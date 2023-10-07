Rewrite this title: الفوضى التسويقية في مجال حجز الفنادق

ستساعدك المقالة التالية: الفوضى التسويقية في مجال حجز الفنادق

إذا كان هناك مجال تسويق أكثر ديناميكية وتنافسية عبر الإنترنت من السفر والضيافة، فحتى المراقب العادي سيجد صعوبة في ملاحظته. لو كانت هناك طريقة فقط لمعرفة أين تتجه العديد من الأعمال التجارية عبر الإنترنت. حسنًا، ربما من خلال ملاحظة بعض الأشياء المهمة، بالإضافة إلى آخر الأخبار، يمكننا أن نبدأ في فهم أفضل.

من خلال التركيز على قطاع حجز الفنادق، نظرًا لأن الرحلات الجوية والبحث عن رحلات الطيران ستكون على ما يبدو بمثابة لعبة إيرادات صفرية لأطراف ثالثة في مرحلة ما، فإننا نرى لعبة إيرادات غرف الفنادق باعتبارها التحول التالي في السوق (والتسويق). ألقِ نظرة على بعض اللاعبين والتحركات المهمة، لتعرف إلى أين يأخذ الاتجاه القادم المسافرين (والاستثمارات).

المتسابقون

مواقع الفنادق أو مقدمي الخدمات – يمكن أن تكون هذه القنوات، مع مبادرات التسويق والرؤية المناسبة، هي الحل الأفضل من حيث الأسعار و”الاتصال”. تكمن المشكلة في التكلفة العالية للتسويق التقليدي أو التسويق عبر التسويق عبر محرك البحث (SEM)، بالإضافة إلى منحنى التكيف/التعلم الحاد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الدعم الأخرى. خلاصة القول هي أن فنادق Mom and Pop تحتاج إلى قناة مساعدة فعالة. مزيج التسويق أمر بالغ الأهمية.

يمكن أن تكون هذه القنوات، مع مبادرات التسويق والرؤية المناسبة، هي الحل الأفضل من حيث الأسعار و”الاتصال”. تكمن المشكلة في التكلفة العالية للتسويق التقليدي أو التسويق عبر التسويق عبر محرك البحث (SEM)، بالإضافة إلى منحنى التكيف/التعلم الحاد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الدعم الأخرى. خلاصة القول هي أن فنادق Mom and Pop تحتاج إلى قناة مساعدة فعالة. مزيج التسويق أمر بالغ الأهمية. وكالات السفر عبر الإنترنت – Expedia وOrbitz والقنوات الكبيرة التي لا تعد ولا تحصى تسيطر على المجثم حتى الآن. تحقق Google تقدمًا وتثير قلق السوق، ولكن حتى الآن لا يزال يتعين على الفنادق الاعتماد على هذه العلامات التجارية. على الرغم من ذلك، يمكن أن يؤدي الجانب السلبي إلى قتل هؤلاء، فهم يأخذون عمولة عالية مقابل تناقص العائدات. لا تستطيع الفنادق تحمل هذه التكلفة، كما أن العمولات المرتفعة ليست حكيمة على المدى المتوسط ​​أو الطويل. (راجع خطوة Expedia أدناه للحصول على الأحدث)

Expedia وOrbitz والقنوات الكبيرة التي لا تعد ولا تحصى تسيطر على المجثم حتى الآن. تحقق Google تقدمًا وتثير قلق السوق، ولكن حتى الآن لا يزال يتعين على الفنادق الاعتماد على هذه العلامات التجارية. على الرغم من ذلك، يمكن أن يؤدي الجانب السلبي إلى قتل هؤلاء، فهم يأخذون عمولة عالية مقابل تناقص العائدات. لا تستطيع الفنادق تحمل هذه التكلفة، كما أن العمولات المرتفعة ليست حكيمة على المدى المتوسط ​​أو الطويل. (راجع خطوة Expedia أدناه للحصول على الأحدث) جوجل – مع ITA وعمليات الاستحواذ الأخرى، وإطلاق البحث عن رحلات الطيران والفنادق، وخاصة فيما يتعلق بشركة Motorola، قد لا يتم تصنيف Google Travel على هذا النحو، ولكن عملاق البحث قد وصل بالفعل. في المرة الأولى التي بحثت فيها عن صفحات الفنادق على g+، وجدت صفحتين، واليوم يوجد المئات (نعم، مع وجود زر g+ على موقعهم) – يمكن لـ Google أن تحكم هذا المجثم أيضًا، ولكن قد يكون للمنظمين رأي – أفضل رهان هنا هو أنهم سوف نلعب جنبا إلى جنب للحصول على أفضل نتيجة.

– مع ITA وعمليات الاستحواذ الأخرى، وإطلاق البحث عن رحلات الطيران والفنادق، وخاصة فيما يتعلق بشركة Motorola، قد لا يتم تصنيف Google Travel على هذا النحو، ولكن عملاق البحث قد وصل بالفعل. في المرة الأولى التي بحثت فيها عن صفحات الفنادق على g+، وجدت صفحتين، واليوم يوجد المئات (نعم، مع وجود زر g+ على موقعهم) – يمكن لـ Google أن تحكم هذا المجثم أيضًا، ولكن قد يكون للمنظمين رأي – أفضل رهان هنا هو أنهم سوف نلعب جنبا إلى جنب للحصول على أفضل نتيجة. مفتاح الغرفة – بدأت بـ 6 من أكبر الفنادق في العالم. تكمن الإمكانية في المخزون الضخم الذي يمكن فرضه بسبب هذه العلامات التجارية – فضلاً عن إمكانية تقويض اتفاقيات السفر عبر الإنترنت الكبيرة. حتى الآن، يمكن أن يفوز البحث الوصفي الآخر أو حتى البحث المباشر في الغرف عبر الإنترنت بالسعر. (هذه المقالة تنتقص) قد يؤدي Roomkey أيضًا إلى نتائج عكسية بالنسبة للاعبين الكبار، مما ينتقص من مواقعهم المنزلية. يقترح البعض أنها مجرد محاولة لاختبار الماء وإخافة وكالات السفر عبر الإنترنت.

– بدأت بـ 6 من أكبر الفنادق في العالم. تكمن الإمكانية في المخزون الضخم الذي يمكن فرضه بسبب هذه العلامات التجارية – فضلاً عن إمكانية تقويض اتفاقيات السفر عبر الإنترنت الكبيرة. حتى الآن، يمكن أن يفوز البحث الوصفي الآخر أو حتى البحث المباشر في الغرف عبر الإنترنت بالسعر. (هذه المقالة تنتقص) قد يؤدي Roomkey أيضًا إلى نتائج عكسية بالنسبة للاعبين الكبار، مما ينتقص من مواقعهم المنزلية. يقترح البعض أنها مجرد محاولة لاختبار الماء وإخافة وكالات السفر عبر الإنترنت. التبادل الفندقي العالمي – البساطة ومجانية الفنادق كقناة تسويقية/بوابة رؤية – ربما تكون أرخص من معظم قنوات التوزيع الأخرى (تحصل شركة Expedia على ما يصل إلى 30 بالمائة من رسوم الحجز “الإجمالية”). سيأتي في الأول من مارس (يملكه العالم، وينضم إليه العديد من الفنادق، ويؤجل إصداره على نطاق واسع؟) ربما يكون GHX، كما يطلق عليه المطورون، حصانًا أسود يقدم أفضل ما في العالمين.

– البساطة ومجانية الفنادق كقناة تسويقية/بوابة رؤية – ربما تكون أرخص من معظم قنوات التوزيع الأخرى (تحصل شركة Expedia على ما يصل إلى 30 بالمائة من رسوم الحجز “الإجمالية”). سيأتي في الأول من مارس (يملكه العالم، وينضم إليه العديد من الفنادق، ويؤجل إصداره على نطاق واسع؟) ربما يكون GHX، كما يطلق عليه المطورون، حصانًا أسود يقدم أفضل ما في العالمين. السيد والسيدة سميث والفخامة – تشكل الوكالات المتخصصة والبوتيكات جزءًا كبيرًا من الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالعطلات الفاخرة والعطلات وما إلى ذلك. يستخدم مديرو القنوات مجموعة قنوات التوزيع بدلاً من أن يكونوا قناة واحدة في الواقع. ومن المرجح أن يتعاملوا مع حرب الأسعار المقبلة بشكل جيد، ويبتعدون عن المشاكل. هناك دائمًا مكان للبوتيك الأنيق.

– تشكل الوكالات المتخصصة والبوتيكات جزءًا كبيرًا من الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالعطلات الفاخرة والعطلات وما إلى ذلك. يستخدم مديرو القنوات مجموعة قنوات التوزيع بدلاً من أن يكونوا قناة واحدة في الواقع. ومن المرجح أن يتعاملوا مع حرب الأسعار المقبلة بشكل جيد، ويبتعدون عن المشاكل. هناك دائمًا مكان للبوتيك الأنيق. المستقلين الآخرين – من المرجح أن تستمر مجموعات من أصحاب الفنادق مثل رابطة مالكي الفنادق الأمريكية الآسيوية (AAHOA) وجهودهم على موقع Besthotelrates.com في محاولة تأكيد أنفسهم. مثل شركات المنتجات الفاخرة والبوتيكات المتخصصة، يمكنها أيضًا الانخراط في السوق. للاطلاع على أحدث تحركاتهم، راجع هذا البيان الصحفي المتعلق بإيرادات الهاتف المحمول والصوت والفنادق المساعدة.

فقط لتوضيح التأثير الحاسم والسريع الذي يحدثه المعطلون الجدد على الأسواق، وبينما أكتب هذا، أعلنت شركة Expedia عن حل إضافي آخر للإيرادات. ، كما يسمونها، تم تصميمها لإغراء شركات الطيران “بالاشتراك” في لعبة حجز الفنادق، بشكل كبير. ثم هذه المقالة في عين للسفر يسلط الضوء قليلاً على كيفية رؤية اللاعبين في الفنادق الكبرى لديناميكيات التسويق الفندقي. على الرغم من عدم ذكر جيمس هارور، خبير التسويق في هيلتون العالمية، للمنافسين، فمن الواضح أن التغيير في وسائل التواصل الاجتماعي ووجود Google في الفضاء يؤثر على كل لاعب في مجال الضيافة.

لذلك، بدون إعداد ورقة عمل مكونة من 200 صفحة حول الأسواق الحرة ومعاملاتها، يمكن لأي شخص أن يخبر Google وGlobal Hotel Exchange، وخاصة القائمة الواسعة من الفنادق المستقلة الموجودة هناك، بأنها في طريقها للتحرك. لا تخطئوا، فهذه الصناعة تبلغ قيمتها مئات المليارات من العائدات في جميع أنحاء العالم، وربما حتى تريليونات عندما يتم احتساب كل شيء. في حين أنه من الواضح أن هناك مجالًا للعديد من اللاعبين والقطاعات المتخصصة داخل السوق، فمن الواضح أيضًا أن البعض سيخسر وقتًا كبيرًا في الأشهر القادمة.

سباق المليارات

إذا كنت تبحث عن الفروق بين خيارات الحجز عبر الإنترنت، فستظهر عدة شرائح بشكل أكثر وضوحًا. تظل الرفاهية ترفًا، ويبدو أن العلامات التجارية الكبرى تقوم بتقسيم نفسها إلى شرائح، ويتطلب ما يسمى بـ “الرجال الصغار” بما في ذلك شريحة الميزانية مفاهيم مختلفة قليلاً للتسويق وتطوير الأعمال. مع Facebookبعد أن أصبح الاكتتاب العام الأولي خارج الحقيبة الآن، يجب على الأموال الذكية أن تنظر إلى لاعبين مثل GHX وبعض الآخرين كعروض محتملة قادمة. يشير هذا الإصدار إلى هذا الشيء بالذات.

أجد أنه من المثير للاهتمام أنه منذ أن أعلنت شركة Magnuson عن Global Hotel Exchange، وأعلنت AAHOA عن نماذج مختلفة تمامًا للإيرادات والحجز، حدثت حركة كبيرة في هذا المجال. يبدو أن التسويق الحكيم وGoogle والمحتوى الديناميكي واستراتيجيات SEM الأخرى في حالة تغير مستمر. وفي الوقت نفسه، يبدو أن القنوات المهمة الأخرى مثل المجالات الاجتماعية والاستراتيجيات الرقمية التقليدية (الإعلانات وما إلى ذلك) تتأثر بشكل مماثل بالاقتصاد والأسلوب.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى أين نندمج جميعًا في هذه الأسواق وغيرها من الأسواق المتغيرة بسرعة. ومهما كان الأمر، يبدو أن المنافسة ستكافئ نزيل الفندق في نهاية المطاف، وبالتالي جميع المسافرين.