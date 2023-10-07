Rewrite this title: القاضي يرفض الإفصاح الصحفي المدفوع من Google

ستساعدك المقالة التالية: القاضي يرفض الإفصاح الصحفي المدفوع من Google

في أوائل أغسطس/آب، أمر القاضي ويليام ألسوب، الذي يرأس المعركة بين شركتي جوجل وأوراكل في قاعة المحكمة، الشركتين بتقديم إفصاحات قانونية عن جميع العلاقات المدفوعة الأجر والمحفزة مع الصحفيين. وطلب ألسوب أن تتضمن الإفصاحات، التي كانت مطلوبة نتيجة لاعتقاده أن عمالقة التكنولوجيا ربما أضروا عمدا بالتغطية الصحفية، قائمة بجميع الصحفيين والمدونين الذين “ربما تأثروا بالعلاقات المالية”.

وقالت جوجل، التي قدمت إفصاحها قرب الموعد النهائي يوم الجمعة الماضي، ما يلي:

“لم تدفع شركة Google ولا محاميها أموالاً لمؤلف أو صحفي أو معلق أو مدون للإبلاغ أو التعليق على أي قضايا في هذه القضية. ولم تشارك جوجل ولا محاميها في أي مقايضة مقابل تغطية أو مقالات حول القضايا في هذه القضية.

القاضي ألسوب، الذي بدا منزعجًا من كشف جوجل الضيق النطاق، وبخ عملاق البحث وطالبهم بتقديم معلومات إضافية:

“لم يقتصر الأمر الصادر في 7 أغسطس/آب على المؤلفين الذين “دفع لهم… مقابل الإبلاغ أو التعليق” أو على حالات “المقايضة”. وبدلا من ذلك، تم تصميم الأمر لتسليط الضوء على المؤلفين الذين ربما تأثرت تصريحاتهم حول القضايا في القضية بتلقي الأموال من جوجل أو أوراكل.

وأشار القاضي إلى أنه يتوقع أن تقدم جوجل قائمة كاملة بجميع المقاولين والاستشاريين والبائعين والموظفين الذين علقوا علنًا على القضية في موعد لا يتجاوز ظهر يوم الجمعة. عندما تستأنف شركة Oracle قرار المحكمة الابتدائية، فمن المحتمل أن تؤثر القائمة سلبًا على قضية Google.

تشمل المصادر: عالم الكمبيوتر, زد نت، & سي نت

مصدر الصورة: صراع الأسهم