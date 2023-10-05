Rewrite this title: المستهلكون أكثر تقبلاً لإعلانات الهاتف المحمول، تظهر الدراسة زيادة التفاعل مع إعلانات الهاتف المحمول

ستساعدك المقالة التالية: المستهلكون أكثر تقبلاً لإعلانات الهاتف المحمول، تظهر الدراسة زيادة التفاعل مع إعلانات الهاتف المحمول

تم إصدار تقرير جديد من الدراسة السنوية الثالثة لمسار الشراء عبر الهاتف المحمول في الولايات المتحدة بواسطة xAd وTelmetrics والذي يوضح أن المتسوقين عبر الهاتف المحمول اليوم يتقبلون بشكل متزايد الإعلانات ذات الصلة.

وفقًا للتقرير، يقول ما يقرب من 50 بالمائة من المتسوقين عبر الهاتف المحمول إن إعلانات الهاتف المحمول مفيدة/غنية بالمعلومات، بزيادة قدرها 113 بالمائة مقارنة بـ 22 بالمائة في عام 2013.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 40 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم ينقرون على الإعلانات، ويتخذ ما يقرب من نصف هؤلاء إجراءات ثانوية مثل عرض موقع الويب المُحيل والبحث عن معلومات إضافية عن المنتج.

الوجبات السريعة الرئيسية للمسوقين عبر الإنترنت

وكان من بين الدراسة العديد من الوجبات السريعة الرئيسية للمسوقين عبر الإنترنت. الأول هو أن الملاءمة هي عامل رئيسي عندما يتعلق الأمر بالتأثير على التفاعل مع الإعلان.

يقول أكثر من 40 بالمائة من مستخدمي الهاتف المحمول إنهم نقروا على إعلان للجوال لأنه كان ذا صلة باهتماماتهم أو أبحاث الشراء. تم الاستشهاد بالكوبونات والموقع باعتبارهما من أهم العوامل ذات الصلة.

يشير التقرير إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر تقبلاً للإعلانات لأنهم يفهمون أن الإعلانات تساعد في دعم المحتوى المجاني.

عندما يتعلق الأمر بنية الشراء، فإن نصف أولئك الذين ينقرون على إعلانات الهاتف المحمول يريدون الشراء في غضون ساعة، ويواصل 70 بالمائة منهم إجراء عملية الشراء فعليًا.

ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن التقرير يوضح أن الأشخاص الذين يتعاملون مع إعلانات الهاتف المحمول يفضلون أن يتضمن الإعلان رقم هاتف. ووفقا للبيانات، فإن 57 بالمائة ممن نقروا على إعلانات الهاتف المحمول يفضلون الإعلانات التي توفر رقم هاتف مباشر للشركة.

لمزيد من البيانات الرئيسية من هذه الدراسة، يرجى الاطلاع على الرسم البياني أدناه.