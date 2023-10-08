Rewrite this title: الفوز باستقلال الارتباط الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: الفوز باستقلال الارتباط الخاص بك

إنه الرابع من يوليو! وبينما نستمتع جميعًا بالهوت دوج والمخللات، فإن ويل سميث في مكان ما يلكم كائنًا فضائيًا في وجهه…

لنكن صادقين، لقد تطورت معظم العطلات الأمريكية إلى نوع من الاحتفال التجاري الموضوعي. ولكن في الأساس، فإن عطلة نهاية الأسبوع هذه التي تمتد لثلاثة أيام ليست مجرد عذر لتناول سلطة البطاطس، بل هي احتفال بالاستقلال.

في تحسين محركات البحث (SEO)، يسعى معظمنا إلى التحرر بطريقة أو بأخرى. بالنسبة للبعض، قد يكون ذلك بمثابة التحرر من نظام إدارة المحتوى المقيد، وبالنسبة للآخرين قد يكون ذلك بمثابة راحة من ميزانية الدفع لكل نقرة (PPC) المرهقة. لكن بالنسبة للكثيرين، يتعلق الأمر بالتحرر من المهمة الصعبة المتمثلة في بناء الروابط.

لا تفهموني خطأ، أنا أول من أخبرك أن بناء الروابط أمر أبدي. يعد التفكير النشط في فرص الارتباط ومتابعتها عملية مستمرة لا ينبغي أن تتوقف أبدًا. مع ذلك، هناك ما هو أكثر من مجرد روابط لتحسين محركات البحث. إنه افتراض شائع يربط بين التصنيفات المتساوية، وهو ما يساوي الربح. نعم، الأمر ليس بهذه البساطة. إن الشغف ببناء الروابط هو شيء واحد، ولكن عندما يتعلق الأمر على حساب كل مجال آخر من مجالات التسويق عبر الإنترنت، فهذا ليس مجرد سحر، بل هو تثبيت. ولكن مع وجود العديد من الاستراتيجيات القوية الأخرى، يجب أن يكون الهدف النهائي هو القدرة على الحصول على الروابط حتى عندما لا تحاول حقًا.

محتوى

إذا كنت لا تعتقد أن المحتوى الخاص بك يمكنه الحصول على روابط من تلقاء نفسه، فأنت مخطئ. من المؤكد أنه لن يصل كل المحتوى الخاص بك إلى حالة Linkbait. بعضها عبارة عن أجرة قياسية مثل المقالة رقم 7000 على الإنترنت حول “كيفية اختيار التأمين على السيارات”. أحصل عليه. ولكن يجب أيضًا أن يكون عنوان مقالتك جيدًا ومترابطًا بشكل صحيح ويستحق القراءة حقًا. إذا كانت تحتوي على تلك العناصر والرتب الخاصة بالذيل الطويل، فيجب أن تكون قادرة على إغراء شخص ما للارتباط به؛ دون أن تحثهم مثل الماشية. المشكلة الآن هي أنه لن يتمكن أحد من العثور على المحتوى الخاص بك إذا لم تقم بأي نوع من الترويج.

إذا كان كل المحتوى الخاص بك عبارة عن طعام عنكبوت مدفون في مجلد في مكان ما على موقعك، فلا عجب أنك مهووس بمطاردة الروابط. إنهم بالتأكيد لا يطاردونك. خذ بعض الوقت الذي تقضيه في محاولة إيجاد طرق للحصول على المزيد من الروابط وتخصيصه لإنشاء محتوى أفضل. ربما يكون الرسم البياني رائعًا، على الرغم من أنني أعني أنه رائع، لأن هذا السوق أصبح مشبعًا. أي شيء يمكن أن ينجح، أداة رائعة حقًا، جودة جيدة، فيديو جذاب، تطبيق، قالب WordPress، كل هذه الأشياء هي أشكال محتوى قابلة للربط بشكل مشروع. إذا كانت مواردك محدودة، فحاول التركيز على إنشاء تحفة فنية واحدة. اسأل معظم مواقع الويب عن المحتوى الأكثر شيوعًا. ربما استغرق تطويره الكثير من الوقت والموارد، ولكن عندما يتم ذلك، سيكون لديك بقرة تستمر في وضع الروابط. ربما أكون في حيرة من أمر حيواناتي هنا، لكنك تفهم هذه النقطة.

شبكة

ربما لا تفكر في الأمر، لكن شبكتك هي في الواقع واحدة من أفضل الموارد للحصول على الروابط. المشكلة هي أن نمو الشبكة لا يؤدي إلى نتائج تصنيف فورية. لذلك، في كثير من الأحيان، يتم وضع بناء العلاقات في مرتبة متأخرة لصالح العمليات التي لها نتائج أسرع. لكن بعض أساليب الحصول على الروابط تجعل منشئي الروابط يحرقون جهات الاتصال والفرص مثل سحابة من الجراد تلتهم حقلاً. عندما تكون الحقيقة هي أننا سنكون أفضل حالًا في التصرف مثل جوني أبلسيد الصغير. ذلك الرجل، كان يزرع الأشجار التي نمت ومع مرور الوقت أثمرت. وبدلاً من الأرض المحروقة، ترك البساتين في أعقابه.

باعتبارك منشئ الروابط، عليك أن تفكر في ما ستراه عندما تنظر إلى الوراء. هل هي أرض قاحلة قاحلة أم حقل مزدهر من الاتصالات التي يمكنك حصادها؟ إن الأشخاص الذين يشعرون بنوع من الارتباط الشخصي معك هم، بشكل عام، أكثر عرضة لقراءة المحتوى الخاص بك ومشاركته والارتباط به. يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات البسيطة التي يقوم بها حلفائك عبر الإنترنت إلى ظهور بعض الروابط المباشرة، ولكنها يمكن أن تساعدك أيضًا في لفت انتباهك إلى المدونات ومواقع الويب الأخرى وحتى منافذ الأخبار. عندما يتعلق الأمر بالحصول على روابط، فإن وجود جيش صغير من المحاربين الموثوقين يمكن أن يكون أكثر فائدة بكثير من إرسال آلاف الطلبات إلى بحر من الغرباء.

تحسين التحويل

في بناء الروابط، تسمع من الأشخاص الذين يريدون المزيد من الروابط. إنهم يريدون أرقامًا أعلى، ويريدون استهداف المزيد من العبارات، ويريدون الحصول على تصنيف أعلى في كل شيء، ولكن… هل يحتاجون حقًا إلى كل ذلك؟ ربما…وربما لا. نعم، المزيد من الروابط أمر جيد، والروابط الأفضل رائعة، والتصنيفات رقم 1 هي الكأس المقدسة ولكن أيًا منها لن يعني شيئًا إذا كنت مشغولًا جدًا بالحصول على المزيد من الروابط لدرجة أنك تفوت ما يحدث بالفعل.

تحصل معظم المواقع التي كانت تلعب لعبة تحسين محركات البحث (SEO) على الإطلاق على نوع ما من حركة المرور. ولكن من الممكن أن تستقبل مليون زائر يوميًا، وإذا لم يفعلوا أي شيء لكسب المال، فمن الأفضل أن تمتلك مدينة أشباح. لذا فإن السؤال هو ما الذي تحتاجه حقًا؟ هل هو حقا المزيد من الروابط، أو تصنيفات أفضل؟ أو ربما تحتاج فقط إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لكيفية تفاعل الزوار مع موقعك.

الحقيقة هي أنك سترغب دائمًا في الحصول على تصنيف أعلى وستكون الروابط دائمًا عاملاً في ذلك. لكن متابعة التصنيفات بشكل أعمى دون إجراء أي اختبار لقابلية الاستخدام أو تحسين الصفحة المقصودة يشبه الصيد بالمتفجرات. نعم، سيكون لديك الكثير من الأسماك الميتة في نهاية اليوم، لكنها لن تساعدك حقًا على تناول الطعام. نحن نميل إلى أن نكون على الجانب المسرف قليلاً كثقافة. نحن نهدر الطعام والماء والطاقة والموارد البشرية وكأن هذا حقنا. في تحسين محركات البحث (SEO)، نهدر الكثير من الفرص ببساطة من خلال الهوس بالحصول على المزيد بدلاً من الاستفادة من كل ما لدينا. على سبيل المثال، في الصفحة المقصودة، هل يفتقد الأشخاص العبارة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء؟ هل يجد الأشخاص ما يبحثون عنه بسرعة وسهولة أم أنهم يغادرون دون تحقيق؟ في بعض الأحيان تكون هذه الأشياء الصغيرة هي التي تترك أموالك على الطاولة.

إذا تمكن موقعان من تحويل حوالي 10 أشخاص يوميًا، فهل يهم أن يحصل أحدهما على 10000 زائر ويحتل المرتبة الأولى والآخر يحصل على 100 زائر ويحتل المرتبة التاسعة؟ وفقا لخلاصة القول لا. الفرق هو أن أحد المواقع يحتاج في الواقع إلى المزيد من الروابط بينما يحتاج الآخر فقط إلى معرفة سبب كره المستخدمين له.

تعد الروابط جزءًا رئيسيًا من تحسين محركات البحث ولكنها ليست كل شيء. إنها ليست علاجًا معجزة، لكنها يمكن أن تكون عكازًا. إذا كانت هناك مشكلة، فمن المحتمل ألا يؤدي مجرد طرح بعض الروابط إليها إلى حل المشكلة. إن تحقيق السيادة في تحسين محركات البحث قد لا ينطوي على التهرب من ضرائب الشاي، ولكن لدينا شيء مشترك مع آبائنا المؤسسين. وكما فعلوا، يتعين علينا أن ندرك أهمية توازن القوى. لا ينبغي لأي كيان واحد أن يسيطر على أمة دون تمثيل عادل ومتساوي للشعب. ولا ينبغي لأي استراتيجية واحدة لتحسين محركات البحث أن تهيمن على الحملة دون مراعاة عادلة على الأقل لتكتيكات الدعم الأخرى. لذا، ربما عندما نحتفل بالإطاحة الأمريكية بالحكومة البريطانية، يمكننا أيضًا أن نضيء شمعة رومانية من أجل استقلال الارتباط. بالطبع ما زلت أفضل الاحتفال بآخر فيلم جيد لبيل بولمان.