خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالحصول على عميل محتمل – بمجرد حصولك عليه، سيكون لديك الوقت لمشاركة خبرتك وبناء مصداقيتك. في الوقت الحالي، ما عليك سوى الاستمرار في التركيز على ما تحتاج إلى مشاركته لحملهم على اتخاذ الإجراء المناسب الآن.

لديك حوالي 3 ثوانٍ أو أقل لجذب انتباه الأشخاص. حافظ على الصفحة خالية من الفوضى، وتأكد من أن عنوان الفائدة يستحوذ عليها على الفور. لا تبالغ في مشاركة معرفتك – شارك بما يكفي لإجبارهم على اتخاذ الإجراء الذي تريده. خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالحصول على عميل محتمل – بمجرد حصولك عليه، سيكون لديك الوقت لمشاركة خبرتك وبناء مصداقيتك. في الوقت الحالي، ما عليك سوى الاستمرار في التركيز على ما تحتاج إلى مشاركته لحملهم على اتخاذ الإجراء المناسب الآن. اعرف جمهورك: استخدم الصور والنصوص التي يمكنهم الارتباط بها والتي تتحدث عن آلامهم. قدم لهم الحلول التي يرون أنفسهم يستخدمونها حقًا. هل تستهدف الرجال والنساء وأطفال الجامعات؟ هل تستهدف الأشخاص الذين لديهم المال مقابل منتج عالي الجودة أو الأشخاص ذوي الدخل المنخفض؟ أنت بحاجة إلى معرفة عميلك المحتمل من الداخل إلى الخارج ويجب أن تنال صفحتك إعجابه. إنهم بحاجة إلى رؤية أنفسهم في المشكلة/الألم الذي حددته، ويجب أن يكونوا قادرين على تخيل أن الحل الذي تقترحه هو شيء يمكنهم استخدامه وتكلفته.

استخدم الصور والنصوص التي يمكنهم الارتباط بها والتي تتحدث عن آلامهم. قدم لهم الحلول التي يرون أنفسهم يستخدمونها حقًا. هل تستهدف الرجال والنساء وأطفال الجامعات؟ هل تستهدف الأشخاص الذين لديهم المال مقابل منتج عالي الجودة أو الأشخاص ذوي الدخل المنخفض؟ أنت بحاجة إلى معرفة عميلك المحتمل من الداخل إلى الخارج ويجب أن تنال صفحتك إعجابه. إنهم بحاجة إلى رؤية أنفسهم في المشكلة/الألم الذي حددته، ويجب أن يكونوا قادرين على تخيل أن الحل الذي تقترحه هو شيء يمكنهم استخدامه وتكلفته. التنسيق: تأكد من استخدام ألوان وأحجام خطوط غامقة ومختلفة وأحرف مائلة وقوائم ومساحات بيضاء بالإضافة إلى رسومات موضوعة بشكل استراتيجي لجذب الأنظار، ولكن لا تطغى عليها. اجذب انتباهك إلى نقطة محورية واحدة – وهي المكان الذي يجب أن تكون فيه أقوى عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. أعلم أنك تريد منهم أن يروا شهادتك، وقائمة المزايا التي تقدمها، والعروض التي تقدمها، والدعوة إلى اتخاذ إجراء، ولكن إذا لفتت انتباههم إلى كل مكان في وقت واحد، فمن المحتمل أن يشعروا بالذهول ويغادروا. احصل على نقطة محورية واحدة قوية، ارسم العين هناك واجعل الأمر بسيطًا.

تأكد من استخدام ألوان وأحجام خطوط غامقة ومختلفة وأحرف مائلة وقوائم ومساحات بيضاء بالإضافة إلى رسومات موضوعة بشكل استراتيجي لجذب الأنظار، ولكن لا تطغى عليها. اجذب انتباهك إلى نقطة محورية واحدة – وهي المكان الذي يجب أن تكون فيه أقوى عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. أعلم أنك تريد منهم أن يروا شهادتك، وقائمة المزايا التي تقدمها، والعروض التي تقدمها، والدعوة إلى اتخاذ إجراء، ولكن إذا لفتت انتباههم إلى كل مكان في وقت واحد، فمن المحتمل أن يشعروا بالذهول ويغادروا. احصل على نقطة محورية واحدة قوية، ارسم العين هناك واجعل الأمر بسيطًا. ننسى ما تريد وما هو رأيك: النتائج فقط هي التي تهم. ليس من الضروري أن تقوم بالإعجاب بالصفحة أو الارتباط بالصفحة بنفسك. عليها فقط أن تعمل. هذا الأمر صعب وهو أكبر طريقة يقف بها أصحاب الأعمال بطريقتهم الخاصة.

النتائج فقط هي التي تهم. ليس من الضروري أن تقوم بالإعجاب بالصفحة أو الارتباط بالصفحة بنفسك. عليها فقط أن تعمل. هذا الأمر صعب وهو أكبر طريقة يقف بها أصحاب الأعمال بطريقتهم الخاصة. تطابق رسالتك: يجب أن يتدفق إعلانك أو تصميمك أو مقالتك أو تغريداتك إلى صفحتك المقصودة. الرسالة، والأسلوب، والحل، والاستهداف – يجب أن تتدفق جميعها. لا “تسريب الصلة” في هذه العملية. إذا جعلتهم ينقرون على أحد الإعلانات بناءً على مشكلة محددة وحل معروض، فاتخذ خطوة إضافية على الإعلان. لا تغير التكتيكات وتلقي رسالة جديدة تمامًا هناك.

يجب أن يتدفق إعلانك أو تصميمك أو مقالتك أو تغريداتك إلى صفحتك المقصودة. الرسالة، والأسلوب، والحل، والاستهداف – يجب أن تتدفق جميعها. لا “تسريب الصلة” في هذه العملية. إذا جعلتهم ينقرون على أحد الإعلانات بناءً على مشكلة محددة وحل معروض، فاتخذ خطوة إضافية على الإعلان. لا تغير التكتيكات وتلقي رسالة جديدة تمامًا هناك. استخدام الفضاء: استخدم المنطقة “الجزء العلوي من الصفحة” بحكمة. إنها العقارات الأكثر قيمة لديك. استخدم التصميم لتحسين الصفحة، ولكن تأكد من أن نسختك هي التي تتميز بأكبر قدر من التأثير.

استخدم المنطقة “الجزء العلوي من الصفحة” بحكمة. إنها العقارات الأكثر قيمة لديك. استخدم التصميم لتحسين الصفحة، ولكن تأكد من أن نسختك هي التي تتميز بأكبر قدر من التأثير. بيع الفوائد: ركز على الفوائد، وليس الميزات، في نسختك. لا أعرف الفرق؟ إليك مثال سريع: أنت تبيع مكنسة كهربائية وتسلط الضوء على حقيقة أنها تحتوي على ملحق لسهولة الوصول إلى الزوايا. المرفق هو الميزة قم بتقسيمها – كيف يستفيدون من هذه الميزة؟ أصبح الحصول على منظف الأرضيات أسرع وأسهل – لذا سيوفرون الوقت والجهد وستحصلون على أرضية أكثر نظافة. هذا أقوى بكثير. رسم صورة مع الفوائد. “حسنًا يا سيدات، لا مزيد من الركوع على يديك وركبتيك، وتطاير الشعر أمام عينيك، والعرق الذي يتساقط من جبهتك، وألم الظهر، أثناء محاولتك تثبيت المكنسة الكهربائية في تلك الزاوية – حيث تنجذب جميع الأوساخ بشكل طبيعي أيضًا. بدلاً من ذلك، بنقرة سريعة من معصمك، ما عليك سوى توجيه ملحق الزاوية الجديد المفيد في الزاوية وامتصاص الأوساخ – حافظ على شعرك وظهرك وركبتيك سليمين وخاليين من الألم! أقوى بكثير من قول “ملحق رائع لتنظيف الزوايا”.

ركز على الفوائد، وليس الميزات، في نسختك. لا أعرف الفرق؟ إليك مثال سريع: أنت تبيع مكنسة كهربائية وتسلط الضوء على حقيقة أنها تحتوي على ملحق لسهولة الوصول إلى الزوايا. المرفق هو الميزة قم بتقسيمها – كيف يستفيدون من هذه الميزة؟ أصبح الحصول على منظف الأرضيات أسرع وأسهل – لذا سيوفرون الوقت والجهد وستحصلون على أرضية أكثر نظافة. هذا أقوى بكثير. رسم صورة مع الفوائد. “حسنًا يا سيدات، لا مزيد من الركوع على يديك وركبتيك، وتطاير الشعر أمام عينيك، والعرق الذي يتساقط من جبهتك، وألم الظهر، أثناء محاولتك تثبيت المكنسة الكهربائية في تلك الزاوية – حيث تنجذب جميع الأوساخ بشكل طبيعي أيضًا. بدلاً من ذلك، بنقرة سريعة من معصمك، ما عليك سوى توجيه ملحق الزاوية الجديد المفيد في الزاوية وامتصاص الأوساخ – حافظ على شعرك وظهرك وركبتيك سليمين وخاليين من الألم! أقوى بكثير من قول “ملحق رائع لتنظيف الزوايا”. لا تلعب بجد للحصول على: امنح زوار موقعك ما يبحثون عنه بالضبط. لقد وصلوا إلى الصفحة لأن إعلانك أو تغريداتك أو مقالتك أو قائمة تحسين محركات البحث (SEO) أثارت اهتمامهم. اجعل الأمر واضحًا وسهلاً بالنسبة لهم للحصول على ما يحتاجون إليه. اجعل العبارة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء مرئية، والتنقل بسيطًا، والمحتوى ذي صلة.

امنح زوار موقعك ما يبحثون عنه بالضبط. لقد وصلوا إلى الصفحة لأن إعلانك أو تغريداتك أو مقالتك أو قائمة تحسين محركات البحث (SEO) أثارت اهتمامهم. اجعل الأمر واضحًا وسهلاً بالنسبة لهم للحصول على ما يحتاجون إليه. اجعل العبارة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء مرئية، والتنقل بسيطًا، والمحتوى ذي صلة. بناء الثقة: استخدام الشهادات. اجعل معلومات الاتصال بارزة، واعرض المصداقية التي تحفز الشعارات/الشهادات وما إلى ذلك. امتلك سياسة خصوصية، وشارك أي ضمانات بشكل بارز، واذكر المدة التي قضيتها في العمل، وأدرج الجوائز والأوسمة. قم بمراجعة المواد التي تعزز المصداقية لديك واستخدمها بشكل استراتيجي على الصفحة.

استخدام الشهادات. اجعل معلومات الاتصال بارزة، واعرض المصداقية التي تحفز الشعارات/الشهادات وما إلى ذلك. امتلك سياسة خصوصية، وشارك أي ضمانات بشكل بارز، واذكر المدة التي قضيتها في العمل، وأدرج الجوائز والأوسمة. قم بمراجعة المواد التي تعزز المصداقية لديك واستخدمها بشكل استراتيجي على الصفحة. الخط واللون: عند إجراء اختبار مقسم، لا تتجاهل الخط والألوان. أنها تحدث فرقا كبيرا في النتائج. استخدم الألوان المتعارضة على عجلة الألوان لإنشاء التباين وإبراز مناطق معينة من الصفحة.

عند إجراء اختبار مقسم، لا تتجاهل الخط والألوان. أنها تحدث فرقا كبيرا في النتائج. استخدم الألوان المتعارضة على عجلة الألوان لإنشاء التباين وإبراز مناطق معينة من الصفحة. نعم!: اطرح الأسئلة التي تجعل عملاءك المحتملين يفكرون بنعم. أمثلة: هل تريد أعلى التصنيفات؟ هل أنت مستعد لانفجار حركة المرور؟ هل تريد تحويل المزيد من الزوار؟ هل يمكنك التعامل مع المزيد من المبيعات؟ هل أنت مستعد لتكثيف الأمور؟ ضع هذه الأسئلة بشكل استراتيجي على نسخة صفحتك المقصودة.

اقرأ مقالًا سابقًا كتبته عن العناوين الرئيسية، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح صفحتك المقصودة:

ترقبوا مقالًا مستقبليًا حيث سأشارك الصفحات المقصودة الناجحة (وغير الناجحة جدًا) وأخبرك عن سبب كونها جيدة (أو سيئة حسب الحالة).

لا توجد طريقة يمكن أن تغطي بها مقالة واحدة كل شيء، لكنني شاركت مجموعة من النصائح التي تعد مكانًا جيدًا للبدء! شارك أي نصائح لديك أدناه في التعليقات.