Rewrite this title: المستقبل مشرق كما تعلن Google عن أرباح الربع الثالث

ستساعدك المقالة التالية: المستقبل مشرق كما تعلن Google عن أرباح الربع الثالث

الأرقام خارج ل إيرادات جوجل في الربع الثالث أداء. وكما توقع العديد من المحللين، فإن أرباح جوجل كلها في الواقع إيجابية. كيف يبدو نمو الإيرادات بنسبة 7٪ على أساس سنوي؟ خاصة إذا كنت تعمل وسط أزمة اقتصادية؟

والآن لنتعرف على بعض النقاط البارزة في تقرير أرباح الربع الثالث من Google:

إجمالي 5.94 مليار دولار من الإيرادات وهو ما يمثل 7٪ في العام الماضي 5.54 مليار دولار

بلغ إجمالي الإيرادات من المواقع المملوكة لشركة Google 3.96 مليار دولار، وهو ما يمثل 67% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث. وهذا يمثل زيادة واضحة بنسبة 8٪ عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 3.67 مليار دولار

1.80 مليار دولار عائدات برنامج Google AdSense تمثل 30% من إجمالي الإيرادات. ويسجل هذا زيادة بنسبة 7٪ في أرباح العام السابق

وحتى إيرادات جوجل من الشركاء والمكاتب الدولية أظهرت إشارة إيجابية، حيث حصلت على 3.14 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من إجمالي إيرادات جوجل.

إذًا، ما مدى إشراق المستقبل بالنسبة لشركة Google؟ يبدو أنه مشرق جدًا لدرجة أن السيد شميدت ألمح إلى ما قد تتجه إليه Google في المستقبل القريب:

وأضاف: “رغم أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي، فإننا نعتقد أن أسوأ ما في الركود قد تجاوزنا ونشعر الآن بالثقة بشأن مستقبلنا”.