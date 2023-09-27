Rewrite this title: المجالات الخمسة عشر للمعرفة بتحسين محركات البحث التي يجب عليك إتقانها لتكون ناجحًا

ستساعدك المقالة التالية: المجالات الخمسة عشر للمعرفة بتحسين محركات البحث التي يجب عليك إتقانها لتكون ناجحًا

لقد أصبح تحسين محركات البحث (SEO) قناة أساسية في مزيج التسويق الرقمي للعلامات التجارية والمؤسسات، وهو يتطور باستمرار.

قد تكون محاولة البقاء في الطليعة أمرًا مرهقًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتعلمون تحسين محركات البحث فقط أو يضيفون قناة أو تخصصًا آخر إلى دورهم.

لا تقلق، رغم ذلك. بمجرد أن تصل إلى السرعة، تعد دورة التعلم المستمر واحدة من أكثر الأشياء التي يحبها الكثيرون في تحسين محركات البحث.

ستتعرف هنا على 15 مجالًا من مجالات معرفة تحسين محركات البحث (SEO) التي ستفيدك بشكل كبير طوال حياتك المهنية.

1. فهم كيفية عمل محركات البحث

بالنسبة لأي شخص يبدأ حياته المهنية في مجال تحسين محركات البحث (SEO) أو يتعمق فيه كجزء من دور تسويقي أوسع، فهذه هي نقطة البداية.

اقض بعض الوقت في التعرف على محركات البحث، وما هي أهدافها، ومن لديه حصة في سوق محركات البحث، وما هي المنتجات المتنوعة التي تقدمها، وكيف تعرض نتائج البحث العضوية.

إن معرفة تاريخ كيفية تغير صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) يوفر سياقًا جيدًا لسبب عرض المحتوى الذي تقدمه الآن.

على سبيل المثال، عندما لا يكون Google واضحًا بشأن النية، فإنه سيعرض مجموعة متنوعة من الميزات في النتائج. عندما يعتقد أن هناك نية محددة للغاية، فإنه سيعرض مجموعة أضيق من أنواع المحتوى.

نحن بعيدون جدًا عن عشرة روابط زرقاء ومحتوى إعلاني. ولكن في الوقت نفسه، نحن في نفس المكان الذي كنا فيه دائمًا للتأكد من أن المحتوى الخاص بنا مناسب للباحث.

2. أبحاث الجمهور

لقد تطور ما كان مجرد “بحث عن الكلمات الرئيسية”.

على الرغم من أننا لا نزال نقوم بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية، إلا أنه من قصر النظر القيام بذلك في غياب الشخصيات، أو مراعاة رحلة العميل، أو التركيز الموضعي.

إن القدرة على فهم جمهورك – التركيبة السكانية والنفسية الخاصة بهم – ومعرفة المحتوى الذي سيتردد صداه معهم طوال الطريق إلى هدفهم النهائي (على سبيل المثال، المشاركة، والبيع، والرصاص) هو أمر أساسي.

سواء كنت تعمل لصالح علامة تجارية واحدة أو مجموعة واسعة من العملاء، يجب عليك إتقان فهمك لأهداف عملك والعمل بشكل عكسي لفهم جمهورك المستهدف وكيفية نقلهم من استعلام البحث إلى الهدف النهائي.

3. أبحاث المنافسين

يعد فهم المشهد التنافسي أمرًا مهمًا في معظم مراحل تحسين محركات البحث.

إن مجرد الالتزام بـ “أفضل الممارسات” والنظر إلى الداخل في موقع الويب الخاص بك سيؤدي إلى نتائج مختلطة ومن المحتمل أن تكون مخيبة للآمال.

يعد تحديد مواقع الويب والعلامات التجارية رفيعة المستوى والتي تستحوذ حاليًا على حصة من الجماهير التي تبحث عنها مهارة مهمة وقدرة على إتقانها.

تتراوح أبحاث المنافسين من التدقيق الخارجي يدويًا – وعبر الأدوات – إلى تحديد عوامل التصنيف التي تدفع نجاح موقع المنافس.

يتضمن ذلك العوامل الداخلية والخارجية للمواقع المنافسة ككل، وكذلك على أساس كل صفحة على حدة لمزيد من المواضيع والاستعلامات الدقيقة.

4. تحليلات الويب

من الطبيعي أن يتوقع من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن يكونوا قادرين على تحليل أداء جهودهم.

من الضروري:

فهم تأثير استراتيجيتك وجهودك.

قم بالإبلاغ عن جهودك إلى أصحاب المصلحة الذين تكون مسؤولاً أمامهم.

إتقان استخدام Google Analytics أمر لا بد منه.

هناك الكثير من التخصيصات والجوانب الإضافية التي ليست افتراضية أو خارجة عن المألوف والتي يجب على محترفي تحسين محركات البحث الاستفادة منها وإتقانها.

بعض الأمثلة:

نماذج الإحالة لرؤية المزيد من رحلة العميل.

تقارير التحويلات المدعومة.

استخدم جميع البيانات التحليلية الممكنة للحصول على صورة كاملة مرتبطة بقصد الباحث والشخصيات المختلفة. سيساعدك هذا على معرفة تأثير تحسين محركات البحث (SEO) بشكل كامل على العمل.

5. التتبع

تعد القدرة على العمل كشخص أساسي لموقع الويب الخاص بك مع مطوري الويب أو فرق تكنولوجيا المعلومات أمرًا مهمًا لضمان التنفيذ السليم لنصوص التتبع ووحدات البكسل.

ولهذا السبب فإن المعرفة بالتحليلات والخرائط الحرارية وإدارة العلامات من Google وآليات التتبع الأخرى أمر لا بد منه.

على الرغم من أن الكثير من عمليات تنفيذ التتبع والتحديثات تكون واضحة ومباشرة، إلا أن الحاجة العرضية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والعمل مع الآخرين تعد مهارة تم الاستهانة بها. لا يكون المطورون ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات دائمًا على دراية جيدة بالتنفيذ وضمان التتبع المناسب للأدوات الأكثر استخدامًا من قبل المسوقين.

6. تحسين محركات البحث الفنية

قد يكون هذا أمرًا مخيفًا للأشخاص الأكثر إبداعًا وذوي التفكير في المحتوى. هناك العديد من القبعات التي يرتديها محترفو تحسين محركات البحث (SEO)، وبعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الناجحين بشكل لا يصدق والذين ليسوا ماهرين في الجانب الفني منه.

حتى إذا لم تكن أنت الشخص الذي يدخل في التعليمات البرمجية، أو يحفر في إعدادات الخادم، أو تكوين المكونات الإضافية على موقع ويب، فيجب أن تكون لديك معرفة أساسية بالعوامل التقنية التي تؤثر على تحسين محركات البحث.

أشياء مثل تجربة الصفحة، وأوقات تحميل الصفحة، والأتمتة، ووضع العلامات الديناميكية، والفهرسة والزحف (المزيد عن ذلك في لحظة)، تتناسب مع إحدى الفئات المهمة لتحسين محركات البحث.

بالتأكيد، يمكنك الحصول على أفضل محتوى في العالم، وأكثر الروابط موثوقية التي تشير إلى موقعك في مجال عملك. وقد يؤدي ذلك إلى التغلب على بعض أوجه القصور الفنية الطفيفة. ومع ذلك، فمن المرجح أن تظل عقبات عند مستوى ما أو أن تلحق بك على الطريق.

استثمر الوقت في التعرف على العوامل الفنية ولديك خطة للتنفيذ الآن وفي المستقبل.

7. الفهرسة والزحف

لا يزال من المهم فهم الفهرسة وكيفية عملها.

في الماضي، كان Google يستغرق وقتًا أطول بكثير للزحف إلى المحتوى ثم عرضه مباشرة في نتائج البحث. مع سرعة الزحف إلى نتائج البحث، يتم اعتبار ذلك أمرا مفروغا منه لأنه ليس في حد ذاته عامل تصنيف.

لا يزال من المهم أن تفهم تمامًا كيفية عمل الفهرسة. تؤدي هذه المعرفة الأساسية إلى إجراءات إستراتيجية أو إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها على مواقعنا الإلكترونية.

تحتاج المواقع الكبيرة ومواقع التجارة الإلكترونية وتلك التي تحتوي على الكثير من المحتوى المكرر إلى استراتيجيات محددة حول ميزانية الزحف والاستخدام الأساسي واستخدام أوامر الروبوتات والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المواقع والتنوعات الدولية بمستوى إضافي من التعقيد.

8. أتش تي أم أل

أصبح إجراء تحسين محركات البحث (SEO) أسهل بكثير دون معرفة خلفية واسعة بـ HTML الآن باستخدام أنظمة وأدوات إدارة المحتوى مفتوحة المصدر التي ستظهر لنا أو تتخلص من العلامات لنا.

ومع ذلك، فإن إتقان لغة HTML على المستوى الأساسي لا يزال ذا صلة. ستحتاج إليه عندما يتعين عليك استكشاف المشكلات الناجمة عن نظام إدارة المحتوى (CMS) أو التعليمات البرمجية غير الثابتة لغويًا لتحسين محركات البحث وإصلاحها.

تعد القدرة على تشخيص المشكلات في التعليمات البرمجية باستخدام العلامات المكررة وتتبع تطبيقات البرنامج النصي والتعاون في AJAX وJavaScript والجوانب الأخرى للمحادثة حول سرعة الموقع أمرًا مهمًا.

9. البحث المحلي

يمكن أن تختلف الأدوار والمسؤوليات اعتمادًا على الهيكل التنظيمي حيث تقع المسؤولية عن القوائم المحلية وتحسين البحث المحلي.

يعد البحث المحلي معقدًا بدرجة كافية بحيث تمتلك SEJ دليلاً كاملاً لتحسين محركات البحث المحلية، يوضح الجوانب المختلفة التي يجب إتقانها.

يجب أن يفهم محترفو تحسين محركات البحث ما يلي:

النظام البيئي للبحث المحلي الكامل.

عوامل الترتيب.

أهمية بيانات الاسم والعنوان والهاتف (NAP).

كيف تتم عملية المطالبة والإدارة.

10. العوامل على الصفحة

لحسن الحظ، لم يعد معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يركزون بشكل غير متناسب على العناصر الفردية الموجودة على الصفحة.

بينما تحول التركيز إلى المحتوى والسياق، لا يزال هناك مكان للعوامل الموجودة على الصفحة والتأكد من أن العلامات فريدة وموجودة في كل صفحة. تأكد من أن المحتوى يتناول على الأقل النطاق الكامل للموضوع، حتى لو لم يكن شديد التركيز على تكرار وكثافة كلمات معينة.

إن الحصول على فهم قوي للعوامل الموجودة على الصفحة، وكيفية عملها معًا للمساعدة في بناء السياق، وما هو الواقع مقابل الخيال من حيث تأثيرها الحقيقي على التصنيفات هو أمر أساسي.

11. بناء الرابط

في حين أننا جميعًا نرغب في تطوير محتوى يجذب الروابط بشكل طبيعي ولا تقلق أبدًا بشأن إنشاء الروابط، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى فهم كيفية تأثير الارتباط على التصنيفات.

أحد الجوانب التي يساء فهمها بشكل شائع هو الكمية مقابل الجودة وكيف أن التركيز الزائد أو القليل جدًا على الروابط والسلطة يمكن أن يعيق جهود التحسين.

إن الفهم الكامل لجودة الارتباط، واستراتيجيات جذب واكتساب الروابط ذات الصلة وعالية الجودة، وكيفية تنفيذها في استراتيجية التحسين الشاملة هي بعض الأشياء التي يجب إتقانها.

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12. تناول الطعام

تشكل الخبرة والمصداقية والجدارة بالثقة اختصارًا لـ EAT من Google. هذه العوامل ليست إشارات تصنيف، ولكنها مهمة للتعلم والفهم.

وهو مفهوم تحدثت عنه جوجل عدة مرات في وثائقها، ويعود تاريخه إلى عام 2014.

كثيرا ما أتحدث عن الحاجة إلى تطوير الملاءمة من خلال المحتوى وحالة السلطة من خلال الروابط والعوامل الخارجية.

ومع ذلك، EAT يذهب خطوة أعمق لأنه يدخل في السياق والمعنى. من خلال الدورات المستمرة لتحديثات خوارزمية Google، من المهم الحصول على معرفة عملية قوية بـ EAT والقدرة على استخدامها كمرشح إذا انخفض الأداء بعد التحديث الأساسي.

13. تطوير العمليات

من الصعب معالجة جميع جوانب تحسين محركات البحث (SEO) في وقت واحد.

إن القدرة على إنشاء استراتيجية متماسكة، وتحديد أولويات الأنشطة، والعمل من خلال التنفيذ على مراحل أمر ضروري لتحقيق النجاح.

وبدون عملية لإنجاز المهام لمرة واحدة ومتكررة، فحتى الأفضل والألمع بيننا سينتهي بهم الأمر إلى مطاردة الجهود بدلاً من قيادتها بشكل استباقي.

يعد إنشاء عملية قياسية قابلة للتكرار أمرًا مهمًا أيضًا حتى نتمكن من التعبير مع أصحاب المصلحة عن مكان وجودنا وأين نتعامل مع الطبيعة طويلة المدى لحملات وجهود تحسين محركات البحث.

14. القدرة على التكيف

قد يبدو هذا أمرًا مسلمًا به، لكن القدرة على إجراء عملية كما هو مذكور أعلاه تأتي مع توازن القدرة على التكيف.

كما هو الحال مع المنهجيات الرشيقة، يجب أن نكون قادرين على التركيز على أساس:

تغيير الأولويات لأصحاب المصلحة.

التغييرات في المشهد التنافسي.

التحولات في جمهورنا المستهدف.

التحديثات التي تتم بواسطة محركات البحث نفسها.

في حين أن القدرة على التكيف هي قدرة أكثر من كونها مهارة، إلا أنه لا يزال من المهم إيجاد طريقة لإتقان أساليب كيفية التمحور والتغيير. يجب أن تكون قادرًا على التعرف على الوقت الذي يحتاج فيه شيء ما إلى التحديث في إستراتيجيتك أو نهجك أو تكتيكاتك أو أهدافك.

حتى عندما تسير الأمور بسلاسة، يمكن أن تنخفض التصنيفات وحركة المرور. تعد القدرة على التدخل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتدقيق في أي لحظة أمرًا مهمًا حقًا.

غالبًا ما يكون لتشخيص تغييرات الموقع، أو تحديثات خوارزمية محرك البحث، أو تحولات السوق لعزل المتغيرات والتحديث السريع، تأثيرًا نهائيًا على الأعمال.

15. تحسين محركات البحث الدولية

اعتبارات تحسين محركات البحث الدولية هي شيء يتجاهله العديد من محترفي تحسين محركات البحث إذا لم يكن لديهم أي مواقع أو مراكز خارج وطنهم.

إذا كانت هناك فرصة لأن يكون لديك تركيز عالمي على موقعك أو عملائك، فيجب عليك إتقان أساسيات ما يلي على الأقل:

الماخذ الرئيسية

تتوافق المجموعة الواسعة من العوامل التي تؤثر على حملات تحسين محركات البحث الناجحة بشكل جيد مع المجالات الخمسة عشر المحددة لإتقان تحسين محركات البحث.

وبمجرد أن تصل إلى مستوى السرعة، يمكنك أن تكون ناجحًا جدًا – ولكنك لم تنته من التعلم. لا تشعر بالراحة وتنتهي!

عندما تتعلم وتتقن جوانب تحسين محركات البحث، تذكر أن تبدأ بفهم كيفية عمل محركات البحث. سيوفر ذلك إطارًا ومنظورًا عظيمًا.

ابدأ في تعلم ما يمكن قياسه، وكيفية تطبيقه على دورك وعملك في تحسين محركات البحث، ثم انتقل بعمق إلى الجوانب المحددة مثل المعرفة التقنية، ومعرفة التحسين على الصفحة وخارجها.

ابحث عن المصادر وطرق التعلم الموثوقة لديك، سواء كان ذلك تدريبًا شخصيًا أو دورات عبر الإنترنت أو ملفات صوتية أو مقالات أو وسائط أخرى للمساعدة في سد أي فجوات والعمل في المجالات التي تحتاج إلى إتقانها.

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