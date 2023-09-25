Rewrite this title: العقارات PPC: نصائح لتحسين حملات إعلانات Google

ستساعدك المقالة التالية: العقارات PPC: نصائح لتحسين حملات إعلانات Google

إذا لم تكن قد لاحظت، فقد احتلت قوائم تحسين محركات البحث العضوية مقعدًا خلفيًا في الصفحة الأولى من Google.

بينما تقوم Google باستمرار باختبار تخطيط SERP وتخصيص النتائج بناءً على المستخدم الفردي، إذا لم يظهر عملك العقاري، فقد يؤثر ذلك على حجم العملاء المحتملين.

على الرغم من أننا نركز على بحث Google، إلا أن هذا ينطبق على محركات البحث الأخرى.

يجب أن يطور قطاع صناعة العقارات باستمرار إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة به حتى يتمكن من المنافسة.

إذا لاحظت تأثيرًا على عملك العقاري، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان للاستثمار وإضافة الدفع لكل نقرة (PPC) إلى استراتيجيتك.

فيما يلي بعض إستراتيجيات الدفع لكل نقرة (PPC)، والنصائح، وتنسيقات الإعلانات التي تستهدف بشكل خاص قطاع العقارات لتحسين ظهورك.

وهذا سوف يأخذ في الاعتبار أيضًا التحديات والفروق الدقيقة الخاصة بالعقارات.

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أولاً، دعونا نتحدث عن التحديات

إذًا، ما الذي يجعل البحث المدفوع عن العقارات مختلفًا تمامًا؟

العقارات هي منتج محلي للغاية

بالنسبة للجزء الأكبر، يجب أن يعيش المستخدم النهائي فعليًا أو يخطط للعيش في الموقع الذي يبحث عنه. من المؤكد أن المستثمرين يمكن أن يكونوا استثناءً، لكنهم ما زالوا يبحثون عن موقع محدد.

لذلك، بالنسبة للمبتدئين، يجب أن تستهدف حملة إعلانات Google للعقارات المستخدمين في موقع محدد – موقع الممتلكات الخاصة بك.

لقد تغيرت إعدادات الموقع في إعلانات Google خلال العام الماضي حيث لا يمكنك الاستهداف المفرط لـ “الأشخاص الموجودين” في موقعك فقط. لقد قاموا بتغييره إلى “الناس في، أو بانتظام في.”

هذا جيّد. لا ترغب في استبعاد الأشخاص الذين يرغبون في الانتقال، ومن المحتمل أيضًا أن يرغب الأشخاص الذين يزورون موقعًا ما بانتظام (ربما يتنقلون للعمل) في العيش هناك.

خلال الوباء، شهدنا تحولاً هائلاً في الأفراد والشركات الذين يستعيدون جذورهم في أجزاء أخرى من البلاد.

يمكن أن يكون هناك مسرحية لاستهداف هؤلاء المستخدمين في مناطق مختلفة، ولكن هذا يمكن أن يسبب مشاكل في الميزانية المحدودة.

أصحاب المنازل لن يستأجروا

هذا التحدي خاص بالمستثمرين الذين يديرون عقارات مستأجرة. إذا كان المستهلك يمتلك منزله، فمن غير المرجح أن يرغب في استئجاره.

كيف تمنع أصحاب المنازل الحاليين من رؤية إعلاناتك؟

المستأجرون مقيدين بعقود إيجار طويلة الأجل

في حين أن المستأجر هو المرشح المثالي لبناء منزل أو بائع، فإن الواقع هو أنه مرتبط بعقود إيجار لمدة ستة أشهر، وفي كثير من الأحيان، لمدة 12 شهرًا. وهذا يجعل أهليتهم تصل أو تفوت في أي يوم معين.

تحتاج إلى بناء علاقة طويلة الأمد معهم، حتى يفكروا فيك عندما يكونون مستعدين.

ليس الجميع مرشحًا للحصول على منزل أو شقة

علاوة على كل هذا، يجب أن يكون العملاء قادرين على تحمل تكاليف المنتجات (والتأهل لها).

تؤدي الشيكات الائتمانية إلى استبعاد العديد من المرشحين المتفائلين للحصول على شقة جديدة ومنزل أحلامهم.

والخبر السار هو أن إعلانات Google هي واحدة من المنصات القليلة التي يمكنها التركيز بشكل خاص على المتسوق العقاري المؤهل، بشرط إعداد الحملات بشكل صحيح.

لذا، فلنبدأ بخطة لتحسين حملة الدفع لكل نقرة (PPC) لأعمالك العقارية.

يعد تقديم العطاءات على شروط علامتك التجارية أمرًا في غاية الأهمية

إنها إحدى المناقشات المفضلة في الصناعة (أو ربما هي مجرد مناقشة مفضلة للعميل): ما إذا كان سيتم تقديم عطاءات بشروط العلامة التجارية.

والحقيقة هي أن عملية الاكتشاف بالنسبة للعقارات فريدة من نوعها وتتطلب استثمارًا حاسمًا في المصطلحات ذات العلامات التجارية.

يتعرف الباحثون عن العقارات على المواقع والمجتمعات بعدة طرق متنوعة:

العلامات الجسدية.

كريغسليست.

زميل عمل أو صديق.

دليل الشقة.

قائمة المواقع المجمعة.

ومع ذلك، لا توفر هذه المصادر دائمًا معلومات كافية.

والنتيجة هي بحث ذو علامة تجارية على جوجل لمزيد من المعلومات.

وهذا يعني أيضًا أن المتسوقين الذين يبحثون عن اسم علامتك التجارية المحددة هم على الأرجح أهم العملاء المحتملين لديك.

تأكد من الاستفادة من هؤلاء الباحثين في مسار التحويل السفلي!

إذا اخترت عدم تقديم عروض أسعار على مصطلحات الكلمات الرئيسية لعلامتك التجارية، فمن المحتمل أن يحدث أحد الأمرين (إن لم يكن كلاهما):

إذا كان المنافسون يشترون اسم علامتك التجارية، فمن المحتمل أن يظهروا أعلى القائمة العضوية التي تحمل علامتك التجارية.

مجمعو العقارات (الشقق والمنازل الجديدة على حد سواء) الذين يقدمون عروض أسعار على نطاق واسع على مصطلحات العلامة التجارية حسب الاسم والعلامة التجارية + الكلمات الرئيسية للمدينة/الولاية، سيحتلون المركز الأول بكل سرور. بمجرد قيام المستهلك بالنقر، يصبح الآن على بعد نقرة واحدة فقط من عرض جميع منافسيك المحليين.

أنت لا تقوم بالتسويق عبر محركات البحث للعقارات بشكل صحيح إذا قام المنافسون بسرقة عملاءك المحتملين.

على أقل تقدير، يجب عليك الاستثمار في مصطلحات العلامة التجارية لحماية هذا المركز الأول المرغوب فيه على الصفحة.

الاستهداف الجغرافي للفوز

ضمن أحب الاستفادة من الإعداد الموصى به وفي البداية.

لقطة شاشة من “إعلانات Google”، حزيران (يونيو) 2022

بناءً على أداء الحملة، قد أقوم بتعديلها.

ومع ذلك، تساعد هذه الإعدادات الموصى بها في تعويض الشخص الذي قد يبحث عن علامتك التجارية أو العقارات في المواقع المستهدفة ولكن ليس موجودًا فعليًا في تلك المنطقة.

بعد ذلك، بالنسبة لاستهداف المدينة، عادةً ما أبدأ باختيار أكبر منطقة مركزية حول الموقع المستهدف.

في أغلب الأحيان، سينتقل الأشخاص داخل نفس المدينة أو الضاحية.

تريد تجنب فقدان شخص ينتقل أو ينتقل من إحدى ضواحي فلوريدا إلى أخرى، على سبيل المثال.

نصيحة محترف: استخدم استهداف المدينة مع تعديلات عروض الأسعار المتداخلة لتحقيق فوز أكبر!

لقطة شاشة من “إعلانات Google”، حزيران (يونيو) 2022

الفكرة بسيطة. قم بتقديم عروض أسعار تدريجية كلما ابتعدت عن موقعك المستهدف، ومن الناحية النظرية، مع انخفاض جودة العميل المتوقع.

لقد وجدت أن Google تستخدم افتراضيًا أقرب موقع يمكن تحديده لتحديد تعديل عرض الأسعار.

يوفر هذا طبقة إضافية من التحكم عند استخدام إستراتيجية استهداف جغرافي أكثر تقدمًا.

إعلانات الخدمة المحلية تُغير قواعد اللعبة

طرحت Google هذا النوع من الحملات على المستوى الوطني في عام 2019، مع إضافة خدمات إضافية في عام 2020.

هذا النوع من الحملات هو النوع الذي يجب عليك اختباره، خاصة إذا كنت تقدم عروض أسعار باستخدام مصطلحات مثل “وكلاء العقارات بالقرب مني”.

في هذا المثال، قمت بالبحث تحديدًا عن وكلاء العقارات في كيب كورال. كان النصف الأول من شاشة هاتفي المحمول عبارة عن إعلانات الخدمة المحلية.

لقطة شاشة من البحث عن [cape coral real estate agents]، Google، حزيران (يونيو) 2022 سيتعين عليك إجراء عملية الإعداد للبدء والتأهل لإعلانات الخدمة المحلية. سيتعين عليك أيضًا إجراء فحص الخلفية والترخيص حتى تتمكن من ذلك جوجل فحصها.

الكلمات الرئيسية السلبية ستكون أفضل صديق لك

الكلمات الرئيسية السلبية هي معايير بحث تمنع ظهور إعلانك.

على سبيل المثال، لنفترض أنك لا ترغب في التعامل مع بعض العقارات أو أنواع المنازل.

يمكنك إدراجها ككلماتك الرئيسية السلبية، وفي كل مرة يبدأ شخص ما عملية بحث باستخدام هذه المصطلحات، فإن ذلك سيمنع ظهور إعلانك.

منع تطابقات الكلمات الرئيسية الأخرى للمدينة

ليست العديد من أسماء المدن فريدة من نوعها.

لسوء الحظ، ليست العديد من الأسماء التجارية للمجتمع فريدة من نوعها أيضًا.

ويتمثل التحدي في إزالة النقرات الناتجة عن عمليات البحث المختلفة عن المدن.

استراتيجية بسيطة هنا؟

قم بإعداد قائمة كلمات رئيسية سلبية منفصلة خصيصًا لاختصارات الولاية والدولة.

سيؤدي هذا إلى التخلص من العديد من عمليات البحث المكررة (وغير المستهدفة).

لقطة شاشة من “إعلانات Google”، حزيران (يونيو) 2022

مهم: لا تنس إزالة اختصار الحالة والحالة لموقعك المستهدف قبل تطبيق القائمة.

إزالة الباحثين ذوي النية المنخفضة

نظرًا لأن Google أصبحت أكثر ليبرالية فيما يتعلق بمطابقة الكلمات الرئيسية (حتى بالنسبة لـ “المطابقة التامة”)، فقد أصبح منع مجموعة واسعة من مطابقة الكلمات الرئيسية أكثر صعوبة.

على مر السنين، قمت بتطوير قائمة افتراضية من السلبيات (والتي يمكنك تحميلها هنا).

بالنسبة لكل حملة جديدة، يعد تطبيق هذه القائمة على الحملات جنبًا إلى جنب مع الحالة السلبية جزءًا من العملية.

تتضمن هذه السلبيات كل شيء بدءًا من “craigslist” و”home depot” و”tiny” (كما هو الحال في “المنازل الصغيرة”) إلى “zillow” و”resume” و”section 8″.

إذا اخترت تنزيل القائمة، فتأكد من مسح القائمة للتأكد من أنك لن تقوم بإزالة أي شيء تريد عرضه بالفعل.

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لا تنسى التركيبة السكانية

يعد الاستهداف الديموغرافي التفصيلي أداة قوية – ليس فقط للإعلانات على شبكة البحث!

على مدى السنوات القليلة الماضية، طرحت Google طرقًا إضافية للوصول إلى المستخدمين المستهدفين في مجال العقارات عن طريق إضافة فئات حول:

التركيبة السكانية التفصيلية: أصحاب المنازل أو المستأجرين.

داخل السوق: العقارات السكنية.

أحداث الحياة: شراء منزل أو شراء منزل مؤخرًا.

من المهم ملاحظة أنه مع شرائح الجمهور هذه، يمكنك القيام بأي منهما الهدف أو الملاحظة أو الاستبعاد هم.

دعونا أيضًا لا ننسى قوة الجمع.

على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو استهداف المستأجرين الذين يتطلعون إلى شراء منزل، فيمكنك إنشاء جمهور مشترك يتضمن “المعلومات السكانية التفصيلية: المستأجرون” ويجب أن تشمل أيضًا “أحداث الحياة: شراء منزل” أو “في السوق: العقارات السكنية.” سيبدو هذا المثال كالتالي:

لقطة شاشة من “إعلانات Google”، حزيران (يونيو) 2022

ومن المهم أيضًا فهم الفروق الدقيقة في خيارات الاستهداف هذه.

بعضها متاح فقط في العرض أو YouTube الحملات، بينما يمكن استخدام خيارات الاستهداف الأخرى المذكورة أعلاه في الحملات على شبكة البحث.

بالنسبة للعقارات على وجه التحديد، يمكنك استخدام ما يلي للبحث والعرض و YouTube:

التركيبة السكانية التفصيلية: أصحاب المنازل أو المستأجرين.

في السوق: العقارات السكنية، والنقل، والانتقال.

للعرض و YouTube فقط، يمكنك الاستهداف عن طريق:

التركيبة السكانية التفصيلية: أصحاب المنازل أو المستأجرين.

في السوق: العقارات السكنية، والنقل، والانتقال.

أحداث الحياة: شراء منزل قريبًا، والانتقال قريبًا.

تعتبر خيارات الاستهداف هذه لا تقدر بثمن بالنسبة لاستراتيجيتك العقارية، خاصة إذا كانت ميزانيتك محدودة.

حاول تطبيق معايير الاستهداف المذكورة أعلاه لحملاتك على شبكة البحث لضمان وصولك إلى المستخدمين الأكثر صلة.

جميع ملحقات الإعلان

أصدرت Google تحديثًا لصيغة ترتيب الإعلان والذي أصبح الآن يأخذ في الاعتبار معلومات الإعلان الإضافية.

لذا، وبصرف النظر عن قيمتها بالنسبة للعقارات، فمن الممارسات الجيدة الاستفادة من ثلاث معلومات إعلانية إضافية لكل إعلان على الأقل.

ملحقات الموقع

لا داعي للتفكير بشكل عام بالنسبة للأعمال التجارية المحلية، وللباحثين القريبين، ملحقات الموقع مساعدة في تزويد المستخدم:

المسافة إلى موقعك ومدينته (الجوال).

عنوان شارع الموقع (الكمبيوتر).

زر “اتصال” قابل للنقر عليه.

الوصول القابل للنقر أو النقر إلى صفحة تفاصيل الموقع – مع معلومات مثل ساعات العمل ورقم الهاتف والصور وتقييمات العملاء والاتجاهات.

ملحقات روابط أقسام الموقع

لقطة شاشة من البحث عن [cape coral homes for sale]، Google، يونيو 2022 هناك العديد والعديد من الطرق للاستفادة من روابط أقسام الموقع في نسخة الإعلان. بالنسبة للعقارات على وجه التحديد، تعد صفحات المخططات الأرضية تطبيقًا مثاليًا.

ليس كل مستهلك هو نفسه. قد يبحث البعض عن استوديو مقابل شقة بغرفة نوم واحدة أو منزل من طابق واحد مقابل منزل به أربع غرف نوم.

إن إيصال المستهلك مباشرة إلى الصفحة التي يهتم بها هو نصف المعركة ويمكن أن يؤدي إلى نسبة نقر إلى ظهور عالية جدًا – وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تحسين نقاط الجودة.

ملحقات الأسعار

لقطة شاشة من البحث عن [apartments in new york]، جوجل، يونيو 2022 تم إطلاقه لأول مرة في عام 2017، تمديد السعر متاح لكل من الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب.

إذا كنت تفضل حجز روابط أقسام الموقع الخاصة بك لمعايير “اتصل بنا”، و”معلومات عنا”، وما إلى ذلك، فهذا بديل قابل للتطبيق، ويمكن القول إنه تطبيق أكثر جاذبية من الناحية المرئية لمخططات الطوابق.

يمكن إضافة ما يصل إلى ثماني “بطاقات” أسعار، وبمجرد النقر عليها، سيتم توجيه المستخدمين إلى مخطط الأرضية أو النموذج الذي يهتمون به أكثر على موقعك.

تعمل هذه البطاقات أيضًا على توسيع مساحة إعلاناتك (خاصة على الهاتف المحمول)، مما يساعد على حجب منافسيك.

ملحقات المكالمة

لقطة شاشة من البحث عن [seattle real estate listings phone number]، Google، يونيو 2022 مع انتشار الهاتف المحمول جنبًا إلى جنب مع تدفق استثمارات المعلنين في نظام إعلانات Google الأساسي، فإن القدرة على التحدث إلى العميل المحتمل مباشرةً هي منجم ذهب.

تُعد إضافة المكالمة أو حملة إعلانات Google للاتصال فقط التنفيذ المثالي لهذا الجهد.

نصيحة: تأكد من مواءمة إضافة المكالمة مع ساعات عملك. ليس هناك ما هو أسوأ من إرسال عميل محتمل إلى رقم هاتف يستمر في الرنين أو يتم الرد عليه عبر البريد الصوتي.

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الخط السفلي

سوق العقارات لا يمكن التنبؤ به. سواء كنت فريق وكيل واحد أو تعمل لدى وسيط واسع النطاق، فإن كل عميل محتمل مؤهل له أهمية كبيرة.

قم بتضييق نطاق حملاتك العقارية في إعلانات Google لاستبعاد أكبر قدر ممكن من الزيارات غير المؤهلة لجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين. يمكنك القيام بذلك باتباع النصائح والاستراتيجيات المذكورة أعلاه.

إذا كنت جديدًا في مجال الدفع لكل نقرة (PPC)، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على المزيج المناسب من الحملات والجماهير والإضافات التي تناسبك بشكل أفضل. عندما تكون في شك، اختبر. ثم اختبر مرة أخرى.

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