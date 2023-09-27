Rewrite this title: المحتوى هو الملك والمفاهيم الخاطئة الأخرى المتعلقة بتحسين محركات البحث التي يجب التخلص منها

ستساعدك المقالة التالية: المحتوى هو الملك والمفاهيم الخاطئة الأخرى المتعلقة بتحسين محركات البحث التي يجب التخلص منها

إنه عام 2021، ويمكننا إطلاق صاروخ إلى الفضاء بنجاح، لكن لا يمكننا وقف انتشار المعلومات الخاطئة على الإنترنت.

حتى في مجال التسويق، هناك أشياء سمعناها (وربما كررناها) يمكن اعتبارها معلومات مضللة – وهي شذرات اعتبرناها ذهبًا لتوجيه استراتيجيات تحسين محركات البحث الخاصة بنا في ذلك الوقت لأن الجميع اعتقدت نفس الشيء.

ربما كان ذلك صحيحا مرة واحدة.

ربما لم يكن هذا صحيحا أبدا.

ربما يكون يكون صحيح…ولكن ليس بالطريقة التي تفكر بها.

وعلى الرغم من حقيقة أن تحسين محركات البحث (SEO) أصبح مجالًا يعتمد على البيانات أكثر من أي وقت مضى، إلا أن الكثير من المعتقدات السخيفة لا تزال قائمة.

دعونا نفضح عدد قليل منهم.

فيما يلي ملخص سريع لأكبر خمسة مفاهيم خاطئة حول تحسين محركات البحث (SEO) التي رأيتها تم طرحها في العام الماضي، ولماذا ليست صحيحة.

التعرف على أي؟

المفهوم الخاطئ رقم 1: تصنيف تأثير الإشارات الاجتماعية

ما إذا كانت الإشارات الاجتماعية تؤثر على تحسين محركات البحث أم لا، فقد كان موضوعًا ساخنًا على مدار السنوات العشر الماضية على الأقل.

من المنطقي أنه كلما زاد عدد المتابعين لديك، زاد عدد الزيارات التي تحولها إلى موقعك من وسائل التواصل الاجتماعي… وبالتالي كان تصنيفك في البحث أفضل.

يمين؟

جون مولر مسجل منذ عام 2015 قائلًا لا، إشارات اجتماعية لا تؤثر بشكل مباشر رتبتك.

وذلك لأنه يمكن شراء المتابعين. الإعجابات والتعليقات هي مقاييس الغرور. سيتم مشاركة المحتوى الذي يسهل مشاركته.

متى تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على ظهور علامتك التجارية في محركات البحث؟

متى:

تظهر المنشورات الفردية أو أجزاء المحتوى في البحث من تلقاء نفسها لأنها يتم تصنيفها حسب اسم علامتك التجارية أو كلماتك الرئيسية بشكل عضوي.

تعترف Google بوجود جزء من المحتوى Twitter أو Pinterest ذو صلة بنتائج البحث ويدرجها في الفهرس.

المفهوم الخاطئ رقم 2: لقد انتهى تحسين محركات البحث (SEO).

من توقع ستيف بالمر بأن جهاز iPhone سوف يتخبط إلى نيويورك تايمز افتتاحية ادعاءً أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة لن تكتسب أي شعبية أبدًا، فقد كان هناك الكثير من التوقعات السيئة على مر السنين.

واحد من هؤلاء كان ذلك لقد كان تحسين محركات البحث (SEO) موضة محتضرة ويجب ألا تولي مواقع الويب أي اهتمام.

مضحك جداً.

كانت فكرة وفاة مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) موجودة منذ أوائل عام 2010، وقد استغلها في الغالب محرضو الإنترنت الذين حاولوا إنشاء نظرة جديدة على الكثير من الجنون داخل الصناعة في ذلك الوقت.

وإذا كنت تتذكر الغرب المتوحش حيث كان تحسين محركات البحث في ذلك الوقت، فقد تفهم سبب اعتقاد بعض الأشخاص أنه من غير الممكن أن يستمر.

وكانوا نصف الحق.

تحسين محركات البحث (SEO) لم يمت، ولكن…

لقد انتهى الاندفاع الذهبي لمحتوى تحسين محركات البحث (SEO) منذ فترة طويلة. إن مصانع المحتوى – التي توجد لغرض وحيد هو إنتاج أكبر قدر ممكن من المحتوى بغض النظر عن الجودة – تلعب لعبة خاسرة.

إن مصانع المحتوى – التي توجد لغرض وحيد هو إنتاج أكبر قدر ممكن من المحتوى بغض النظر عن الجودة – تلعب لعبة خاسرة. يعد إنتاج محتوى يركز على تحسين محركات البحث (SEO) استراتيجية قديمة. المقالات المكتوبة لبرامج زحف محركات البحث والمحشوة بالكلمات الرئيسية لن تكسبك أي نقاط بعد الآن. (في الواقع، سوف يؤذيك.)

لكن تحسين محركات البحث (SEO) سيموت عندما يموت محرك البحث Google، وتشير عمليات البحث التي تبلغ 6 مليارات عملية يوميًا إلى أنها ليست كذلك.

6.5 مليار عملية بحث يوميًا في مارس 2021. وفي مارس 2020، بلغ عدد عمليات البحث اليومية على Google حوالي نصف ذلك.

المفهوم الخاطئ رقم 3: المحتوى المكرر يؤثر سلبًا على تصنيفك

في عام 2011، بدأت Google في طرح تحديث Panda لتنظيف كافة المحتويات الرقيقة ذات الجودة المنخفضة التي أدت إلى اختناق SERPs.

لقد كان ذلك بمثابة إشارة إلى نهاية حمى البحث عن محتوى تحسين محركات البحث (SEO) وبداية حقبة جديدة – حقبة يهيمن عليها محتوى الخبراء الذي يقدمه مؤلفون موثوقون ومصادر جديرة بالثقة.

يبدو عظيما، أليس كذلك؟

ومع ذلك، في مرحلة ما، بدأت المعلومات الخاطئة حول معنى الجودة بالنسبة لشركة Google في الانتشار. إحدى تلك الخرافات المتعلقة بتحسين محركات البحث هي أنه لا يجب علينا مطلقًا نشر محتوى مكرر على مواقعنا وإلا فسيتم معاقبتنا.

غير صحيح.

وفقًا لجون مولر من Google، من الطبيعي أن تحتوي المواقع على مستوى معين من المحتوى المكرر. عندما يتم إرجاع صفحات متعددة تحتوي على نفس المعلومات (في الغالب) من موقع ما، فإن Google ببساطة لا يعرضها.

سيرى المستخدمون هذا بدلاً من ذلك:

هل رأيت هذا من قبل؟ يحدث ذلك عندما تحتوي الصفحات على محتوى مكرر.

يمكن أن يكون هذا أمرًا سيئًا من حيث عدم ظهور المحتوى الخاص بك أمام مقل العيون، ولكن فقط إذا كان من المفترض أن تكون تلك النتائج المحذوفة فريدة من نوعها.

إذا كنت تريد نتيجة فريدة، فيجب أن يكون لديك محتوى فريد. بخلاف ذلك، لا تقلق إذا كانت جميع الصفحات المقصودة تبدو متشابهة أو إذا كان لديك عدد قليل من منشورات المدونة التي تتناول نفس الموضوع.

المفهوم الخاطئ رقم 4: المحتوى هو الملك

منذ صاغ بيل جيتس هذه العبارة في عام 1996، تمسكنا بفكرة أن المحتوى هو الملك لأنه هو ما يحفز الظهور عبر الإنترنت.

نعم، وجود محتوى رائع أمر مهم.

نعم، إن تقديم محتوى رائع يجذب الانتباه والتحويلات.

يجب عليك إنشاء أفضل محتوى ممكن. لكن القول بأن المحتوى هو الملك لا يقل دقة عن قول الشركة إن لافتات متجرها هي أهم شيء في استراتيجيتها بأكملها.

إنه أمر مهم، لكنه يفتقد النقطة.

في عشرينيات القرن الحالي، المحتوى ليس هو الملك.

جمهورك هو الملك، والمحتوى الخاص بك يجب أن يخدمهم.

المفهوم الخاطئ رقم 5: البحث عن الكلمات الرئيسية لا يهم

ما الفائدة من تحسين كلمة رئيسية واحدة عندما يتم تصنيفك بشكل عضوي للمئات؟

أحصل على هذا السؤال كثيرا.

من المؤكد أن التركيز في تحسين محركات البحث قد تحول من حشو الكلمات الرئيسية والعناوين الغريبة المحملة بتحسين محركات البحث. لم نعد ندفع الكلمات إلى جمل أو الجمل إلى فقرات فقط للحصول على كثافة الكلمات الرئيسية لدينا بعد الآن.

ولكن إذا كنت تعتقد أن البحث عن الكلمات الرئيسية لم يعد مهمًا، فأنت تلحق الضرر بنفسك.

يساعدك البحث عن الكلمات الرئيسية على:

افهم ما يكتبه المستخدمون فعليًا في Google. يمكنك تحسين جميع الكلمات الرئيسية التي تريدها، ولكن إذا لم تكن في المكان الذي يتجه إليه جمهورك، فلن تظهر في عمليات البحث الخاصة بهم.

يمكنك تحسين جميع الكلمات الرئيسية التي تريدها، ولكن إذا لم تكن في المكان الذي يتجه إليه جمهورك، فلن تظهر في عمليات البحث الخاصة بهم. حدد ما إذا كانت الكلمات الرئيسية التي تستخدمها مناسبة لغرض البحث. تهتم Google بالأشخاص الذين يستخدمون الكلمات الرئيسية بشكل غير صحيح وتعاقبهم وفقًا لذلك.

تهتم Google بالأشخاص الذين يستخدمون الكلمات الرئيسية بشكل غير صحيح وتعاقبهم وفقًا لذلك. حدد فرص المنافسة المنخفضة لتحتل مرتبة جيدة وفي مسار جمهورك. لماذا تتنافس على الكلمات الرئيسية القصيرة القيمة بينما يمكنك التقاط الكلمات الرئيسية الطويلة التي فاتتها منافسيك؟

نصيحة احترافية: معظم اقتراحات Google التنبؤية عبارة عن كلمات رئيسية طويلة الذيل.

توقف عن تصديق المفاهيم الخاطئة حول تحسين محركات البحث (SEO) وركز على بناء علامة تجارية رائعة

من الخرافات حول كثافة الكلمات الرئيسية إلى الأفكار حول الدور الحقيقي للمحتوى، هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول تحسين محركات البحث.

كان بعضها صحيحًا، لكنه لم يعد كذلك، نظرًا للطريقة التي تطور بها هذا المجال. وكان عدد قليل منهم أبداً صحيح – لقد بدوا جيدًا، لذلك صدقناهم.

لا يتعلق النجاح في تحسين محركات البحث (SEO) بالاقتناء بنظريات المؤامرة الشائعة أو الأساطير التي سمعتها من خلال شجرة العنب. لا يتعلق الأمر بالقفز على نصيحة البدعة.

يتعلق الأمر ببناء علامة تجارية رائعة على أساس محتوى رائع وكلمات رئيسية مدروسة.

الآن بعد أن تم تمكينك بالحقيقة، انطلق وأنشئ القيمة التي يبحث عنها المستخدمون.

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