Rewrite this title: اللحاق بركب التطور: تشكيل الجيل القادم من التسويق الرقمي

ستساعدك المقالة التالية: اللحاق بركب التطور: تشكيل الجيل القادم من التسويق الرقمي

إن تطور البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى نطاق أوسع تفاعل الجمهور بشكل عام مع الإنترنت ووسائل الإعلام المتاحة عبر الإنترنت، يمثل بطبيعة الحال اهتمامًا كبيرًا لجميع أولئك الذين يقدمون الخدمات في الصناعة.

مع استمرار تطور محركات البحث وتوسع وسائل التواصل الاجتماعي لحدودها الخاصة، فإن هذا الإعداد يختبر بالفعل مدى مرونة عرض الشركات. أنا أعمل في الغالب مع العملاء، الذين يتطلعون إلى تسخير أصولهم لتحقيق رؤية أكبر عبر الإنترنت، والحفاظ على القنوات التي تعمل تجاريًا معهم كعلامة تجارية وتطويرها.

الآن، لقبي يجعلني متخصصًا في تحسين محركات البحث (SEO)، ولكن بكل صدق، ما زلت أفكر في أن اختصاص “تحسين محرك البحث” يتم اختباره بالفعل – خاصة وأن هناك الكثير من التقاطع مع القنوات الأخرى… ربما شيئًا على غرار ذلك هل سيكون وجود متخصص في الرؤية العضوية / متخصص في الوسائط المكتسبة طريقة أفضل لوصف ما نقوم به كتحسين محركات البحث؟ إن مستقبل تحسين محركات البحث (SEO) في رأيي، مهما كانت الميزانية، يحتاج إلى تعزيز الوصول إلى تحسين جميع وسائل الإعلام وقنوات التسويق من أجل الرؤية العضوية… ولا ينبغي أن يقتصر على مواقع الويب وبناء الروابط فقط.

وهذا يعني أن كل شركة موجودة لا تخلق ميزة تنافسية كبيرة في تطوير ثقافة مرنة ونموذج أعمال رقمي فحسب، بل تفعل ذلك أيضًا الوكالات التي تدعمها. ينبغي أن يكون ذلك أمرًا مسلمًا به، لكن بكل صدق، لا أعتقد حقًا أن هذا هو المكان الذي ينبغي أن يكون فيه. هل تكافح الوكالات لمواكبة جميع التغييرات التي تحدث في السوق والتقنيات وفرص التسويق بشكل عام؟ ربما، لكني أعتقد حقًا أنه لا ينبغي أن يكون الأمر بهذه الطريقة. أساس متين في التدريب والتطوير لتشجيع التفكير الفضولي والتحليلي، والدعم اللاحق وتعزيز الثقافة حيث يجب أن يكون فهم هذه الفرص في قلب كل فريق مع أجندة طويلة المدى في هذا القطاع.

لقد كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأنني تعرفت على مجموعة واسعة من ممارسات واستراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) من جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها، وأعتقد أن المرونة يجب أن تكون أولوية أكبر بكثير. متى كانت آخر مرة تمت فيها مراجعة الوثائق والعمليات و”أدلة أفضل الممارسات” والتقارير والتدريب والنهج الشامل لتحسين محركات البحث لتعكس التغييرات؟ كل شهر أو كل سنة؟ ربما يمكن أن تكون هذه عملية مستمرة، حيث يعيش فريقك ويتنفس تطور فرص أفضل؟ كانت إدارة المدرسة القديمة تضع هذا النوع من التفكير في خانة عملية التحسين المستمر، أو كايزن.

بدون هذا النوع من التفكير، سيكون فريقك على الفور في مرحلة اللحاق بالركب، وأنا أعلم من التحدث مع العديد من كبار المسئولين الاقتصاديين في المملكة المتحدة أن عددًا من الوكالات المتخصصة بالتأكيد لا تسمح لموظفيها بتوليد هذه القيمة – وليس فقط القيام شيء فظيع من قبل موظفيهم، ولكن أيضًا يؤدي إلى تدهور سمعة الصناعة. وأنا شخصياً لا أريد أن تضيع سمعة قيادة اتفاق السلام الشامل الاستثنائي والأفكار المبتكرة والمخرجات المدوية لصالح أولئك الذين لديهم إدارة متفتتة لموظفيهم دون أي تفكير في القطاع ككل أو سمعة الشركة أو الأشخاص الذين يعملون لديهم .

تغيرات السوق من أفكار مجربة إلى فرص حقيقية

ليس المقصود من هذا أن يكون منشورًا يقول إن مُحسّنات محرّكات البحث الخاصة بي أفضل من مُحسّنات محرّكات البحث الخاصة بهم، ولكن ببساطة لحثك، كقارئ، على الإجابة على السؤال: ماذا تفعل لفريقك لتعزيز إنشاء الأفكار، المجتهدين؟ اختبار تلك الأفكار من أجل تطوير مقترحاتها التجارية، وعرض تلك الأفكار كفرصة حقيقية للعلامة التجارية التي تعمل بها عبر الإنترنت؟ سؤال كبير، ولكن مهم جدا!

كيف تتم رعاية هذا الأمر داخل فريقك وشركتك والصناعة ككل؟ هل يتم ذلك ببساطة من خلال قراءة دراسات الحالة عبر الإنترنت، أم أنك تقوم بإنشاء دراسات الحالة الخاصة بك، وأفكارك الخاصة من قنوات متعددة بطريقة أكثر استباقية وسلاسة وتوسعية؟

كثيرًا ما يدهشني فريق بناء الروابط في MEC بأفكارهم في خلق فرص جديدة لها نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لبناء الروابط، وليس مجرد إعادة تدوير أفكار الآخرين – وهو شيء أحب رؤيته تمامًا – براعة حقيقية في صناعة تحسين محركات البحث. إنه يذكرني كل يوم بأنه أفضل قطاع للعمل فيه! كيف يمكننا جميعًا تشجيع هذا التطوير للاختبار والعمل والترويج لكيفية عملنا كمتخصصين في الصناعة؟

تطوير الوسائط الرقمية من الداخل

إن تطور البحث والتواصل الاجتماعي هائل، ولكن فكر فقط في مصدره: انطباعات الشعارات إلى العرض التفاعلي المستهدف، والبحث المدفوع، وتحسين محركات البحث، وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، والعلاقات العامة عبر الإنترنت، إلى القنوات دائمة النضج مثل سهولة الاستخدام، وتحسين معدل التحويل، وأشكال البحث الدلالي، والتخصيص، والتخطيط والتنفيذ المتكاملين للتسويق، وإعادة الاستهداف، وإدارة علاقات العملاء الإلكترونية، وتحسين قنوات الوسائط المتعددة غير المتصلة بالإنترنت… إنه أمر مدهش حقًا – هناك الكثير من المعلومات لإعلامنا بما سنفعله خلال أشهر و سنوات قادمة.

على هذا النحو، فإن تشكيل التسويق في الساحة الرقمية سيأتي بأشكال عديدة ومختلفة حيث تفسر كل شركة هذه الفرص بطريقتها الخاصة، ولكن هذا لن يأتي إلا من الداخل. ومع ذلك، فإن هذا النهج الفريد ليس بالضرورة أمرًا سيئًا – فمن الأهم تشجيع هذا التغيير والابتكار والاحتفال به بعد كل شيء، طالما أن أولئك الذين يقودون هذا الابتكار يعملون على تطوير هذه الفرص مع مراعاة القيمة التجارية التي يحققونها. سوف يخدمون – وليس مجرد جلد “فرصة” تم اختبارها وتخطيطها وتنفيذها بشكل سيء.

آمل أن يدخل أولئك الذين يدخلون هذا المجال الآن لأنهم مدفوعون بالفرصة الموجودة، وأن الشركات التي توظف هؤلاء الأشخاص تغذي هذه الطاقة بطريقة تشكل الجيل القادم من المسوقين الرقميين والصناعة نفسها – بهذه السرعة الفائقة. بيئة العمل فيها تسير بخطى مبهجة ومبهجة ومليئة بالتحديات، يجدر التفكير في هذا الأمر اليوم. لذا، سأطرح عليك هذا السؤال مرة أخرى: ماذا تفعل لرعاية مواهب فريقك وخلق قيمة جديدة للعلامات التجارية التي تعمل معها؟