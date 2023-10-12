Rewrite this title: الصفحات المقصودة على ميزانية الشركات الصغيرة والمتوسطة

ستساعدك المقالة التالية: الصفحات المقصودة على ميزانية الشركات الصغيرة والمتوسطة

أصبح إنشاء صفحات مقصودة جديدة للاختبار أرخص. وقابلة للتطوير.

لذلك، هناك أسباب أقل وأقل لعدم قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة باختبار صفحاتها ومواقعها المقصودة لتحسين معدلات التحويل.

لقد كان اختبار الصفحات المقصودة هو الشغل الشاغل بالنسبة لي منذ فترة طويلة، وخاصة بسبب التكاليف الباهظة تقليديا.

حتى لو كنت تستخدم مسابقة تصميم في مكان مثل 99 التصاميم.كوم، فأنت لا تزال تدفع ما بين 300 إلى 500 دولار أمريكي مقابل الشكل والمظهر الرسومي الجيد. بالإضافة إلى أنك غالبًا ما تحتاج إلى دفع حوالي 100 دولار أمريكي لمتجر تقطيع الرسومات المختص للتعامل مع عملك.

(نعم، يمكن للآخرين القيام بذلك بتكلفة أقل، ولكنك تتحمل بعض المخاطر:

الأشخاص غير الموثوق بهم يختفون بأموالك

الحصول على رمز حماقة وعدم القدرة على تقييم ذلك

الحصول على تصميم قبيح وغير وظيفي)

وهذه هي الصفحة المقصودة الأولى فقط – فأنت بحاجة إلى بدائل حتى تتمكن من الاختبار! وبالتالي فإن اختبار تقسيم A/B/C البسيط (على سبيل المثال مع ثلاثة أشكال) يمكن أن يكلفك ما بين 1200 إلى 1800 دولار للرسومات والتعليمات البرمجية. (بافتراض أنك بدأت بتصميمات مختلفة تمامًا؛ إذا قمت فقط بتقسيم عناوين الاختبار أو لقطات الأبطال أو العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، فمن المحتمل أن تتمكن من القيام بذلك مقابل 400 دولار “فقط”).

أوه، ولكن دعونا لا نتقدم على أنفسنا. لا تزال بحاجة إلى شراء حركة المرور لإرسالها إلى تلك الصفحات للاختبار! وفجأة، أنت تدفع 300 دولار للرسومات، و100 دولار للكود، وربما 50 دولارًا أخرى لتنسيق الأشياء وإنشاء أشكال مختلفة بسيطة، بالإضافة إلى حركة المرور! يبدو أن هذا الاختبار سيكلف 1000 دولار، فقط للقيام بعمل لائق!

حسنا، ليس بالضرورة. فيما يلي بعض الأفكار والتعليقات على الصفحات المقصودة الأخيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي رأيتها.

1) موضوع التابعة – هذا هو موضوع WordPress الذي يأتي محملاً مسبقًا بخيارات تخطيط ورسومات متنوعة، بحيث يمكنك المزج والمطابقة لتخصيص التصميم الخاص بك.

الفكرة ممتازة. لقد شعرت بالسعادة جزئيًا وخيبة الأمل جزئيًا عندما رأيت هذا، لأنني وصديقي تايلر شيرز توصلنا إلى نفس الفكرة تقريبًا في رحلتنا للعودة من SMX West، وكان ذلك مصدرًا محتملاً للأعمال/الإيرادات. الآن أفضل ألا أكون في المرتبة الثانية بعد السوق، لكني سعيد لأن هذا متوفر وبأسعار معقولة.

واحد موضوع التابعة يبلغ سعر الترخيص 97 دولارًا، كما يقول صديقي Dev Basu في مراجعته لموضوع الشركة التابعة (والتي كنت أتمنى أن تكون مراجعة أكثر بقليل ووصفًا أقل قليلاً: P)، بينما يصل سعر السطر العلوي إلى 197 دولارًا.

المصيد مع موضوع التابعة، للأسف،

جوجل تكره الشركات التابعة (ما لم تكن كذلك جوجل المال الشركات التابعة أو رفاق إريك شميدت…). جوجل أسرع في معاقبة الشركات التابعة في النتائج العضوية، وأكثر ميلاً إلى صفعهم في الدفع لكل نقرة (PPC).

يعرف أصحاب القبعات السوداء أنه إذا أظهرت شبكات مواقعهم بصمة (نمط شائع في الكود)، فسيتم حظرهم بسرعة أكبر.

إذا كنت تريد استخدام نفس الكود الذي يستخدمه مئات أو آلاف الشركات التابعة الأخرى لمشاريع جادة… فافعل لنفسك معروفًا واختبر الأشياء أولاً. تعرف على مقدار المقود الذي توفره لك Google. أنا أتحدث نظريًا، لكن هذه مخاطرة يجب أن نكون على دراية بها.

2) يمكنك استخدام العملية التالية.

قم بشراء هذه الكتب الثلاثة: (1) لا تجعلني أفكر، بقلم ستيف كروج؛ (2) تصميم الويب لعائد الاستثمار، بقلم لانس لوفداي وساندرا نيهاوس؛ (3) عناصر تصميم تجربة المستخدم، بقلم جيسي جيمس جاريت اقرأ الكتب وافهم كيفية إنشاء مواقع قابلة للاستخدام تدر المال. قم بإعداد إطار سلكي مفصل لموقعك، بناءً على “2)”. احصل على الرسومات بسعر رخيص (50 دولارًا – 100 دولار) عبر موقع مستقل. مع الإطار السلكي، تكون 99Designs أقل قيمة، لأن فناني الجرافيك يرسمون فقط بالأرقام. من الصعب جدًا أن تخطئ في فهم الأرقام، حتى لو كان الموظف المستقل الخاص بك لا يتحدث الإنجليزية كلغة أم. انتقل إلى المحترفين لترميز الرسومات.

باعتباري عضوًا في المجتمع اليهودي، عادةً ما أنتقد جمعيات مجتمعي لعدم الاستفادة بشكل أكبر من الاختبارات والأفكار والمعرفة المتقدمة للصفحات المقصودة. ومع ذلك رأيت إعلانًا Facebook التي قادتني إلى هذه الصفحة الرائعة للغاية. أعتقد أنه يمكن القيام بشيء مماثل من خلال العملية المذكورة أعلاه.

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لا تشتيت الملاحة ،

دعوة واضحة للعمل،

يتناسب النموذج بالكامل فوق الطية،

يتم شرح الميزات من حيث الفائدة المقدمة (الوظيفية، التطوير الشخصي)

تعمل الصور كعينة من الخبرة التي يمكنك الحصول عليها

المشكلة الوحيدة الواضحة هي أن الزر الخاص بهم غير متوافق مع عنوان النموذج. أنا على استعداد للمراهنة على أن النص “احصل على مزيد من المعلومات” أو أي متغير منه سيتفوق على “إرسال الآن” في اختبار مقسم.

3) إذا كان لديك بضع مئات من الدولارات للتصميم، ثم بضع مئات من الدولارات الإضافية لحركة المرور، فيمكنك القيام بأشياء مثيرة للإعجاب حقًا.

إعلان رأيته مؤخرًا على موقع السالسا المفضل لدي (والذي يحتوي على بعض عناصر الوسائط الاجتماعية الرائعة، خاصة لموقع الشركات الصغيرة والمتوسطة…) يقودني إلى الصفحة المقصودة لمدرسة السالسا الخاصة بي، سان تروبيه.

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الأهداف الرئيسية الاحتياجات / الرغبات

رائحة قوية مع شعار، عبارة “مدرسة الرقص اللاتيني في مونتريال” المتكررة وما إلى ذلك.

يتوازى الفيديو مع العروض التوضيحية المباشرة دون اتصال بالإنترنت، والتي تجعل الأشخاص يرغبون في التعلم ويصبحوا راقصين رائعين

الفيديو يأتي من التلفزيون الوطني، ويعمل كدليل اجتماعي

دليل اجتماعي إضافي في “لماذا تختار”

تعداد نقطي وعناوين وفقرات قصيرة لسهولة المسح.

عبارة واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء

نموذج بسيط

طرق متعددة للتواصل معهم

على الرغم من أن وكالة سان تروبيه منافسة في مدينتي، إلا أنني يجب أن أقدم الدعم لشركة Amauta Marketing من أجل العمل الجميل الذي قاموا به مع كل من SEO وPPC في سان تروبيه (على افتراض أنهم لم يفعلوا الصفحة المقصودة فقط). لقد قمت بالفعل بالتسجيل في المدرسة في شهر يناير بعد العثور عليها عبر Google عدة مرات.

باختصار، أصبح إنشاء الصفحات المقصودة أرخص بكثير، مع توفر العديد من الخيارات. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم ميزانيات أكبر قليلاً، يمكنك القيام بأشياء مثيرة للإعجاب حقًا. هذا أقل عذر لعدم الاختبار!

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