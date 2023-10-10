Rewrite this title: المحتوى والثقافة: التوطين للشركات العالمية

ستساعدك المقالة التالية: المحتوى والثقافة: التوطين للشركات العالمية

حسنًا، لقد قررت إطلاق إصدارات مترجمة بالكامل ومتعددة اللغات لموقع شركتك على الويب – وهذه أخبار رائعة. وقد قمت أيضًا بالبحث الدقيق عن جميع الكلمات الرئيسية الصحيحة لتحسين كل موقع ويب بشكل صحيح لجمهوره المستهدف – بل والأفضل من ذلك.

الشيء الأساسي الذي يجب تذكره في أي موقع ويب هو أنه يجب تحديثه بانتظام بمحتوى جديد، وفي النهاية، يجب أن يكون محدثًا. لذا فإن آخر شيء تريده هو أن يكون العنصر العلوي في “قسم الأخبار” الخاص بك عبارة عن قصة حول حدث حدث قبل اثني عشر شهرًا.

إذا كان لديك أقسام أخبار ومدونات على موقع الويب الخاص بك، فيجب عليك التأكد من تحديثها – لا يحب Google المحتوى الجديد فحسب، بل سيعطي انطباعًا أفضل بكثير عن شركتك، باعتبارها محتوى موجودًا في السوق. حلقة ومحدثة.

في الواقع، آخر شيء تريده هو ببساطة ترجمة Google للأخبار من موقع الويب الخاص بك باللغة الإنجليزية والتي أ) لن تكون ذات صلة بجمهورك الدولي، و ب) تتم ترجمتها بشكل سيئ بواسطة آلة لا تعرف أفضل من ذلك.

وهذا بالطبع يثير مسألة كيفية تحديث المحتوى عندما يكون لديك منصات متعددة تغطي عددًا من اللغات. ولا يمكن التغاضي عن حقيقة أنه بالنسبة لكل إصدار لغة لموقع الويب الخاص بك، يجب أن يكون لديك موظف واحد على الأقل يتحدث هذه اللغة والذي يمكنه التحقق من ترجمة كل شيء بشكل صحيح ويمكنه تحمل مسؤولية تحديث الموقع المحلي. ولكن قد يكون من السهل التغاضي عن ذلك في بعض الأسواق.

الاختلافات اللغوية

باعتبارها واحدة من دول ما يسمى بـ BRIC إلى جانب البرازيل وروسيا والصين، توفر الهند فرصًا رائعة للشركات التي تتطلع إلى العالمية. والأهم من ذلك، نظرًا لانتشار اللغة الإنجليزية على نطاق واسع في الهند (وهي إحدى اللغات الرسمية إلى جانب اللغة الهندية)، يمكنك التواصل وبناء العلاقات بشكل أسهل من الصين أو روسيا على سبيل المثال.

ولكن هذا لا ينبغي أن يخفي حقيقة أن الهند لديها 1652 لغة مذهلة، 350 منها يتحدث بها أكثر من عشرة آلاف شخص. علاوة على ذلك، يتحدث ما لا يقل عن مليون شخص ثلاثين لغة هندية عامية.

ثم هناك أيضًا ما يُعرف باسم “الهنجليزية” – وهي لغة “في منتصف الطريق” بين “الهندية” و”الإنجليزية” – والتي تشهد ارتفاعًا في جميع أنحاء البلاد، وتنتشر ببطء في المناطق الريفية والنائية عبر التلفزيون والوسائط الرقمية.

لذلك، في حين أنه قد يكون من الأسهل أن يكون لديك موقع ويب واحد باللغة الإنجليزية للجمهور الهندي، فقد تجد أن نتائجك أفضل إذا أطلقت مواقع باللغة الهندية أو الأردية أو البنغالية أو الماراثية أو التاميلية أو التيلجو. تحتاج إلى تقسيم جمهورك من خلال تقديم مواقع ويب مترجمة بالكامل، لذلك إذا كنت تعلم أن منتجك أو خدمتك المحددة ستكون ذات أهمية خاصة لمنطقة معينة، فأنت بحاجة إلى ترجمة نص موقع الويب الخاص بك إلى اللغة العامية لتلك المنطقة والتحدث معهم بلغة ما. انهم يفهمون.

حتى لو نظرنا إلى أوروبا، فسويسرا، على سبيل المثال، لديها ثلاث لغات رئيسية – الفرنسية والألمانية والإيطالية، في حين أن الرومانشية هي لغة رسمية أيضًا، ويتحدث بها أكثر من ثلاثين ألف سويسري.

مرة أخرى، قد يكون هناك إغراء لاستخدام اللغة الفرنسية أو الألمانية القياسية في الأسواق السويسرية، ولكن هذا يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، حيث يوجد عدد من اللهجات الفرنسية والألمانية المتميزة للغاية.

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية اختلاف اللغة الفرنسية بين فرنسا وسويسرا/بلجيكا.

علاوة على ذلك، في كندا الناطقة بالفرنسية، يميلون إلى استخدام الترجمات الحرفية للمصطلحات الإنجليزية للعديد من العبارات، مثل “عطلة نهاية الأسبوع” (حرفيًا، “نهاية الأسبوع”)، في حين تستخدم فرنسا بدلاً من ذلك، استيراد المصطلح مباشرة من الإنجليزية.

ماركات

إذا كنت تطلق منتجًا جديدًا، أو تحاول بيع منتج حالي، إلى الأسواق الدولية، فإن اسم علامتك التجارية مهم أيضًا.

على سبيل المثال، في حين يميل المستهلكون الأمريكيون إلى تفضيل الأسماء الكبيرة للمنتجات (مثل السيارات: “موستانج” و”إيجل” و”دراجون”)، فإن الأسواق الآسيوية تميل إلى تفضيل الرموز الأبجدية الرقمية، التي تبدو أكثر أناقة من الناحية التكنولوجية. على سبيل المثال، تُعرف شركة كيا موتورز باسم “K3” في آسيا، وتعرف باسم “K5”.

وأدركت Canon أيضًا قوة إضفاء الطابع المحلي على لغتها – فقد تم تغيير العلامة التجارية لكاميرا Canon EOS 400D في اليابان/أوروبا لتصبح Digital Rebel XTi في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، أثمرت الأبحاث المحلية التي أجرتها شركة رولز رويس في ستينيات القرن الماضي، حيث غيرت طراز “Silver Mist” إلى “Silver Shadow”، بعد أن أدركت أن كلمة “Mist” هي الكلمة الألمانية للسماد: كانت ألمانيا سوقًا رئيسيًا لعلامتها التجارية الأنيقة من السيارات. .

تحسين محركات البحث واللغة

لذلك، حتى أفضل مبادرات تحسين محركات البحث الدولية يمكن أن تفشل إذا لم تولي الشركات اهتمامًا كافيًا لتوطين لغتها لأسواقها الرئيسية المستهدفة. إذا وجد راكب الأمواج شركة عبر الإنترنت ثم اكتشف مجموعة كاملة من الهفوات اللغوية والأخطاء الثقافية، فإن كل هذا الأساس الجيد سيكون بلا جدوى.