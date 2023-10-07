Rewrite this title: المبيعات المحطمة للأرقام القياسية تمثل بداية حروب الأجهزة اللوحية

ستساعدك المقالة التالية: المبيعات المحطمة للأرقام القياسية تمثل بداية حروب الأجهزة اللوحية

بعد الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع ناجحة للغاية لعيد الشكر، أوضح مصنعو الأجهزة اللوحية أن هناك مساحة للمنافسين في السوق المفتوحة لشركات أخرى غير Apple. HTC Flyer، وBlackBerry PlayBook، و Kindle تم إدخال حريق بين الأجهزة الأخرى عند نقاط سعر تكون في بعض الحالات أقل من نصف سعر جهاز iPad؛ لقد نجحت الجمعة السوداء وCyber ​​Monday في إطلاق حروب الأجهزة اللوحية.

لتحديد مستوى النشاط عبر الإنترنت الذي تمت مشاهدته للأجهزة التي شهدت انخفاضًا كبيرًا (مثل Kindle Fire وBlackBerry PlayBook)، أجرت Chitika Insights دراسة قائمة على الانطباعات تغطي عينة مكونة من أكثر من مليار نقطة بيانات يعود تاريخها إلى الفترة من 14 نوفمبر حتى 6 ديسمبر. في كلتا الدراستين، تم إنشاء فهرس حيث تم تعيين قيمة 100 لأكبر نقطة بيانات، وكانت جميع نقاط البيانات الأخرى دالة له.

بعد إصداره في 14 نوفمبر والإبلاغ عن أرقام مبيعات قياسية في الجمعة السوداء، تم الإعلان عن Kindle من المتوقع أن تصبح النار عنصرًا ساخنًا للمستهلكين في سلال هدايا العطلات لهذا العام، خاصة بسعر 200 دولار. في الوقت الحالي، يعج السوق بالشائعات المحيطة بنجاح Fire. وذكر الهدف أن Kindle كان Fire هو الجهاز اللوحي الأكثر مبيعًا في المتجر يوم الجمعة السوداء. جيف بيزوس، Amazon أعلن الرئيس التنفيذي أن يوم 28 سبتمبر، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الحريق، كان “أكبر يوم للطلبات على الإطلاق Kindle”، مما ضاعف عدد الطلبات المسجلة في وقت سابق Kindle تطلق. حتى أن بعض المحللين توقعوا أن Kindle سوف تعمل الحرائق على تجميع ما لا يقل عن بضعة ملايين من الوحدات في موسم العطلات هذا وعدة ملايين أخرى في العام المقبل.

أظهرت دراسة سابقة أجرتها Chitika Insights انخفاضًا في النشاط عبر الإنترنت بعد يوم الجمعة الأسود مباشرة، ولكن بالنظر إلى أحدث البيانات، فإن النتائج تدعم بشكل مذهل التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المستهلكين قد تبنوا Kindle حريق، ونتيجة لذلك عززت مبيعاتها القياسية. النشاط عبر الإنترنت من الحريق وصل إلى مستوى قياسي، ولا يظهر أي علامة على التباطؤ.

يسلط الرسم البياني أعلاه الضوء على نشاط الويب الخاص بـ BlackBerry PlayBook خلال الفترة الزمنية التي تمت دراستها، وعلى الرغم من أنه لا يُظهر ارتفاعًا حادًا مثل نشاط الجمعة السوداء، إلا أن القليل من الأشياء كانت مثيرة مثل رعب التسوق في الجمعة السوداء. ومع ذلك، على الرغم من الانخفاض الأولي بعد يوم الجمعة الأسود، استمر نشاط PlayBook عبر الإنترنت في الارتفاع. يشير الارتفاع المطرد في نشاطها إلى أن مشروع RIM ربما يكون قد أتى بثماره. في سوق يهيمن عليه جهاز iPad، ومؤخرًا، جهاز KindleFire المستند إلى Android، تمكن PlayBook من البيع بالكامل في Best Buy في Black Friday. انطلاقًا من النشاط المستمر، نجحت استراتيجيتها التسويقية في منح PlayBook دفعة في مجال تنافسي للغاية في موسم العطلات هذا.

وسواء كان هذا النجاح، الذي تميز بالانقسام المفاجئ لسوق الأجهزة اللوحية، مؤقتا أم أنه سيستمر في المستقبل، فهو سؤال آخر تماما. فهل سيستمر الطلب أم أن هذا الارتفاع في النشاط سيتضاءل بعد انتهاء العطلة؟ ونظرًا للاتجاه المتسارع بين نشاط الأجهزة اللوحية عبر الإنترنت، فلن يكون مفاجئًا أن نرى أجهزة Fire وPlaybook وغيرها من الأجهزة متوسطة المستوى تحقق العديد من التوقعات التي وضعها محللو السوق. فقط الوقت كفيل بإثبات.