Rewrite this title: المحتوى المشترك: هل هو أحد عوامل التصنيف في Google؟

ستساعدك المقالة التالية: المحتوى المشترك: هل هو أحد عوامل التصنيف في Google؟

هل يؤثر المحتوى المشترك على تصنيفات البحث العضوي؟

في بعض الحالات، يُنظر إلى المحتوى المشترك على أنه بريد عشوائي.

وفي حالات أخرى، يمكن أن يتفوق على المحتوى الأصلي.

ومع ذلك فإن المشاركة تعتبر ممارسة مقبولة على نطاق واسع في مجال الصحافة وتسويق المحتوى على حد سواء.

ولكن هل هو عامل تصنيف في خوارزميات تصنيف البحث؟

في هذا الفصل، سنحدد ما إذا كان المحتوى المشترك هو أحد عوامل التصنيف في Google.

المطالبة: المحتوى المشترك هو عامل تصنيف

تتم مشاركة المحتوى بعدة طرق.

قد يختار مؤلفو المحتوى الفرديون مشاركة المحتوى الخاص بهم في محاولة للوصول إلى جماهير أكبر.

على سبيل المثال، قد ينشر الرئيس التنفيذي مدونة على موقع شركته الإلكتروني.

ويمكنهم بعد ذلك نشر نفس منشور المدونة على LinkedIn أو Medium أو أي مكان آخر.

وهذا يتيح لهم الاستفادة من جماهير كل شبكة وربما الارتباط مرة أخرى بالموقع الرئيسي للشركة.

يمكن للمنشورات والمدونات أيضًا اختيار مشاركة المحتوى.

يحدث هذا عندما يوافق الناشر (منشئ المحتوى) على مشاركة المحتوى الخاص به مع شريك (الموزع) – أو حتى شركاء متعددين، بهدف توسيع مدى وصول ذلك الجزء من المحتوى والعلامة التجارية التي تقف وراء إنشائه.

قد ينتهي الأمر بجزء المحتوى المشترك، عندما يظهر على موقع الطرف الثالث، إلى ما يلي:

تطابق (كل المحتوى هو نفسه باستثناء عنوان URL الذي يوجد به).

(كل المحتوى هو نفسه باستثناء عنوان URL الذي يوجد به). تكثف (على سبيل المثال، ربما تظهر الفقرة الأولى فقط أو جزء من المقالة).

(على سبيل المثال، ربما تظهر الفقرة الأولى فقط أو جزء من المقالة). تم التعديل بشكل ملحوظ (على سبيل المثال، يحتوي على عنوان مختلف، أو يحتوي على أجزاء تم تحريرها أو إزالتها أو إعادة ترتيبها).

عندما تتم المشاركة دون موافقة المنشئ، يمكن أن تؤدي هذه القرصنة إلى محتوى مكرر بدلاً من المحتوى المشترك.

دعونا نطلق على هذا ما هو عليه حقًا: سرقة المحتوى.

تستخدم بعض مواقع الويب برامج لاستخراج المحتوى من مواقع الويب الأخرى.

قد تقوم مواقع الويب هذه فقط باستخلاص محتوى حول موضوع معين لنشره.

قد يتخلص الآخرون من أي شيء شائع في محاولة لجذب حركة البحث.

الأدلة ضد المحتوى المشترك كعامل تصنيف

يحتوي Google Search Central على إرشادات جودة محددة لمشرفي المواقع. في قسم SEO المتقدم، هم تحديد هناك سيناريوهان يتعلقان بالمحتوى المشترك الذي يشكل بريدًا عشوائيًا على الويب:

نشر المحتوى الذي تم إنشاؤه تلقائيًا عن طريق استخراج RSS الخلاصات أو نتائج البحث.

الخلاصات أو نتائج البحث. نشر المحتوى المسروق باستخدام تقنيات آلية لا تضيف أي قيمة إضافية أو تعديل المحتوى الأصلي.

في أي من السيناريوهين، من غير المرجح أن يتم تصنيف المحتوى الخاص بك في نتائج البحث.

قد يتمكن مؤلفو المحتوى الأصلي أيضًا من تقديم شكوى بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر.

في 2012، أصدر Google Search Central مقطع فيديو حول انتهاكات المحتوى غير المرغوب فيه على الويب.

يكرر هذا الفيديو استخدام الأتمتة والاستخلاص لإنشاء محتوى مشترك كمحتوى غير مرغوب فيه.

في 2018، تحدث جون مولر، محامي بحث Google، عن مدى قدرة المحتوى المشترك على التفوق على المحتوى الأصلي.

يحدث هذا عندما يحتوي موقع النقابة على محتوى قيم إضافي يحيط بالمحتوى المقرصن.

في 2021، في مقال منشور على Google Search Central للمطورين، ناقشت Google كيفية التعامل مع المحتوى المكرر.

وفيما يتعلق بالمحتوى المشترك، يقترحون ما يلي:

“إذا قمت بنشر المحتوى الخاص بك على مواقع أخرى، فسوف يعرض Google دائمًا الإصدار الذي نعتقد أنه الأكثر ملاءمة للمستخدمين في كل بحث معين، والذي قد يكون أو لا يكون الإصدار الذي تفضله.

ومع ذلك، من المفيد التأكد من أن كل موقع يتم نشر المحتوى الخاص بك عليه يتضمن رابطًا يعود إلى مقالتك الأصلية. يمكنك أيضًا أن تطلب من أولئك الذين يستخدمون المواد التي تم الترويج لها استخدام علامة noindex لمنع محركات البحث من فهرسة نسختهم من المحتوى.

المحتوى المشترك كعامل تصنيف: حكمنا

إذا كنت تستخدم مشاركة المحتوى للوصول إلى جماهير جديدة على الشبكات الشهيرة ذات المحتوى عالي الجودة، فيمكنك تعزيز ظهورك في البحث من خلال التصنيف على الشبكات الأخرى.

لكن مجرد مشاركة المحتوى لن يساعد في تصنيف المحتوى الأصلي في نتائج البحث.

لذلك، قمنا بتصنيفه على أنه من غير المرجح أن يكون عامل تصنيف.