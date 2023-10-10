Rewrite this title: العناصر الأربعة للتسويق (البحث).

ستساعدك المقالة التالية: العناصر الأربعة للتسويق (البحث).

لا يختلف التسويق عبر البحث كثيرًا عن التسويق التقليدي. وكما هو الحال في السوق الفعلي، لديك عدد كبير من المركبات التي يمكنك الاختيار من بينها. قد يكون تحسين جهودك أمرًا مربكًا بعض الشيء، لذا ابحث عن المزيج التسويقي التقليدي للمساعدة قليلاً.

ص رقم 1: المنتج

النتيجة النهائية. في عالم الإنترنت، سنسمي هذا تفاعل المستخدم مع موقع الويب الذي يتم الترويج له. أريد أن أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة من أجل تضمين جميع أنواع مواقع الويب، وليس مواقع التجارة الإلكترونية فقط.

هذا هو المكان الذي يتناسب فيه التحويل مع المزيج التسويقي. ليس هناك أي معنى في إضاعة جهود بناء الروابط أو تحسين الصفحة إذا كانت النتيجة النهائية لذلك تقود المستخدم إلى مكان غير مرغوب فيه. يريد الكثير من العملاء أن تكون صفحاتهم في أعلى نتائج SERP، لكنهم غير مستعدين لإجراء تغييرات على موقعهم على الويب تجعلهم يستحقون تصنيفات عالية.

ف رقم 2: السعر

كم تنفق على موقع الويب الخاص بك والترويج له؟ الأرقام التي تطفو على شاشتي تذهلني أحيانًا. ينفق الأفراد والشركات الكثير على التسويق عبر البحث.

توقعت شركة Forrester أن يتم تخصيص 3.1 مليار دولار للتسويق الاجتماعي بحلول عام 2014، لكن هذا يمثل 1/10 فقط مما يعتقدون أنه سيذهب إلى التسويق عبر البحث. هذه أرقام كبيرة، ولا شك في ذلك. قم بإلقاء نظرة خاطفة على عادات التسويق عبر البحث لدى منافسيك وعادات الإنفاق على التسويق عبر البحث. هل أنت في نفس الملعب؟

ص رقم 3: المكان

ينطبق هذا P، المعروف أيضًا باسم التوزيع، على كيفية تسليم P الأول (موقع الويب المستهدف) إلى المستهلك المحتمل. هل تحصل على الكثير من حركة المرور المباشرة؟ أين أنت في SERPs؟

أين الروابط الخلفية الخاصة بك معلقة؟ من الضروري أن تفهم تغطية السوق الخاصة بك. كم مرة يتم البحث عن كلماتك الرئيسية؟ أداة رائعة للتحقق من اتجاهات الكلمات الرئيسية هي Google Insights. لا تضيع أموالك على الكلمات الرئيسية التي لا تهم المستخدمين (دوه!).

ص رقم 4: الترويج

دعونا نشير إلى التعبئة والتغليف، هنا. أنا أتحدث عن الوصف التعريفي وعلامة العنوان. على الرغم من أن هذه ليست عوامل موجودة على الصفحة، في حد ذاتها، إلا أنها مهمة جدًا لجهود التسويق في البحث. لا تهب هذه. حتمًا، مثل طفل في عيد الميلاد، سيختار موظفو Google وBingers الصندوق الذي يبدو أفضل هدية. الراكب الأحمر.