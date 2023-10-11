Rewrite this title: الكل في حزمة SEO Pack ومكونات Headspace2 WP الإضافية: مقارنة وجهاً لوجه

ستساعدك المقالة التالية: الكل في حزمة SEO Pack ومكونات Headspace2 WP الإضافية: مقارنة وجهاً لوجه

اثنان من ملحقات SEO الأكثر شيوعًا والتي تمت مناقشتها على نطاق واسع لـ WordPress هما الكل في حزمة SEO واحدة و مساحة الرأس2.

كلاهما ذكي ومجاني وقابل للاستخدام.

بالنسبة لمدوناتي الخاصة، قد أستخدم إما؛ لم أفكر كثيرًا في مدى اختلافهم. ومع ذلك، كثيرًا ما يسأل العديد من عملائي وأصدقائي عن المنتج الذي أوصي به ولماذا.

لم أتمكن من العثور على مقالة توضح بوضوح الفرق بين المكونين الإضافيين، لذلك قررت إنشاء قائمة واحدة تضم جميع ميزات أي منهما تقريبًا ومقارنتها وجهاً لوجه:

المنطقة للتحرير مساحة الرأس2 الكل في حزمة SEO واحدة * الاعدادات العامة (ينطبق على كل شيء ما لم ينص على خلاف ذلك) نعم لا الصفحة الرئيسية نعم نعم أرشيف نعم نعم فئات نعم نعم المشاركات والصفحات نعم نعم صفحات المؤلف نعم لا صفحات البحث نعم نعم 404 صفحة نعم نعم صفحات العلامة نعم نعم تنسيق مقسم إلى صفحات نعم نعم علامات العنوان الفريدة (الفئات والعلامات) نعم لا استخدم noindex للفئات / استخدم noindex للأرشيفات / استخدم noindex لأرشيفات العلامات: لا نعم إنشاء الأوصاف تلقائيًا: لا نعم تكبير العناوين لا نعم

العلامات الخاصة / وحدات الماكرو

يحدد نطاق وحدات الماكرو وأنواعها القدرة على تخصيص (وتنويع) نظام العلامات الوصفية والعناوين:

توضيح مساحة الرأس2 الكل في حزمة SEO واحدة تم استبداله بتاريخ المنشور/الصفحة ٪٪تاريخ٪٪ ٪تاريخ٪ تم استبداله بعنوان المنشور/الصفحة ٪٪عنوان٪٪ %post_title% / %page_title% / %blog_title% / %category_title% / تم استبداله بمقتطف المنشور/الصفحة ٪٪مقتطفات٪٪ – تم استبدالها بفئات المنشورات (مفصولة بفواصل) ٪٪فئة٪٪ – تم استبداله بفئة المنشور (الرئيسية). – %category_title% / %category% تم استبداله بوصف الفئة ٪٪وصف التصنيف٪٪ ٪وصف التصنيف٪ تم استبداله بوقت تعديل المنشور/الصفحة ٪٪معدل٪٪ – تم استبداله بمعرف المنشور/الصفحة ٪٪بطاقة تعريف٪٪ – تم استبداله بـ “nicename” لمؤلف المنشور/الصفحة ٪٪اسم٪٪ %post_author_nicename% تم استبداله بالاسم الأول والأخير لمؤلف المنشور/الصفحة – %post_author_firstname%/ %post_author_lastname% تم استبداله بـ “nicename” لمؤلف المنشور/الصفحة ٪٪اسم٪٪ %post_author_nicename% تم استبداله بمعرف المستخدم الخاص بمؤلف المنشور/الصفحة ٪٪معرف المستخدم٪٪ – تم استبداله بعبارة البحث الحالية %%عبارة البحث%% %request_words% / %بحث% تم استبداله بالوقت الحالي ٪٪الوقت الحالي٪٪ – تم استبداله بالتاريخ الحالي ٪٪التاريخ الحالي٪٪ ٪تاريخ٪ تم استبداله برقم الصفحة الحالية (أي الصفحة 2 من 4) ٪٪صفحة٪٪ ٪صفحة٪

خاتمة: