Rewrite this title: العلاقات العامة الرقمية: كيفية تحديد الشكل “الجيد” وتحقيق مكاسب قابلة للقياس

ستساعدك المقالة التالية: العلاقات العامة الرقمية: كيفية تحديد الشكل “الجيد” وتحقيق مكاسب قابلة للقياس

فشل.

يظهر هذا المفهوم من وقت لآخر في العلاقات العامة الرقمية.

وقد أدى الإغلاق – مع العديد من الندوات عبر الإنترنت، وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي، والتحديات المتأصلة في المشهد الإعلامي في الوقت الحالي – إلى إعادة فكرة التوقعات إلى الواجهة مرة أخرى.

هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا.

تحدثت بعض الندوات/الأحداث/المحتوى عبر الإنترنت عن توقعات غير عادلة وفكرة أن الحملات التي نحتفل بها علنًا يمكن أن تضع أفكارًا خاطئة عما هو ممكن.

وفي الوقت نفسه، تعتبر العلاقات العامة الرقمية مهمة صعبة – ولسبب وجيه!

يعد بناء الروابط والتقنيات التقليدية المعتمدة على تحسين محركات البحث والتي تدعم أي استراتيجية جيدة لاكتساب الروابط أمرًا مباشرًا نسبيًا.

لكن قيمة العلاقات العامة الرقمية تكمن في قدرتها على ذلك يكسب روابط من منشورات مهمة ومستهدفة للغاية وعالية الجودة تعمل على تعزيز الأسهم وتحرك الإبرة عندما يتعلق الأمر بالتصنيفات وحركة المرور والمبيعات.

بدلاً من اقتراح أن نكون أكثر انفتاحاً بشأن الفشل، أعتقد أننا، كصناعة وكممارسين أفراد، لدينا فرصة لتحسين الطريقة التي نضع بها التوقعات ونستهدف النجاح من خلال استراتيجياتنا.

الغرض من هذا المنشور هو استكشاف هذا الموضوع ونأمل أن نلهم المزيد من المناقشات حول ضمان استمرار تطور حرفتنا بطريقة إيجابية.

إعادة تعريف الفشل

في العديد من الندوات عبر الإنترنت والمحادثات الاجتماعية التي حضرتها خلال فترة الإغلاق، كان أحد الموضوعات المشتركة هو الفشل الملحوظ في العلاقات العامة الرقمية.

والمقصود بالفشل عادة هو أن الحملة فشلت في الارتقاء إلى مستوى التوقعات التي، إذا كنا صادقين تماما، فقد وضعناها على عاتقنا.

إن الفكرة القائلة بأن كل حملة على حدة ستحظى بتغطية وطنية واسعة النطاق هي الفكرة التي يبدو أن الكثير منا يتمسكون بها عندما نبدأ تواصلنا الخاص، وعندما لا يحدث ذلك، نشعر بالسوء.

لكن الأمر لا يتعلق بما يصرخ به الأشخاص/العلامات التجارية/الوكالات الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعلق الأمر بالحملات المرتبطة بشكل كبير والتي يتم الاحتفال بها في فعاليات توزيع الجوائز.

انها عنا. كأفراد.

أن نقرر أن ما نراه خارجيًا لأنفسنا هو ما يجب أن نسعى جاهدين من أجله داخليًا.

عدم تحقيق مليون رابط كل يوم ليس بالأمر السيئ فشل.

ومع ذلك، فإن عدم تلبية مؤشرات الأداء الرئيسية للعميل هو أمر كذلك.

تحديد التوقعات

أحد أهم الدروس التي تعلمتها (خلال عقدي، بالإضافة إلى القليل، في هذه الصناعة) هو وضع توقعات واضحة دائمًا.

إذا كنت أنت/عميلك لا يعرفون كيف تبدو جيدة، من الصعب معرفة متى تصل إلى هناك، أليس كذلك؟

إنها فرضية بسيطة، ولكنها تنطبق على العلاقات العامة الرقمية أكثر من معظم المهن (في رأيي).

وذلك لأن نطاق ما يمكن تحقيقه واسع جدًا، ولكن الحقيقة لا تزال قائمة وهي أننا إذا أردنا الاحتفال، فعلينا أن نعرف ما نهدف إليه.

وهذا يعني وضع مؤشرات أداء رئيسية واضحة (مؤشرات الأداء الرئيسية) مع عميلك/فريقك. ما هي المقاييس التي نحتاج إلى معالجتها لفهم مدى نجاح المشروع؟

تحديد “أهدافنا المملوكة”

أحد المفاهيم التي وجدتها تعمل بشكل جيد حقًا في تحديد التوقعات هو تحديد الأهداف التي يمكن أن نؤثر عليها حقًا باعتبارنا علاقات عامة رقمية.

الآن، هذا لا يعني أن الأهداف المحددة هنا ستكون كذلك سهل.

إنها ليست مهمة سهلة.

لهذا السبب فهي مليئة بهؤلاء الأشخاص الرائعين.

احتفل بالنضال.

ما يعنيه ذلك هو الحصول على ملكية تلك الأشياء التي، في النهاية، ندفع لنا مقابل القيام بها.

قد يعني ذلك أننا بحاجة إلى قياس أنفسنا مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بما يلي:

عدد الروابط

هذا هو جوهر الأمر، أليس كذلك؟

باعتبارنا منشئي الروابط / أصحاب الروابط / العلاقات العامة، فإن مهمتنا تكون في معظم الأوقات بغرض الحصول على روابط لموقعنا/موقع عملائنا.

بسيط.

هل قاموا بتضمين رابط تشعبي لموقعنا المستهدف؟

نعم؟

ممتاز – احتفل!

لا؟

مها، حاول مرة أخرى.

لا يجب أن يكون عدد الروابط عشرات أو مئات أو آلاف.

في الواقع، على أساس أن جوجل تقيم كيف طبيعي يعد ملف تعريف الارتباط بالإضافة إلى مدى جودة روابطه، يمكن القول إن الاستفادة من الحصول على رابط متسق وإن كان بحجم أقل أكبر من فائدة الفلاش في المكاسب الضخمة التي تدفع مئات الروابط إلى صفحات الحملة لمرة واحدة.

(في الواقع، لدي خوف عميق من أن جوجل قد تقول ذات يوم: “أتعرف ماذا، هذا هو نصيبك، لم نعد نقدر التدفقات الهائلة من الروابط إلى الصفحات اليتيمة” والازدهار – مجموعة كاملة من العلاقات العامة ستفقد قيمة الحملة. لكنني أستطرد…)

يجب تحديد عدد الروابط، إما بأرقام فعلية (نحن نهدف إلى روابط X) أو على الأقل، بتوضيح الحاجة – والتي عادة ما تتلخص في ما إذا كان موقع الويب سيستفيد أكثر من ذلك أكثر الروابط أو أ جودة أعلى من الروابط.

كيف علمت بذلك؟

حسنًا، بالنسبة لي، أركز على ما تخبرني به البيانات.

لذا فإن أدوات مثل Ahrefs ستظهر بوضوح جودة وحجم ملف تعريف الرابط الحالي.

إذا كان موقع الويب يحتوي على الكثير من الروابط بالفعل ولكنها ليست ذات جودة عالية، فسوف يستفيد من (ربما التنصل) من الروابط ذات الصلة عالية الجودة لمعالجة هذا التوازن.

إذا لم يكن موقع الويب يحتوي على العديد من الروابط على الإطلاق، فمن المحتمل أنهم بحاجة إلى المزيد.

ومن نقطة البداية التي لا يوجد بها الكثير، فمن المحتمل أنهم سيكافحون من أجل تحقيق روابط DR عالية جدًا، لذا يكون التركيز أكثر على DR/DA العالي.

تستخدم بعض الوكالات/الشركات أيضًا نتائج الروابط، وهو مفهوم يهمني حقًا وأود أن أعرف أفكارك عنه في التعليقات.

جودة الروابط

وعلى العموم فإن الروابط التي نحققها هي التي نسعى إليها.

حسنًا، اخدش ذلك. في المراحل الأولى من الحملة، الروابط التي نحققها هي التي نسعى إليها.

ما أعنيه هنا هو أن الحملة قد تتزايد وتلتقط الروابط بشكل عضوي، ولكن في مرحلة التوعية، فإننا نستهدف منشورات محددة.

وبهذه الطريقة، نتولى ملكية جودة الروابط التي نهدف إلى الحصول عليها، والتي سأقيسها من حيث DR (أو DA).

وبطبيعة الحال، الجودة لا تقتصر فقط على الحصول على درجة من 100…

أهمية الروابط

هذا (على ما أعتقد) أكثر صعوبة في القياس (أخبرني إذا كان لديك طريقة!).

تعد أهمية الروابط أمرًا في غاية الأهمية، خاصة في ضوء تركيز Google على EAT، لذا فإن التأكد من أن المنشورات التي نستهدفها لتزويدنا بروابط ذات صلة بعلامتنا التجارية والتركيز الموضعي هو جزء أساسي حقًا مما يجب أن نفعله كممثلين للعلاقات العامة.

أحد الإطارات التي أحب استخدامها للمساعدة في ذلك هو إطار دوائر التركيز.

إنه يشجعنا على تحديد المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لنا/لعملائنا في الأساس ومن ثم الاتفاق على المواضيع التي نرغب في استكشافها على بعد خطوة أو خطوتين من ذلك.

كلما ابتعدنا عن الموضوع الأساسي، كلما ارتفع مستوى مسار التسويق للمستهلك.

نحن نضمن أيضًا أن الموضوع ذو صلة بمستوى معين من مسار التحويل ولا يكون أبدًا غير ذي صلة بالعلامة التجارية.

وضع الروابط

يشير موضع الروابط إلى المكان الذي يستهدف فيه المنشور الذي يرتبط بك على الموقع الرابط (الروابط) الخاص به – سواء كان ينتقل إلى الصفحة الرئيسية أو إلى صفحة الحملة أو إلى صفحة المنتج.

إذا فكرنا في كيفية تمرير الروابط للقيمة، وربما مقارنتها بنافورة الشمبانيا (تصب في الأعلى وتنساب الغرف إلى الأسفل)، فيمكننا تصور كيف سيفيد مرور الأسهم موقعنا/موقع عملائنا.

لذلك، إذا كنا نحاول التأثير على الأهداف الأوسع المتعلقة بموضع الترتيب لصفحة معينة، على سبيل المثال، فسنرغب في:

ضع في اعتبارك ما إذا كنا نحاول الحصول على روابط لتلك الصفحة أو ما إذا كان من المنطقي جلب روابط إلى صفحة مجاورة.

التعرف على القيمة المنخفضة التي ستمر، وصياغة الاستراتيجيات التي تحقق أكبر قدر ممكن من القيمة بحيث لا يمثل فقدان حقوق ملكية الارتباط الداخلي مشكلة.

تحديد “أهدافنا المشتركة”

تشير الأهداف المشتركة إلى تلك التطلعات الأوسع التي نحاول التأثير عليها من خلال أفعالنا، والتي قد لا نتحكم فيها بشكل مباشر باعتبارنا علاقات عامة رقمية.

هذا ربما ان:

مواضع تصنيف الكلمات الرئيسية

إن مفهوم بناء الروابط لدفع تحسينات التصنيف هو أساس العلاقات العامة الرقمية كنظام، لذلك ليس من غير المألوف العمل على حملات يكون الهدف النهائي فيها هو تحقيق رؤية أفضل للكلمات الرئيسية.

الشيء المهم هنا هو التأكد من أن فريق العلاقات العامة الخاص بك يعمل بشكل وثيق مع فريق تحسين محركات البحث لديك لتحديد الكلمات الرئيسية التي تحاول تحسينها.

قد تكون هذه كلمة رئيسية محددة، أو قد تكون مجموعة من الكلمات الأساسية، مثل فئة من المنتجات على موقع التجارة الإلكترونية، أو التركيز الموضعي لمركز المحتوى.

مرور

غالبًا ما تكون حركة المرور إلى الموقع جزءًا من التطلعات الأوسع للعلامة التجارية.

من خلال التركيز على زيادة التصنيف والظهور، من المرجح أن تتحسن حركة المرور إلى الموقع.

من الممكن أن تكون أكثر إستراتيجية في تفكيرك هنا من مجرد زيادة حركة المرور.

أنا أزعم أنه يجب أن يكون فريق العلاقات العامة على اطلاع كامل على التطلعات من تحسين محركات البحث والتسويق الأوسع والأعمال بشكل عام في جميع أنحاء العالم. يكتب من حركة المرور التي سيتم جذبها.

على سبيل المثال، قد تكون هناك مجموعة محددة من المنتجات التي تريد أنت/عميلك بيع المزيد منها، ربما بناءً على:

هوامش الربح.

توافر مساحة المستودعات.

أو ربما تتطلع إلى الانتقال إلى سوق جديد.

وبالمثل، قد يتعلق الأمر بجذب نوع من الأشخاص، باستخدام البيانات لتحديد أن صانعي القرار حول عملية الشراء هم عادةً من فئة سكانية أو وظيفية معينة، ثم استهداف الحملات لهؤلاء الأشخاص لجني مكافآت أكبر من حيث المبيعات والإيرادات .

إحدى الأساليب التي قد تستخدمها لدعم ذلك هي مراجعة بياناتك.

إن الاستفادة من رؤية الجمهور من أمثال GA، ومراجعة بيانات CRM، وإجراء ملفات تعريف الجمهور، والاستثمار في بيانات Mosaic، وما إلى ذلك يمكن أن تخبرك بأنواع الجمهور ذات الميل الأكبر للشراء والقيمة الأكبر عند القيام بذلك.

مبيعات

كما هو الحال مع حركة المرور، من المحتمل أنك تحاول جذب المزيد من المبيعات النهائية ولكن مرة أخرى، دعونا لا نتوقف عند هذا الحد.

بدلاً من معرفة أننا نريد زيادة المبيعات، فلنكن أكثر تفصيلاً في استكشافنا لما يبدو عليه ذلك؛ فعلا أكثر المبيعات، أو المزيد من المبيعات لشيء محدد أو قيمة أعلى مبيعات؟

كان لدينا عميل ذات مرة كانت المساحة المادية في مستودعاته تنفد بسبب وجود الكثير من طاولات الحديقة التي لا تزال في المخزون.

تم استخدام حملة العلاقات العامة / الدفع بالنقرة (PPC) للتركيز على هذا المنتج المحدد، مما أدى إلى تحرير المساحة لتناسب المزيد من المنتجات الجديدة. لا يتعلق الأمر دائمًا بـ “المبيعات” فقط.

أ Note حول “الأهداف المشتركة”

السبب وراء هذه الأهداف مشترك هو أنهم لا يتأثرون فقط بالعلاقات العامة.

يمكنك إنشاء جميع الروابط المذهلة في العالم، ولكن إذا لم يكن الموقع سليمًا من الناحية الفنية أو لم يكن المحتوى على مستوى جيد، فلن يتم تصنيفه.

يمكنك جذب جميع الزوار إلى حملتك، ولكن إذا نفد مخزون المنتج الذي تحاول بيعه أو لم يكن ذا نوعية جيدة، أو كانت رحلة التحويل صعبة للغاية، فلا يمكنك أن تتوقع أن تؤدي العلاقات العامة وحدها إلى زيادة المبيعات.

بشكل أساسي، الأهداف المشتركة تجعلنا أكثر توافقًا استراتيجيًا وتساعدنا في الحصول على أقصى قيمة ممكنة من أنشطتنا.

ليس كل هدف هو هدف نهائي

بنفس الطريقة التي يدرك بها المسوقون الأذكياء قيمة المساهمات في أعلى مسار التسويق بالإضافة إلى التحويلات النهائية، يجب على أولئك الذين يستثمرون ويعملون في العلاقات العامة الرقمية أن يدركوا مساهمة الإجراءات التي تؤدي إلى أهدافهم النهائية.

ما أعنيه بهذا هو أننا بحاجة إلى أن نكون مديري مشاريع عظماء.

نحن بحاجة إلى التخطيط لحملاتنا للسماح لنا بمنح عملائنا/فرقنا رؤية واضحة لخارطة الطريق لتحقيق النجاح وكذلك الوجهة.

وهذا يسمح لنا بعد ذلك بإصدار الأحكام وفقًا لأشياء مثل التقدم الذي أحرزناه وفقًا لخارطة الطريق تلك.

على سبيل المثال، إذا كنت جزءًا من وكالة/فريق يقدم تقارير شهرية، وكنت تستثمر في حملة تمتد لعدة أشهر، فلا يزال من المهم أن يكون لديك نقاط تسجيل على طول الطريق بحيث يمكنك تقديم تقارير شهرية (أو مهما كان الأمر مناسبًا لك) لتقول: “نعم، نحن نسير على الطريق الصحيح”.

يتعلق الأمر أيضًا بإحضار الجميع في تلك الرحلة.

إذا كان كل ما نطلبه من عملائنا/فريقنا للحكم علينا هو الوجهة النهائية، فإننا نهمل إدراك القيمة في كيفية وصولنا إلى هناك.

على وجه التحديد، نحن لا نبيع الروابط (لأسباب ليس أقلها أن هذا يتعارض مع إرشادات Google!)

ما نبيعه هو الخبرة والعمل الذي يدخل في كسب تلك الروابط.

لهذا السبب، أنا أؤيد وضع خطط سنوية والاتفاق عليها بمهام ربع سنوية أكثر تفصيلاً.

يتيح لنا استخدام التفكير طويل المدى أن نكون أكثر استراتيجية من حيث:

حيث نضع حملاتنا في التقويم.

كيف نحقق المزيد من القيمة منها من خلال إعادة النظر فيها في المستقبل.

تعمل مخططات جانت بشكل جيد، وأنظمة إدارة المشاريع مثل Teamwork أو Jira تعمل بشكل جيد، ومجرد وجود اتصالات منتظمة يعمل بشكل جيد.

مهما كان الأمر، تأكد من أنك حددته كيف يبدو النجاح حتى لو كنت لا تتوقع إنشاء روابط في ذلك الشهر.

خطط للنجاح عن طريق تجنب الفشل

السبب وراء شغفي الشديد بمجالنا هو أنني أعتقد أن الحرفة الحقيقية تكمن في الاستراتيجيات التي تدفع النجاح في سياق التحديات التي نواجهها.

ليس خطأ العلاقات العامة الرقمية أنه لا تكسب كل حملة عددًا كبيرًا من الروابط.

انه صفة مميزة من العلاقات العامة الرقمية أنه لن تكسب كل حملة عددًا كبيرًا من الروابط.

وهذا، في رأيي، لسبب وجيه.

لو كان كسب الروابط أمرًا سهلاً، فلن يُسمى ربحًا ولن يكون له قيمة.

إذا حصل كل موقع على كل رابط، فكيف يعرف Google من يجب أن يحتل المرتبة الأولى؟

في هذه الحالة، ليس من التمثيل العادل للعلاقات العامة الإشارة إلى فشل أي حملة.

بل من المهم أن نقوم نحن كممارسين للعلاقات العامة بأخذ هذه الاعتبارات بعين الاعتبار رحلة في الوصول إلى الوجهة.

ببساطة، إذا كنا نعتقد أن حملة واحدة فقط من كل 3 حملات تصل إلى الروابط، فعندئذٍ:

نحن بحاجة إلى أن ننظر في سبب ذلك.

نحتاج إلى التأكد من أننا ندير عددًا كبيرًا من الحملات حتى نصل إلى 1 من كل 3 مرات حسب الحاجة للوصول إلى أهدافنا النهائية.

بالطبع، إحدى الطرق الرئيسية التي نتجنب بها الفشل هي تعريف النجاح ووضع مؤشرات أداء رئيسية واضحة كما تمت مناقشته في هذا المقال.

بالتفكير أيضًا في كيفية الحصول على المزيد من الروابط لكل حملة، إليك بعض الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها:

إنشاء إستراتيجيات ذات طبقات واختبارات مقسمة

سواء كان الأمر يتعلق بتشغيل حملات متزامنة أو حملات ذات زوايا متعددة، فإن وجود نهج متعدد الطبقات لاستراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك يمكن أن يجني ثمارًا من حيث تصورات النجاح وأيضًا سرعة الارتباط الثابتة التي تفضلها محركات البحث.

على سبيل المثال، بدلاً من وضع كل بيضك في سلة واحدة، فكر في تشغيل حملات مختلفة في وقت واحد بحيث يمكنك استهداف مجالات/منشورات/جماهير مختلفة ثم اختبار النتائج.

فكر في الأمر كاختبار منفصل للعلاقات العامة.

من خلال تأطير الأمر بهذه الطريقة لفريقك/عميلك، فإنك تضع توقعات بأنه لن يحقق كل شيء نفس مستويات النجاح، ولكن مقابل كل “فشل” ظاهريًا، فإنك تتعلم درسًا حيويًا يعمل على تحسين معدل نجاحك تحرك للأمام.

لقد قمت مؤخرًا بإدارة حملة قائمة على الاستطلاع (أنا أحب هذه!) حيث كان كل سؤال من الأسئلة السبعة عشر المطروحة عبارة عن قصة إخبارية، بغض النظر عن الطريقة التي أجاب بها الجمهور، وهذا أعطاني 17 زاوية مختلفة.

ثم قمت بعد ذلك بإنشاء زوايا إضافية من عدد من هذه الزوايا ببساطة عن طريق تطبيق رؤى الاستطلاع على مجموعات البيانات الأخرى الموجودة.

في المجمل، لدي حوالي 23 زاوية مختلفة يمكنني اتخاذها اعتمادًا على جدول الأعمال الإخباري.

ولقد خصصت ما يكفي من الوقت لاستكشاف غالبية هؤلاء (وسأعود إلى هذه النقطة).

إن مجرد الحصول على قصة واحدة والأمل في نشرها ليس بالأمر المعقول، خاصة في الوقت الذي يمكن أن تتغير فيه أجندة الأخبار بسرعة كبيرة.

إعطاء الوقت الكافي لكل حملة

عندما يكون لديك الكثير من أفكار الحملات ويكون هناك الكثير من الإلهام الرائع لتزويدك بالمزيد، فمن السهل أن ترى كيف يمكن لممثلي العلاقات العامة أن يخططوا للقيام بذلك كثيرة جدًا حملات كل عام.

على الرغم من أنه أمر مثير للإعجاب، إلا أن هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم إعطاء الوقت الكافي لكل واحد.

تعتبر كل مرحلة من مراحل حملة العلاقات العامة أمرًا حيويًا.

البحث أمر حيوي. بدونها لن يكون هناك إلهام أو رؤية مبنية على البيانات، ولا أهداف مملوكة أو مشتركة.

بدونها لن يكون هناك إلهام أو رؤية مبنية على البيانات، ولا أهداف مملوكة أو مشتركة. التفكير أمر حيوي. بدونها، لن تكون هناك أفكار، ولا تحليل للأفكار، ولا اختبار ضغط للأفكار (وإذا كان فريقك يشبه فريقي، فلن تكون هناك رقائق بسكويت Oreos وSensations بدون جلسات تفكير!).

بدونها، لن تكون هناك أفكار، ولا تحليل للأفكار، ولا اختبار ضغط للأفكار (وإذا كان فريقك يشبه فريقي، فلن تكون هناك رقائق بسكويت Oreos وSensations بدون جلسات تفكير!). إنشاء الأصول أمر حيوي. وبدون ذلك، لا يوجد شيء يمكن الارتباط به.

وبدون ذلك، لا يوجد شيء يمكن الارتباط به. بناء قائمة وسائل الإعلام أمر حيوي. وبدونها، لن يكون هناك من يبيع له الفكرة، ولا من يكتب له المقال.

وبدونها، لن يكون هناك من يبيع له الفكرة، ولا من يكتب له المقال. إن التواصل أمر حيوي. وبدونها لا تصل الرسالة.

وبدونها لا تصل الرسالة. المتابعات حيوية. بدونها، لن يكون هناك رابط محدد، ولا تحديد للشخص المناسب الذي يمكن عرض الفكرة عليه.

بدونها، لن يكون هناك رابط محدد، ولا تحديد للشخص المناسب الذي يمكن عرض الفكرة عليه. عملية المراجعة أمر حيوي. وبدون ذلك، لا توجد دروس مستفادة ولا توجد طريقة للتحسن.

ولكن على الرغم من أن كل مرحلة تعتبر حيوية، فقد عملت مع عدد كافٍ من المسوقين الرقميين والعلاقات العامة لأدرك أنه أمر شاق عندما تواجه عميلاً/رئيسًا يطلب منك القيام بـ X وY وZ، وأنت تعلم أنه لا يوجد سوى القليل ما يكفي من الوقت لـ X لكنك توافق عليه على أي حال.

نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر عدالة لأنفسنا.

ليس لأن العلاقات العامة تستغرق وقتًا طويلاً، ولكن لأن العلاقات العامة الجيدة تأتي من عمليةوكل جانب من جوانب هذه العملية أمر حيوي.

يستحق كل جانب أيضًا أن يتم الدفع مقابله – من وجهة نظر الوكالة، من المهم أن يدرك العملاء أن الخبرة والمعرفة التي تدخل في جلسات التفكير هذه وما إلى ذلك – حتى تلك التي تم تصويرنا فيها ونحن نسترخي على أكياس الفول مع علب من المشروبات الغازية وكرات التنس – هي القيمة.

لا أحد يدفع ثمن الروابط. إنهم يدفعون ثمن هذه العملية

وهذا يعني أننا بحاجة إلى صياغة خرائط طريق تتيح لنا الوقت الكافي للقيام بما يلي:

قم بأبحاثنا.

تنفيذ أفكارنا.

إنشاء الأصول لدينا.

بناء قوائم وسائل الإعلام لدينا.

قم بتواصلنا.

متابعة.

قم بمراجعة عملنا.

هل تعتقد أنه يمكنك تحطيم بعض التواصل خلال ساعة؟

لا يمكنك!

ولكن بدلاً من الذعر والقول إننا قادرون على تقديم أكثر مما نعرف أننا قادرون عليه، يجب علينا بدلاً من ذلك أن نكون واثقين من القدرة على التراجع ووضع توقعات عادلة عادلة للجميع.

تحليل البيانات الحبيبية

إنه لأمر رائع أننا منفتحون جدًا كصناعة بحيث نرغب في مشاركة البيانات مع بعضنا البعض للإعلام والإلهام.

ولكن من المهم أيضًا ملاحظة أن ما هو صحيح على المستوى الإجمالي لوكالة واحدة لن يكون بالضرورة صحيحًا على المستوى التفصيلي بالنسبة لك أو لعميلك.

من خلال تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لدينا وتحديد أهدافنا المملوكة والمشتركة، فإننا نوضح سياق نجاحنا؛ وطالما تم الاتفاق على ذلك مع فريقنا/عميلنا، فنحن في وضع جيد.

قد يكون الأمر، على سبيل المثال، أن متوسط ​​عدد المتابعات التي تحقق النجاح في حملة ما هو 3، أو أن التواصل في صباح يوم الخميس في الساعة 8 صباحًا هو الأفضل، ولكن هذه الأشياء يمكن أن تكون مجرد نقاط بداية لنشاطك.

حتى لو كنت تعمل في مجال العلاقات العامة لسنوات عديدة، فإن كل عميل لديه رحلته الفريدة الخاصة به، والتي تمليها أهدافه وتطلعاته وجمهوره وسوقه ومنافسيه ومشهد برنامج SERPs وما إلى ذلك.

لذا فإن مراجعة البيانات على مستوى العميل واستخلاص الدروس منها هو أمر آخر من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أفضل وأفضل مع استمراركم في العمل معًا.

قد تكون هذه البيانات بيانات رقمية مثل رؤى جمهور GA، أو تصنيفات الكلمات الرئيسية، أو معلومات المبيعات، أو بيانات إدارة علاقات العملاء.

أو قد يكون شيئًا أقل ملموسًا.

نحن نميل إلى تجنب الحديث عن المقاييس البسيطة مثل مدى سعادة العميل.

لكن كن شجاعًا بما يكفي للاعتراف بأن عميلك يعرف عن صناعته وجمهوره أكثر مما تعرفه أنت وعلى استعداد للمشاركة في احتفاله بجزء معين من التغطية حتى لو كان DR:1 وأنت شخصيًا لا تفهم ذلك!

احصل على رؤى من بياناتك، وتعلم الدروس، وقم بتطبيقها لتكون أفضل وأفضل طوال الوقت.

كن عادلاً مع بعضكما البعض وعادلاً مع نفسك

كانت هناك تعليقات في بعض الأماكن في الآونة الأخيرة يمكن تفسيرها على أنها اقتراح بضرورة تقليل العلاقات العامة من احتفالها العلني بالحملات التي يفخرون بها.

بالنسبة لي، فكرة أن العلاقات العامة سوف لا مشاركة نجاحاتهم أمر محزن.

إن الاحتفال بالنجاح هو شيء أقدره بشدة في صناعتنا لأنه من خلال رؤية نجاحات الآخرين يمكن إلهامي وتنشيطي.

بدلا من ذلك، دعونا إعادة صياغة تلك الاحتفالات.

نحن نعمل في مجال العلاقات العامة، لذلك سنقوم بإضفاء لمسة إيجابية على اتصالاتنا العامة.

ولكن، كأشخاص يعملون في هذه الصناعة، يمكننا أيضًا أن نلاحظ أن هناك الكثير وراء تلك الاتصالات التي لا نعرفها.

لذلك حصلت الحملة على 10000 رابط:

كم من الوقت ذهب فيه؟

كم الميزانية؟

كم عدد الزوايا التي دفعوها للوصول إلى هذه النقطة؟

بدلاً من التفكير، “يا له من أمر كريكي، هذا يضع بعض التوقعات غير الواقعية!”، فلنعتبر الأمر “يا له من مصدر إلهام عظيم لحملتي القادمة”.

أو، بشكل أكثر بساطة، دعونا نحتفل بالفوز مع أقراننا، ونهنئهم على العمل الذي يفخرون به، ونمضي قدمًا إذا كنا لا نعتقد أنه يخدمنا. كل شيء جيد!

ولا يتم ذلك إلا بالتعريف كيف تبدو جيدة لأنفسنا وعملائنا أنه يمكننا حقًا الحكم على النجاح أو الفشل.

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