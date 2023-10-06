Rewrite this title: الكشف عن أسعار Microsoft Surface Pro

ستساعدك المقالة التالية: الكشف عن أسعار Microsoft Surface Pro

مايكروسوفت لديها أعلنت للتو سيتم إطلاق جهاز Surface Pro الذي طال انتظاره في شهر يناير، بسعر يبدأ من 899 دولارًا أمريكيًا لإصدار 64 جيجابايت و999 دولارًا أمريكيًا لإصدار 128 جيجابايت. يأتي كلاهما مزودًا بقلم Surface ولكن سيتم بيع Touch Cover أو Type Covers بشكل منفصل. انتبه أيضًا إلى أن الجهاز يشغل قدرًا كبيرًا من مساحة التخزين قبل أن تضع عليه أي شيء بنفسك؛ الإصدار 64 جيجابايت يحتوي على حوالي مساحة تخزين قابلة للاستخدام 45 جيجابايت على سبيل المثال.

لقد كنت شخصيًا أنتظر بفارغ الصبر أن يصبح الإصدار Pro متاحًا لأن إصدار RT بدا محدودًا بعض الشيء بالنسبة لاحتياجاتي. لم تكن نقطة سعر RT جذابة مقارنة بالعروض الأخرى مثل iPad الجديد. إنها قيود، مثل القدرة على تشغيل التطبيقات من متجر تطبيقات Microsoft فقط، وعدم القدرة على التشغيل “العادي” Windows كانت التطبيقات بمثابة عدم البيع بالنسبة لي شخصيًا.

ومع ذلك، فإن Surface Pro، كجهاز كمبيوتر شخصي وجهاز لوحي كامل، يتحقق من جميع مربعات قائمة الرغبات الخاصة بي، وأنا سعيد لأن نموذج التسعير هو إلى حد كبير ما كنت أتوقعه. سيأتي عيد الميلاد 2013 مبكرًا جدًا بالنسبة لي في العام المقبل 🙂

بالنظر إلى المواصفات الفنية لجهاز Surface Pro، فإننا نحصل على معالج Intel Core i5، وشاشة عريضة بدقة 1920×1080 عالية الدقة بنسبة 16:9، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، ومنفذ USB3، ومنفذ Mini Display لدعم شاشة خارجية. دقة تصل إلى 2560 × 1440 وكاميرات ويب عالية الدقة 2 × 720 بكسل.

يمكنك معرفة المزيد عن Surface Pro على Surface.com موقع إلكتروني. سأبيع جهازي iPad الخاصين بي في شهر يناير القادم وأتحول إلى Pro. ماذا عنك؟