Rewrite this title: الماضي والحاضر والمستقبل لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: الماضي والحاضر والمستقبل لتحسين محركات البحث

هناك الكثير من المعلومات حول تحسين محركات البحث (SEO)، والكثير منها، كما رأيت على الأرجح، خاطئ. على سبيل المثال، عندما جلست لكتابة هذه المقالة، قمت بإجراء بحث بسيط في أخبار Google عن تحسين محركات البحث. أول ما ظهر هو “7 أكاذيب شائعة ربما أخبرتك بها وكالة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك،” من فوربس.

لقد كان الناس يزعمون أن تحسين محركات البحث قد مات لسنوات. لقد كان الناس يزعمون أن تحسين محركات البحث هو إما الجانب “الأهم” في التسويق الرقمي الخاص بك، أو أنه “غير ذي صلة”. إذا قمت برمي عصا في نيويورك أو سان فرانسيسكو، فمن المحتمل أن تقابل خبيرًا في تحسين محركات البحث (SEO). (وإذا قمت برمي نفس العصا في أجزاء أخرى من البلاد، فقد تفعل ذلك أيضًا).

ما هي الصفقة مع كبار المسئولين الاقتصاديين؟ أين كان؟ إلى أين تسير الأمور؟ دعونا نلقي نظرة سريعة.

سيو 101: الماضي البعيد

“في البداية…” أود أن أقول إن تحسين محركات البحث بدأ كوظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات. كان الأمر يتعلق أكثر بأفضل الممارسات التقنية ومعالجة التعليمات البرمجية. قام الأشخاص ببناء مواقع متعددة، ومواقع صغيرة، ومواقع معكوسة. ومن وجهة نظر مالية، فكرنا في الأمر بنفس الطريقة التي نفكر بها في ميزانيات الإدارة الفنية. لقد كانت رفاهية وليست سلعة. تم حجز معظم العمل للأجانب أو “رجال تكنولوجيا المعلومات” ولم يؤخذ في الاعتبار أبدًا في قرارات التسويق أو البنود.

سيو 101: الماضي الأقرب

ربما دخلت Google في اللعبة في عام 2004/2005 تقريبًا، إن لم يكن قبل ذلك بقليل. مع معاقبة تقنيات القبعة السوداء جنبًا إلى جنب مع حقيقة أن تحسين محركات البحث (SEO) أصبح ميزة استراتيجية لبعض المؤسسات، أصبح تحسين محركات البحث (SEO) أداة للعلامات التجارية والتسويق والمبيعات. وهذا هو الوقت الذي رأيت فيه انتقال الأمر إلى ميزانيات التسويق واهتمام مديري التسويق به أكثر، حتى لو لم يفهموا وظائفه بشكل كامل.

هذا هو المكان الذي حصلت للاهتمام. نظرًا لأن تحسين محركات البحث (SEO) أصبح أكثر صلة باستراتيجيات الأعمال الأساسية، فقد كان لديك انفجار في كل من “خبراء تحسين محركات البحث” وخيارات تحسين محركات البحث اليدوية (SEO DIY). ظهرت Moz، وSEMRush، وKeyword Estimator، وWordStream، وKWFinder، ومجموعة أخرى.

كانت الجوانب الاقتصادية المطلقة لما حدث مع تحسين محركات البحث (SEO) هي كما يلي: نظرًا لوجود الكثير من الخبراء والخيارات المتاحة، يتوقع مشترو تحسين محركات البحث (SEO) خيارًا منخفض التكلفة. لقد رأيت هذا مع عملي، بصراحة. سألتقي بشخص مهتم بخدمات تحسين محركات البحث (SEO) وأشرح له أن القيام بذلك بشكل صحيح يمكن أن يكلف 5000 دولار شهريًا وقد لا ترى أي نتائج ملموسة لمدة 6-7 أشهر فيما يتعلق بتصنيف الكلمات الرئيسية التي تقود الأعمال. عادة ما يرفضون ويفترضون أن بإمكانهم العثور على خيار أرخص أو القيام بذلك بأنفسهم.

سيو 101: الحاضر

هذا هو مكاننا – وفي نفس الوقت، هناك تحول في تحسين محركات البحث (SEO) من التركيز على الكلمات الرئيسية إلى التركيز على الموضوع.

إذا ما هو التالي؟ الحاضر سوق مشبع. لقد رأيت أن تكلفة النقرة تبلغ 90 دولارًا مقابل “خدمة تحسين محركات البحث المتخصصة” في AdWords – ويدفع الأشخاص هذا المبلغ فقط للحصول على عدد قليل من العملاء المحتملين الجدد في مسار التحويل الخاص بهم. اعتبارًا من عام 2012، كانت هناك بالفعل إجمالي 13 مليون مشاركة مدونة تحتوي على تحسين محركات البحث (SEO) في العنوان. إنها مساحة ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، رغم أنها في الوقت نفسه، 37% من مستشاري تحسين محركات البحث المحليين يرون ذلك أقل أكثر من 30.000 دولار سنويًا في الإيرادات. (أقل بقليل من 10 بالمائة أفادوا بأنهم يحصلون على 500 ألف دولار سنويًا أو أكثر).

كل هذا يقودنا إلى المستقبل.

سيو 101: المستقبل

ماذا بعد؟ أفكاري المبكرة:

وقد تتفوق الأدوات أو التكنولوجيا على هذه الممارسة أو تعطلها مرة أخرى، كما حدث في أغلب الصناعات على مدى نصف العقد الماضي.

أعتقد أن تحسين محركات البحث (SEO) سيبقى ضمن نطاق التسويق في معظم شركات المؤسسات في المستقبل المنظور، ولكن قد يكون هناك تحول مرة أخرى إلى تكنولوجيا المعلومات أو حتى إلى العمليات. أعتقد أن هذا سيكون مدفوعًا بتقدير أفضل لقيمة تحسين محركات البحث عند القيام به بشكل صحيح. في العديد من أقسام التسويق، يكون هذا مجرد “شيء” يحدث حول الحملات المختلفة؛ إنها ليست متكاملة كما يمكن/ينبغي أن تكون، وهذا ما يفسر جزئيًا سبب انخفاض التكلفة كثيرًا. إنه أمر منطقي في التسويق بسبب الارتباط بالمحتوى والعلاقات العامة، ولكن يمكننا أن نرى تغييرًا هناك.

هل سيصبح SEO هو العلاقات العامة الجديدة؟ لقد كانت هذه الفكرة متداولة منذ سنوات. لا أرى ذلك بنسبة 100%، فالأشخاص الذين يتجهون إلى العلاقات العامة والأشخاص الذين يتجهون إلى تحسين محركات البحث عادةً ما يكونون جداً مختلفون من حيث كيفية تعاملهم مع عملهم والعمل بشكل عام، لذلك لم أتمكن من رؤية مديرة تسويق تقول لموظفي العلاقات العامة لديها: “يجب أن تصبحوا خبراء في تحسين محركات البحث (SEO) الآن”. يمكن أن تكون خطوة تجارية ذكية لمواءمة تحسين محركات البحث والعلاقات العامة بشكل أكبر، لكنني لا أعتقد أن العديد من الشركات تقترب من ذلك حتى الآن.

باختصار: سيستمر تحسين محركات البحث (SEO) في التغيير والتطور، خاصة مع تزايد اهتمامنا بالهواتف المحمولة كمحرك للأعمال. كلنا ندعي أننا نعرف الفضاء، أو قسمًا منه. ما نحتاج إلى الالتزام به الآن هو النمو والتغير معه.

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ما هي التوقعات الأخرى على المدى القصير إلى المتوسط ​​التي لديك بشأن تحسين محركات البحث؟