Rewrite this title: العملية المكونة من ثلاث خطوات للحصول على كلمات رئيسية فعالة متعددة اللغات

ستساعدك المقالة التالية: العملية المكونة من ثلاث خطوات للحصول على كلمات رئيسية فعالة متعددة اللغات

على الرغم من أنها غالبًا ما تُعتبر اللغة المشتركة للإنترنت، إلا أنها ليست القوة المهيمنة على الإنترنت التي يتخيلها الكثيرون. ولا تزال اللغة الوحيدة الأكثر استخدامًا على الإنترنت، وفقًا لـ إحصائيات عالم الإنترنتولكن اللغة الصينية تأتي الآن في المرتبة الثانية بفارق ضئيل ــ ويتحدث ثلاثة أرباع متصفحي الويب لغة أصلية غير الإنجليزية. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى نهج متعدد اللغات للوصول حقًا إلى السوق العالمية التي يضعها الإنترنت في متناول اليد.

هناك العديد من القضايا المتعلقة بالتصميم وإمكانية الوصول التي يجب معالجتها عندما يتعلق الأمر بتوطين مواقع الويب الخاصة بك لأسواق اللغات الأجنبية – التصميم والصور والألوان – ولكن ترجمة المحتوى الخاص بك وتحسين محركات البحث لمواقعك هي بلا شك الأكثر أهمية.

من الناحية المثالية، ستتم ترجمة المحتوى الخاص بك بواسطة متحدث أصلي للغة المستهدفة، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على الفروق الدقيقة في المحتوى والقضاء على الأخطاء التي قد ترتكبها الترجمة الآلية، ولكن إذا كانت ميزانيتك لا تتجاوز هذا الحد يمكنك اختيار إضافة عنصر واجهة مستخدم مثل جوجل المترجم إلى موقعك.

ومع ذلك، حتى إذا اخترت خيار الترجمة الآلية لمحتوى الويب الخاص بك، فيجب ألا تترك تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك للصدفة من خلال ترجمة كلماتك الرئيسية مباشرةً وترك الأمر عند هذا الحد. الكلمات الرئيسية الشائعة في بلد ما قد لا تشبه تلك المستخدمة في بلد آخر، حيث أن المرادفات أو العامية أو الاختصارات أو حتى التخصيصات من لغة أخرى قد تكون بدائل أكثر شيوعًا. هناك ثلاث خطوات بسيطة يمكن اتباعها للتأكد من أن مواقع اللغات الأجنبية الخاصة بك تستخدم الكلمات الرئيسية الأكثر فعالية لأسواقها، والتي قمت بتفصيلها أدناه.

ترجمة وطرح البدائل

لا ينبغي الاعتماد على الترجمة الحرفية للكلمة الرئيسية باعتبارها الكلمة النهائية، ولكنها يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق. من المفترض أنك قضيت وقتًا وجهدًا في البحث عن الكلمات الرئيسية لموقعك باللغة الإنجليزية، لذا لا فائدة من ترك هذه الجهود تذهب سدى. قم بترجمة كلماتك الرئيسية باللغة الإنجليزية إلى اللغة الأخرى، ثم قم بطرح الأفكار البديلة في اللغة الأجنبية، أو فكر في بدائل باللغة الإنجليزية ثم قم بترجمتها.

على سبيل المثال، الترجمة الفرنسية الحرفية لـ “التأمين على السيارات” ستكون ”. ومع ذلك، تُظهر أداة الكلمات الرئيسية من Google أن هذا ليس مصطلح بحث شائعًا، حيث أن ” و ” أكثر نجاحًا بكثير. في هذه المرحلة، يمكن أن تكون مساعدة المتحدث الأصلي لا تقدر بثمن في تبادل الأفكار حول المصطلحات البديلة الشائعة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض اللغات، مثل الألمانية، تحتفظ بالكثير من الكلمات الإنجليزية للاستخدام الشائع، وخاصة المصطلحات التقنية. قد تعمل كلماتك الرئيسية باللغة الإنجليزية بشكل أفضل في بعض الحالات من الترجمات. يجب أن تتذكر أيضًا أن اللغات تختلف من منطقة إلى أخرى. في إسبانيا، تعني كلمة “سيارة”، بينما في أمريكا اللاتينية، نفس الكلمة الإسبانية تعني “عربة أطفال” – وهو فرق كبير إذا كنت تقوم بتسويق السيارات أو عربات الأطفال!

البحث باستخدام تحليلات البيانات

بمجرد حصولك على قائمة بالكلمات الرئيسية المحتملة، تصبح جاهزًا لمراجعتها باستخدام Google أداة الكلمات الرئيسية. من الناحية المثالية، أنت تبحث عن مصطلحات البحث التي تتمتع بحركة مرور عالية نسبيًا ومنافسة منخفضة نسبيًا. الخبر السيئ هو أنه من غير المرجح أن تجد كليهما في كلمة رئيسية واحدة. والخبر السار هو أنه، كما ذكرنا أعلاه، لا تزال اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر استخدامًا عبر الإنترنت، وهذا يعني أنه سيكون هناك منافسة أقل على الكلمات الرئيسية باللغة الفرنسية أو التشيكية على سبيل المثال.

تحقق من عدد المرات التي يتم فيها استخدام كل كلمة من كلماتك الرئيسية المحتملة في كل سوق، ثم حدد مزيجًا من الكلمات الرئيسية “القصيرة” الشائعة والكلمات الرئيسية “الطويلة” الأكثر تحديدًا، لاستخدامها في المحتوى الخاص بك وحملات AdWords.

وفي حين أن جوجل هو محرك البحث الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، إلا أن المنافسين المحليين هم المهيمنون في بعض المناطق. بايدو هو محرك البحث الأكثر استخدامًا في الصين، على سبيل المثال ياندكس هي الشركة الرائدة في السوق في روسيا، لذا ستحتاج إلى تحسين أسلوب تحسين محركات البحث الخاص بك لكل محرك بحث واستخدام أدوات تحليل البيانات الخاصة به (Baidu Keyword و ياندكس وردستات) للتحقق من كلماتك الرئيسية – من المؤكد أن المتحدث الأصلي سيكون مفيدًا هنا.

قم بتحسين نتائجك

يمكن أن تتغير اتجاهات الكلمات الرئيسية بسرعة تنذر بالخطر، لذا لا تنس التحقق من أدائك كل شهر على الأقل، وتحسين كلماتك الرئيسية، وتجاهل تلك التي لا تجذب حركة المرور وتعزيز تلك التي لا تجلب حركة مرور. تحقق من منافسيك لمعرفة الكلمات الرئيسية التي يستخدمونها، وانظر إلى إحصائياتك الخاصة لمعرفة مصطلحات البحث التي يجدها الأشخاص عليك بالفعل. يعد البحث عن الكلمات الرئيسية عملية مستمرة، ولكن إذا بذلت جهدًا، فيجب عليك أيضًا جني الثمار.