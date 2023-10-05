Rewrite this title: العثور على الصور المخزنة بطريقة سهلة

ستساعدك المقالة التالية: العثور على الصور المخزنة بطريقة سهلة

يعرف أي مدون أن البحث في كومنز عن الصورة الصحيحة هو أمر مزعج في الوقت الحقيقي.

على الرغم من أنها الطريقة الأرخص، إلا أنها قد تكون غير منتجة بشكل مؤلم وتعرضك لخطر أكبر لانتهاك حقوق الطبع والنشر. لنواجه الأمر. ربما حان الوقت للتفكير في الاشتراك في وكالة تصوير مرة واحدة وإلى الأبد.

في هذا المنشور، أريد مقارنة بعض مواقع الصور المخزنة الأكثر شهرة ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التركيز على موقع يتفوق في السعر والاختيار وواجهة المستخدم.

العثور على أفضل موقع للصور المخزنة

لقد قطعت وكالات مشاركة الصور شوطا طويلا في السنوات القليلة الماضية، وهناك وكالات جديدة تبرز في دائرة الضوء طوال الوقت. ومع ذلك، في عام 2013، من الصعب أن نخطئ في أي من هذه الأمور. Note: جميع الأسعار تعتمد على الاشتراك.

صراع الأسهم

كانت إحدى الشركات الأولى التي تتبادر إلى ذهني هي شركة Shutterstock ومقرها نيويورك. سمعتهم تسبقهم كسمعة تتصدر لعبة التصوير الفوتوغرافي للأوراق المالية. أسس مؤسسها، جون أورينجر، الشركة في عام 2003 عن طريق تحميل 30 ألف صورة من صوره الخاصة.

28 مليون صورة

6.54 دولار في اليوم

25 التنزيلات يوميا

واجهة مستخدم ممتازة

فوتوليا

تأسست شركة Fotolia عام 2005 في مدينة نيويورك، وهي تقدم مجموعة هائلة ومتنوعة من الصور والمتجهات ومقاطع الفيديو عالية الجودة والخالية من حقوق الملكية. فوتوليا لديها كل شيء إلى حد كبير.

23 مليون صورة

6.46 دولار في اليوم

25 التنزيلات يوميا

متنوع القدرات

123RF

123RF هم الأطفال الجدد في المبنى. يقع مقرهم في هونغ كونغ ويمتلكون واحدًا من أكثر تصميمات المواقع إثارة في الصناعة. إنهم يقدمون سعرًا تنافسيًا للوصول إلى الصور المخزنة بدون حقوق ملكية، كما يجعلون العثور على الصورة الصحيحة أمرًا سهلاً حقًا.

21 مليون صورة

5.37 دولار في اليوم

26 التنزيلات يوميا

خالية من الاتاوات الحصرية

وقت الأحلام

منذ إنشائها في عام 2000، نمت Dreamstime لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الأسهم الصغيرة. وفي عام 2005، جاءت شركة مايكروسوفت وأرادت شرائها. رفض Dreamstime هذا العرض. إنهم يتباهون بأقل سعر اشتراك لأي من اللاعبين الكبار. شركة رائعة.

18 مليون صورة

4.82 دولار في اليوم

25 التنزيلات يوميا

غير مكلفة

ثينكستوك بواسطة غيتي إيماجز

كانت شركة Getty Images، وهي شركة قوية في مجال التصوير الفوتوغرافي للأوراق المالية في سياتل، أول شركة تبدأ في ترخيص الصور واستمرت في تشكيل الصناعة ودفعها للأمام منذ تأسيسها في عام 1995. وتتطلع بعض وسائل الإعلام الأكثر تأثيرًا في العالم إلى Getty للحصول على صورها المتميزة، لقطات والموسيقى. خطتهم ذات الأسعار المعقولة هي مع Thinkstock، وهي شركة شقيقة.

“ملايين” الصور

6.83 دولارًا يوميًا عبر Thinkstock

25 التنزيلات يوميا

الوصول إلى صور جيتي

سرقة الصور هي انتهاك لحقوق الطبع والنشر

يتيح لك الاشتراك في إحدى هذه الشركات العمل مع المصورين وليس ضدهم.

استمع الكونجرس مؤخرًا إلى نداءات من قادة صناعة مشاركة الوسائط الرقمية من أجل حماية أقوى لحقوق الطبع والنشر.

وقال أحد القادة، وهو نائب الرئيس الأول لشركة Getty Images، جون لافام، إن شركته لمشاركة الصور تواجه تحديات تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر. وقال أيضًا إن Getty Images لديها تقنية تسمح لها بمتابعة المحتوى المقرصنة [source].

ليس سراً أن جيتي ترفع دعوى قضائية ضد الشركات وبعض الأفراد بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. إنه سجل عام. إن الإسناد الصحيح للمؤلفين الأصليين ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله فحسب، بل قد ينقذك أنت وشركتك من التورط في الدعاوى القضائية.

باختصار: خياران

الطريقة الرخيصة والصعبة، التي يمكنك من خلالها البحث في المشاعات الضئيلة عن صور مخزنة مجانية دون العثور على تلك الصورة المثالية على الإطلاق. أنت أيضًا تخضع لقيود معينة. الطريقة المدفوعة والسهلة، والتي يمكنك من خلالها الوصول إلى ملايين الصور عالية الجودة التي تصور بالضبط ما تعنيه. أنت تعمل مع وكالات التصوير، وليس ضدها.

نظرًا لاختيارهم الرائع وسعرهم التنافسي وقدرتهم على مساعدتك في إنجاز عملك بطريقة سهلة، أرفع قبعتي لـ Shutterstock.