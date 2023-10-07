Rewrite this title: المرض الغامض يجعل لاري بيج يلغي ظهوره العلني

ستساعدك المقالة التالية: المرض الغامض يجعل لاري بيج يلغي ظهوره العلني

تغيب لاري بيج، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل البالغ من العمر 39 عامًا، عن الاجتماع السنوي للشركة ولن يظهر علنًا “في الوقت الحالي”. صرح بيج، الذي شارك في تأسيس جوجل مع سيرجي برين، مؤخرًا أنه فقد صوته، ونتيجة لذلك، لن يظهر في العديد من الأحداث المقررة مسبقًا. وبالإضافة إلى غيابه عن المناسبات العامة، لم ينشر بيج، الذي ينشط عادةً على حسابه على Google+، أي شيء جديد منذ 25 مايو.

في حين أن هناك العديد من الشائعات المتعلقة بالغياب الغامض لبايج، فقد طمأن إريك شميدت مؤخرًا أصحاب المصلحة في جوجل بأن بيج “سيشارك في جميع القرارات التجارية الإستراتيجية التي نتخذها – تمامًا كما هو الحال اليوم”. أرسل بيج مؤخرًا بريدًا إلكترونيًا إلى موظفي Google جاء فيه: “ليس هناك أي خطأ جدي معي”.

قال برين، وهو المؤسس المشارك لشركة Google وصديق لاري بيج القديم، مازحًا:

“ستجعل هذه المشكلة من لاري مديرًا تنفيذيًا أفضل، لأنه سيتعين عليه اختيار كلماته بعناية شديدة.”

كتب دوج أنموت، محلل الأسهم في بنك جيه بي مورجان، ما يلي لعملائه:

“ليس لدينا سبب محدد للاعتقاد بأن هناك أي شيء آخر يتعلق بحالة لاري، لكننا نجد أنه من الغريب أن الشركة ستستبعده بالفعل من مكالمة الربع الثاني، والتي من المحتمل أن تكون على بعد بضعة أسابيع. نعتقد أن هذا قد يثير بعض التساؤلات بين المستثمرين.”

صرح ريك ديفاين، وهو رئيس شركة استثمار صغيرة في كاليفورنيا، أنه يعتقد أنها قد تكون مشكلة خطيرة:

“من الصعب أن نتخيل رئيسًا تنفيذيًا يفتقد هذا القدر من الأشياء دون أن يكون لديه مشكلة خطيرة.”

بعد وفاة Apple المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ستيف جوبز، يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا بصحة قيادة الشركة. كنتيجة ل Apple نظرًا لعدم تقديم الكثير من المعلومات المتعلقة بصراع ستيف جوب مع سرطان البنكرياس، فإن مستثمري وادي السيليكون يشككون بشكل طبيعي في ادعاءات جوجل بأن بيج يتمتع بصحة جيدة.

تشمل المصادر: صحيفة وول ستريت جورنال, الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، & واشنطن بوست

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