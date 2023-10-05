Rewrite this title: المحتوى عالي الجودة يعزز الوعي بالعلامة التجارية والمشاركة

ستساعدك المقالة التالية: المحتوى عالي الجودة يعزز الوعي بالعلامة التجارية والمشاركة

أنا هنا مع تشيس ماكمايكل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة InfiniGraph. لقد زودني مؤخرًا بتقرير تحليل مشاركة المحتوى فيما يتعلق بتسويق المحتوى وعمالقة الأتمتة. من خلال المنشور المنشور، اكتشفنا بعض القادة والأفكار غير المتوقعة التي يجب على جميع المسوقين فهمها.

أخبرنا المزيد عن InfiniGraph وما تفعله أداتك لمساعدة مسوقي المحتوى على إنشاء محتوى عالي الجودة.

شكرا موراي! إنفينيغراف يشبه Comscore لأداء المشاركة. لقد أجرت Google بعض التغييرات الرئيسية مع Penguin/Panda، والآن حتى البيانات الصحفية ليست جيدة فيما يتعلق بالروابط الخلفية. ماذا يعني كل هذا؟ يتعلق الأمر بجودة المحتوى والاتساق! فكر في ملايين المشاركات التي يتم إنشاؤها عبر أكثر من 1000 فئة. كان علينا تبسيط البيانات غير المنظمة واستخراج سمات المحتوى الرائجة لأن مديري العلامات التجارية والمسوقين ليس لديهم الوقت “لاكتشاف ذلك”. لقد احتاجوا إلى رؤى في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات تسويقية أكثر ذكاءً للمحتوى والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المشاركة. لقد قمنا مؤخرًا بتشغيل تقرير كما ذكرت عن Marketo وAdobe وOracle وSalesforce، وجميعها لديها عرض سحابي متنافس. كان الهدف هو معرفة ما ينجح ومن يقود التفاعل الأكثر صلة.

هذا مذهل! لذلك أرى أنك سجلت كل المحتوى القادم من هذه العلامات التجارية وقارنته ببعضه البعض. ما هو الشيء الرئيسي الذي يسلب؟

التحدي الأكبر الذي تواجهه العلامات التجارية هو معرفة ما هو ذي صلة بعملائها. تعمل معظم العلامات التجارية على تحسين نفسها بدلاً من النظر إلى الخارج. يتمثل التحدي الذي يواجه التسويق عبر محركات البحث (SEM/SEO) للعلامات التجارية في إنشاء المحتوى المناسب بالطريقة الصحيحة أولاً. عليك أن تفهم ما يجده العملاء ذا صلة وما يجذبهم أولاً – إن تطوير المحتوى دون رؤى يشبه محاولة التنفس في فراغ. تحتاج العلامات التجارية إلى معرفة ما هو الاتجاه السائد في صناعتها. يتضح من التقرير أن Marketo تنشئ محتوى عالي الجودة وباتساق أكبر — فهم يفهمون ذلك حقًا. إن Marketo محبوب ويتم استخدام دعم العملاء والخدمة لديهم لجذب المزيد من المشاركة. إن الخلاصة هي فهم أن العديد من العلامات التجارية تتنافس على نفس العميل ويتعلق الأمر بمدى قدرتك على التعامل معهم.

كيف تستخدم العلامات التجارية اتجاهات المحتوى والرؤى هذه لتعزيز التفاعل؟

يجب أن تمتلك العلامات التجارية الرؤى الصحيحة في الوقت المناسب. ليست كمية كبيرة من البيانات، ولكنها مختصرة في نقاط محددة من الإجراءات التي يجب اتخاذها. يمنح استخدام اتجاهات الصناعة العلامات التجارية رؤية واضحة حول ما ينجح وأنواع سمات المحتوى التي يجدها المستهلك فعالة. فكر في النظر إلى 50 أو 100 علامة تجارية في وقت واحد في صناعة واحدة – وهذا يخلق مجموعة تركيز افتراضية ضخمة عندما تقيس أداء المشاركة عبر المحتوى، فإن العلامات التجارية تثبت الإستراتيجية. بكل بساطة. من منظور البحث عليك التركيز على الجودة أو المحتوى والاتساق. نحن نرى يوميًا أنواع المحتوى والموضوعات التي يتفاعل معها المستهلكون ويرغبون في مشاركتها.

هل تقول أنه إذا لم تقم العلامات التجارية بتطوير لعبة تسويق المحتوى الخاصة بها، فإن العلامات التجارية التي تفعل ذلك ستحتل مرتبة أعلى في البحث؟

نعم، نحن نرى هذا الآن والعلامات التجارية تشعر بالخوف. السؤال الأول الأكثر طرحًا من كبير مسؤولي التسويق/نائب الرئيس للتسويق هو المزيد من المحتوى والمزيد من المشاركة. تحتاج العديد من العلامات التجارية إلى أن يكون لديها استراتيجية تسويق تعتمد على البيانات وعليها أن تعتمدها على سلوك المستهلك. إذا أطلق أحد المنافسين منتجًا أو منشورًا ذا صلة بصناعتك، وكان قادرًا على جذب الانتباه، فأنت بحاجة إلى معرفة ذلك والاستفادة من هذا المحتوى بطريقة أكثر واقعية. يعد التسويق في الوقت الفعلي كلمة طنانة، ولكن يجب أن يكون لدى العلامات التجارية خطة تعتمد على البيانات حول المحتوى. إذا لم يفعلوا ذلك، فيجب عليهم أن يكونوا مستعدين للتعطيل، ويعتبر اللعب باللحاق بالركب أمرًا وحشيًا في هذا العمل.

أين يمكن للعلامات التجارية رؤية رؤى الصناعة الخاصة بها؟ هل يمكن لأي شخص الوصول إلى تحليل العلامة التجارية؟

لقد قدمنا ​​التحليل عبر سحابة التسويق والأتمتة. ما عليك سوى النقر على الجانب الأيمن من كل اسم علامة تجارية في التقرير ويمكنك البحث عن علامتك التجارية الخاصة أو النقر على تقرير الصناعة الذي تم إنشاؤه مسبقًا والموجود ضمن “الصناعات”.