Rewrite this title: القرب المادي من الباحث: هل هو أحد عوامل التصنيف في Google؟

ستساعدك المقالة التالية: القرب المادي من الباحث: هل هو أحد عوامل التصنيف في Google؟

قريب من الثالث من جميع عمليات بحث Google لها نية محلية – أي أن الباحث يبحث عن شيء قريب أو موجود في منطقة معينة.

في كثير من الأحيان (ولكن الآن دائمًا) عندما تحدد Google أن هناك نية محلية، فإنها ستعرض أهم النتائج المحلية في حزمة الخرائط أعلى نتائج البحث.

يمكن أن تظهر الأنشطة التجارية في نتائج البحث العضوية للاستعلامات ذات النية المحلية أيضًا.

هل يؤثر مدى قرب الباحث جسديًا من التصنيف التجاري؟ دعنا نرى.

المطالبة: القرب المادي من الباحث هو أحد عوامل التصنيف

الفكرة هنا هي أن المسافة بين الموقع الفعلي للنشاط التجاري والباحث هي عامل تصنيف رئيسي في البحث المحلي.

الدليل على القرب الجسدي كعامل تصنيف

انخفض قرب الباحث من مكان العمل من رقم 1 إلى رقم 3 في صناعة Moz قائمة على أساس المسح عوامل تصنيف البحث المحلي في عام 2020

هذا ليس مجرد اعتقاد شائع بين محترفي تحسين محركات البحث (SEO).

جوجل يخبرنا بشكل مسطح يعد هذا القرب أحد العوامل الثلاثة الكبرى في تحديد تصنيف البحث المحلي:

“تعتمد النتائج المحلية في المقام الأول على مدى الصلة بالموضوع والمسافة والشهرة. تساعدنا مجموعة من هذه العوامل في العثور على أفضل تطابق لبحثك.

“تأخذ المسافة في الاعتبار مدى بعد كل نتيجة بحث محتملة عن مصطلح الموقع المستخدم في البحث. إذا لم يحدد المستخدم موقعًا في بحثه، فسنحسب المسافة بناءً على ما نعرفه عن موقعه.

لماذا يعرض جوجل لشخص ما قائمة بمتاجر البيتزا في تورونتو، كندا، إذا كان يتجول في شوارع ميديلين، كولومبيا، بحثًا عن شريحة؟

السؤال الكبير لمحترفي تحسين محركات البحث وأصحاب الأعمال المحليين هو، كيف تجعل موقعك واضحًا لـ Google لضمان ظهورك في نتائج البحث ذات الصلة؟

هناك عدة طرق ملموسة:

تأكد من دقة الاستشهادات (القوائم المحلية). وأن نشاطك التجاري يظهر حيث يبحث الأشخاص عن المنتجات والخدمات المحلية وما إلى ذلك.

وأن نشاطك التجاري يظهر حيث يبحث الأشخاص عن المنتجات والخدمات المحلية وما إلى ذلك. مطالبة و يؤكد لك قائمة أعمالي على Google .

. احصل على مفتاح API لخرائط Google وتحسين الأماكن والمسارات لتزويد الباحثين بتجربة أكثر شمولاً وثراءً.

وتحسين الأماكن والمسارات لتزويد الباحثين بتجربة أكثر شمولاً وثراءً. بالنسبة للشركات في منطقة الخدمة، تأكد من إعداد ملف التعريف الخاص بك بشكل صحيح حتى لا تنتهك إرشادات Google لتمثيل النشاط التجاري بشكل صحيح.

إظهار القرب دون القرب الجسدي

علاوة على ذلك، يمكنك مساعدة Google في فهم سياق موقعك للاستعلامات المحلية ذات الصلة وكذلك تحسين تجربة عملائك المحتملين من خلال تحسينات المحتوى.

على سبيل المثال، قد يكون Google على علم بدبوس الخريطة الخاص بموقعك ويدرك أن موقعك يقع عند تقاطع الطرق بين First Ave وLyon St S في أوتاوا.

يعرف Google أن هذا الحي يسمى The Glebe، لذا فأنت تقوم بالفعل بتحسين عمليات البحث مثل [restaurants in the glebe] و [dinner nearby] إذا كان الباحث قريبًا من موقعك الفعلي بفضل وجود ملف شخصي تم التحقق منه في نشاطي التجاري على Google (GMB) واستشهادات دقيقة.

ولكن – لاستعارة بعض الأمثلة من الرياضة – ماذا عن ذلك؟ [dinner before the Jay’s game]؟

أو ماذا عن [senators game dinner]؟

أنا لست قريبًا من المدن التي يلعب فيها هذان الفريقان، ولا يحتوي الاستعلام على نية محلية كافية لرسم MapPack.

لكن ربما أتوجه إلى هناك غدًا.

إذن من سيساعدني في العثور على العشاء؟

أول مطعم أجده في أفضل 10 نتائج عضوية على Google لمثال أعضاء مجلس الشيوخ ليس حتى موقع ويب أو قائمة محلية؛ انه Facebook بريد:

إنها طريقة ذكية للتحدث عما يحدث محليًا في منشورات مدونتك، ومنشورات نشاطي التجاري على Google (GMB)، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك.

فيما يلي مثال آخر لإثبات القرب من حاجة الباحث عندما لا تكون الأقرب فعليًا إلى الباحث في وقت الاستعلام، ومع ذلك فأنت قريب فعليًا من الحاجة:

يستخدم مطعم OSSO الفيديو للظهور في نتائج البحث ذات الموضع صفر لهذا الاستعلام ذي الصلة محليًا على الرغم من أنني حاليًا على بعد 1550 ميلاً.

إذا كنت ترغب في الظهور أمام الباحثين الذين يضعون الخطط ولكنهم ليسوا في المنطقة المجاورة مباشرة بعد، فقم بإنشاء محتوى ذي صلة محليًا.

القرب الجسدي من الباحث: حكمنا

نعم، يستخدم Google القرب/المسافة كإشارة لترتيب البحث.

ومن المهم ألا تترك الأمر لـ Google لإظهار نشاطك التجاري فقط عندما يستخدم الباحث صراحةً مصطلح الموقع أو يمكن لـ Google معرفة مكانه.

اذكر المنظمات المحلية أو الفرق الرياضية أو الأحياء أو الأنشطة في المحتوى الخاص بك حتى يكون لدى Google المزيد من الطرق لمعرفة متى تكون قريبًا فعليًا من احتياجات الباحث.

فكر في شخصيات عملائك والمشكلات التي قد تتمكن من حلها لأنواع مختلفة من الأشخاص.

تأكد من دمج المعلومات المحلية في المحتوى الخاص بك حيث يكون ذلك منطقيًا حتى تتمكن Google من إخبارك بتلبية أي غرض محلي.