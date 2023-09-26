Rewrite this title: المحتوى المبوب: هل هو عامل تصنيف في Google؟

ستساعدك المقالة التالية: المحتوى المبوب: هل هو عامل تصنيف في Google؟

تعد علامات التبويب والأكورديونات الموجودة في الصفحة نوعًا من عناصر التحكم في واجهة المستخدم (UI) التي يمكنها تحسين تجربة المستخدم عن طريق تقسيم المحتوى إلى أقسام منطقية.

يستطيع زوار الصفحة بعد ذلك التبديل بين طرق العرض المختلفة من خلال التنقل عبر كل علامة تبويب أو النقر للكشف عن قسم جديد من النص من الأكورديون.

ولكن كيف يؤثر ذلك على قيمة تحسين محركات البحث (SEO) للمحتوى المخفي حتى ينتقل المستخدم إليه ويكشف عنه بشكل فعال؟

لقد تساءل الكثيرون على مر السنين عما إذا كانت Google لا تزال تستخدم هذا النوع من المحتوى المخفي في خوارزمية التصنيف الخاصة بها.

لذلك دعونا نرى.

المطالبة: المحتوى “المخفي” هو عامل تصنيف

السؤال هنا هو ما إذا كانت Google تقلل من قيمة المحتوى الذي تم إخفاؤه في البداية عن المستخدم باستخدام عناصر تجربة المستخدم/التصميم أو حتى تتجاهله.

من المهم ملاحظة أننا لا نتحدث عن إخفاء النص في محاولة لمعالجة الخوارزمية باستخدام CSS لوضعه خارج الشاشة أو إخفائه في الخلفية، على سبيل المثال.

يتم استخدام علامات التبويب والأكورديون لتنظيم محتوى الصفحة بنفس الطريقة التي تحمل أسمائها من عالم المدرسة القديمة لحفظ الورق.

في صفحات الويب، يتم عادةً ترتيب علامات التبويب أفقيًا.

يمكن للمستخدم التنقل من علامة تبويب إلى علامة تبويب للكشف عن محتوى جديد دون الحاجة إلى تحميل صفحة جديدة في كل مرة.

وباستخدام الأكورديون، يمكن للمستخدمين النقر لفتح كل منها، وعادةً ما يتم إغلاق الأقسام الأخرى عند فتح القسم الجديد (ولكن ليس دائمًا، مما قد يؤدي إلى صفحة طويلة جدًا من النص).

يمكن أن تكون علامات التبويب والأكورديون مفيدة لما يلي:

الأسئلة الشائعة محتوى.

محتوى. نصوص الفيديو أو محتوى وصفي لسهولة الوصول .

. مراجعات المستخدم ، والتي يمكن اقتطاعها ولكنها تمنح المستخدمين خيار “قراءة المزيد”.

، والتي يمكن اقتطاعها ولكنها تمنح المستخدمين خيار “قراءة المزيد”. التنقل من خلال مواضيع معقدة .

. ل تصنيف أنواع المعلومات في صفحة واحدة.

في صفحة واحدة. وغيرها الكثير.

الدليل على المحتوى المبوب كعامل تصنيف

هذا هو ما إرشادات مشرفي المواقع من Google يجب أن أقول عن المحتوى المخفي في علامات التبويب:

“اجعل المحتوى المهم لموقعك مرئيًا بشكل افتراضي. يستطيع Google الزحف إلى محتوى HTML المخفي داخل عناصر التنقل مثل علامات التبويب أو الأقسام الموسعة.

ومع ذلك، فإننا نعتبر هذا المحتوى أقل وصولاً للمستخدمين، ونعتقد أنه يجب عليك جعل معلوماتك الأكثر أهمية مرئية في عرض الصفحة الافتراضي.

تناول مات كاتس هذه المشكلة من منظور البريد العشوائي في عام 2013 ردا على سؤال المشاهد“كيف يتعامل Google مع المحتوى المخفي الذي يصبح مرئيًا عند النقر فوق الزر؟”

وقال إن هناك أسبابًا جيدة لسهولة الاستخدام لاستخدام الأكورديون أو البنية المبوبة التي تتيح للمستخدمين إخفاء المحتوى والكشف عنه.

طالما أنك لا تحاول أن تكون مخادعًا من خلال النص المخفي والمفرط في التحسين، فلن تؤدي إلى أي إجراءات غير مرغوب فيها.

يخبرنا ذلك أن Google لا يرى علامات التبويب أو الأكورديونات المنظمة والمنسقة بشكل صحيح كنص مخفي.

ولكن هل يتم وزن المحتوى الموجود في علامات التبويب هذه بنفس وزن محتوى الصفحة المرئي دائمًا؟

في 2014، سُئل جون مولر من Google عن تقارير Google، عند عرض الصفحات، وتجاهل المحتوى الذي لا يكون مرئيًا للمستخدم ما لم ينقر على زر “انقر للتوسيع”.

وقال مولر،

“…أعتقد أننا كنا نفعل شيئًا مشابهًا منذ فترة طويلة الآن، حيث إذا تمكنا من إدراك أن المحتوى مخفي بالفعل، فسنحاول فقط التقليل منه قليلاً. نرى نوعًا ما أنه لا يزال موجودًا، لكن المستخدم لا يراه. لذلك، ربما لا يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية لهذه الصفحة.

وأشار إلى أنه كان يتحدث عن كل من الأكورديون وعلامات التبويب، ونصح بأنه إذا كنت تريد فهرسة المحتوى، فتأكد من أنه مرئي للمستخدمين.

الدليل ضد المحتوى المبوب كعامل تصنيف

الأمر هو، بصرف النظر عن مقتطفات إرشادات مشرفي المواقع أعلاه، أن النصائح المتعلقة بالمحتوى المبوب قديمة جدًا.

لقد تطور تصور Google لما يجعل تجربة المستخدم رائعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهواتف المحمولة.

في عام 2016، رد غاري إليس من Google على سؤال تم نشره على تويتر يسأل عما إذا كان المحتوى الموجود في العناصر الموجودة في الصفحة مثل الأكورديون قد تم تخفيض قيمته على الهاتف المحمول، وكان رده واضحًا:

“لا، في عالم الهاتف المحمول أولاً، يجب أن يكون للمحتوى المخفي لتجربة المستخدم وزن كامل.”

أكد مولر مؤخرًا في مركز مشرفي المواقع من Google في مارس 2020 حلقة ساعات العمل هذا المحتوى المبوب والأكورديون هو لا مخفض القيمة. عندما سئلت:

“في عالم فهرسة الهاتف المحمول أولاً، هل سيظل المحتوى المخفي خلف العلامات والأكورديون منخفض القيمة – على سبيل المثال، لأن هناك فرصة أقل لرؤيته من قبل المستخدم؟”

رد مولر:

“لا. وعلى وجه التحديد، عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الموجود على صفحات الجوال، فإننا نأخذ في الاعتبار أي شيء موجود في HTML.

لذا، إذا كان هناك شيء قد يكون مرئيًا للمستخدمين في مرحلة ما، فسندرجه في الفهرسة. هذا طبيعي تماما.”

المحتوى المبوب كعامل تصنيف: حكمنا

يعد المحتوى عامل تصنيف – ولا يمكنك التقليل من قيمة هذا المحتوى من خلال تمكين المستخدمين من التحكم في المحتوى الذي يرونه ومتى.

إن تبويب المحتوى سيكون في الأساس نفس عدم تبويبه.

فهل يهم في النهاية ما إذا كان هذا المحتوى مبوبًا؟

نحن نعلم أنه من خلال فهرسة الهاتف المحمول أولاً، يمنح Google المحتوى المبوب نفس الوزن الذي يتمتع به باقي النص الموجود على الصفحة.

المحتوى هو الجزء الأساسي، وليس حقيقة أنه مبوب.

هناك العديد من الطرق “لإخفاء” المحتوى المبوب – وبعضها يجعل من المستحيل على Google الزحف إليه.

وإذا لم يتمكن Google من الزحف إلى المحتوى، فلن يتم رؤية هذا المحتوى أو مساعدتك في الترتيب.

يمكن للمحتوى المبوب والأكورديون، عند استخدامه بشكل صحيح، أن يحسن تجربة المستخدم – خاصة على الهاتف المحمول.

إذا كنت تحاول استخدام النص المخفي بشكل مخادع، فهذا هو المكان الذي تتعرض فيه لخطر عقوبة جزئية أو على مستوى الموقع.

للتوضيح مرة أخرى، هنا: الجزء الأساسي هو الخداع، وليس حقيقة أن المحتوى قد تم تبويبه بشكل مخادع.

كأفضل الممارسات، استخدم هذه العناصر من منظور تجربة المستخدم بدقة.

ألقِ نظرة على كيفية استخدام Google نفسها لبنية الأكورديون في حاسوبها مساعدة وحدة التحكم في البحث صفحة الموارد:

يتم استخدام الأكورديون كأداة ملاحية للكشف عن الأسئلة الشائعة.

يؤدي النقر فوق سؤال إلى فتح صفحة منفصلة حيث توجد إجابة النموذج الأطول.

يخدم هذا أهداف UX وSEO.

من السهل على المستخدم رؤية جميع المواضيع العامة في لمحة سريعة والتعمق في أسئلة أكثر تحديدًا.

يمكنهم بعد ذلك الانتقال إلى صفحة أكثر تركيزًا والبحث في الاستجابة التي يختارونها، مقابل الحصول على 15 أو 20 إجابة منفصلة إلى حد ما في محتوى النص الأساسي الذي يفتح ويغلق مرة أخرى على الصفحة الرئيسية.

تعتبر كل إجابة فردية أقوى من منظور تحسين محركات البحث (SEO) باعتبارها استجابة موثوقة لسؤال محدد على صفحتها الخاصة.

فكر أولاً في كيفية تحسين رحلة الزائر وتجربته مع المحتوى الخاص بك.

في أغلب الأحيان، هذا هو بالضبط ما عليك القيام به لتحسين SEO الخاص بك أيضًا.