Rewrite this title: العادات السبع للعلامات التجارية ذات المحتوى المسيطر

ستساعدك المقالة التالية: العادات السبع للعلامات التجارية ذات المحتوى المسيطر

هل يمكنك سماع هذا الصوت؟ إنه صوت مليون نقرة على لوحات المفاتيح، مما يؤدي إلى ضخ تسونامي من المحتوى الذي على وشك دفن الجمهور. المستهلك الحديث محصن ضد الإعلانات التجارية والأناشيد، وبدأت جميع إعلانات البحث والإعلانات الاجتماعية في التلاشي. المحتوى عبارة عن جزيرة في محيط من الرسائل التسويقية التي يغرق فيها المستهلكون، والمياه ترتفع.

وفي السنوات المقبلة، سوف يقوم المستهلكون بتشديد مرشحاتهم بشكل أكبر. العناوين التي تجذب الانتباه وتصميم الويب الأنيق ستخفي البريد العشوائي Pinterest ملابس. ستحتاج إلى الكفاح من أجل أن يتم ملاحظتك، وسوف يضيع الكثير من العاملين في الصناعة وسط الضجيج. والحمد لله، عندما المستهلكين يجد مصدرًا جديرًا بالثقة للمحتوى، فسوف يتمسكون به بقوة أكبر، ويستمرون في العودة للحصول على المزيد.

إن سر تحقيق ذلك لا يكمن فقط في “الانتشار على نطاق واسع”. لا يقتصر الأمر على مجرد الحصول على “علامة تجارية جيدة”. انها لتجميع معا العلامة التجارية للمحتوى، سمعة ليس فقط للمنتجات أو الخدمات الممتازة، ولكن أيضًا محتوى من الدرجة الأولى. إليك ما سيتطلبه الأمر لتحقيق ذلك.

العادة رقم 1. الخروج من فقاعة التسويق

يتيح لنا الإنترنت الوصول إلى قدر لا يصدق من المعلومات، ولكنه يمكن أن يقودنا أيضًا مباشرة إلى فخ من تصميمنا الخاص. أولئك منا الذين العيش والتنفس قد يجد التسويق نفسه في النهاية معزولًا وغير قادر على التفكير مثل المستهلك. يمكننا أن ننسى ذلك لا يستخدم معظم الأشخاص الويب لشراء الأشياء في أغلب الأحيان. حياتنا ليست كذلك مبني حول العلامات التجارية. العلامات التجارية عادلة في حياتنا.

الناس لا يستخدمون Facebook بسبب كل الإعلانات والعلامات التجارية التي يمكنهم “الإعجاب بها”. إنهم لا يذهبون إلى هناك من أجل الميزات والتصميم والتطبيقات. يذهبون إلى هناك لأنها الشبكة الاجتماعية التي يستخدمها صديقهم.

لا يستخدم الأشخاص Google لأنه محرك بحث أفضل من Bing، بل يستخدمونه لأنهم يعرفونه، وقد استخدموه، ولم ينجح أي شيء على الإطلاق بشكل أفضل بالنسبة لهم.

لا يقرأ الأشخاص صحيفة New York Times أو Mashable أو Gizmodo لأن لديهم أقسامًا رائعة لتحسين محركات البحث والتسويق. يذهبون إلى هناك لأنه المكان الذي يمكنهم من خلاله العثور على معلومات مثيرة للاهتمام ومسلية وجديرة بالثقة.

التسويق ليس السيطرة على العقل. التسويق هو جذب الانتباه وثم بناء الثقة. الثقة مبنية على الوجود متعاون، كون ثابت، ويجري فهم. بدون عنصر الثقة، أنت فقط تلوح بذراعيك وتصرخ بأعلى صوتك، وتبدو سخيفًا للغالبية العظمى من المستهلكين الذين يمرون بك في الشارع.

لم يكن فهم جمهورك المستهدف أسهل من أي وقت مضى. هناك منتديات وشبكات اجتماعية ومدونات يتحدث فيها هؤلاء الأشخاص عن كل ما يدور في أذهانهم بشكل إيجابي و سلبيًا، فيما يتعلق بصناعتك، وإذا كنت جديرًا بالملاحظة بدرجة كافية، فعلامتك التجارية. انتبه. يخبرك هؤلاء الأشخاص عن المشكلات التي يريدون حلها، والأشياء التي يهتمون بها، وما يهمهم حقًا. لديك بيانات للعمل عليها أكثر من أي جيل في أي وقت من التاريخ. استخدمه.

أنت بحاجة إلى التعامل مع المحتوى بنفس الطريقة التي تتعامل بها منتج إذا كنت تريد أن تكون ناجحة. لا يجوز لك يبيع المحتوى الخاص بك، ولكن إذا لم يكن موجودًا لحل مشكلة ما والتواصل مع جمهورك المستهدف، ليس هناك حاجة للوجود.

العادة رقم 2. اعرف كل ما يريد جمهورك معرفته

هدفك كعلامة تجارية للمحتوى هو معرفة أكثر من جمهورك المستهدف، ومشاركة هذه المعلومات بأكثر الطرق شفافية وإفادة وتسلية وقابلة للمشاركة. يجب عليك أن يصبح السلطة، سواء كان ذلك عن طريق تثقيف نفسك أو عن طريق توظيف قادة المعرفة المناسبين. عندما لا تعرف الإجابة على شيء ما، يجب أن تعرف كيف تفعل ذلك يجد الاجابة. يجب أن تكون على دراية بموضوعك لدرجة أنك أنت أولاً العلامة التجارية لتقول شيئًا جديدًا ومفيدًا لجمهورك المستهدف، قبل أن تعرفه منافذ المحتوى الأخرى.

البحث أمر بالغ الأهمية لتصبح سلطة. إبداعي البحث أفضل. مبدع أفكار أفضل. إيجاد طرق جديدة ومبتكرة للقول أشياء قديمة أفضل. أن تكون صاحب سلطة يعني أن تخبر الناس بشيء لم يفكروا فيه أبدًا من تلقاء أنفسهم، أو أن تخبرهم بشيء ما بعيد لم يفكروا أبدًا في ذلك بأنفسهم.

السلطة تتجاوز البحث والأفكار الأصلية. يصل إلى عالم عرض تقديمي. كيف يتم تنظيم أفكارك؟ هل أنت صريح أم طويل؟ هل أنت عاطفي أم محايد؟ هل أنت متحمس أم ممل؟ هل أنت ملون، أو كل الأعمال؟ السلطة لا تفعل ذلك فقط تعرف أكثر حول الموضوع الرئيسي من جمهورهم المستهدف.

يمكن الوثوق بسلطة ما للتحدث على نفس مستوى جمهورها، وعدم التحدث عليهم بلغة لا معنى لها، أو تبسيط الأمور إلى حد الإهانة. المعرفة لا تعني التفوق. إنه ببساطة يجعلك أكثر متعاون لجمهورك.

العادة رقم 3. تحديد أهداف المحتوى الاستراتيجي

الحصول على مليون زائر فريد ليس نجاحا. إن تحقيق 100000 عملية بيع ليس بالنجاح. النجاح أعمق من أي مقياس واحد. عندما نسأل أنفسنا هل نحن ناجحون، لا نجيب على هذه الأسئلة بالأرقام. فلماذا من الشائع جدًا أن يقوم المسوقون بقياس النجاح بالأرقام؟

دور القياس ليس تحديد الأهداف. هو ل فهم العمليات. يتيح لك القياس تحديد كيفية سير عمليتك. فهو يسمح لك بقياس التأثير واختبار الإجراءات الأكثر فعالية. إنه يحول عملك من صندوق أسود إلى نظام من المقابض وشرائح التمرير التي تفهمها تمامًا، مما يسمح لك بتعديل الإعدادات حسب الحاجة لتحقيق النتائج التي تريدها.

هذه ليست أهداف المحتوى:

أنتج 1000 قطعة من المحتوى في 6 أشهر

الوصول إلى 1,000,000 زائر فريد شهريًا

جلب 1000 لايك على Facebook أو 1000 رابط من المدونين

هذه هي أهداف المحتوى:

قم بإنتاج المحتوى الأكثر جاذبية قدر الإمكان

قم بإنتاج جزء من المحتوى قادر على الانتشار من تلقاء نفسه

تحويل أكبر عدد ممكن من القراء إلى مشتركين أو عملاء قدر الإمكان

عندما نحدد هويتنا حقيقي الأهداف التي يمكننا استخدام الأرقام لفهمها كيفية الوصول الى هناك. عندما نحدد هويتنا الأهداف بالأرقام، لدينا لا يوجد فكرة كيفية الوصول الى هناك.

هذا صحيح، نحتاج أحيانًا إلى تحديد جوانب أهدافنا الإستراتيجية من أجل تحديد المعايير، لكن دعونا لا نخلط بين هذه الأرقام وأهدافنا الحقيقية. قد تحتاج إلى أن تطلب من فريق إنتاج المحتوى الخاص بك إنتاج 1000 قطعة من المحتوى خلال 6 أشهر من أجل استمرار الأمور، لكن هذا ليس هدفًا.

انه المعيار.

العادة رقم 4. كن متسقا

كن حذرًا، قد يخطئ البعض في قراءة هذا الأمر ليقول “ضخ المحتوى باستمرار”. لا ترتكب هذا الخطأ. كون ثابت لا يعني ذلك دائمًا أن موقعك يجب أن يكون مليئًا بالمحتوى. يعني أن الناس يعرفون متى المحتوى الخاص بك قادم، وأنهم يعرفون أنه سيناسب احتياجاتهم أقرب إلى الكمال قدر الإمكان.

من المهم أن يكون لديك كلاهما مكونات هذا. إذا كان الأشخاص لا يعرفون متى يتوقعون الجزء التالي من المحتوى الخاص بك، فكيف سيعرفون متى يعودون؟ عن طريق الاشتراك؟ معظمهم لن يفعلوا ذلك، لأنهم لا يستطيعون حتى أن يثقوا بأن أي شيء قادم.

لكن المحتوى الخاص بك يجب أن يكون متسقًا أيضًا مستوى الجودة. إن إنتاج جزء واحد مذهل من المحتوى لا يمنحك الحق في البدء في إنتاج محتوى دون المستوى (أو حتى “جيد”). إذا كانت مستويات الجودة الخاصة بك لا يمكن التنبؤ بها، فسوف يقوم المستخدمون بإلغاء الاشتراك، ويتوقفون عن المشاركة، وستنخفض حركة المرور الخاصة بك. إذا قمت ببناء علامة تجارية قوية بشكل لا يصدق، فقد تتمكن من الاحتفاظ بها لمدة عام أو نحو ذلك على الأكثر، ولكنك سوف رؤية حركة المرور الخاصة بك تتضاءل.

سؤال كيف غزير الإنتاج يجب أن تكون قابلاً للنقاش. قام OkCupid بعمل عمل رائع بمحتوى مذهل على مدونة قليلة التحديثولكن بعد ما يقرب من سنتان من انتظار جزء جديد من المحتوى، فمن الواضح أن هذه المدونة لا تقدم أي شيء للعملاء حفظ.

في بعض الأحيان، لا يكون الاحتفاظ بالعملاء بنفس القدر من الأهمية، أو يكون المنتج نفسه مصدرًا للاحتفاظ بالعملاء. في مثل هذه الحالات، لا تكون استراتيجية تسويق المحتوى الغزيرة بالضرورة بنفس أهمية استراتيجية التسويق بشكل لا يصدق تأثير عالي إستراتيجية. ومع ذلك، فإن النمو يتطلب التقدم، وهذا هو الحال بالتأكيد لا يوجد سبب يمنع الموقع من التحديث بمحتوى ممتاز كل ستة أشهر على الأقل.

ومن ناحية أخرى، ينبغي للمنتجات والخدمات التي تتطلب أي نوع من الاحتفاظ بالعملاء أن تعتمد على ما هو أكثر من ذلك بكثير استراتيجية المحتوى الغزير. خمسون بالمائة من العلامات التجارية هي مجرد علامة تجارية وعي، ومن الصعب العثور على مكان في ذهن جمهورك إذا كانوا لا يرونك بشكل منتظم.

العادة رقم 5. كن متحمسا

لماذا يجب أن يكون المستهلكون متحمسين لشيء لا يبدو أنهم يحصلون عليه؟ أنت متحمس؟ تحتاج علامتك التجارية إلى أن يكون لديها شغف بالموضوعات وأنماط الحياة التي تدور حولها، والمشكلات التي تحلها. التجارب الخالية من المشاعر لا تُنسى أو يمكن مشاركتها. إن شبكة الدماغ البشري مبنية على العاطفة، وقد أثبتت الدراسات أن المشاعر الشديدة والتجارب التي توسع العقل هي جزء كبير مما يجعل المحتوى قابلاً للمشاركة.

إذا كنت تعتقد أن موضوعك ممل، فأنت بحاجة إلى إيجاد طريقة لجعله مثيرًا للاهتمام. المفتاح لجعل أي موضوع مثيرًا للاهتمام هو أن تفعل ذلك اسال اسئلة حوله. لا تخف من أخذ الأمور على نطاق أوسع أيضًا. فكر في نمط حياة جمهورك المستهدف والأشياء التي يهتمون بها. هناك دائماً مساحة للعثور على شيء مثير للاهتمام وذو صلة بالحديث عنه.

العادة رقم 6. افعل ذلك بالطريقة الصعبة

أنا لا أعني أنه يجب عليك أن تجعل الأمور صعبة على نفسك أو أن تدفع معنويات موظفيك إلى نقطة الانهيار. ما نعنيه عندما نقول “افعل بالطريقة الصعبة” هو أنه لا ينبغي لأي شيء أن يكون “جيدًا بما فيه الكفاية”.

لا تلخص منشور مدونة شخص آخر عندما يمكنك استخراج عشرات المصادر للحصول على المعلومات الأكثر إثارة للانتباه وتركيزها كلها في مكان واحد.

لا تقل أن الكتابة جيدة لأنه لا توجد أخطاء نحوية. قم بإلقاء بعض الكلمات الحركية هناك، وأضف القليل من الفكاهة، وابدأ بخطاف، وانتهي بضجة.

لا تتعثر في مجال عملك واكتب المقالة التالية حول ما تعرفه بالفعل. ادفع الظرف، وامزج وطابق الأفكار من مختلف التخصصات، وقم بتوسيع عقلك وعقل جمهورك.

لا تبني فكرة المقالة على بعض أدوات الكلمات الرئيسية. تواصل مع جمهورك وشبكة التأثير الخاصة بك، واطرح الأسئلة، وشارك واكتشف ما يريد الناس سماعه.

العادة رقم 7. فهم المحتوى الفيروسي

أخيرًا، تفهم العلامات التجارية الناجحة للمحتوى طبيعة المحتوى واسع الانتشار ونوع المحتوى الذي يشاركه الأشخاص مع أصدقائهم والمجتمع عبر الإنترنت. في حين أن الحظ يشكل جزءًا كبيرًا من العملية، إلا أنه ليس العامل الوحيد المعني. دراسة جونا بيرجر من بين المقالات الأكثر إرسالًا عبر البريد الإلكتروني في صحيفة نيويورك تايمز أظهرت ما يلي:

طويل كانت المقالات في الواقع أكثر انتشارًا، على الرغم من أن هذا قد يكون بسبب أن موضوع تلك المقالات كان أكثر قابلية للمشاركة في البداية

كانت المقالات في الواقع أكثر انتشارًا، على الرغم من أن هذا قد يكون بسبب أن موضوع تلك المقالات كان أكثر قابلية للمشاركة في البداية المشاعر الشديدة مثل الغضب والقلق وخاصة الرهبة كانت أكثر قابلية للمشاركة من المشاعر اللطيفة أو الساخطة مثل الحزن

كانت أكثر قابلية للمشاركة من المشاعر اللطيفة أو الساخطة مثل الحزن إيجابي كانت المشاعر أكثر قابلية للمشاركة من المشاعر السلبية بنفس الشدة

كانت المشاعر أكثر قابلية للمشاركة من المشاعر السلبية بنفس الشدة كان المحتوى الذي أجبر القراء على رؤية العالم بطريقة جديدة أكثر قابلية للمشاركة

فعالة وكان المحتوى المفيد عمليًا أكثر قابلية للمشاركة

وكان المحتوى المفيد عمليًا أكثر قابلية للمشاركة من المستغرب كان المحتوى أكثر قابلية للمشاركة

لمعرفة المزيد حول تسويق المحتوى وكيفية جعل الأشياء تنتشر بسرعة، قم بإلقاء نظرة على دليلنا، تسويق المحتوى ليس علم الصواريخ.

خاتمة

إن تسونامي المحتوى المتدني قادم، ويمكننا أن نسامح المستهلكين على إقامة المتاريس. إن مهمتك هي التميز وبناء الثقة والاحتفاظ بالجمهور. نظرًا لأن صبر المستهلك على التسويق يتضاءل أكثر من أي وقت مضى، فإن الفرص المتاحة لذلك موثوق به سوف يقوم مسوقو المحتوى بذلك في الواقع يزيد.

ولكن كن حذرًا، فإن طريق الثقة يصبح أكثر خطورة يومًا بعد يوم.

مثله؟ مررها إذا فعلت ذلك، ودعنا نسمع ردود أفعالك في التعليقات. كيف سيبدو الطريق أمامنا؟

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