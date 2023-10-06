Rewrite this title: المؤتمر العالمي للاتصالات [WCIT] مليئة بأكثر مما تراه العين

ستساعدك المقالة التالية: المؤتمر العالمي للاتصالات [WCIT] مليئة بأكثر مما تراه العين

مجاملة الاتحاد الدولي للاتصالات Facebook

وكما ذكرنا سابقًا، شرعت روسيا والصين والمملكة العربية السعودية في الدفع من أجل إجراء تغييرات جذرية على إدارة الإنترنت منذ بداية حدث المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية في دبي. وعلى الطرف الآخر من الطيف، فإن التأثيرات الأميركية والأوروبية، وحتى شركة جوجل وغيرها من الشركات، تعارض تماماً أي دور تنظيمي للاتحاد الدولي للاتصالات. كان الاتحاد الدولي للاتصالات مكلفًا في السابق بتنظيم جوانب الاتصالات المتنقلة وغيرها من الاتصالات (لعقود من الزمن)، وقد تم اقتراحه ليكون وكالة تنظيمية أخرى تحكم قواعد الإنترنت. وكانت بعض الدول الأعضاء على الأقل تريد بعض الإشراف الفردي من خلال وكالة الأمم المتحدة.

في حين ادعى صناع القرار في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) أن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا أمر ممكن هذا الأسبوع، يبدو من الواضح الآن أنه حتى التسوية غير ممكنة فيما يتعلق بالولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة. ويختتم المؤتمر أعماله اليوم مع ممثلين من دول من الدنمارك إلى نيوزيلندا يتشاورون مع مكاتبهم المحلية لتحديد حالة توقيع كل منهم لهذا اليوم.

تعرض المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يستمر لمدة 12 يومًا، لهجوم فعلي في الغرب بسبب مزاعم بأن أي معاهدة جديدة ستؤدي إلى فرض رقابة على شبكة الإنترنت من قبل بعض الدول. مؤلف واحد، ZDNet ديفيد جويرتزوذهب إلى حد اتهام الاتحاد الدولي للاتصالات بالخداع دون أدنى دليل على ذلك. من الواضح لهذه الكتابة أن هذا يعادل الحقيقة بالنسبة للبعض. ولعل ما ينبغي أن يثير اهتمام القراء المهتمين هو التقارير الأحادية الجانب وممارسة الضغوط عبر الويب.

تشير قطعة جويرتز إلى أ القطعة القياسية الأسبوعية، والذي يشير بشكل أساسي إلى موقف الخصم الرئيسي Accessnow.org بشأن ما كان في الحقيقة استطلاعًا أجراه الاتحاد الدولي للاتصالات في وقت متأخر من اليوم لتحديد مسار يوم الجمعة (اليوم) ومعرفة موقف المندوبين من القضايا. وفقًا لمعظم التقارير، بكل صدق، فإن تقرير Weekly Standard مملوء بروابط Accessnow، وأهميتها هي أن مجلس إدارة هذه المنظمة مكتظ بمشاهير الإنترنت من الشركات من Google وأماكن أخرى.

عنوان فرعي في بي اند سي موبايل يلخص مشكلة كبيرة يواجهها معارضو الرقابة التنظيمية للاتحاد الدولي للاتصالات. في حين يمكن تصوير القيادة النقابية على أنها “الأشرار” بسبب ارتباطها بـ “المؤسسة”، أو الإشراف الحكومي، فإن الجانب الآخر من هذه الحجة لا يرأسه سوى العناصر المسيطرة في الشركات في الشبكة العالمية للعمال. وفي حين لم يشر أحد حتى الآن إلى ما هو واضح، فإن النقاط التالية تشير إلى ماهية هذه “المعركة” حول “الحريات”:

“شهدت شركات الكمبيوتر والويب اللون الأحمر يوم الخميس بعد ما اعتبرته استيلاء على قوة الإنترنت في دبي”

وفقا لهذه المقالة عبر البث والكابلات، جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات (CCIA) غاضبة بشأن ما يسمى بمحاولة “الاستيلاء على السلطة” الليلة الماضية من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات. ومن المثير للاهتمام أن يعرف القارئ أن CCIA ليست منظمة غير ربحية للدفاع عن المستهلك، ولكنها منظمة ذات عضوية شركات تشمل عضويتها أمثال Google، وYahoo!، وMicrosoft، وما إلى ذلك. والغرض المعلن منهم هو، جزئيًا، ما يلي:

“…أن نكون سريعي الاستجابة لاحتياجات أعضائنا، وتقييم وتشكيل النشاط التشريعي والتنظيمي بالتعاون مع المديرين التنفيذيين من الشركات الأعضاء. تسعى CCIA جاهدة للحصول على فهم تفصيلي للعمليات التجارية لأعضائنا. ويعد هذا الفهم أمرًا حيويًا في ترجمة احتياجاتهم من التكنولوجيا والأعمال والسياسات إلى أفعال.

من العدل أن نشير إلى أن رأس حربة الجدل الدائر في دبي لا يدور حول حرية المستخدمين وتقليص الضوابط على الإنترنت، بل على تحديد موقع “من” الذي يتحكم فعلياً فقط. وهذا ليس حتى على مستوى الحيلة، فكلا الجانبين يعمل في وضح النهار. من ناحية لدينا الأمم المتحدة والحكومات التي ترغب في تشغيل الإنترنت، ومن ناحية أخرى لدينا الشركات التي تدير الإنترنت. وفي الوسط هناك الأشخاص الذين يدفعون ثمنها.