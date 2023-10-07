Rewrite this title: القاضي يطالب المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في دعوى روزيتا ستون ضد جوجل

ستساعدك المقالة التالية: القاضي يطالب المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في دعوى روزيتا ستون ضد جوجل

قبل عام 2009، منع برنامج Google AdWords المعلنين من تقديم عروض أسعار على العبارات والكلمات الرئيسية المحمية بعلامات تجارية. نظرًا لتطبيق خوارزمية متقدمة يُزعم أنها قادرة على اكتشاف نوايا المعلنين، قام Google AdWords بتغيير السياسة في عام 2009 وبدأ السماح للمعلنين بالمزايدة عمدًا على هذه الكلمات الرئيسية والعبارات المحمية.

نظرًا لبيع AdWords روابط دعائية لمصطلحات بحث محددة تحتوي على اسم الشركة، رفعت Rosetta Stone دعوى قضائية ضد Google بشأن انتهاك العلامة التجارية بعد وقت قصير من تحديث السياسة. تدعي منصة اللغة الشهيرة أنها أبلغت عن 190 حدثًا منفصلاً للروابط التي ترعاها Google والتي أدت إلى تزييف برامجها الشهيرة.

في البداية، رفضت المحكمة الجزئية الأمريكية دعوى انتهاك العلامة التجارية التي رفعتها شركة Rosetta Stone ضد شركة Google. ومع ذلك، أعادت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فيرجينيا إحياء القضية وقال القاضي ويليام تراكسلر ما يلي في حكم المحكمة المكون من 47 صفحة:

“يمكن لجهة تدقيق معقولة للحقائق أن تجد أن Google قصدت التسبب في ارتباك من حيث أنها تصرفت مع العلم بأن الارتباك من المحتمل جدًا أن ينجم عن استخدامها للعلامات. الأدلة التي تلتها المحكمة الجزئية كافية لإثبات مسألة حقيقة حول ما إذا كانت جوجل واصلت تقديم خدماتها إلى المنتهكين المعروفين.”

ورغم أن النتيجة النهائية لهذه القضية لم تتحدد بعد، فإن قرار المحكمة بمطالبة المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في النتائج التي توصلت إليها يشكل نكسة كبيرة لشركة جوجل. ومع ذلك، في بيان عقب القضية، قللت جوجل من أهمية القرار وأعربت عن ثقتها في تحقيق النصر في نهاية المطاف:

“نعتقد أن الاستخدام المشروع للعلامات التجارية كمحفزات للكلمات الرئيسية يساعد المستهلكين على اتخاذ خيارات أكثر استنارة. بالنسبة لما تبقى من القضية، نحن واثقون من أننا سننتصر على أساس الموضوع والقانون.

وبالمثل، أشار ستيفن سواد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روزيتا ستون، إلى أنه يعتقد أن شركته ستفوز في النهاية بمعركة قاعة المحكمة:

“نحن سعداء برأي محكمة الاستئناف الأمريكية. نحن نعتقد أن البيع غير المصرح به لعلاماتنا التجارية لأطراف ثالثة، بما في ذلك المزيفين، أمر خاطئ لأنه يضر المستهلكين الأمريكيين ويربكهم وينتهك العلامات التجارية الخاصة بـ Rosetta Stone ويضعفها. نحن واثقون من أننا سننتصر في نهاية المطاف في هذه القضية”.

إذا فازت Rosetta Stone بالدعوى القضائية في النهاية، فمن المرجح أن يؤدي القرار إلى تغييرات فورية في سياسات Google AdWords. هذه التغييرات، التي من المرجح أن تمنع تقديم عطاءات إضافية على المصطلحات المحمية بالعلامات التجارية، يمكن أن تغير بشكل جذري استراتيجية الإعلان لبعض الشركات.

[Sources Include: VentureBeat, Market Watch, & Courthouse News]