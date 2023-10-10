Rewrite this title: الصلة العرضية وبناء الارتباط

ستساعدك المقالة التالية: الصلة العرضية وبناء الارتباط

الملاءمة العرضية هي فكرة وجود شيء مرتبط بموضوع ما بطريقة ما.

أشعر وكأن توني روبنز يستخدم هذا المصطلح، ولكنه مصطلح أحببته حقًا، حيث إنها فكرة يمكن أن تكون مفيدة جدًا في البحث عن مواقع عالية الجودة ذات صلة بمكانتك، ولكنها ربما لا تكون ذات صلة بالموضوع تم نهبها بالكامل من قبل منافسيك حتى الآن. من المحتمل أنك قرأت أو سمعت فكرة البدء من الصفحة 10 من نتائج بحثك، وهذا لا يختلف كثيرًا.

في مكتبي، قمنا للتو بهذا التمرين لعميل جديد، وقد أعطانا بعض الأفكار الرائعة. فيما يلي مثال لموقع يبيع فقط الكتب التي كتبها مؤلفون إسكندنافيون. (إذا كان أحد هذه العناصر موجودًا بالفعل وكنت تعرف عنه، فيرجى إبلاغي بذلك.)

بدءًا من العبارة الرئيسية للكتب الإسكندنافية، كنا نستخدم محرك بحث، وفي SERPS، سرعان ما صادفنا Henning Mankell. إن القراءة عن مانكل ستخبرنا أنه كاتب سويدي ناجح للغاية يتمتع بشعبية كبيرة من خلال سلسلة من الروايات عن محقق سويدي يدعى كيرت فالاندر. كانت هناك أفلام تم إنتاجها عن العديد (إن لم يكن كلها) من كتب والاندر، وأنتجت هيئة الإذاعة البريطانية بعضًا منها أيضًا، مع كينيث برانو في دور والاندر. من هذا يمكننا بالفعل اكتشاف بعض عمليات البحث الجديدة الأخرى إلى جانب الكتب الإسكندنافية:

روايات سويدية

محققون سويديون خياليون

إنتاجات بي بي سي

افلام كينيث برانو

كتب سلسلة المباحث

الروايات التي تم تصويرها

يمكنك بعد ذلك استخدام بعض الصفات وإجراء عمليات بحث مثل أفضل الروايات السويدية، والروايات السويدية المترجمة، وما إلى ذلك. وفي حين أن هذه ذات صلة بالتأكيد، يمكنك التعمق أكثر للوصول إلى بعض العبارات الأكثر عرضية.

الهوايات الشعبية في الدول الاسكندنافية

تزيين بأغلفة غريبة

مدن من الروايات البوليسية

الألقاب السويدية الشائعة

الكتاب الاسكندنافيون الذين فازوا بجائزة بوليتزر

شركات النشر في النرويج

تعد أسئلة البحث دائمًا جيدة لعمليات البحث العرضية أيضًا. إذا كنت قد استخدمت Yahoo Answers من قبل، فمن المحتمل أنك رأيت بعض الأسئلة المطروحة تمامًا. في بعض الأحيان، قد يكون التفكير بهذه الطريقة مفيدًا جدًا للعثور على مواقع جيدة لم يسبق لك رؤيتها من قبل (والتي نأمل ألا تكون مرتبطة بالفعل بمنافسيك). والآن، من خلال قراءة المعلومات حول روايات والاندر، علمت أن مانكل أوقف سلسلة منذ فترة طويلة يؤدي هذا إلى إنشاء سؤال عرضي جيد (للموقع) وثيق الصلة جدًا ببحث سابق:

ما هي بعض روايات مانكل التي لا تحتوي على والاندر؟

وهذا يولد قائمة مثيرة للإعجاب إلى حد ما. إحدى الروايات التي تبرز في القراءة عن كل هذا هي رواية دماغ كينيدي. تدور هذه الرواية حول عالمة آثار تعمل في اليونان، وقد قيل لها أن ابنها قد مات. (آسف لأن أكون قاتمًا للغاية بالنسبة لكل هذا ولكن تذكر أن هذه الأعمال إسكندنافية.) يؤدي هذا إلى فتح عمليات بحث مثل ما يلي:

الكتب التي تصور علماء الآثار كأبطال

الكتب المحددة في اليونان

مؤامرة اغتيال كينيدي

منذ أن أصبح الجميع يستخدم الآن Twitter للمساعدة في العثور على مواقع جيدة لاستخدامها في إنشاء الروابط، يمكنك القيام بنفس الشيء هنا. بينما أنا أحب Twitter تنبيهات لعبارة رئيسية رئيسية، لا أقترح عليك الذهاب إلى هذا الحد لإجراء بحث عرضي ما لم تتمكن من إثبات استخدامه مسبقًا. بخلاف ذلك، هناك الكثير من البيانات المحتملة غير ذات الصلة التي يجب الخوض فيها. وينطبق الشيء نفسه على تنبيهات جوجل.

لقد علمت مؤخرًا أن مانكل كان متورطًا في حادثة الأسطول الإسرائيلي منذ بضعة أشهر. فقط تخيل ما هي عمليات البحث العرضية التي يمكن أن توفرها لك هذه المعلومات.

من الواضح أنه يمكنني الاستمرار، كما أوضحت للتو، ولكن يجب أن تفهم أنه من خلال البحث في أجزاء مما تجده من خلال بحث عام شامل، يمكنك العثور على بعض الأماكن المثيرة للاهتمام حقًا للحصول على رابط.