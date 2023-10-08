Rewrite this title: الكتب الإلكترونية من Google تصل إلى 2.5 مليون عملية تنزيل

ستساعدك المقالة التالية: الكتب الإلكترونية من Google تصل إلى 2.5 مليون عملية تنزيل

لعقود من الزمن كان هناك سؤال حول ما إذا كانت الكتب ستبقى على قيد الحياة في العالم الحديث أم لا. على الرغم من أنه سؤال سخيف عندما كانت المنافسة الوحيدة موجودة في الأفلام والبرامج التلفزيونية والعروض الإذاعية، فقد أحدثت التنسيقات الإلكترونية اليوم أكثر من تأثير بسيط في سوق نشر الكتب. بالطبع، على الرغم من أن هذه أخبار سيئة للناشرين، إلا أنها قد تكون بمثابة نعمة للمؤلفين. بفضل الكتب الإلكترونية ومنافذ الكتب الإلكترونية المختلفة، أصبح من السهل الآن على الكتّاب الأقل شهرة الحصول على كتابهم الأول في السوق – ربما بمتوسط ​​ربح أقل؛ يجني كاتبك النموذجي في أمريكا حوالي 6000 دولار سنويًا.

النقطة المهمة هي أنه في حين أن المنشورات المطبوعة من الكتب آخذة في الانخفاض، فإن منافذ الكتب الإلكترونية تتزايد بشكل كبير. لقد قدمت Google مثالًا مناسبًا لنا من خلال تطبيق الكتب الإلكترونية الخاص بها. تم إصداره على ثلاث وسائط رئيسية (Google Chrome، وأنظمة Android، وiOS)، وقد شهد المشروع الذي دام ستة أشهر بالفعل 2.5 مليون عملية تنزيل للتطبيق. في حين لم يقف بعد من أخمص القدمين إلى أخمص القدمين مع Apple iBookstore (الذي شهد أكثر من 100 مليون عملية تنزيل كتاب) أو Amazon في سوق الكتب الإلكترونية، يمثل الرقم 2.5 مليون زخمًا مذهلاً لـ Google.

وشهدت Google أيضًا توسعًا كبيرًا في عدد شراكات الناشرين والبائعين. عند الإطلاق، كانت جوجل تعمل مع 5000 ناشر و100 بائع كتب مستقل، وزادت هذه الأرقام إلى 7000 و250 على التوالي.

بعض المعلقين متشككون. على سبيل المثال، ذكر كلينت بولتون من Google Watch أن “الكتب الإلكترونية من Google تبدو وكأنها كتاب مُدار أيضًا، وحماقة من جانب Google”. من المهم أن ندرك من أين يأتي بولتون. تعد Google شركة رائدة في هذه الصناعة، كما أن عدد التنزيلات والشراكات لديها ليس مثيرًا للإعجاب على الإطلاق. ومع ذلك، فهم يخرجون أيضًا من البوابة بسرعة. لا يمكن تجاهل كتب Google الإلكترونية بأي حال من الأحوال. على مدار العام أو العامين المقبلين، من المرجح أن تتمكن Google من المنافسة مع بائعي الكتب الإلكترونية المعتمدين في السوق.

[via Google Watch]