Rewrite this title: المحتوى كعامل تصنيف في Google: ما تحتاج إلى معرفته

ستساعدك المقالة التالية: المحتوى كعامل تصنيف في Google: ما تحتاج إلى معرفته

المحتوى هو الملك.

المحتوى هو كبار المسئولين الاقتصاديين.

سوف يحكم مسوقو المحتوى العالم (لقد صنعت هذا للتو، لكنني أتمسك به).

لا شك أن المحتوى جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التسويق الرقمي وتحسين محركات البحث الخاصة بك. لا يمكنك القيام بتحسين محركات البحث (SEO) دون وضع شيء ما على الصفحة.

لا يمكنك تقديم قيمة أو إشراك جمهورك بدون نص أو صور أو صوت أو فيديو على الصفحة.

ولكن هل يعد المحتوى عامل تصنيف في خوارزميات بحث Google؟

الدليل على المحتوى كعامل تصنيف

يعد المحتوى أساسًا لكيفية عمل البحث – وهو يظهر بشكل كبير في “Google”كيف يعمل البحث“المصدر:

بمجرد أن يفهم Google معنى الاستعلام – نية الباحث – يتم تحليل المحتوى لتحديد مدى ملاءمة كل صفحة.

ما هي خصائص المحتوى المهمة (وكم) تختلف باختلاف أنواع الاستعلامات. ولهذا السبب تضع Google معايير أعلى لمحتوى “أموالك، حياتك” (YMYL)، حيث من المحتمل أن يؤثر ذلك على صحة الشخص أو مصدر رزقه.

الدفع هذا دورة تدريبية عبر الإنترنت حول أدوات مشرفي المواقع من Google حول كيفية إنشاء موقع رائع، كما ظهرت في عام 2014 (تمت إعادة توجيه الصفحة منذ ذلك الحين).

دروس الوحدة كانت:

1.1 تحديد ما إذا كنت تريد موقعًا إلكترونيًا أم لا

1.2 إنشاء موقع جديد.

1.3 تحديد جمهورك.

1.4 إنشاء محتوى قيم.

1.5 تنظيم هيكل موقعك.

1.6 مسابقة.

كانت وحدة “كيفية إنشاء موقع رائع” بسيطة للغاية – قم بإعداد موقع، ومعرفة جمهورك، وإنشاء محتوى قيم، والحصول على بنية جيدة للموقع.

يشير هذا بالتأكيد إلى أن المحتوى يجب أن يكون عامل تصنيف مهمًا جدًا.

وإليك ما أرادت Google أن تعرفه حول ما اعتبرته محتوى قيمًا في ذلك الوقت:

لم يتغير الكثير، حقا. تبحث Google عن القيمة والمصداقية والخصوصية وتجربة المستخدم الجيدة وما إلى ذلك.

نرى هذه المواضيع مرة أخرى في كبار المسئولين الاقتصاديين للمبتدئين الموارد في مركز بحث Google:

في هذا القسم، توصي Google أيضًا بما يلي:

كتابة نص سهل القراءة.

تنظيم مواضيعك بشكل واضح.

إنشاء محتوى جديد وفريد ​​من نوعه.

التصرف بطريقة تعزز ثقة المستخدم.

اجعل الخبرة والسلطة واضحة.

توفير كمية مناسبة من المحتوى لموضوعك.

تجنب الإعلانات المشتتة للانتباه (منعها من استهلاك محتوى الموقع).

استخدم الروابط بحكمة.

نحن نرى هذه المواضيع في جميع أنحاء إرشادات مقيمي الجودة أيضًا. لقد قمت بتقييم ما إذا كان هذا عامل تصنيف في فصل آخر (ليسوا كذلك).

لكن إرشادات المُقيّمين تتناول تفاصيل كبيرة حول ما تبحث عنه Google فيما يتعلق بالخبرة والموثوقية والجدارة بالثقة (EAT) للمحتوى وكيفية تحديده.

الآن، يمكنك قراءة كل ذلك والتوصل إلى نتيجة مفادها أن Google لم تقل ضمنيًا بعد أن المحتوى هو عامل تصنيف.

ولكن في أ جوجل سؤال وجواب 2016 مع أمون جونز، وراند فيشكين، وإريك إنجي، أخبرنا أندريه ليباتسيف، كبير الإستراتيجيين في جودة بحث Google، ما هي أهم 3 إشارات في التصنيف.

سأل أمون جون ،

“لقد سمعنا أن هذه (RankBrain) هي ثالث أهم إشارة تساهم في النتائج الآن. فهل ينفعنا أن نعرف ما هما الأولين؟ هل يمكن لمشرفي المواقع إنشاء مواقع أفضل؟

أجاب ليباتسيف:

“نعم. ويمكنني أن أخبرك ما هي. إنه محتوى وروابط تشير إلى موقعك.”

ثم أوضح أنه “لا يوجد ترتيب”، لذا فهي ليست قائمة مرقمة من 1. عامل الترتيب = المحتوى، 2. = الروابط، 3. = RankBrain.

وبدلاً من ذلك، يتم تضمين جوانب مختلفة من الخوارزميات على مستويات مختلفة اعتمادًا على الاستعلام.

لذا، في حين أنه من الآمن أن نقول إن المحتوى والروابط وRankBrain كانت عوامل التصنيف الثلاثة الأولى في ذلك الوقت، إلا أن هذا لا يعني أن المحتوى كان العامل رقم 1، أو أن هذه هي العوامل الثلاثة الأولى اليوم.

تصبح أكثر حداثة، إذن؛ في أغسطس 2020 فيديو مركز مشرفي المواقعوقال جون مولر ردا على سؤال حول علامات H1:

“العناوين الموجودة على الصفحة ليست عامل التصنيف الوحيد الذي لدينا، فنحن ننظر إلى المحتوى بمفرده أيضًا.”

الدليل ضد المحتوى كعامل تصنيف

حقا لا يوجد أي.

لا يمكنك البحث بدون محتوى.

يعد المحتوى أساسًا لكيفية عمل البحث، ويتم فحصه بعدة طرق مختلفة بواسطة خوارزميات بحث Google، ويعتبر المحتوى أحد عوامل التصنيف.

المحتوى كعامل تصنيف: حكمنا

يستخدم Google المحتوى كإشارة لترتيب البحث.

يستخدم Google العديد من جوانب هذا المحتوى لقياس ما إذا كان هو أفضل إجابة لاستعلام ذي صلة، لذا فإن الحصول على محتوى متوسط ​​ليس كافيًا.

ركز على العناصر التي تجعل المحتوى الخاص بك استثنائيًا إذا كنت تريد أن يتم عرضه في البحث.