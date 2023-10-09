Rewrite this title: الصفحة تسيطر على جوجل، روزنبرغ يستقيل

ستساعدك المقالة التالية: الصفحة تسيطر على جوجل، روزنبرغ يستقيل

أعلنا منذ عدة أشهر أن إريك شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة Google والذي تم تعيينه لمساعدة شركة البحث الناشئة في عام 2001، سيتقاعد من منصبه. سيتم نقل عهود Google إلى لاري بيج، أحد المؤسسين الأصليين لعملاق البحث، وسيتولى شميدت دورًا استشاريًا في المقعد الخلفي. لقد حان الوقت لهذا التحول، وقد أصبحت مياه جوجل أكثر اضطرابًا بالفعل.

على الرغم من عدم وجود أي إعلان عن مشاكل أو شكاوى أو مخاوف واسعة النطاق بشأن تولي بيج لمنصب الرئيس التنفيذي، فإننا نعرف على الأقل هذا: استقالة جوناثان روزنبرغ، نائب رئيس إدارة المنتجات في الشركة. والسبب المذكور هو أن بيج طلب من جميع موظفي المستوى الأعلى إعادة التزامهم بالشركة على المدى الطويل. صرح روزنبرغ أنه لم يكن يخطط للبقاء بعد عام 2013، ولذا شعر أنه لا يستطيع تقديم مثل هذا الالتزام. ولم يتم التأكد ما إذا كان قد استقال طوعا أو بناء على طلب بسبب هذا العجز.

تم تعيين روزنبرغ على يد شميدت في عام 2002 وعمل بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Google منذ ذلك الحين. في حين أن روزنبرغ لم يكن لديه علاقة مباشرة مع برين وبيج (المؤسسين الأصليين)، إلا أنه كان له تأثير قوي على جلب مديرين آخرين إلى الشركة، بما في ذلك أسماء مثل سوزان وجسيكي وماريسا ماير. تثير استقالة روزنبرغ تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة العليا تثق في قيادة بيج، وما إذا كان هناك تغيير وشيك في الإدارة في الأفق. على أقل تقدير، ستحتاج الشركة إلى نائب رئيس جديد لإدارة المشاريع.

يعد الحفاظ على فريق الإدارة ملتزمًا وملتزمًا بالشركة أحد أكبر التحديات التي يواجهها بيج، خاصة وأن معظم العاملين في الإدارة كانوا يكسبون ما يكفي ليصبحوا الآن أثرياء بشكل مستقل. وهذا يعني أن الحرية الإبداعية، والشعور بالهدف، والتحديات الفكرية، والحوافز يجب تضخيمها للحفاظ على مشاركة هذه العقول اللامعة.

[via Mercury News]