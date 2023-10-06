Rewrite this title: العناصر الأساسية لكتاب منشور ذاتيًا ناجحًا

ستساعدك المقالة التالية: العناصر الأساسية لكتاب منشور ذاتيًا ناجحًا

في حين أن صناعة النشر لن تموت في أي وقت قريب، فإن القدرة على النشر الذاتي للكتب سرعان ما أصبحت قوة مدمرة تفتح عالمًا من الفرص للناس. ومع ذلك، فالأمر ليس بهذه البساطة مثل تجميع ملف PDF وتصميم غلاف باستخدام برنامج Microsoft Paint ووضع شيء ما على سطح المكتب. Amazon.

إذا تعاملت مع الأمر بهذه الطريقة، فسوف تفشل. إحدى أفضل النصائح التي سمعتها على الإطلاق هي التصرف كما لو كنت تعمل مع ناشر تقليدي عندما تنشر كتابًا بنفسك. لن تكون غير مبالٍ بشأن أي جانب من جوانب عملك، فكتابة كتاب ونشره بنفسك هو نفسه تمامًا. يجب أن تتعامل معه كمشروع وأن تلتزم بمعايير عالية للغاية. من بين بحر ملايين الكتب Amazon، أفضل كتاب منشور ذاتيًا يرتفع إلى القمة، والباقي يدفن. يتعين عليك بالفعل التغلب على وصمة العار المتمثلة في النشر الذاتي، لذا لا تمنح القارئ المحتمل أي سبب للشك في جودة عملك. الآن، دعونا نلقي نظرة على ما أعتبره العناصر الأساسية لكتاب منشور ذاتيًا ناجحًا.

1. المنصة

كل شيء يبدأ مع النظام الأساسي الخاص بك. لا يمكنك كتابة كتاب في الفراغ، قم برميه Kindle، وآمل أن يعرف الأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن عملك شيئًا عن كتابك. يقول سيث جودين أننا مهووسون بمقاطعة الغرباء. ومع ذلك، تتيح لنا المنصة الفرصة لبناء علاقة مع الجمهور وإنشاء كتاب مخصص لهم. هذا هو من يجب أن يكتب الكتاب من أجله. سيكونون هم من يشترون كتابك ويخبرون الآخرين عن كتابك. منصتك هي الأساس لكتاب ناجح منشور ذاتيًا.

ما لم تكن من المشاهير، إذا لم يكن لديك منصة، فابدأ هنا. إذا قضيت آخر 4 سنوات في تأليف كتاب، ولم يكن لديك منصة، فأنت تواجه معركة شاقة لبيع الكتاب. ابدأ مدونة، وبودكاست، وعرض ويب، وقم ببناء جيشك الصغير. أعطهم الكتاب مجانا إذا كان عليك ذلك.

2. شيء ليقوله

عندما تكتب كتابًا، تلعب النية والدافع دورًا كبيرًا. إذا كان السبب الوحيد لكتابتك هو كسب المال أو تضخيم غرورك، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف عملك. لا تكتب أي شيء لمجرد أنك تعتقد أنه سيحقق مبيعات جيدة. لا تنس أن مجرد وجود كلمات على شاشة أو صفحة، لا يعني أن القارئ لا يمكنه الشعور بما تفكر فيه. عندما تحدثت مع جاي كاواساكي عن كتابه الأخير، قال لي “اكتب الكتاب لأن لديك ما تقوله”. حتى لو كانت هناك كتب حول مواضيع مماثلة، لا تنس أنه لا أحد يستطيع أن يقول ذلك بالطريقة التي تستطيعها. لماذا تعتقد أن هناك الكثير من الكتب على وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا ننشغل في غرفة الصدى. لديك رأي وسوف يبرز كتابك.

التعامل معها كما لو كنت تعمل مع ناشر

هذا هو المكان الذي يتم فيه فصل الكتب المنشورة ذاتيًا عالية الجودة عن تلك التي تم دفنها.

3. التحرير

هناك سبب وراء قيام الناشر بجعل العديد من المحررين ينظرون إلى كتابك قبل أن يصل إلى الرف. على الرغم من ذلك، ما زلت أرى كتبًا مطبوعة بها أخطاء مطبعية. مهما فعلت، قم بتعيين محرر. حتى لو كنت أفضل مدقق لغوي في العالم، فمن الصعب أن ترى أخطائك عندما تكون مرتبطًا بالعمل بشكل وثيق. نفس الشخص الذي لن يشتكي كثيرًا من خطأ مطبعي في منشور مدونة مجاني، سوف يجن جنونه بسبب الأخطاء المطبعية في كتاب بقيمة 99 سنتًا. هذا مجرد واحد من المجالات العديدة التي يمكنك من خلالها التغلب على وصمة العار المرتبطة بالنشر الذاتي.

4. تصميم التخطيط / الغلاف

Amazon هي وسيلة بصرية للغاية. عندما تتصفح الكتب . أول شيء ترى غلافه. إذا كنت مصمم جرافيك أو فنانًا ماهرًا، فقد تتمكن من تصميم الغلاف الخاص بك. إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بتعيين مصمم مستقل. لن تظهر في الجينز الأزرق وقميصا لحفل الزفاف الخاص بك. إذا كان كتابك يهمك، وهو ما أفترض أنه كذلك، فاستثمر في تصميم الغلاف.

5. خطة التسويق

“الترويج للكتاب هو ماراثون وليس سباق سريع” – كاري ويلكرسون، المدير التنفيذي حافي القدمين

لقد قمت ببناء منصة. لقد قمت بتأليف أعظم كتاب في العالم، وهو مصقول مثل سيارة BMW جديدة تمامًا في ساحة البيع. عملك لم ينته بعد، والعمل الحقيقي على وشك البدء. إذا قمت بذلك بشكل صحيح، فقد بدأ التسويق في اليوم الذي بدأت فيه كتابة الكتاب. في حين أن المفاجآت لطيفة لحفلات أعياد الميلاد، إلا أنها لا تعمل بشكل جيد لحفلات إطلاق الكتب.

المروجين

عند إطلاق الكتاب، ستحتاج إلى أشخاص لمساعدتك في نشر الكلمة. في هذه الأيام، يمكن أن يكونوا مدونين، أو أصدقاء لك لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة، أو حتى أساتذة جامعيين. أراد أحد أصدقائي أن يكتب كتابًا عن الالتحاق بكلية الطب. ونظرًا لأنه لم يكن لديه منصة، أخبرته أن أفضل المروجين سيكونون مديري القبول في كل كلية طب في البلاد. يمكن أن يكون المروجون أي شخص قد يستفيد من الكتاب. قم بتجنيدهم قبل أن تحتاج إليهم. إذا قمت ببناء منصتك، فقم بتجنيد 20 شخصًا. المفتاح هنا هو العثور على الأشخاص الذين يتعاملون معك حقًا. من الأفضل أن يكون لديك 10 مروجين سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدتك، ثم 100 ممن يبحثون فقط عن كتاب مجاني.

التعليقات

على Amazon مراجعات الكتب مهمة. يعد عدد المراجعات على الكتاب مؤشرًا على الدليل الاجتماعي. من الذي يمكنك الحصول عليه لكتابة التعليقات لك؟ الأشخاص الذين قمت بتعيينهم كمروجين هم بداية مثالية. كلما حصلت على المزيد من المراجعات، ارتفع مستوى رؤية كتابك.

الترويج المجاني لحزب العمال الكردستاني

هناك أفكار كثيرة حول هذا. يستخدمه بعض الأشخاص لخصم كتبهم وتقديم نقاط سعر أقل. والبعض الآخر يتبرعون بكتبهم مجانًا. إذا قمت بالتسجيل في KDP، Amazon يسمح لك بالتخلي عن نسخ من كتابك لمدة 5 أيام خلال أي فترة 90 يومًا. ولكن خلال تلك الفترة، يقتصر الأمر أيضًا على بيع كتابك فقط Amazon. ومع ذلك، فإن التخلي عن كتابك خلال تلك الفترة المجانية يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف آلاف الأشخاص لعملك، وهي طريقة رائعة لزيادة الوعي بكتابك والحصول على الكثير من المراجعات. في تجربتي الخاصة، استخدمت كل الأيام الخمسة مرة واحدة، ووجدت أن هذا هو النهج الأكثر فعالية.

مشاركات/مقابلات الضيوف

من المحتمل أنك لن تكون على برنامج أوبرا مع كتابك المنشور بنفسك. حتى أن العديد من المؤلفين الذين ينشرون أعمالهم بشكل تقليدي لا يجدون النجاح في وسائل الإعلام الرئيسية التي اعتادوا عليها. للحصول على نظرة متعمقة في هذا، أوصي بالقراءة تأثير تيم فيريس بقلم مايكل السبيرج.

تعد المدونات والبودكاست والقنوات الأخرى بمثابة وسائل الإعلام الجديدة.

اكتب مشاركة ضيف لموقع مثل Search Engine Journal حيث يمكن لآلاف الأشخاص رؤيتها. ضع في اعتبارك أن محتوى المنشور يجب أن يكون ذا صلة بالجمهور، وإذا كان مجرد عرض لكتابك، فسوف يفشل.

ابحث في متجر iTunes عن ملفات البودكاست ذات الصلة بكتابك. تواصل مع مضيف العرض واسأل عما إذا كانوا يبحثون عن ضيوف جدد.

تمتلك جميع هذه المنافذ عبر الإنترنت مخزونًا غير محدود من فتحات المحتوى التي يجب ملؤها. إذا كان بإمكانك تقديم محتوى جيد لهم، فأنت تقدم لهم معروفًا. هذا المنصب من قبل ريان هوليداي يتطرق إلى تفاصيل واضحة حول كيفية الحصول على تغطية إعلامية لكتابك أو مشروعك.

في حين أن النشر التقليدي لا يزال يضفي طبقة من المصداقية على عملك، فإن النشر الذاتي يخلق فرصًا للأشخاص بشكل لم يسبق له مثيل. ربما لن يمر وقت طويل قبل أن تختفي وصمة العار. لقد أحببت تشبيه جاي كاواساكي لمقارنة المؤلفين الذين ينشرون أنفسهم بصانعي البيرة الحرفيين. لن تسمع أبدًا أحدًا يقول إن بدويايزر أفضل لأنه تم تصنيعه في مصنع عملاق. يمكنك التوقف عن الانتظار ليتم اختيارك. يمكنك مشاركة رسالتك مع العالم. فقط لا تفترض أن الأمر سيكون سهلاً.