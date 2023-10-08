Rewrite this title: المحتوى هو الملك لكن المستخدم هو الإمبراطور

ستساعدك المقالة التالية: المحتوى هو الملك لكن المستخدم هو الإمبراطور

منذ عدة سنوات مضت، ذكرت شركة جوجل عشر نقاط في صفحتها الخاصة بفلسفة الشركة، وكانت على النحو التالي:

ركز على المستخدم وسيتبعه كل شيء آخر.

من الأفضل أن تفعل شيئًا واحدًا جيدًا حقًا.

السريع أفضل من البطيء.

الديمقراطية على شبكة الإنترنت تعمل.

لا تحتاج إلى أن تكون في مكتبك لتحتاج إلى إجابة.

يمكنك كسب المال دون فعل الشر.

هناك دائما المزيد من المعلومات هناك.

الحاجة إلى المعلومات تعبر كل الحدود.

يمكنك أن تكون جادًا بدون بدلة.

عظيم ليس جيدًا بما فيه الكفاية.

ولا تزال قابلة للتطبيق مع سعي Google المستمر لاتباع المعايير المعلنة وأيضًا مع التحسينات المستمرة في إجراءات التنفيذ. وقد انعكس هذا في التقييم العلمي، الذي ناقشه أميت سينغال مؤخرًا في المؤتمر مناقشة استضافها نادي تشيرش هيل حيث شرح بشكل علني إجراءات الاختبار لكل تحديث خوارزمي في Google. ويقول أن التركيز كان دائما “افعل ما هو أفضل للمستخدم”

تبدأ كافة أنشطة البحث وتنتهي مع المستخدم.

يقوم المستخدم بكتابة الاستعلام في مربع البحث

يتم عرض النتائج للمستخدم عن طريق محرك البحث

يقرر المستخدم النتائج التي سينقر عليها

يبدو الأمر بسيطًا جدًا، ولكن هناك مبادئ علمية ونفسية يدور حولها هذا النشاط بأكمله.

الأطراف الثلاثة المشاركة في هذا النشاط هي المستخدم (دائمًا رقم 1)، ومواقع الويب التي يتم تصنيفها، ومحركات البحث وخوارزميات البحث التي تنفذ هذه النتيجة.

تريد محركات البحث تقديم نتائج بحث عالية الجودة لمستخدميها. يريد أصحاب مواقع الويب أن يتم تصنيف مواقعهم على الويب في أعلى مستوى ممكن حتى يتمكن المستخدم من العثور على موقع الويب الخاص بهم. ويريد المستخدم العثور على المحتوى ذي الصلة في أسرع وقت ممكن. ومن ثم، فإن المستخدم هو محور التركيز في كل خطوة من خطوات نشاط البحث.

صرح أميت سينغال أيضًا أن هناك تقريبًا. يتم إجراء 500 تغيير على خوارزمية Google كل عام، وتقوم Google بإجراء حوالي 20000 اختبار كل عام.

يتم أخذ الإجابات على الأسئلة التالية بعين الاعتبار قبل المضي قدمًا في الخوارزمية الجديدة. هم:

هل هو جيد للنظام البيئي للويب بشكل عام؟

هل سيفيد المؤلفين؟

هل سيستفيد من محتوى عالي الجودة؟

هل سيبقي نظام جوجل بسيطًا بحيث يمكن صيانته لفترة أطول؟

تقول Google إن كل تحديث خوارزمي يتم اختباره بدقة وعلمية قبل الانتهاء منه. يقوم أصحاب مواقع الويب بتحسين مواقعهم من خلال استثمار الوقت والمال ليتمكن المستخدم من العثور عليها في محركات البحث. تثبت كل نقرة على قوائم البحث أن المستخدم وجد شيئًا ذا صلة ومفيدًا. تثبت المقاييس الأخرى مثل معدل الارتداد، ونسبة النقر إلى الظهور، والوقت المستغرق في الموقع، ومرات مشاهدة الصفحة، وتنفيذ الدعوة لاتخاذ إجراء، أن النتيجة خدمت غرض بحث المستخدم واعتبرها المستخدم ذات صلة أو غير ذات صلة.

عادة ما يكون التركيز الأول على ما تريده محركات البحث يليه المستخدم أو الزائر المحتمل. ومع ذلك، فإن تدفق التركيز على مطور الويب وتحسين محركات البحث يجب أن يكون في الاتجاه المعاكس. أنشئ المحتوى والتصميم ومجموعة الألوان وخيارات المحتوى – مثل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، من وجهة نظر المستخدم ثم ركز على روبوتات محرك البحث.

تحسين محركات البحث (SEO) ليس علم الصواريخ (نعم عبارة قديمة ومفرطة الاستخدام). كل شيء بسيط للغاية ولكنه لا يزال يتطلب الكثير من الصبر والمثابرة.

تلبية احتياجات المستخدم من خلال تقديم معلومات عالية الجودة على الموقع

اجعل الموقع سهلاً على الروبوتات للزحف إليه وفهرسته

استخدم أدوات مشرفي المواقع بشكل فعال عن طريق إضافة وتقديم المعلومات الصحيحة حول الموقع

قم بتحليل بيانات Google Analytics للحصول على المقاييس المهمة

اتخاذ الخطوات التصحيحية لتعديل الموقع بما يخدم المستخدم والبوت بشكل مستمر

يعد البحث أمرًا أساسيًا للجميع ويتطور باستمرار، لذا لا يمكن أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) مهمة لمرة واحدة. مع استمرار محركات البحث في العمل على خوارزمياتها للحصول على نتائج عالية الجودة، يحتاج مُحسّنات محرّكات البحث إلى مراقبة الموقع وقياسه وتعديله باستمرار وفقًا لسلوك البحث المتطور للمستخدم والخوارزميات المتغيرة لتحقيق استقرار الموقع في تصنيفات البحث وإمكانية الرؤية.