Rewrite this title: المسؤولون الألمان يحاربون جوجل

ستساعدك المقالة التالية: المسؤولون الألمان يحاربون جوجل

عند النظر إلى مقدار السيطرة التي تمارسها الحكومة على الشركات، فإن حكومة الولايات المتحدة متساهلة نسبيا بالمقارنة مع الدول الأوروبية. وقد أحدث هذا تأثيرًا واضحًا على التكنولوجيا في هذه الأقسام المختلفة من العالم، مع تغير أداء المتصفح وشعبية موقع البحث وحتى الخدمات المتاحة وفقًا لقوانين المنطقة. في الآونة الأخيرة، كان المسؤولون الألمان يحاربون أداة Google Analytics.

بحسب تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال، توقف المسؤولون الألمان عن التحدث مع جوجل حول إمكانية السماح بالخدمة. تنشأ المخاوف بشأن حقيقة أن التحليلات تستخدم معلومات من عنوان IP الخاص بالمستخدم. الآن، لا يتم إصدار عنوان IP نفسه فعليًا إلى مشرف الموقع، ولكن هذا لا يجعل هذا القلق غير قانوني. وكإحدى الحكايات الشخصية، طلبت مني فتاة كنت أواعدها ذات مرة أن أحاول ملاحقتها عبر الإنترنت كوسيلة لاختبار مدى نجاحها في إخفاء بياناتها الخاصة عبر الإنترنت. باستخدام Google Analytics، تمكنت من العثور على عنوان عملها وساعات عملها التقريبية – وهي مجموعة من المعلومات الخاصة التي كانت مفاجئة ومخيفة بعض الشيء بالنسبة لكلينا عندما نجدها متاحة.

الحكم الحالي في ألمانيا هو أنه يجب على المستخدمين التوقف عن الوصول إلى أي بيانات تحليلية من Google أو تثبيتها على موقعهم؛ أولئك الذين لا يمتثلون سيواجهون عقوبات قانونية وغرامات صارمة. وفي الوقت نفسه، يدعي ممثلو جوجل أنهم ما زالوا يعملون بجد لمعالجة مخاوف الحكومة الألمانية. لقد جعلت جوجل بالفعل عناوين IP مرئية جزئيًا فقط لزيادة الخصوصية، كما طورت خيارات إلغاء الاشتراك للمتصفحات الثلاثة الأولى. ومع ذلك، صرح المسؤولون الألمان أنهم قطعوا المفاوضات مع عملاق محركات البحث لأن “ما قدمته جوجل ليس كافيًا”.